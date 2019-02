Snöröjningen och sandningen i Stockholm har under vintern varit under all kritik. De företag som upphandlats av Stockholms stad sköter inte sitt jobb.

Det här blir särskilt svårt för äldre och funktionshindrade, men även för småbarnsföräldrar med barnvagnar. Mycket märkligt är också att cykelbanorna är helt fria från snö och is, medan trottoarerna nästan är oframkomliga.

Detta tycks bero på att budgeten för underhållet på cykelbanorna är dubbelt så stor som budgeten för trottoarerna, enligt ett svar från Trafiknämnden. Då måste man fråga sig hur många som cyklar på vintern i jämförelse med de som går och hur åldersfördelningen mellan dessa grupper är?

För ett par veckor sedan mejlade vi trafikborgarrådet Daniel Helldèn (MP) och ställde tre frågor:

1. Hur sker upphandlingen med de företag som skall sköta snöröjningen? Vilka krav ställs?

2. Vad händer om företaget inte sköter sina åtaganden? Får de ändå fortsatt förtroende?

3. Vad tänker du göra för att sandning och snöröjning skall förbättras i år?

Vi väntar fortfarande på svar.