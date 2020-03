I tider som dessa när vi alla påverkas av coronaviruset gör vi ständigt aktiva val för att skydda varandra och oss själva. Vi uppmärksammas och uppmärksammar varandra kring vikten av social distansering, vi tvättar händerna noga, nyser i armvecket, är hemma om vi är sjuka och träffar inte våra äldre släktingar om det inte krävs. Vi tar ansvar och är solidariska.

Att vi ändå i Sverige försöker hantera coronaviruset med mindre restriktioner och mer kommunikation än övriga delar av världen är att föredra. Vi hoppas och tror att information och kommunikation är bättre verktyg än hårda restriktioner. Men kommunikation måste nå alla i samhället, och det är en utmaning.

Coronaviruset sprids som en droppsmitta. Det betyder att vi är direkt smittsamma när vi nyser, men droppar också kan falla ner på ytor där viruset kan ligga kvar och förbli smittsamt.

Smittan kan också uppstå via utandningsluften när det är kallt ute och vi har ett moln av droppar runt om oss. Den indirekta smittvägen som sker när ytor blivit exponerade av virus sker ofta via händerna.

Coronaviruset har rapporterats att kunna överleva på ytor som plast under en längre tid, upp till två dagar. Om en person som inte är smittad tar på en ”smittad” yta och sedan flyttar händerna till ansiktet finns risk att denna person blir infekterad.

En sak som vi alla behöver göra också i dessa oroligare tider är att äta och därmed också inhandla mat. I vissa regioner finns möjlighet att handla på maten nätet och få den hemkörd.

Men den servicen räcker inte till för alla och finns heller inte i alla delar av landet. Det vi också måste göra när vi går till en affär och handlar, vilket man även får göra i länder som utfärdat starka restriktioner är att man måste betala för sin mat. I Sverige använder många betalkortslösningar för att betala sina varor.

I dag krävs det att vi använder en kod för att betala när summan överstiger 200 kronor. Detta är etablerat för vår trygghet som kund, och för bankens säkerhet.

Men just denna lilla koncentrerade yta är en möjlig plastyta som kan leda till indirekt smittväg, och det finns inte alltid möjlighet att tvätta händerna direkt efter inhandling av mat.

Vi ska bära kassar till bilen och köra hem, alternativt bära kassarna till lägenheten. Tillgänglighet för desinficering med hjälp av sprit finns ibland vid en betalstation, men inte alltid. Sällan torkar nog en expedit av kortläsaren mellan kunder.

Vi föreslår därför en enkel lösning för att minimera risken med indirekt virusspridning via just denna plastyta. Vi föreslår att bankerna utökar möjligheten till kontaktlösa betalningar över 200 kronor. På så sätt kan vi minska den potentiella indirekta spridningen via kortläsare, men också fortsätta handla tryggt och säkert, med respekt för varandra, inklusive social distansering med 1-2 meters avstånd i kön.

Det finns säkerligen andra ytor som många tar på, men de flesta kan vi välja bort. Men det är svårt att välja bort att genomföra en betalning av de varor vi önskar köpa.

Vi hoppas att bankerna kan se en möjlighet att minska spridningen. Kanske kan bankerna snabbt implementera en alternativ identifiering som mobilt bank-id om identifiering måste bestå?