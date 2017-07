Våldsam krasch när Froome behöll ledartröjan

Efter den sista av flera jobbiga klättringar på den nionde etappen, i utförskörningen på Mont du Chat i hastigheter upp mot 80 kilometer i timmen, vurpade Richie Porte. Australiern hamnade ute i gräset, slog runt med cykeln och kraschade in i en bergvägg. Han fick med sig Dan Martin i fallet.



Porte fick omedelbar vård av läkare och lämnade tävlingen i ambulans. Senare framkom att han bröt nyckelbenet och ådrog sig en fraktur i bäcken.



– Blandade känslor i dag. Självklart glad att jag behåller ledartröjan men samtidigt var det en galen etapp. Jag har sett bilderna på Richie Portes krasch och man får en fruktansvärd känsla, säger Chris Froome enligt cyclingnews.com.



Dan Martin slog ryggen i bergväggen men kunde cykla vidare för egen maskin, innan han vurpade igen. Irländaren lyckades dock ta sig i mål.



Froome sade på förhand att etappen kunde skaka om i sammandraget. Sky-stjärnan fick rätt.



Uppför Mont du Chat stod den regerande mästaren emot konkurrenternas attacker och delade själv ut några smällar. Nairo Quintana tvingades släppa. Alberto Contador, tvåfaldig vinnare av grand tour-tävlingen, blev distanserad med över fyra minuter.



Fransmannen Warren Barguil var länge i ensam ledning, men blev passerad av landsmannen Romain Bardet när drygt en mil återstod. Bardet skaffade sig en stor lucka men Barguil fick upp farten igen när Chris Froome och kompani anslöt.



Med bara ett par kilometer kvar hämtades Bardet in. Spurten blev en uppgörelse mellan Barguil och colombianen Rigoberto Uran som, trots mekaniska problem som innebar att han bara hade lättaste och tyngsta växeln kvar, lyckades vinna. Barguil firade vid målgången och grät glädjetårar men "blev av" med segern efter granskning av målfotot.



– I kraschen med Dan Martin och Richie Porte gick mina växlar sönder, så sedan försökte jag bara hänga med. Att vinna är därför en stor överraskning, helt otroligt. Jag är så glad, säger Uran till Eurosport.



Colombianen tog sig in topp 10 i sammandraget och är ny fyra. Chris Froome blev etapptrea och fick därmed fyra bonussekunder vilket gör att hans ledning växte till 18 sekunder ner till nya tvåan Fabio Aru.



Froomes kanske viktigaste hjälpryttare, Geraint Thomas, låg tvåa i sammandraget men tvingades bryta Touren. Thomas, som på åttonde etappen kraschade in i en höbal, vurpade igen och bröt nyckelbenet. Walesaren tvingades även kasta in handduken i Giro d'Italia i maj på grund av en olycka med en parkerad polismotorcykel. Han gjorde comeback i Tour de France.



Froome har vunnit touren två år i rad.