Numera går det knappt en dag utan att man läser om olika varianter av skandaler kring sjukvården i Stockholms län. Det kan handla om:

• Hur bygget av Nya Karolinska finansierades via ett oprövat OPP-system (offentligt privat partnerskap). Sjukhuset i Solna är världens dyraste sjukhus, enligt många.

• Initialt flera it-haverier på Nya Karolinska.

• Utmattad vårdpersonal.

• Felorganiserad toppstyrd vård med dåligt inflytande för personalen.

• För dåliga löner för till exempel sjuksköterskor. Det är inte någon sjuksköterskebrist, problemet är att de inte vill arbeta inom vården i länet.

• Ny organisation för Nya Karolinska med så kallad värdebaserad vård som inte har varit förankrad hos personalen.

• Oacceptabla köer inom bland annat cancervården.

• Stundtals kaos inom akutsjukvården.

• Patientsäkerheten är allt oftare hotad, säger de som arbetar i verksamheterna.

• Och som grädde på moset när det visar sig att det verkligen behövs ökade resurser – varsel av flera hundra i vårdpersonalen.

I Norrtälje har vi ett intressant samarbete mellan kommun och region under benämningen ”Norrtäljemodellen”. All kommunal omsorg och all vård som regionen är ansvarig för har slagits samman. Men samarbetet hotas på grund av underfinansiering, vilket region Stockholm har huvudansvaret för.

Inför förra valet var jag säker på en sak: att Moderaterna i det som då kallades landstinget inte skulle komma tillbaka som styrande efter alla vårdskandaler.

Med vad hände? Jo, de klarade sig tack vare att Miljöpartiet lockades över till den borgerliga kanten. Otroligt! Och vad händer – jo, kaoset fortsätter uppenbarligen, ”tack vare” MP:s hjälp.

Minimalt med MP-politik väger omöjligen upp detta vårdkaos. Det är satsningar på kollektivtrafik, men samtidigt höjs också taxan. När satsningar görs är det dessutom alltid någon moderatstropp som tar åt sig äran.

En politisk ledning är en hel och odelbar helhet. Det betyder att den vårdpolitik som förs också, tyvärr, är Miljöpartiets. Välfärdsfrågor är med all rätt viktiga för medborgarna.

MP bör hoppa av regionstyret i Stockholm och kräva en kriskommission. Problemet är att det inte finns ett problem, utan många vinklingar på denna problematik. En utgångspunkt är att lyssna på personal och patienter. Det måste till en förändring för medborgarnas skull – och dessutom för MP:s överlevnad.

Jag lyssnade nyligen på ett föredrag från Offerdals vårdcentral i Jämtland. Den drivs av personal och besökare tillsammans i ett kooperativ. Det verkade fungera häpnadsväckande bra.

Bjud in dem till region Stockholm så förstår man att vården i Stockholm är felorganiserad – men att det finns alternativ.