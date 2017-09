Uteslutning sänkte Dackarna i kvartsfinalen

Dackarna förlorade det första mötet i Eskilstuna med två poäng, men var på god väg att vända det underläget på en regnvåt och lerig speedwayoval hemma i Målilla.

Då reste sig Smederna.

Först genom en femetta signerad Mikkel Michelsen och Michael Jepsen Jensen. Sedan tack vare 5–0 i nästa heat, efter att Dackarnas stjärna Fredrik Lindgren drabbats av ett kedjebrott.



I det tredje sista heatet behövde Dackarna knappa in, men Peter Ljung blev utesluten efter att både han och Jepsen Jensen åkt i backen. Ljung ansågs skyldig, men menade att dansken kunde ha undvikit kollisionen genom att slå av på gasen.

– Det är typiskt danskt, det ser vi vecka ut och vecka in, sade en förbaskad Ljung till C More.

Lagledaren Mikael Karlsson fyllde i:

– Det är åt helvete. Vi har inget flyt heller.

I det näst sista heatet satte kvällens dominant, Smedernas hundraprocentige Matej Zagar, in nådastöten när han vann närmast före Fredrik Lindgren. Smederna vann till slut med 46–43 (totalt 92–87) och ställs i semifinal mot Masarna.



Seriesegraren Vetlanda valde nämligen att möta regerande mästarna Rospiggarna i semifinal. Hemma i Hallstavik vann Rospiggarna kvartsfinalen mot Lejonen med 51–39, efter förlust 42–48 i första mötet. Andreas Jonsson och Jason Doyle visade vägen genom att båda inleda matchen med tre raka heatsegrar. När Doyle tillsammans med Timo Lahti ordnade en femetta i det näst sista heatet var saken klar.

I semifinalerna, som avgörs tisdag och onsdag nästa vecka, väljer Vetlanda att inleda borta mot Rospiggarna. Masarna inleder däremot sin semifinalfajt mot Smederna hemma i Avesta.