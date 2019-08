I många länder har medborgarna vittgående möjligheter att skydda sig mot angrepp av olika slag. I USA har vapenlagarna anpassats för att i första hand skydda de som blir angripna. Även i övrigt har medborgarna rättigheter som i Sverige direkt innebär misstanke och domar för grova brott.

Jag tänker närmast på Vallåkrafallet där en 68-åring dömdes till fyra års fängelse för dråp, trots att han under en tid blivit hotad och nu angripen av två 20-åringar som försökte bryta sig in med kniv och järnrör trots att han låst in sig. De blev ihjälskjutna igenom den låsta dörren sedan de slagit sönder rutan.

Det andra är Rödebyfallet. Där hade ett mopedgäng under lång tid trakasserat en barnfamilj med en 15-årig son. Polisanmälningar hade inte lett till något och den 50-årige fadern blev desperat då de trängde mot familjens hus med basebollträn och trätillhyggen. Med hagelbössa sköt han en 15-åring i armen och sedan en flyende 17-åring till döds. Han friades av tingsrätten och dömdes i hovrätten - men slapp straff.

Det tredje fallet handlar om en handikappad 39-åring som i tingsrätten dömdes till 14 års fängelse för dråp, men friades av hovrätten. Han kunde inte försvara sig mot sparkar, slag och strypgrepp och fick tag i en kökskniv och högg direkt i hjärta och lunga. Man motiverade med nödvärnsexcess därför att våldet varit ”uppenbart oförsvarligt”, men friade eftersom han var i underläge och ”svårligen kunde besinna sig”.

Dessa tre fall kan inte jämföras med Rocky och hans två vänner och beskyddare som alla tre i onsdags dömdes av Stockholms tingsrätt till villkorligt straff för misshandel, trots massivt hävdande av nödvärn. Ändå finns det anledning att fundera över om inte domstolen gjort det lätt för sig genom att inte ta tillräcklig hänsyn till de trakasserier som föregått misshandeln och som gjort att de tre kände sig angripna.

Anmälan för misshandel mot den som sedan betraktades som målsägande lades ner av åklagaren. Det är ett faktum att åklagare har lättare att driva ett ärende till framgång om det inte finns anmälningar från båda håll.

Min slutsats är att de svenska domstolarna måste lämna ett större utrymme för nödvärn i fall som liknar Rocky-ärendet eller där människor utan att orsaka svåra skador eller död försöker att hantera attacker, trakasserier eller angrepp på människor eller egendom.

Putativt nödvärn ger ytterligare möjlighet att fria om den misstänkte felaktigt varit övertygad om att denne befunnit sig i en allvarlig situation som i efterhand visat sig vara felaktig.