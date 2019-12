Om vi inte börjar lyssna på de födande och optimerar förlossningsvården för deras behov kommer allt fler att kräva kejsarsnitt. Fler kommer också att föda hemma utan barnmorska. Ingetdera är den bästa lösningen på BB-krisen.

Att avfärda kvinnors förlossningsrädsla som bortskämt pjåsk är lika fel som att kräva kejsarsnitt utan medicinska skäl. Men oro och ångest är ett medicinskt skäl, som grundar sig i rädsla för att få kroppsliga och själsliga skador och ärr.

Denna rädsla är befogad. Den svenska förlossningsvården är stressig. Den jagar besparingar. Den är organiserad efter ett hierarkiskt och patriarkalt mönster, där de som är längst bort från förlossningens verklighet har mest inflytande över den. Den som föder har minst att säga till om och anses okunnig och besvärlig om hon känner själv hur hon vill föda.

Intressant nog finns ett parallellt universum att jämföra med. Det utgörs av förlossningsvård som sker på andra ställen än vanliga BB-kliniker, i kontinuitetsfokuserade projekt som ”Min barnmorska” och på små barnmorskeledda enheter och i hemmet i Sverige och utomlands. I Nederländerna har hemfödsel varit ett populärt alternativ sedan lång tid tillbaka. Det medicinska utfallet där är mycket bra.

Stress skapar onödiga förlossningskomplikationer. Världshälso­organisationen WHO och FN varnar för interventionskaskad, det vill säga att ett ingrepp leder till ett annat vilket kan medföra förlossningskomplikationer. Sådant inträffar bara under stressiga förhållanden på stora, opersonliga BB-kliniker med utarbetade barnmorskor, bristfälligt utbildade förlossningsläkare, under tidspress och i starkt ljus.

Forskning visar att kvinnor som föder i lugn och ro mer sällan behöver sugklocka, tång eller kejsarsnitt, klipps mer sällan och får färre förlossningsskador. Andelen som skadar ändtarmsmuskeln vid hemfödsel är 0,7 procent jämfört med 10 procent vid instrumentella förlossningar och 2 procent vid icke-instrumentella på sjukhus.

De som föder på sjukhus vet att det är ett lotteri. Ska de få en plats på ”sitt” BB eller kommer de att skickas någon annanstans? Kommer barnmorskan att vara stressad? Hur många andra behöver de dela barnmorska med? Kommer personalen att läsa förlossningsbrevet? Blir det skador för livet? Kommer barnet att skadas?

Lugna, trygga födslar med utvilade och lyhörda barnmorskor finns fortfarande även på sjukhus, men det är inget att räkna med. Inte undra på att många har förlossningsrädsla!

Enda sättet att få fler att våga föda vaginalt på sjukhus är att förändra förlossningsvården. Vi vill se följande hända inom kort:

• Låt blivande föräldrar göra informerade val. Följ det brittiska exemplet med att låta gravida ta del av all aktuell forskning.

• Främja fysiologisk födsel och se över alla rutiner.

• Ha målet ”en födande, en barnmorska” på alla kliniker 2021.

• Ha målet ”min barnmorska” på alla kliniker 2021.

• Ha målet att inga barnmorskor ska känna sig stressade på jobbet en vanlig dag och att inga födande ska ens komma ihåg att tid existerar på alla kliniker 2021.

• Starta små, barnmorskeledda enheter i hela landet.

• Inför en förlossningspeng som blivande föräldrar kan använda till att föda på sjukhus eller där de känner sig tryggast.

När det blir lugnt att föda vaginalt på sjukhus blir det också säkrare. Då kommer fler att föda vaginalt på sjukhus. Så enkelt är det.