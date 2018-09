”Mer forskning behövs om effekter av mental träning”

Jag kan lugna Magnus Lindwall och Mattias Lundwall. Inga skattemedel har använts för att betala eller subventionera mental träning. Att jag tillsammans med svenska och utländska kollegor som forskat omkring mental träning har fått några miljoner i forskningsanslag genom åren har skett på samma premisser och på samma sätt som när Lindwall och Lundberg söker forskningsanslag.

De hävdar att jag i mitt första och andra inlägg på DN Åsikt inte anför några forskningsreferenser, men sådana finns det gott om och några exempel på dessa tas upp i slutet på denna text. Vissa undersökningar som gjorts har gällt delar av mental träning, till exempel första doktorsavhandlingen på 70-talet om mental träning i skolan. Ibland har forskningen gällt kombinationer av olika metoder som en doktorsavhandling vid universitetssjukhuset i Örebro om effekten av mental träning under narkos vid ortopediska operationer.

Ett stort område är den ”indirekta effekten”. Systematisk och långsiktig mental träning har visat sig medföra positiva förändringar av såväl tanke- och känsloliv som vårt sätt att tolka det som händer (attityd). En vanlig effekt av mental träning är till exempel signifikanta ökningar av optimismen. Låt mig då ta det som ett exempel.

Seligman med flera har visat att optimister fungerar bättre både i skola, idrott och arbetsliv, men också hälsomässigt. Man lever dessutom längre. Jag har hittat över 30 rapporter från ansedda tidskrifter om sambandet mellan optimism och hjärt- och kärlsjukdomar.

Om jag visar den forskningen för människor blir första reaktionen: ”Åh, vad intressant! Från och med nu ska jag bli mer optimistisk”. Detta fungerar naturligtvis inte. En timme senare fortsätter de flesta att tolka livet på samma sätt som man gjort tidigare.

För att ändra automatiserade tanke- och tolkningssätt fordras systematisk och långsiktig träning, som långsamt ökar optimismen och där man efter ett antal månader på ett naturligt och självklart sätt (ofta utan att tänka på det) tolkar livet på ett mer optimistiskt sätt.

Jag tar detta exempel för att visa på det jag kallar den indirekta effekten. Mental träning förändrar en variabel, för vilken det i sin tur finns mycket forskning som visar på effekterna.

Jag håller med debattörerna om att det borde göras ännu mer forskning både om integrerad mental träning (förkortad IMT, vilket är min metod) och om andra former om mental träning (till exempel ”mindfulness”), inte minst för att visa vad det är i den mentala träningen som gör den så effektiv.

Det ligger dock inte bara på mitt ansvar, utan även på debattörernas. Lindvall, som sysslar med idrottspsykologi, har också ansvar för att ta reda på varför så många inom idrottseliten använder mental träning och varför så många i dag pratar om det mentalas betydelse för prestationen.

Några år efter jag hade lanserat mental träning kunde man se en direkt koppling till OS-resultat som i Moskva 1980. Eftersom Sverige då var ensamt om den integrerade mentala träningen blev jag efter OS i Montreal 1976 inbjuden av olympiska kommittéer i tolv länder med uppdrag att introducera IMT.

I Montreal var Sverige ensamt i världen med att ha en idrottspsykolog/mental tränare med på OS. Vid OS i Seoul tolv år senare hade till exempel Australien hade fyra mentala tränare i sin OS-trupp. En idrottspsykolog vid OS i Seoul, Rich Gordin, professor vid Logan Universitet i Utah i USA, översatte därefter mina program till engelska och har sedan använt dessa i både sommar- och vinter-OS, där han varit chefspsykolog vid alla OS sedan 80-talet fram till nu.

Sverige blev också första land att lansera mental träning utanför idrotten, först inom försvaret, där namnet blev ”psykisk beredskapsträning”, och sedan på Polishögskolan, flera Hälsohögskolor, Musikhögskolan med flera för att sedan sprida sig till alla samhällsområden.

Hundratals skolor har använt mental träning både för att öka skolkompetensen (men också livskompetensen) och inom näringslivet har mer än hälften av de hundra största svenska företagen använt mental träning.

Tidningen Chef utsåg mig för några år sedan som nummer 37 av de 50 personer som mest påverkat svenskt näringsliv under de sista 50 åren. Orsaken var att jag hade skapat det nya yrket: mental tränare.

Jag kan ta många fler exempel på det som debattörerna föraktligt kallar påstådda anekdoter, men det är i så fall dessa anekdoter och inte den forskning som gjorts som har gjort att mental träning har använts av så många och på så många olika områden och detta utan någon som helst traditionell marknadsföring.

I stället har det varit människors upplevelse av de mentala träningseffekterna (praktisk evidens) som förts vidare till andra genom mun-till-mun metoden. På samma sätt som mental träning är oerhört kostnadseffektivt (egen coaching och självträning utan dyra konsulter) är också mun-till mun-metoden den mest kostnadseffektiva marknadsföringen.

