I en situation där man ”seglar båten samtidigt som man bygger den”, det vill säga man saknar erfarenhet och vetenskapliga bevis men måste ändå fatta beslut om färdriktningen, kan man resonera på olika sätt.

Folkhälsomyndigheten (FHM) vill vänta på bevis, men tvingas ofta gå på egna experters erfarenhet och magkänsla. I en sådan situation riskerar man alltid att fatta fel beslut.

Ett annat alternativ i en osäker situation och i brist på vetenskapliga bevis vore att följa försiktighetsprincipen: en modell för offentligt beslutsfattande i situationer då en potentiell miljö- eller hälsorisk anses påvisad men då tillgänglig vetenskaplig kunskap är otillräcklig. Jag föreslår att man börjar planera enligt den principen, även för covid-19-epidemin.

När det gäller covid-19 saknas fortfarande mycket kunskap både om viruset och hur man kan kontrollera spridningen. Man vet inte vad som kan vara effektivt. Man kan inte heller använda kunskap från andra virus, inte ens inom samma virusfamilj, eftersom olika virus skiljer sig åt så mycket. Det saknas således evidens och man måste fatta beslut utan vänta på dessa.

Nya kunskaper kommer gradvis, men det är ofta svårt att genomföra studier av etiska skäl. Ibland kan ”naturliga” experiment observeras som kryssningsfartyget som länge låg utanför Yokohama, men oftast får man dra slutsatser från indirekta fynd som virusmängder i olika kroppsvätskor och i slemhinnor.

Således har Folkhälsomyndigheten formulerat ett flertal rekommendationer baserade på rådande kunskap eller på vad man tror är sant. Man har tidigare sagt att personer som inte har symtom inte smittar och att de som varit i riskområden kan återgå till arbetet som till exempel det uppmärksammade fallet med EU-ministern Hans Dahlgren visade.

Man har också låtit flygresenärer från infekterade områden som Iran, Italien och Spanien återgå till skola och arbete utan karantän. Man har inte hindrat invånarna i Rinkeby och Tensta från att samlas till fredagsbön. Några av dessa är nu döda. Man har ofta åsidosatt försiktighetsprincipen.

Det är ännu inte helt klart hur många av alla smittade som är utan symtom, men sannolikt utgör de en icke negligerbar del. Vidare förefaller det klart att sjukdomen är mycket mer smittsam än man tidigare trott.

Studier från Tyskland och Singapore har visat att 6-13 procent av alla infektionerna sker innan symtom och att smitta kan överföras redan tre dagar innan symtomen uppträder. En annan nyligen publicerad studie från Italien har visat att symtomatiska och icke-symtomatiska personer har lika stora virusmängder i slemhinnorna i svalget.

De icke-symtomatiska patienterna kan alltså ha stor epidemiologisk betydelse. Kanske kan en del av smittan på äldreboenden förklaras av icke-symtomatisk personal?

Folkhälsomyndigheten verkar dock fortfarande anse att icke-symtomatiska personer inte smittar. Myndigheten har ännu varken ändrat sin information eller sina råd med anledning av dessa fynd. Vad råder oss försiktighetsprincipen?

Vad det gäller användningen av masker är ännu inget helt klart, men enkla masker för befolkningen används trots det i många länder och har nyligen införts som krav vid besök i matvaruaffärer i Österrike. Kanske tänker man att maskerna åtminstone till viss del förhindrar att man smittar andra.

Nyligen genomförda ännu inte publicerade studier från Massachusetts Institute of Technology visar att luftpartikelmolnet efter en nysning eller hostning kan nå mycket längre än de två meter som är den gräns som för närvarande sätts för säkert avstånd.

Kanske kan masker begränsa molnet. FHM har ännu inte yttrat sig om detta. De vill troligen avvakta ytterligare studier.

En uppmärksammad modelleringsstudie från Imperial College i England har indikerat att mildrande åtgärder inte räcker. Studien har kritiserats för att bygga på osäkra antaganden, men förutsatt att dessa antaganden stämmer drar den slutsatsen att mer drastiska åtgärder är nödvändiga för att stoppa transmissionen och rädda sjukvården undan katastrof.

Rapporten ligger till grund för Storbritanniens sena strategiska helomvändning. Inga av dessa rigorösa åtgärder har den svenska regeringen eller FHM funnit motiverade.

Sjukvården i region Stockholm knäar redan. Anekdotiskt hör man att flygplan fortfarande kommer in från höginfekterade områden utan att passagerarna kontrolleras eller sätts i karantän. Vad gör regeringen med svenskar som fortfarande kommer hem från Spanien?

