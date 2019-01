Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna lovade före valet väljarna a) att hålla ihop alliansen och b) att inte ta stöd från Sverigedemokraterna. Det senare har man gjort de senaste fyra åren i opposition.

Efter valet inser man att de båda löftena är oförenliga, vilket alla andra räknat ut för längre sedan. Centerpartiet hoppar då av Alliansen och stödjer i stället Socialdemokraterna och lilla Miljöpartiet.

Liberalernas partiledare ställer under mycket gny inom partiet lydigt in sig i C-leden, som det anstår en avdankad soldat. S, C, L och MP rafsar ihop en uppgörelse i 73 punkter med mycket snömos, enorma utgifter och delar av Centerpartiets tankegods. Nåja, de senare ska bara utredas.

Men en sak slås fast av de fyras gäng: Vänsterpartiet ska inte ha något inflytande under den kommande mandatperioden och ska ställas utanför politiken tillsammans med SD (17,5 procent av väljarna).

Vänsterpartiet demonstrerar detta med att komma med en (hemlig) kravlista på 80 punkter till Socialdemokraterna och visar därmed att det är de, som har det avgörande inflytandet på regeringsbildandet.

S och V gör upp, men den uppgörelsen är hemlig, tills den är hackad. Hur landet styrs har ju inte väljarna med att göra. De ska bara vart fjärde år ta ställning till löften med valdagen som bäst-före-datum.

Var är min gula väst?