En lördagsmorgon i januari. Jag sitter och dricker mitt morgonkaffe, lyssnar på talgoxen som sjunger utanför mitt fönster i den ljumma Stockholmsvintern och läser en intervju med Stefan Löfven (S) i DN (17 januari 2020). Vår statsminister pekar ut migrationen som en av de viktigaste frågorna de kommande åren.

Jaha, migrationen. Skulle det vara viktigast? Men klimatet då – en fråga som kan påverka våra barn och deras barn och barnbarns livsmöjligheter på jorden? Det är väl ändå den frågan som är allra viktigast just nu.

Jorden är nu, på grund av utsläpp av växthusgaser, cirka 1,1 grad varmare än den var för 150 år sedan. Utsläppen har ökat snabbt de senaste 50 åren och vi går mot en uppvärmning av jorden med 3 till 4 grader mot slutet av detta århundrade.

Detta får inte hända! Forskarna kan inte utesluta att jordens självuppvärmande återkopplingar triggas igång vid över 2 graders global uppvärmning. Om så sker riskerar vi att få en planet som är 4-8 grader varmare än i dag med permanenta skador för våra möjligheter att över huvud taget leva på jorden.

En planet där all is är borta, havsytan är mer än 15 meter över dagens nivå och stora delar av planeten är obeboelig. Där förutsättningarna för liv är fundamentalt annorlunda än i dag. Ta in det, den som kan och orkar! Det är svindlande att förstå. Detta är naturligtvis bakgrunden till den unga generationens frustration och vrede över utvecklingen.

För att om möjligt kunna påverka detta har vi nu tio år på oss att halvera de globala utsläppen av växthusgaser. Sedan behöver dessa halveras igen till 2040, för att hamna på noll om 25-30 år. Slutsatsen blir att vad vi gör i år och de närmast kommande åren kommer att påverka livsförhållandena för alla framtida generationer. Forskarna säger att vi just nu står på en knivsegg, att det står och väger.

I en situation där våra framtida livsmöjligheter på jorden på allvar är hotade pekar Stefan Löfven ut migrationen som en av de viktigaste politiska frågorna. Han nämner inte ens klimatfrågan. Jag blir djupt besviken och frustrerad. Snacka om att sila mygg och svälja kameler!

Enligt forskningen har vi på 50 år ändrat livsförhållandena på jorden så som de stabilt varit under 10.000 år. Det är vad som händer under de närmsta 50 åren som kommer att avgöra livet för mänskligheten under de 10.000 år som följer.

Ansvaret vilar alltså tungt på oss vuxna. Kan vi inte leda utvecklingen mot en väg till en beboelig planet i framtiden blir ingen annan politisk fråga speciellt viktig. Jag önskar att Stefan Löfven och andra politiker skulle inse detta och handla därefter. Nu!