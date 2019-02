Den planerade nya asyllagstiftningen enligt det så kallade januariavtalet mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna är tänkt att underlätta för anhöriginvandring.

Det finns starka skäl att begränsa rätten till familjeåterförening att gälla dem som redan finns i landet och har permanent uppehållstillstånd.

Om även nyanlända ska omfattas av den nya lagstiftningen blir Sverige återigen en magnet för asylsökande och man uppmuntrar systemet med så kallade ankarbarn, det vill säga en tonåring, ofta en pojke, som skickas till Sverige för att efter beviljad asyl kräva att få hit resten av familjen.

Att försörjningskravet för att få ta hit anhöriga dessutom slopas gör Sverige än mer lockande och man sänder helt enkelt ut fel signaler till omvärlden.

Migrationsverkets prognoser pekar på en runt 25.000-30.000 asylsökande per år under de närmaste åren. Det beräknas gå minst 2-3 anhöriga per asylsökande, vilket skulle innebära en total årlig invandring i storleksordningen 100.000 personer.

Statsminister Stefan Löfven (S) och migrationsminister Morgan Johansson (S) brukar ofta tala om ordning och reda i asylpolitiken och att man tagit lärdom av flyktingkaoset på hösten 2015.

Tyvärr finns det inget som tyder på det.