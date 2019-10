Svenska Akademien har bestämt sig för att förära Peter Handke Nobelpriset i litteratur. Handke har anklagats för att trivialisera de folkmord som ägde rum i Europa under 1990-talet och vara ivrig försvarare av diktatorn, tillika ”Balkans slaktare”, Slobodans Milosevic.

Handke var så förtjust i Milosevic att han till och med besökte honom i krigsförbrytartribunalen i Haag, där Milosevic stod anklagad för ett flertal krigsbrott. Han gick så långt i försvaret av sin idol att han gjorde allt för att ifrågasätta rättsprocessen mot honom.

Handkes dom över domaren (som var från Jamaica) var att denne enbart var en ”svart jamaican med vitt skägg”, underförstått en mörkhyad människa som inte kan proklamera rättvisa.

Inte heller det faktum att Handke närvarade vid Milosevic begravning, där han dessutom höll lovtal, tolkade Svenska Akademien som stöd för idolisering av en massmördare.

Akademien menar politik ska skiljas från litteratur. Frågan är bara hur Akademien lyckats missa folkmordspolitiken som presenterats i just den litteratur de nu prisar.

Handkes bok med den tyska titeln ”Die Tablas von Daimiel: ein Umwegzeugenbericht zum Prozess gegen Slobodan Milošević” är en passionerad ursäkt för diktaturens Milosevic-regim. Reseskildringen ”A Journey to the Rivers: Justice for Serbia” kan inte tolkas som något annat än ett försök att ursäkta förövarna och förminska lidandet orsakat av den chauvinistiska och ultranationalistiska politik som låg bakom bestialiska massakrer runt om i Jugoslavien, bland annat folkmordet i Srebenica.

Detta gör han genom samma retorik som hos dem som förnekar folkmordet. Man försöker framställa det hela som en hämnd­aktion snarare än en planerad etnisk rensning. Just denna retorik används i det Akademien kallar för Handkes ”avståndstagande från företeelserna”.

Medan Milosevic fortsatte sitt krigståg vidare till Kosovo och den demokratiska delen av världen insåg att man måste sätta stopp för honom kom Handke med pjäsen ”Voyage by Dugout”. Den skrevs som kritik mot Natos ingripande i Kosovokriget, som senare kom att avsluta kriget och befria Europas nyaste land från förtryck och förföljelse.

I en artikel i den franska dagstidningen Libération (2006) angrep Handke västerländsk medier för att ha använt termen ”koncentrationsläger” för att beskriva de läger där tusentals människor mördades och torterades.

Svenska Akademien vill påskina att det inte finns något politiskt innehåll i Handkes verk. ­Sanningen är den att flera av hans verk skrevs för att försvara och bagatellisera brotten under krigen.

Faller dessa verk också in i Akademiens motivering att han får priset för ”ett inflytelserikt författarskap som med stor språkkonst har utforskat periferin och människans konkreta erfarenhet”?

Filosofen Slavoj Zizek uttryckte både sin förvåning och förfäran över valet genom att säga: ”År 2014 begärde Handke att Nobelpriset skulle avskaffas och sade att det var en ’falsk kanonisering’ av litteraturen. Det faktum att han fick det nu bevisar det.”

Nobelpriset behöver inte avskaffas. Men de senaste årens skandaler, som nu förlängs med utnämningen av Peter Handke till årets Nobelpris, visar att Svenska Akademien behöver byta namn till Skandal-Akademien.