Som femte generationen stockholmare lämnade jag stan i början på 80-talet. Det var för magstarkt att se stan demolerad av ” what's in it for me”- folket, både kulturellt och arkitektoniskt.

Efter många år i Norrland, där det digitala utbudet aldrig översteg SVT1, SVT2, en pixlig TV4 och en dator uppkopplad mot en router, har vi nu åter hamnat inom räckvidden för den digitala utbyggnaden.

Döm då om min förvåning! Vi har flyttat in i en lägenhet med fiber, 28 kanaler. Allt fungerar ypperligt, men SVT Play saknas. Är inte den tjänsten en del av public service-utbudet?

Efter timslånga samtal med Telias underbart tillmötesgående support visar det sig att vi måste ha bredband till datorn för att kunna se SVT Play på tv:n. Min fråga till SVT är: Hur tänker ni?

Ni ska ju ha ansvar för att sprida information, kultur, nyheter utan påverkan av privata intressen. Är det verkligen medborgar- och användarvänligt att tvinga på oss bredband för att ha tillgång till SVT Play?

Kanske frågan också belyser det sakta men tydliga sönderfallet av vårt gamla trygga, välorganiserade välfärdssamhälle? Än en gång får bekräftelse på hur vi sålde ut allt i den nyliberala ekonomen Milton Friedmans anda – och samtidigt förlorade allt.