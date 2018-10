”Lägg ifrån dig mobilen, sätt dig ned – och andas in”

Vi hör det överallt, hela tiden: ”Unga mår inte bra i dag”, ”Allt fler mår sämre i världen”, ”Vi tar mer skada av stress än någonsin tidigare”. Ett snabbt googlande ger mig tre domedagsrubriker direkt. Experterna, tidningarna och folket verkar vara eniga, dagens samhälle går inte hand i hand med en god psykisk hälsa. Stressen lurar bakom varje hörn, i olika former och skepnader beroende på vem du är och var du bor, men den finns där och påverkar oss.

Vad kan du och jag göra? Det är svårt att stänga ute stressfaktorerna helt. För de flesta är det inte rimligt att kapa alla band och starta en strandbar på Hawaii (något som även det skulle lyckas stressa oss, såklart).

Att fly är inte ett hållbart sätt att hantera stress, och dagens samhälle ser ut som det gör – att förändra det är svårt. Så vi befinner oss här, i den mobila teknologins tidsålder, med ständig uppkoppling, stor press och krav på förbättring från samhälle och det egna jaget.

Det är lockande att hoppa på.

Men gör så här i stället:

Ta en stund för dig själv och sätt dig ner på en stol. Stäng av notiserna på mobilen och skrolla fram 10 minuter på din timer. Starta. Slut dina ögon. Andas in, andas ut. In. Ut. Notera dina andetag. Känn luften strömma ut. Och in. Låt tystnaden skölja över dig, lugnet sakta fylla din kropp. Men så! Där kom en tanke om jobbet. Notera den. Och där! Där kom en tanke om döden. Notera även den. Och så kom en oskyldig tanke om hur tråkigt det är att bara sitta här. Notera den också.

Ibland kommer du att fastna i ett tankespår och en minut kommer svischa förbi innan du märker att du faktiskt tänker. Notera det bara och gå tillbaka till din andning. Sitt stilla och notera, observera, utan att döma eller lägga någon värdering i det som sker. Sitt, oavsett hur tråkigt det är. När timern ringer är tiden är slut. Tio minuter har gått och vet du vad – du har precis mediterat. Du har suttit ner och låtit din tankar flöda utan att värdera dem. Du har noterat och observerat dem.

Meditation beskrivs så här av Cambridge Dictionary: ”the act of giving your attention to only one thing, either as a religious activity or as a way of becoming calm and relaxed”.

Att meditera har i dag blivit en industri i den västerländska världen, något urvattnat om man der till ursprunget – men det spelar ingen roll. Sanningen är att det är det simplaste och det mest effektiva verktyget du har till ditt förfogande mot stress.

Otaliga vetenskapliga undersökningar visar att meditation har positiva effekter på oss. Det ökar koncentration, självförtroende och självacceptans. Det minskar ångest, stress och depression. En effekt som i sin tur stärker vårt immunförsvar. Det förbättrar minne, kreativt tänkande och beslutsfattande.