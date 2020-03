Jag är en vanlig medborgare – en förtvivlad pappa, son, bonusson, bror till min älskade familj och vän till fantastiska vänner. Jag har nog som många andra svårt att sova just nu. Jag är livrädd, både för covid-19 men också för konsekvenserna av den här epidemin.

Vi har följt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. De över 70 år (ja, eller över 60, faktiskt) i vår familj är isolerade och träffar ingen. Mat ställs utanför deras dörrar.

Själv har jag varit isolerad med luftvägssymtom fram och tillbaka de senaste tre veckorna. Dessutom: en hosta som följt efter i ett antal månader.

Hur är det att vara isolerad? Svaret är att det är hemskt.

I min tidiga karriär, efter mina studier, arbetade jag som chef i kriminalvården och fattade många avskildhetsbeslut. Det fanns människor som isolerades under mycket långa perioder och jag fick se allvarliga konsekvenser av avskildheten med fullständig apati och självmordsförsök.

Det är ett allvarligt hälsoproblem att vara just isolerad. Samtidigt finns enligt min mening goda skäl att vara just isolerad just nu.

Det som händer beskrivs som ett tredje världskrig där fienden är osynlig. Vi vet inte vilken stridskapacitet, strategi eller förmåga att döda fienden har innan kriget är slut. Vi vet inte ens var eller i vilken omfattning som fienden finns.

Jag vet inte vilka åtgärder som är lämpliga att vidta för att stoppa covid-19. Jag vet däremot att vår nation behöver såväl en samlad expertkår som politiker som ingjuter mod, kunskap och trygghet i oss medborgare.

Det skapar en enorm stress med dessa ständigt dubbla budskap och interna konflikter mellan experter och myndigheter. Lägg därtill sociala mediers proffstyckare. Vi behöver få slut på den konfliktstormen.

Det är centralt i en demokrati att olika åsikter stöts och blöts, att olika perspektiv möter en fråga och att finns en öppen debatt. Det ska vi vara rädda om. Samtidigt befinner vi oss nu i ett läge där vi som medborgare behöver tydlighet.

Vi behöver veta vad som förväntas av oss och vi behöver få hopp och mod att vi kommer att vinna det här kriget. Vi behöver också vidta de bästa och mest lämpliga åtgärderna både på kort och lång sikt.

Det räcker med att möta en hemsk fiende. Vi vill inte att också våra egna soldater ska slåss mot varandra.

Utifrån ovanstående rekommenderar jag regeringen följande:

• Tillsätt ett expertråd som uttalar sig om hur Sverige bäst ska lösa den här krisen. De behöver ta ansvar på riktigt och inte i debattartiklar. Tvinga rådet och Folkhälsomyndigheten att samverka. Låt en oberoende person som alla parter kan ha förtroende för vara ordförande i rådet. I det läget vi nu befinner oss anlita en expert på medling. Det står nära till hands att föreslå Erik Runesson.

• Fatta ett politiskt beslut att stänga ner Sverige i 14 dagar. Stäng allt utom det mest nödvändiga och inför utegångsförbud. Jag tror egentligen inte på den åtgärden, men jag tror att det här inbördeskriget inför öppen ridå mer skadar våra möjligheter att lyckas och det ingjuter en enorm otrygghet hos medborgarna. Under dessa 14 dagar kan rådet ta fram ett förslag på en hållbar plan för hur Sverige ska möta den här krisen. Planen ska innefatta tydlighet och generera trygghet för alla som bor i det här landet.

Vi har ett krig att vinna nu. Det betyder att inbördes trätor måste ge vika och vi behöver tillsammans besegra vår gemensamma fiende. Jag vill tro på en bättre morgondag och jag vill att vi alla ska kunna känna trygghet.

Jag vill från djupet av mitt hjärta tacka alla experter, Folkhälsomyndigheten och politiker för de insatser ni gör för oss. Från och med nu vill jag dock att ni jobbar tillsammans.

Sist men inte minst vill jag rikta det allra största tacket till all den fantastiska frontpersonalen inom sjukvården. Tack, tack och återigen tack. Jag älskar er och det ni gör för oss alla.