Det råder tyvärr fortfarande en utbredd missuppfattning kring vegetarisk kost. Många tror att den inte är näringsriktig.

Senast i raden att uttrycka sin oro för dess hälsoeffekter är Christer Cederlöf, som i insändaren ”Oacceptabelt vegetariskt experiment med småbarn” (DN Åsikt, 27 oktober 2019) beklagar sig över förskolan Giraffens beslut att enbart servera vegetarisk mat, med inslag av fisk en gång i veckan.

Cederlöf menar att den kommunala förskolan i Umeå på grund av den köttfria matsedeln är en ”experimentverkstad”. Jag uppskattar att skribenten bryr sig om förskolebarns hälsa, men han oroar sig i onödan.

Bland experter på området råder det nämligen numera konsensus kring att kött inte är ett nödvändigt inslag i kosten. Världens största organisation inom kost och näringslära, The Academy of Nutrition and Dietetics, gav 2009 ut ett referensgranskat utlåtande om sin ställning kring vegetarisk kost.

I det står att vegetariska dieter, inklusive en som utesluter alla animalier om den kompletteras med vitamin B12, är ”hälsosamma och näringsmässigt adekvata” samt ”lämpliga för alla delar av livet, inklusive graviditet, laktation, spädbarnsålder, tonår, den äldre delen av vuxenlivet och för atleter”. Organisationens ståndpunkt bevarades när utlåtandet uppdaterades 2016.

Cederlöfs inställning till kosten verkar baseras i hans föreställning att den motstrider Livsmedelsverkets rekommendationer. Han menar att de inkluderar kött, och att dietisten som förskolan tar hjälp av därför kommer behöva ”göra ett avsteg” från dem.

Det verkar dessvärre som att skribenten inte läst in sig så noga på ämnet. På Livsmedelsverkets hemsida står det under rubriken ”Tallriksmodellen” att tallriksmodellen modellen ”visar proportionerna mellan de tre delarna”, där ”delen för kött, fisk, ägg eller baljväxter” utgör en femtedel av tallriken.

I kontrast till Cederlöfs påstående säger alltså inte Livsmedelsverket att kött måste ingå i måltiden för att tallriksmodellen ska vara komplett. Tvärtom står det på hemsidan under rubriken ”Vegetarisk mat” att ”det går precis lika bra att äta enligt tallriksmodellen om man är vegetarian som om man är allätare”.

Detta beror på att modellen primärt visar hur uppdelningen av olika näringsämnesgrupper bör se ut, inte exakt vilka livsmedel som måste ingå i måltiden. Alla näringsämnen som finns i kött finns nämligen även i vegetabilier, med undantag för vitamin B12.

Men eftersom det i det här fallet inte är tal om vegansk kost, som måste kompletteras med tillskott av B12, är näringstillgängligheten i kosten inte ett bekymmer om den är välplanerad. För visserligen betonar Livsmedelsverket att den som äter vegetariskt bör ha en baskunskap kring näringskällor – men därför är det väl toppen att förskolan anlitat en dietist som kan hjälpa dem?

Kostomläggningen på förskolan Giraffen är inte ett experiment. Sådana har redan utförts i form av vetenskapliga studier, och det är de som i kombination med en ökad kunskap i näringslära gjort att vi i dag vet att småbarn kan äta en optimal kost utan att äta kött.

I stället för att på grund av ogrundad oro kring vegetarisk kost kritisera initiativet bör vi därför uppmuntra förskolans försök att bidra till minskade växthusgasutsläpp. Förskolan Giraffen går i täten för en ur klimatsyn nödvändig förändring. Förhoppningsvis kan andra inspireras att följa i dens fotspår.