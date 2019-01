Ett vanligt argument har varit att en S/MP-regering stödd av C och L löper mindre risk att bli nerröstad i riksdagen än en M/KD-regering stödd av SD. Debatten har dock fokuserat på faktorer som inte är de mest relevanta.

När det gäller frågor som inte omfattas av Januariavtalet är partierna fria att rösta som de vill. Om C då röstar mot regeringen i en fråga faller den, under det rimliga antagandet att M, KD och SD också röstar emot.

Det räcker till och med att C och L lägger ner sina röster för att regeringen ska lida nederlag. Då har det ingen praktisk betydelse hur V agerar.

Frågan är hur många nederlag i riksdagsomröstningar den nya regeringen tål innan smärtgränsen har nåtts. Alternativet är att C och L i stort sett dikterar regeringspolitiken i dessa frågor, vilket knappast är en hållbar lösning.

Politikerna har ofta använt ordet ”inflytande” utan att precisera innebörden och i praktiken anpassat denna efter de mål man velat uppnå. Om man tolkar ”inflytande” som möjlighet att få igenom en del av sin politik saknar V inflytande över den politiska inriktningen beträffande Januariavtalet och även de frågor som ligger utanför.

Ett annat problem är att Vänsterpartiet anser sig ha ett avtal med Stefan Löfven som av allt att döma går stick i stäv med Januariavtalet. Det kan bli svårt för regeringen att jämka samman dessa motstridiga överenskommelser. Man kan förvänta sig olika uppfattningar bland de ingående parterna om hur avtalen ska tolkas.

Dessa svårigheter måste ställas i relation till de problem som en M/KD-regering skulle kunna möta. Även här är det C som har en nyckelposition.

Om C skulle finna att moderatledaren Ulf Kristersson lyssnat alltför mycket på SD skulle de kunna stoppa regeringens förslag genom att rösta emot, under förutsättning att S, MP och V också gör det. Och om C skulle lägga ner sina röster skulle L ha vetorätt mot förslaget.

En M-KD-regering skulle förvisso bli beroende av Sverigedemoktaterna på samma sätt som S/MP-regeringen blir beroende av V. Men även här måste man fråga sig vad SD skulle ha för anledning att agera i riksdagen så att M-KD-regeringen fälls eftersom detta troligen skulle leda till en Löfvenregering, vilket ur deras synvinkel skulle vara ett sämre alternativ.

Bland ”professionella” kommentatorer tycks det ha varit tabubelagt att vara konsekvent när det gäller regeringsalternativens beroende av Vänsterpartiet respektive Sverigedemokraterna.

Risken att regeringsalternativen skulle lida nederlag i riksdagen kan sammanfattas i en retorisk fråga: Är det troligare att SD röstar med S (mot en M/KD-regering) än att C röstar med M (mot en S/MP-regering)”.