Det har medfört att jag kunnat dela ut alltfler program gratis, till exempel sömnprogrammen (där behovet i dag är oerhört stort) eller de program som förmedlas av regeringen i norra Irak i projektet: ”Mental training for peace – from inner peace to outer peace”.

Lindwall/Lundbergs debattinlägg om hur mycket forskning som ligger bakom mental träning har fokuserat på frågan om det finns vetenskapliga bevis för att mental träning fungerar. Eftersom miljoner människor inom både idrott och andra samhällsområden under årtionden har rapporterat om vilken nytta man har haft av den mentala träningen borde frågeställningen i stället ändras till: Vad är det i den mentala träningen som gör den så effektiv?

Om det då visar sig att så gott som alla haft positiva effekter (min bedömning) och att ingen har upplevt några skadliga biverkningar finns det ingen anledning att bedriva ett korståg mot mental träning på grund av bristen på vetenskaplig evidens speciellt som den praktiska evidensen för positiva och ibland livsavgörande effekter är livsavgörande.

På alla samhällsområden finns gott om åsikter och åtgärder, som bygger på praktisk evidens och som aldrig undersökts vetenskapligt. Det gäller även medicinen där man hänvisat till praktisk evidens (till exempel elchock) och där man fortsatt med sådana metoden trots att man också kan se negativa effekter av metoden. På idrottssidan har många modeller som spelsystem och spelförståelse aldrig undersökts vetenskapligt för att visa vilken som är ”bäst”.

Med detta sagt skulle det naturligtvis ändå vara mycket intressant med mer forskning på hur nyttan varierar mellan olika användningsområden (idrott, scenprestationer, konst, musik, hälsa, skola, företag, kliniska områden etc.) och vad det är för komponenter i den mentala träningen som mest bidrar till de positiva effekterna. Det vore också intressant att jämföra nyttan mellan olika former av mental träning.

Det är dock orättvist att påstå att det inte finns några vetenskapliga undersökningar om IMT (eller om andra mentala träningssystem inom området mental träning). Eftersom jag nu fått uppmaningen att ändå ge några exempel kommer de här:

Först några exempel från det svensk-ryska forskningsprojektet (1990-2002) som var helt inriktat på att undersöka IMT och dess effekter.

Bundzen, P. V., Korotkov, K. G., & Unestahl, L. E.: Altered states of consciousness: review of experimental data obtained with a multiple techniques approach. Journal of Alternative and Complementary Medicine, 8(2), 2002, 153-165.

Unestahl, L-E, Bundzen, P: Integrated mental training – neuro–biochemical mechanisms and psycho-physical consequences. Hypnos XXIII (3) 1996: 148–58.

Unestahl, L-E, Bundzen, P, Gavrilova, E, Isakov, V: The effects of integrated mental training on stress and psychosomatic health. Hypnos XXXI (2) 2004: 83–8.

Bundzen, P., Gavrilova, E., Isakov, V., & Unestahl, L. E.: Stresslimiting and immunomodulating effect of mental training. Pathophysiology, 5 (Supplement one), 1998, 148.

Några exempel från samarbetet med Benny Johansson:

Johansson B, Uneståhl L-E. Stress reducing regulative effects of integrated mental training with self-hypnosis on the secretion of dehydroepiandrosterone sulfate (DHEA-S) and cortisol in plasma. Contemp Hypnosis, 2005: DO1:10:1002/ch.314

Johansson, B. & Unestahl, L-E.: Elite Sport and Aging. Influence of extensive vs regular low to moderate exercise om plasma DHEAS and cortisol in ice-hockey players. A pilot study. Psychology, 2013, Vol. 4, No 7, 613-618.

Jag har också skrivit om forskningen i både mina böcker och i antologier som:

Fredriksson, I. (Ed): The Mysteries of Consciousness: essays on space-time, evolution and wellbeing, Mc Farland & Co, inc (2015).

Mohan, J. (Ed). Excellence: A multidimensional appraisal. Panjab University, Chandigarh (2015).

För att undersöka verksamma komponenter i IMT gjorde jag och handledde på 60-talet ett otal undersökningar som resulterade i en lic-avhandling 1968 och min doktorsavhandling 1973.

Även om mer har gjorts för att undersöka IMT än med många andra metoder skulle även jag önska mer forskning om vad det är som gör mental träning så effektivt och inte minst kostnadseffektivt. Att så många människor vittnar om att det viktigaste de gjort i livet har varit att träna mentalt och att 4 procent av de som rapporterat effekterna har sagt att det räddat deras liv är ju upplevelser som ingen forskare kan motbevisa.

Säger någon att hen har ont så kan ingen expert motbevisa det och när alla de med kronisk smärta säger att de genom IMT blivit av med många års smärta så kan ingen forskare i världen motbevisa det och säga: ”Nej, det har du inte”.

I stället för att föraktfullt kalla dessa människors rapporter för anekdoter borde man i stället börja undersökningen av den mentala träningen genom att själv pröva den under några månader. Mental träning är ingenting man kan läsa sig till, lika lite som man blir fysiskt starkare av att läsa tio böcker om styrketräning.