Inför söndagens avgörande ställningstagande i Liberalernas partiråd vill jag påminna er ombud om den amerikanska ex-presidentfrun Michelle Obamas uttalande: ”When they go low, we go high”.

En annan påminnelse - så här sade SD-ledaren Jimmie Åkesson i Sveriges Televisions slutdebatt:

”Vi måste ställa oss frågan: ’Varför är det så svårt för de här människorna att få jobb?’ Jo, det är för att de inte är svenskar och inte passar in i Sverige.”

För mig handlar Liberalernas ställningstagande inte om att välja mellan Moderaterna och Socialdemokraterna. Det handlar om att välja väg mot ett liberalt samhälle med öppenhet och mer frihet eller att ta stöd av eller ge inflytande åt Sverigedemokraterna.

Det är viktigt att ni som har fått vårt förtroende att besluta lyssnar till den inre liberala kompassen. Det parti som jag som liberal valt att gå med i står för öppenhet och tolerans. Det är principer som lägger grunden för ett mångkulturellt samhälle där människan utgör kärnan, oavsett om hen tillhör en majoritet eller minoritet.

Utifrån denna ideologiska grund är jag övertygad om att det i dagens parlamentariskt mycket besvärliga läge är ett måste är att bryta upp blockpolitiken, för Sveriges bästa och för att försvara liberala värden.

Ett liberalt parti bör alltid sträva efter så mycket inflytande som möjligt. Vi ska alltid vara en del av att försöka styra Sverige i en liberal riktning. Det gör man ju naturligtvis bäst i en regering – det är att vara med på riktigt!

Det som nu sker handlar alltså inte heller bara om regeringsmakten i sig. Det är även en djupt ideologisk fråga som berör vilket samhälle vi vill ha på sikt.

I både Europa och andra delar av världen ser vi hur populism, nationalism, protektionism och främlingsfientlighet breder ut sig. Inget har förändrats över en dag, utan steg för steg har ett allt hårdare samhällsklimatet smugit sig in även i vårt land.

Vi liberaler värnar respekten för varje människas rätt att forma sin tillvaro och söka gemenskap med andra utifrån sina värderingar, kultur och identitet. Vi har historiskt kunnat göra det både ihop med andra borgerliga partier och med Socialdemokraterna.

L och S införde tillsammans kvinnlig rösträtt, och har även under de senaste hundra åren stått bakom viktigaste samhällsreformer som abortlagstiftningen. Det verkar vara dags att ta ansvar igen - och vara med på riktigt i stället för att vara dörrmatta för Sverigedemokraterna.

Liberalernas vägval är inte enkelt, men för mig är det ändå självklart. Vårt uppdrag är att försvara individens frihet.

Liberalers främsta politiska motståndare är sverigedemokrater. Med dem kan vi aldrig samarbeta. Konsekvensen av det, för liberaler som vill ta ansvar och föra liberal politik, är i dagens läge att samarbeta med Socialdemokraterna – helst i samma regering.