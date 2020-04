Min pappa har passerat 80 och vårdar sin livskamrat, som är palliativ, i hemmet. Pappa är reumatiker, diabetiker och har hjärtfel.

Som avlastning har de hjälp av hemtjänsten. De får tre dubbel­bemannade besök per dag veckans alla dagar samt avlastning två gånger i veckan under två timmar. Totalt handlar det om 23 tillfällen per vecka.

Pappa har vidtagit åtgärder för isolering. Vi hälsar inte på dem nu, utan håller kontakt via telefon, allt enligt rekommendationer.

I grundbemanningen för hemtjänsten och avlastningen som kommer till pappa och hans livskamrat rullar 18 personer. Sedan en tid tillbaka finns många sjukdomsfall i personalen. De ersätts av vikarier och extrapersonal.

Utöver detta ansluter ibland enstaka praktikanter eller personer på introduktion. Pappa har räknat att de senaste veckorna har närmare 60 personer kommit till dem.

Vi uppskattar verkligen personalen och det de gör för pappa och hans livskamrat. Och vi är medvetna om att det är en pressad verksamhet med kontinuerlig personalbrist och med svårigheter att rekrytera. Men nu är inte ett normalläge.

Pappa undrar varför personalen helt saknar skyddsutrustning. Det går inte att hålla skyddsavstånd i omsorgen av hans livskamrat.

Både han och jag har ringt chefer inom hemtjänsten för att fråga om detta och om mängden människor som ligger i schemat till en unik brukare. Vi har båda fått svaret att de ”följer rekommendationerna” och att ”det är så det ser ut”.

Vi har en direkt fråga till de som organiserar hemtjänsten: Är det helt omöjligt att organisera hemtjänstverksamheten på ett sådant sätt att antalet personer som kommer till brukarna reduceras?

Pappa är förtvivlad och står i begrepp att inte släppa in hemtjänsten mer, en samhällsservice han och hans livskamrat är beroende av. Han pekar på att det finns arbetsgrupper som i åratal använt till exempel munskydd i kontakten med patienter – tandläkare, tandsköterskor och tandhygienister.

Han undrar varför inte hemtjänstpersonalen kan ha ett munskydd de drar upp när de är i så nära kontakt med sin brukare. När Linköpings universitetssjukhus testade sin personal kom de till slutsatsen att man kan bära på covid-19 utan att uppvisa symptom.

Min pappa är rädd att han och hans livskamrat ska dö av det här. Det är jag också. De enda som kommer till pappa nu, är hemtjänstens personal. Och de är väldigt många.