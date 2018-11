”Dra lärdom av Kanadas legalisering av cannabis”

Det finns flera kloka argument för en legalisering av cannabis. Det finns även ett flertal argument emot.

Det främsta argumentet för en legalisering är att det reglerar en tidigare oreglerad och kriminell verksamhet och därmed minskar förutsättningarna för organiserad brottslighet. Genom legalisering hoppas man kunna städa upp i en bransch som orsakar mycket elände och stora samhällskostnader och i stället generera skatteinkomster.

Köparna får tillgång till en produkt som kan standardiseras och produceras under säkra förhållanden. I dagsläget vet köparna inte vad de köper, under vilka former produkten kommit till, hur den förpackats eller om den förorenats under transport.

Man vet heller inte alls hur stark produkten är, det vill säga hur högt innehåll av den aktiva substansen THC som cannabisen innehåller. Det är som om man skulle gå in på Systembolaget och någon tagit bort alla etiketter: en konsument måste först smaka på drycken för att veta om de köpt lättöl eller kanske rom.

På en oreglerad marknad har köparen och säljarna svårare att mötas och köparnas lagliga möjligheter att reklamera en produkt är i praktiken obefintlig. Legalisering leder därmed sannolikt till säkrare bruk.

Legalisering innebär inte per automatik fri tillgänglighet och man kan kopiera den framgångsrika modell vi har i Sverige med ett icke-vinstdrivande statligt alkoholmonopol och utöka deras uppdrag till att förmedla cannabis.

Argument mot en legalisering är att vi i Sverige i nuläget har en, i internationell jämförelse, låg användning av cannabis och en legalisering skulle öka både utbudet och användandet. Personer som tidigare inte använt cannabis kommer att göra det och de som i dag använder kommer sannolikt att använda mer, eller använda det oftare.

Ökad exponering leder sannolikt även till ökat beroende och fler som behöver få vård för detta. Vi kommer även att få fler cannabispåverkade förare i trafiken, på sitt arbete och i skolor och universitet.

Vi har i nuläget ett stort samhällsproblem med alkohol och preliminära studier efter legalisering av cannabis visar ingen ersättningseffekt utan cannabisanvändandet läggs till alkoholanvändandet istället för att ersätta det. Det finns risk för en fortsatt kriminell verksamhet, trots legalisering i form av en svart marknad.

Runt om i världen pågår fler projekt med legalisering av cannabis i olika omfattning och form. I vissa stater är cannabis lagligt att odla för eget bruk medan vissa länder, som Uruguay och nyligen Kanada, gått längre och helt legaliserat även handeln med cannabis.

Det finns nu en unik möjlighet för Sverige att ta till sig lärdomar från dessa länder. Låt oss därför avvakta deras erfarenheter och helt enkelt vänta. Om tre år kommer vi inte att veta allt, fortfarande finns det långtidseffekter som man inte kan studera, men vi kommer att vara betydligt klokare.