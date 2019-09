Återigen har FN:s klimatpanel IPCC släppt en skakande rapport, denna gång om hur haven, Arktis och Antarktis ismassor och bergens glaciärer påverkas av de kontinuerligt ökande utsläppen av koldioxid, metan och andra växthusgaser och i slutändan vi människor.

Efter veckans klimatmöte i New York kunde man se stora demonstrationer världen över, inspirerade av vår svenska fixstjärna i kampen mot en klimatkatastrof som hotar vår överlevnad, Greta Thunberg.

Den senaste IPCC-rapporten har också bidragit till att ännu större skaror demonstrerar mot världens ledares och FN:s kapitala misslyckande i arbetet med att hejda utsläppen av växthusgaser.

FN:s förmåga för att förhindra det största hot vi människor ställts inför är bristfällig. FN har rollen som sammankallande och samordnare. Till sin hjälp har man skapat klimatpanelen IPCC, som svara för att bidra med vetenskapliga rapporter om hur klimatkrisen utvecklas.

IPCC består av ett nätverk av högt kvalificerade forskare och vetenskapsmän från hela världen och är mycket betydelsefull i arbetet med att förse beslutsfattarna med underlag. Beslutsfattare är statsöverhuvuden som har säte i FN:s klimatkonvention.

De möts årligen under rubriken Conference of the Parties (COP). Alla delegater på COP-mötena har vetorätt och inga sanktioner drabbar de som bryter mot ingångna avtal.

Det som saknas i FN:s organisation är, för att använda en militär term, folk på marken, som svarar på det alltmer desperata kravet att saker ting måste bli gjorda snabbt. En operativ enhet borde upprättas av parterna i FN:s klimatkonvention efter alla år uteblivna resultat.

Den kan ta formen av en myndighet med kvalificerade medarbetare, stor beslutsförmåga och stora resurser, som exempelvis skulle kunna starta försök med att fånga in koldioxid ur atmosfären och föra ner den i marken, se till att återplantering av skog på nedbrunna och förstörda skogsmarker kommer i gång, besöka stålkoncernen SSAB i Luleå för att ta del av och lära sig hur man kan tillverka stål och förhoppningsvis cement med vätgas och sprida kunskapen över världen.

Det skulle bli en räddningsstyrka för människorna på jorden, som med örat mot all relevant forskning som pågår inom runt om i världen, som testar och prövar varje uppslag, som kan bidra till minskningen av växthusgaser i atmosfären.

De senaste två fredagarnas omfattande demonstrationer mot uteblivna resultat i kampen mot klimatkrisen borde få världsledarna att erkänna sitt misslyckande och börja tänka utanför boxen.