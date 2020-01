För några år sedan berättade Förintelseöverlevaren Hédi Fried i SVT-programmet ”Skavlan” om hur nazisternas idéer undan för undan kom att internaliseras hos de icke-judiska medborgarna. Hon beskrev den politiska förskjutningen som att lägga ett sandkorn i en hand som inte märks, men att det blir fler och fler tills att sandkornen har blivit så tunga att armen inte längre orkar hålla i alla dessa sandkorn.

Denna metafor kan nog de flesta känna igen sig i, oberoende vilka symboler vi innehållsmässigt lägger i dessa sandkorn. Vissa kan ta till sig denna metafor för att beskriva den påverkan metoorörelsen hade under förra decenniet, andra hur en partners världsbild tar över ens egen allt mer och en tredje kanske ser hur rasismen breder ut sig och blir till fler och fler sandkorn i handen.

Voltaire lär ha uttryckt: ”Jag delar inte din åsikt, men jag är beredd att dö för att du ska få uttrycka den”. Yttrandefriheten borde såldes vara en slags nollpunkt för där alla eventuella inskränkningar eller sandkorn i bildligt tal bör räknas noga.

Det kanske är långt att gå att säga att Sverigedemokraterna och partiledaren Jimmie Åkesson under det senaste decenniet har inskränkt yttrandefrihetens grundvalar i juridisk bemärkelse. Dock har Åkesson och hans parti påverkat och förskjutit den politiska diskussionen delvis genom att hävda SD:s politiska exkludering och sprida en världsbild hur vänsterliberala sandkorn fylls i varje medborgares hand.

2010 var året då Sverigedemokraterna kom in i riksdagen och har under det gångna decenniet växt som parti. Under 2011 gav den dåvarande socialdemokratiska partisekreteraren Carin Jämtin ett idéförslag att göra ramadan till helgdag eftersom Sverige är ett multikulturellt samhälle.

Det är inget förslag som jag var beredd att dö för, men ändå ett relevant förslag att ta upp i den offentliga debatten. Jimmie Åkesson har under det gångna decenniet målat upp ett Sverige som blir allt mer vänsterliberalt och hävdat politisk exkludering och hänvisat till alla mandat hans parti förfogar över.

SD har gett sken av att det pågår en islamifiering, vilket också har blivit den hegemoniska diskursen som präglar det politiska landskapet. Med handen på hjärtat, vilken politiker skulle i dag våga ge ett förslag som vill inkludera islam och muslimer? Det skulle vara att betrakta som politiskt självmord.

Det martyrskap genom politisk exkludering som SD hävdar är rent nonsens. Sverige befinner sig i Jimmie Åkessons hegemoni, trots att han hävdar motsatsen. De sverigedemokratiska sandkornen börjar bli många i handen, och detta bara under det gånga decenniet.