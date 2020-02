Under en längre tid har röster höjts för att pensionerna är för låga, vilket stämmer. Lika länge har ett antal förslag lagts fram för hur vi skulle kunna förbättra systemet.

Bland andra har Daniel Suhonen, chef för det fackliga idé­institutet Katalys, föreslagit att vi borde övergå till ett rent inkomstpensionssystem som garanterar alla 70 procent av slutlönen. Ett annat sätt som redan genomförts är höjd pensionsålder. Men det finns ett betydligt bättre sätt. Det är att stegvis låta hela pensionen bli premiebaserad.

Fördelen är att man slipper höja pensionsåldern och att pensionärer ändå får väldigt bra pensioner. Det är möjligt att ha ett pensionssystem som gör att den som arbetar mellan 25 och 65 års ålder får mer än 100 procent av slutlönen, även om man skulle vara arbetslös, sjukskriven eller föräldraledig under cirka tre år av arbetslivet.

Det låter kanske för bra för att vara sant, men detta är fullt möjligt med ett renodlat premiebaserat system som baseras på insättningar i fonder. Vi skulle då få ett system som inte krävde att man arbetar in i graven, samtidigt som man skulle få högre pension än slutlönen.

Ett exempel: En person som går in på en inkomst på 15.000 kronor vid 25 års ålder och får 2,5 procent löneökning per år får en slutlön på 37.400 kronor. Då skulle pensionen med ett helt premiebaserat system mest troligt ligga någonstans mellan 42.000 och 45.000 kronor, alltså betydligt högre än slutlönen, om man räknar med en genomsnittlig avkastning på mellan 6 procent och 8 procent per år.

Snitt­avkastningen på Stockholmsbörsen har, som en jämförelse, varit strax över 9 procent per år från år 1870 till 2019. Ett sådant system skulle skapa bra pensioner, där skatte­betalarna inte skulle behöva subventionera dem. (Gå in på följande länk för att läsa hur uträkningen gått till.)

Självklart kan vi inte i ett slag överge inkomstpensionssystemet eftersom dagens pensionärer behöver det. Men det enda sättet vi kan få ett bättre pensionssystem är att vi erkänner bristerna med dagens system och börjar bygga upp ett bättre.

Mitt förslag är att sakta men säkert övergå till ett premie­baserat pensionssystem. I dag går 16 procent av lönen till inkomstpensionen och 2,5 procent till pensionspremier. Om vi varje år låter ytterligare 0,1 procentenheter gå från inkomstpensionen till premie­pensionen skulle vi om ett år ha 15,9 procent till inkomstpensionen och 2,6 procent till pensions­premien. På så sätt skulle vi sakta under en 160-årsperiod övergå till ett bättre pensionssystem.

Alla förslag som går ut på att lappa och laga det nuvarande pensionssystemet kommer enbart att hjälpa på marginalen. Vi måste inse att det är dags för något helt nytt.