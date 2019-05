Läs alla artiklar fram till EU-valet.

Regeringen belönar jihadister genom att rädda deras barn. Det blir en uppmuntran att ansluta sig till IS eller andra terrororganisationer.

IS har begått folkmord mot jazidier i Irak som erkänts av FN. Det är en skam att regeringen tar sig an och räddar just deras barn, trots att det inte finns något som verkligen styrker att barnen är föräldralösa.

Om barnen fötts i Syrien och föräldrarna håller sig undan eller verkligen har dött uppkommer dessutom frågan om hur man verkligen kan vara säker på vem som är barnens verkliga föräldrar.

När regeringen efter upprepade känsloladdade reportage i medier räddar terroristen Michael Skråmos barn är det minsta våra myndigheter kan göra att säkerställa att den närmaste familjen inte får ansvara för uppfostran.

Det är av yttersta vikt att jihadisterna, av vilka flertalet potentiellt har deltagit i IS-styrkornas barbari, får en tydlig signal från det svenska samhället att även om barnen lyckas återkomma till Sverige ska de omhändertas av myndigheter.