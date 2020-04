Sverige styrs i coronakrisen av forskare som kommer med evidensbaserade råd, och inte av politiker som inte kan sakfrågorna. Gott så! På pappret.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap sade på presskonferensen den 27 mars att man ska akta sig för dålig information och fråga sig om källan tidigare gett trovärdiga prognoser. Korrekt, och jag uppmanar alla att tänka efter hur bra Folkhälsomyndigheten (FHM) står sig ur denna kritiska synvinkel.

Till listan av senfärdiga beslut kan läggas att man väntade tills den 16 mars med att gå ut med informationen att man bör isolera de äldre, medan jag som lekman då redan isolerat min farmor och därmed ”räddat” henne från en släkting som senare visat sig ha coronaviruset.

Att myndigheten var så sen med detta är för mig obegripligt, men än värre är att man i början sade att om man känner sig det minsta sjuk ska man avstå. Med andra ord, känner du dig frisk är det fortfarande okej.

Detta antagande har senare visat sig vara felaktigt. Artiklar i både den vetenskapliga tidskriften Science och annorstädes har påvisat trovärdiga bevis för asymptomatisk smitta. Därefter har FHM svängt.

Den 3 april publicerades en forskningsrapport i tidskriften Nature där man visade att ansiktsmasker fungerar för att dämpa smittspridningen. Ändå satt FHM:s företrädare i SVT:s Agenda i söndags och undvek att ens rekommendera personal på äldreboenden att ha masker, trots ihärdiga frågor från programledaren.

En närmare analys av artikeln i Nature blottlägger att där faktiskt inte finns stöd för att hemmagjorda masker fungerar mot covid-19, eftersom studien baserar sig på generella coronavirus och dessutom på en viss sorts ansiktsmasker, inte vanliga munskydd.

Jag anar här en trend. Det Folkhälsomyndigheten går ut med som råd är sådant som blivit bevisat enligt vetenskapens alla krav. I avsaknad av bevis utgår man från att påståendet är falskt.

Men här begår FHM en grov logisk miss. Om påstående A inte är bevisat kan man inte anta motsatsen, men måste helt enkelt erkänna att man inte vet.

I fallet med ansiktsmasker är det sunt förnuft att de minskar spridningen av saliv vid nysningar, och därav kan göra stor nytta exempelvis på bussar. Visst, folk som nyser ska stanna hemma, men om man insjuknar under dagen och måste hem då?

I Tjeckien är det lag på primitiva munskydd på allmän plats, och de som inte följer detta ses med oblida ögon. I USA har myndigheten som motsvarar FHM, med tillgång till samma forskningsmaterial, gått ut och starkt rekommenderat allmänheten att bära dessa masker. Men i Sverige motsätter sig FHM av oklar anledning att rekommendera det.

Visst är vissa beslut svåra och båda sidor av myntet har en baksida. Men i fallet med inte besöka farmor eller bära hemmagjord ansiktsmask är kostnaden noll. Om man visar sig ha rätt räddar det liv, har man fel är ingen skada skedd.

Det tycks mig som att svenska politiker litar blint på forskare som är mer bekymrade om att det de säger är vetenskapligt korrekt än att våga ta beslut som skyddar allmänheten. Detta i kombination med politiker som inte vågar agera med en gnutta tvivel mot FHM, trots att en enad kör utomlands ihärdigt ifrågasätter Sveriges väg, som verkar mer som början till en apokalyptisk film än evidensbaserad sund statsstruktur.

Nästa exempel: nu är det påsklov. På måndag kommer tusentals elever som kanske har en förälder i riskgrupp eller som kanske är i riskgrupp själva att tvingas gå till skolan eftersom det inte är bevisat att de kan föra smittan hem och att de själva eller anhöriga kan dö.

Notera att jag inte säger att skolorna bör stängas. Jag säger att de med rimliga skäl att vara oroliga bör ges möjligheten att bedriva undervisning hemifrån, eller via kameralänk in i klassrummet. Att detta val att själv få ta sitt öde i sina händer, förvägras medborgarna, samtidigt som staten är för finkänslig för att tvinga medborgarna bära ansiktsmask, är minst sagt paradoxalt.

Om vi antar att det kan ske att barn smittar (att även barn uppenbarligen kan dö i sjukdomen tycks ju tyda på det) är det mycket troligt att några barn kommer bli sina föräldrars banemän de kommande veckorna, även om dessa inte är tillräckliga för att ge något avtryck i statistiken.

Man kan fundera på hur dessa barn kommer klara sig i livet. Vi kan inte än med säkerhet sia om det blir så, men jag ber varje läsare fundera på hur en forskare eventuellt skulle kunna bevisa en sådan tes, vilket tycks vara en föresats för att FHM ska reagera proaktivt, inte reaktivt.

PS. Att FHM har visat dåligt omdöme är ursprungligen inte mina egna ord. Det står i en ledare i The Lancet, världens kanske finaste tidskrift för medicinsk forskning: ”The initial slow response in countries such as the UK, the USA, and Sweden now looks increasingly poorly judged.” DS.