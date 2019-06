Just nu: spara 50%

I det rika, välmående föregångslandet Sverige far hundratusentals äldre illa. Många svälter. Andra dör av behandlingsbara sjukdomar, för att de inte kan hämta ut sina mediciner. De har inte ens råd att gå till doktorn för att få de där recepten på mediciner som de inte kan ta ut.

De har tandvärk och är tandlösa, för de har inte råd att gå till tandläkaren (tandvårdsbidragen är inte tillräckliga för en fattigpensionär).

De går i trasiga kläder och skor. De fryser. De är hemlösa. De kan inte få en bostad, för de måste ha en viss summa kvar när hyran är betald och den summan har de inte.

De går omkring halvblinda eftersom de inte har råd med glasögon. De flesta har inte ens råd med frimärken för att skicka arga brev till er.

Det här handlar inte bara om gamla orkeslösa pensionärer, utan också om yngre pensionärer som slitit och arbetat under ett helt liv och behöver få några år av välförtjänt vila innan de ska ner i graven. Men någon välförtjänt vila blir det inte, för innan graven ska de tydligen först svälta och fara illa.

Hur kan ni som är politiker stå raka i ryggen när ni vet detta? Ni kanske inte förstår att även fattiga pensionärer, precis som alla människor, har samma känslor och behov som ni har. Fattiga pensionärer känner också hunger, de gråter av sorg, de skrattar åt roliga saker, de har drömmar och hopp, känner förtvivlan, rädsla och smärtor, på samma sätt som ni.

Själva kan ni fladdra som fjärilar högt uppe i det blå, från den ena feta, märkvärdiga blomman till den andra. Medan flera hundratusen fattiga människor i ert eget rika land får kräla som maskar nere i skiten.

Dessa fattiga människor har trott på sitt vackra, goda Sverige. De har trott på sina politiker och deras vilja att bygga ett bra land för alla. Nu är all denna tro borta. Istället växer politikerföraktet till katastrofala höjder.

Hur kan ni glömma bort ert eget folk, det folk ni arbetar för, på det här viset? Jag förstår det inte.

Att komma med bortförklaringar lönar sig inte längre. Det har ni hållit på med för länge och ingenting har hänt. Det bara pratas och pratas, men vi här nere far fortfarande illa. Vi känner att ni inte bryr er om ert eget folk, det folk som ni har fått i uppdrag att tjäna. Och vi är skitförbannade.

Vi skriver det ena brevet efter det andra till er och vädjar om att ni ska ändra pensionssystemet och ge oss drägliga liv. Vi får inte ens några vettiga svar, om vi får några svar alls.

Och då ska ni veta att ett kuvert och ett frimärke var för många av oss kostnader som gjorde att vi fick avstå från annat livsnödvändigt. Det är inte som för er, att bara öppna plånboken och betala för det är ju ändå bara småpengar.

Jag har fostrat tre välartade söner, som i dag är en tillgång för Sverige. Som erfaren mamma, skulle jag vilja ta er i örat också och lära er veta hut! Så här gör man inte mot gamla människor. Skäms!

Ta nu tag i det här med fattigpensionerna illa kvickt och ge oss ett drägligt liv. Några bidrag vill vi inte ha. Vi vill inte stå med mössan i hand och bli synade från topp till tå. Vi vill ha vår värdighet kvar.

Vi vill ha en dräglig pension utan bidrag. Vi vill ha en grundpension på 16.000 kronor i månaden efter skatt, som följer löneutvecklingen, ett golv där ingen faller igenom och där höginkomsttagaren kan bygga på med bättre löner och bra tjänsteavtal. Då klarar vi oss själva sen. Och ni frigör massor av pengar som nu går till omkostnader för handläggning av dagens pensionärer och deras pensioner och bidrag.

Försök att visa lite empati med det folk ni tjänar. Folk som far illa blir bittra och arga. Folk som far illa blir kriminella och går emot lagen. Folk som far illa blir hatiska och mordlystna. Och ett sådant land vill ni väl ändå inte ha?

Tycker ni politiker att förslaget från Pensionärer i gula västar med en grundpension på 16.000 kronor i månaden efter skatt, som följer löneutvecklingen, ett golv där ingen faller igenom och där höginkomsttagaren kan bygga på med bättre löner och bra tjänsteavtal är ett bra och genomförbart förslag?