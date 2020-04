Jag trodde aldrig att det här skulle behöva sägas i Sverige. Alla människor ska ha samma rättig­heter. Alla människor är lika mycket värda.

Det står inskrivet i en mängd lagar. Ändå överges äldre som blir svårt sjuka i covid-19 i en modern form av ättestupa. I Socialstyrelsens prioriteringsregler säger man att äldre inte ska få respiratorhjälp i samma utsträckning som yngre.

Det är en skam för Sverige. Vårt land säger sig vara emot alla former av rasism, men det här är värsta formen av åldersrasism. Vi får inte överge våra äldre. Vi ska stå upp som en man mot sjukdomen och slåss tillsammans.

I vissa militära förband får man lära sig att ingen ska lämnas kvar, alla ska med hem (no one left behind). Man överger inte en sårad kamrat, inte ens en död. Det skapar trygghet och sammanhållning. En för alla, alla för en. Ingen överges.

Att förvägra äldre respiratorhjälp är grymt och omänskligt. Många säger kanske: ”Ja, men har vi inte respiratorer så det räcker till alla så måste vi väl prioritera …”

Här begås ett stort tankefel. I lagen står det att alla ska ha samma rättigheter och att vi alla är lika mycket värda. Här ska politikerna stå upp för svenska folket och inte välja den enkla vägen.

Om vi har för få respiratorer måste vi skaffa fler. Om vi har för lite personal måste vi omfördela den och snabb utbilda fler. När det gäller respiratorer har andra länder haft sina toppar och har överkapacitet. Vissa länder har inte ens drabbats ännu. Självklart kan Sverige vädja om hjälp med fler respiratorer från andra länder.

Vi har i så många år skänkt 1 procent av vår bruttonationalprodukt för att hjälpa andra länder i svårigheter. Det här är bra och något vi ska vara stolta över, men nu är det dags att andra länder hjälper oss.

Hela världen skulle vinna på att resurserna fördelas mellan länderna allteftersom behovet förändras. Ett solidariskt system för detta skulle kunna ledas av världshälsoorganisationen WHO eller FN.

Sverige måste dessutom kunna klara av att bygga respiratorer själva. Vi har en lång rad av högteknologiska företag som skulle kunna hjälpa till. Om regeringen bad om hjälp med detta skulle en mängd företag ställa upp.

Själva tanken med prioriteringsordningen gör att människor dör i onödan. Grundinställningen måste vara att alla ska räddas.

Vi kan bättre! Sverige kan stampa fram de resurser som krävs. Låt oss stå enade och skydda de äldre. Det är de som har byggt upp vårt land. De har betalat in skatt längst av oss alla. I dessa svåra tider får vi inte glömma att varje människa är ovärderlig och oersättlig.

Nu är det dags att politikerna återtar rodret från tjänstemännen och styr vårt land på rätt kurs igen. När Sverige står inför ett sådant här hot ska alla vägar undersökas. Inga krafter får sparas. Alla resurser ska sättas in.

Ingen ska överges, alla ska räddas. Just nu sviker Sverige sina äldre. Låt oss sluta med det!

Länk till Socialstyrelsen:

”Nationella principer för prioritering av rutinsjukvård under covid-19-pandemin”