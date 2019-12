Varje normalt affärsmässigt förhållande innebär att kunden beställer en vara eller tjänst, betalar och får den levererad.

I fallet med Com Hem betalar vi som är kunder våra abonnemang i förväg. Det har tidigare fungerat alldeles utmärkt. I december har Com Hem till och med lyckats klämma in en prishöjning. Men den beställda tjänsten blir inte levererad.

Jag utgår därför från att alla Com Hem-kunder kommer att få en kreditering på sin faktura motsvarande leveransstoppets omfattning, det vill säga beroende på antal stängda kanaler som drabbat respektive kund och den tid som avbrottet kommer att vara. Att som hittills bara öppna upp kanaler som kunden inte beställt kan inte med bästa vilja i världen kallas för vettig kompensation.

Att fortsätta ta fullt betalt samtidigt som man inte levererar det kunden köpt kallas i många andra sammanhang för bedrägeri. Vad kallar Com Hem det hela?