I Norge stängde man tidigt moskéer och satte hemvändande flygresenärer från Italien och Österrike i karantän. Folkhälsomyndigheten litar på att frivillighet är mer effektivt och har hela tiden agerat på ett sådant sätt att man kan misstänka att man egentligen inte bryr sig om smärre smitthärdar. Hur kan man annars förstå de lösa rekommendationerna och tillåtande reglerna?

Det var initialt tydligt att FHM följde samma strategi som Storbritannien och Nederländerna. Även om man inte explicit uttryckt att man tillämpar en flockimmunitetsstrategi har man medgivit att en sådan strategisk målsättning inte står i kontrast till den nu tillämpade strategin.

FHM har hela tiden låtit bli att ge en transparent förklaring till sina planer. Myndigheten har sagt att man följer världshälsoorganisationen WHO:s rekommendationer utan att göra det och utan att ge någon förklaring till varför.

Ingen kan på allvar tro på att isolering av åldringar och begränsad social distansering kan vara nog för att trycka ner epidemikurvan. Den epidemiologiska kurvan för antalet döda per miljon invånare börjar nu också visa skillnader mellan Sverige och de övriga nordiska länderna, speciellt Norge och Finland.

Det må inte vara stora skillnader i restriktioner, men det är kanske dessa attitydskillnader och symboliska handlingar som ger effekt. Det går inte att övertyga om faran om man samtidigt inte ser till att bussar och tåg inte är överfulla, att inget görs på flygplatserna, att skolorna inte stänger (i Tyskland och Finland är de öppna bara för barn till hälsovårdspersonal). Sverige rapporterade enligt en internationell sammanställning på annandag påsk 91 döda per miljon invånare, medan siffrorna för Norge och Finland var 24 respektive 11.

Vi måste acceptera att vi inte kommer kunna veta exakt vad som fungerar på flera månader och i vissa fall år. Många lösningar är ju också beroende av de specifika omständigheterna där smittan överförs och därför inte generaliserbara. Men man kan alltid tillämpa försiktighetsprincipen.

Något kan man också lära från de italienska erfarenheterna är för det första att man inte har någon tid att förlora. Tidiga insatser ger störst effekt.

För det andra krävs för att nå effekt att ett flertal interventioner sätts in samtidigt. Testning är effektivt när det kombineras med rigorös kontaktspårning och spårningen är effektiv om den kombineras med effektiv kommunikation som samlar och sprider information om potentiellt infekterades rörelser.

Så har arbetet framgångsrikt genomförts i Sydkorea. Det är helt i linje med WHO:s rekommendationer, som betonar betydelsen av kontaktspårning och isolering. ”Social distancing alone will not beat the virus”.

Åtgärder måste sättas in tidigt, helst innan den förväntade epidemin riktigt startat och när hotet bara kan anas. Om interventionen är effektiv kommer det förefalla som om man överreagerat. Få om några politiker kan ge sig in på något sådant.

Men i det här fallet, när epidemin har släppts loss, finns ingen stor politisk risk att drastiska åtgärder ses som en överreaktion. De flesta andra västeuropeiska länder har redan stängt ner sina samhällen.

Besluten måste fattas nu. Det är redan sent men det måste ske. Kurvorna på antal döda pekar tydligt uppåt. Statsminister Stefan Löfven måste visa lite mod.

Vi har startat alldeles för sent och vi måste hinna ikapp. Den svenska modellen med att vänta och se fungerar inte. Vi kan inte fortsätta vara reaktiva.

Epidemin i Sverige kanske ännu inte består av mer än några hundratusentals infekterade, vilket motsvarar några tusen döda om några veckor. Betydligt striktare och riktade regler under 3-4 veckor räcker för att tjäna in förlorad tid.

Under den tiden kan vi bygga upp testnings- och smittspårningssystemet. Sedan kan vi fortsätta försöka minska epidemin som i till exempel Sydkorea eller Norge utan tvångsåtgärder, men med en annan attityd. Det skulle kunna rädda många liv.

Att göra lagom mycket och att vänta på flockimmunitet duger inte. Flockimmunitet kan för övrigt kräva mycket hög smittgrad i befolkningen. Om Sydkorea kan klara situationen, varför inte Sverige?

Det finns risker för ekonomin, men även ledande nationalekonomer förespråkar nu företräde för smittbekämpningen. Ge Folkhälsomyndigheten och de andra myndigheterna ett direktiv att i enlighet med försiktighetsprincipen försöka reducera dödstalen så mycket det går så att maximalt många kan överleva tills vi fått mediciner eller ett nytt vaccin. Stefan Löfven kommer ångra om han inte ens försökt.