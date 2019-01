Rättsväsendet i Sverige är genomsyrat av rasism och fördomar. Det är ett etablerat faktum. Exempelvis vet vi att personer med invandrarbakgrund utsätts för strukturell diskriminering genom hela rättsprocessen. De åtalas i större utsträckning än personer med svensk bakgrund. Dessutom fälls de oftare och får hårdare straff. Det här är inte att vara lika inför lagen, vilket är en grundläggande princip i en demokrati.

En av de viktigaste åtgärderna för att råda bot på diskrimineringen är att utbilda rättsväsendet i anti-diskriminering. Det menar både Brå och den nuvarande nationella planen mot rasism och hatbrott.

Att utbildning är nyckeln lär inte förvåna någon, men trots detta har vi efter sex terminer på juristprogrammet på Stockholms universitet, ännu inte fått se röken av någon undervisning i anti-diskriminering. Att döma av studieplanen kommer det inte heller att komma. Och så vitt jag kan se, är det ingen annan av landets juristutbildningar som ägnar frågan någon större uppmärksamhet.

Juristprogrammets mål är att skapa jurister som fattar vad rättssäkerhet är och som har kläm på Sveriges grundlag (som säger att alla ska vara lika inför lagen). Mot den här bakgrunden är det obegripligt att man valt att totalt ignorera det största hotet för att uppnå detta, nämligen diskriminering.

I rättsväsendet arbetar emellertid fler än jurister. Jag är inte polis, men att döma av hur poliser arbetar är det uppenbart att även deras utbildning har brister i den här aspekten.

Det finns, för att nämna ett exempel, en polisiär metod som kallas ”stop and search” som går ut på att polisen stoppar och kontrollerar personer utan någon särskild anledning utöver att de uppfattar dem som misstänkta. Metoden borde heta ”stop and search young men of color” eftersom forskning visar att det är just unga killar med invandrarbakgrund som stoppas och kontrolleras.

Det finns även studier som visar att polisen är mer benägen att misstänka personer med invandrarbakgrund för brott än personer med svensk bakgrund. Som Christian Diesen, professor emeritus i processrätt vid Stockholms universitet uttrycker det så finns det ” en professionell misstänksamhet” mot personer med invandrarbakgrund inom polisen.

Poliser, domare, åklagare, och alla andra människor inom rättsväsendet, är just människor. Med alla brister som det innebär. Att tro att vi skulle kunna fjärma oss från fördomar utan rätt verktyg är naivt, för att uttrycka det snällt.

För att rättssäkerhet och allas likhet inför lagen inte enbart ska utgöra en chimär, något som ser snyggt ut på papperet, behöver juristkåren och poliskåren aktivt lära sig om fördomar och hur man undviker fallgroparna. Och nej, ett 45 minuters seminarium i halvåret räcker inte.

Forskning som visar på fördomar och rasism i rättsväsendet har bedrivits under flera decennier. Det är dags att juristutbildningen och polisutbildningen tar sitt ansvar och utbildar jurister och poliser som inte gör skillnad på folk och folk. Det är inte för mycket begärt av en demokrati.

Hanna Bergwall, juridikstuderande