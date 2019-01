Dagens Nyheters politiska kommentator Ewa Stenberg skriver i en artikel inför måndagens regeringsförklaring att hon tror att det blir svårare att gå till val nästa gång och att regeringen är en enda röra. Personligen tror jag att hon har fel.

Blockpolitikens dagar är över, i alla fall just nu. Det betyder att samtliga partier måste lägga manken till inför nästa val och bli tydliga i sin politik.

Ingen kan vara säker på att det blir det ena eller det andra blocket. Då måste varje parti gå tillbaka till sin ideologiska grund och fundera på vilka områden vi tar strid för och vilka som kan vara förhandlingsbara.

För Liberalernas del har det varit en tung höst. Det finns både för- och nackdelar att företräda att parti där transparens är ett ledord.

Vi har varit utsatta i samtliga medier och vi har debatterat högljutt internt. Nu vet vi vad vi har att förhålla oss till.

Nu sluter vi upp inom partiet. Vi vet vad vi fått igenom och vi vet också vilka områden där det inte finns en överenskommelse.

Väljarna behöver också ta sig en funderare till nästa val, och det behövs mer än någonsin. Om man nu vill ha en borgerlig regering, vilket L helst hade sett, bör man rösta på de borgerliga partierna. SD röstar inte alltid borgerligt i riksdagen och är således ett osäkert parti i den frågan.

Jag välkomnar att det rör sig i det politiska landskapet. Som liberal ska man kunna lyssna till både höger och vänster om nu skalan finns kvar. Vi viker oss inte för några extrempartier, utan står kvar i mitten.

Till nästa val vet alla var L står i politiken: att vi är lösningsfokuserade och ibland går den svåra vägen, när andra partier beter sig som att ingenting har förändrats. I en föränderlig värld har vi hämtat styrka i vår ideologi och i varandra. Vår identitet ligger fast.

Nu har vi äntligen fått till en regering och överenskommelsen mellan S, MP, C och L kommer under hela mandatperioden vara under luppen och sträng mediebevakning.

Själv är jag förvånad över att Socialdemokraterna - för första gången som jag kan minnas – kompromissar i för dem viktiga frågor. Det är upp till samtliga partier att hålla vad de lovat. Skulle felsteg ske, så kommer det att visa sig i nästa val.

Jag tror tvärtom, Ewa Stenberg, att vad man ska rösta på nästa val kommer att bli lättare. Varje parti kommer att ha blivit avsevärt tydligare i konturerna.