”Varför lades stora summor på att fälla Johaug?”

Bill Bock var bland annat en av huvudpersonerna som arbetade på Usada med att fälla Lance Armstrong och stänga av honom på livstid för omfattande dopning under cyklistens karriär.

”Varför spenderade idrotten stora summor på att lägga till några månader på en avstängning för läppsalva? Idrottare förtjänar bättre fokus på de verkliga dopningsproblemen som idrotten står inför”, skriver Bock på Twitter apropå Johaug.

Why did sport spend big $ to add a few months to sanction for lip balm? Athletes deserve better focus on real doping issues facing sport. https://t.co/ANdsd5TDpB