Tidigare följde jag DN på Facebook och främst kommentarer på artiklar med feministiskt innehåll. Återkommande gjordes kommentarer av män på artiklar om kvinnor som hade råkat ut för våld eller våldtäkt i stil med: ”Män råkar också ut för våldtäkt!”

Ja, män också. Och självklart är det viktigt att diskutera och prata om, och kanske även i den konversationen ta upp, att det är främst män som våldtar både män och kvinnor. Men varför tas det upp som motvikt eller urspårning till händelsen som det gäller för stunden – att ytterligare en tjej eller kvinna blivit utsatt för våld, mest troligt av en eller flera män?

Statistik från Brottsförebyggande rådet visar att anmälda brott under 2018 för våldtäkt, inklusive grov våldtäkt, mot flickor och kvinnor uppgick till 7437 fall. Detta innefattar fall mot flickor 0-17 år, kvinnor 18 år och äldre, inomhus, utomhus, bekant/obekant med offret, närstående genom parrelation, närstående genom släktskap/familj, annan relation, fullbordad våldtäkt och försök till våldtäkt.

Samma siffra för samma år och brott mot män och pojkar uppgick till 521 fall. Är det sunt att så många fler fall av våldtäkt drabbar kvinnor? Sedan 1 januari 2000 har enligt Aftonbladet 299 kvinnor i Sverige dödats av sin man, pojkvän eller exman.

Insändaren på DN Åsikt av Kjell Kampe (9 december 2019) låter mest som rundgång av kommentarerna jag såg på Facebook: ”Men männen då?” Är det viktigare att prioritera att pojkar lär sig mer i skolan än att fallen anmälda brott 2018 för misshandel, inklusive grov misshandel, mot flickor och kvinnor uppgick till 37.616 fall? Detta kan jämföras med 18.825 personer skadade eller omkomna i trafikolyckor.

Risken att råka ut för misshandel som tjej eller kvinna är alltså mer än dubbelt så stor än att skada sig i trafiken. Men har vi en nollvision för mäns våld mot kvinnor? Eller mäns våld mot män? Nej.

Vi har däremot debattörer som tycker det är töntigt att kalla sig feminist, för det finns ju faktiskt vissa icke livshotande situationer där män är mer ”missgynnade”. Det måste vara den elaka feminismens fel att tjejer klarar sig bättre i skolan, så vi skyller på feminismen och vrålar återigen hellre ordet jämställdhet, för då behöver vi ju inte prata om alla de situationer där det varje dag är farligare att leva som kvinna och tjej. Barngiftemål, hedersmord, sex-trafficking, prostitution, eller som flickvän i fallet Josefin – för att bara nämna vissa situationer.

Att Kjell Kampe tycker att det ”sunt” att män överger feminismen låter som att han är mindre intresserad av jämställdhet och mer av att män ska komma tillbaka på toppen av samhällsskiktet.

Det är enligt honom ett samhällsproblem att antagningen av män till högskolan minskar och att pojkar i skolor har det svårt. Varför har pojkar det svårt i skolan? Jag googlar och anledningar som att ”pojkar har svårt att sitta still” och ”pojkar läser väldigt lite text – ibland bara pratbubblor i serier” ges som förslag.

Det låter som stereotypa könsroller, och vem är bäst på att upprätthålla dem om inte män själva? Pojkar har svårt att sitta still – för att pojkar tillåts av samhället att vara mer högljudda, spralliga, ofokuserade.

På Kampe låter det som att det är synd om män som inte klarar av att hålla fast vid att de inte är redo för att skaffa barn. Enligt dig så låter det som att de elaka feministerna suger ur män på spermier utan deras vetskap och tvingar dem att vara föräldrar nio månader senare. Jag tror inte riktigt att det är så det går till. Kondomer finns dessutom på Ica.

Jag bryr mig lika mycket om våld begått mot en invandrarkille som mot en svensk kvinna, för det är feminism för mig. Det går att bry sig om flera saker samtidigt.

Däremot bryr jag mig väldigt lite om män som gnyr som om de vore hjälplösa och vill skylla på att det är kvinnornas fel, utan att rannsaka sig själva först och se hur de egentligen beter sig.

För att citera Margaret Atwood: ”Men are afraid that women will laugh at them. Women are afraid that men will kill them.”