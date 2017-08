Två svenskor till Solheim Cup

Under Solheim Cup i fjol var hela ledarstaben svensk. Den nya Solheim Cup-kaptenen Annika Sörenstam tänker lite annorlunda.

Världstolvan Anna Nordqvist avslutade majorn i Skottland starkt med 67 slag.

De tre tidigare rundorna hade 30-åringen från Eskilstuna 68-70-72. Något som betyder att Nordqvist – som spelade trots körtelfeber – slutade på elva slag under par totalt.

Precis det formbeskedet hon ville ha.

– Absolut. Det kändes jättebra. Jag har spelat riktigt bra alla fyra dagarna. Det har självklart varit annorlunda innan tävlingen och jag låg nästan i sängen i två veckor, men det var ett bra beslut att komma hit. Jag hade lite ont i halsen i morse, men energin är ganska bra ändå. Nästa vecka ska jag vila. Men jag ville ändå spela här, säger Nordqvist till TT.

Hon avancerade 15 placeringar under söndagen och tilldelades därefter ett av Europakaptenen Annika Sörenstams fyra wild card till Solheim Cup.

– Jag är besviken att inte automatiskt kunna kvalificera mig, men jag är självklart jätteglad. Det blir mitt femte Solheim Cup och det här är en av årets höjdpunkter, säger Nordqvist.

Annika Sörenstam var glad efter Nordqvists prestation i majorn.

– Hon spelade verkligen överraskande bra. Som hon spelar efter att inte har kunnat träna var imponerande, säger hon.

Som sista wild card lästes ett annat svenskt namn upp: Madelene Sagström, som gör debut i Europas lag den 14–20 augusti.

– En dröm som går i uppfyllelse. Det känns så häftigt. Det är det här man har gått och hoppats på. Det ska bli otroligt kul och jag är jätteglad. Jag har vetat att det har varit ganska nära, säger hon på telefon från Fife i Skottland.

Sagström hade 73 slag under den fjärde rundan i British Open och slutade på par totalt.

– ”Madde” har varit rätt så säker under en längre tid, så det var ingen överraskning att hon kom med. Hon är en ung spelare med mycket energi och hon slår långt. Det känns självklart att ha två svenskor med i laget, säger Sörenstam.

Vann British Open gjorde Kim In-Kyung.

Sydkoreanskan hade 18 slag under par och var två slag bättre än tvåan Jodi Ewart Shadoff, England, efter att ha lett med sex slag inför söndagens runda.

Kim In-Kyung tog därmed sin första majortitel, men det var Shadoff som hade fjärde rundans bästa score på 64 slag.

Pernilla Lindberg var två slag över par under söndagens runda och totalt fyra slag under par. Majordebutanten My Leander hade 79 slag och hamnade på nio över par sammanlagt.