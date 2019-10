Under onsdagen ska riksdagen debattera och eventuellt besluta enligt ett lagt lagförslag angående förändringar av pensionsåldrar. De som berörs först drabbas redan om mindre än tre månader. Det borde finnas övergångsregler när det dragit ut på tiden med beslutet.

Under det här året har Pensionsmyndigheten beslutat/skrivit på sin hemsida att man kan tidigast gå i pension vid 61 års ålder, och att man kan ansöka om detta när man fyllt 60 år.

Vi som är födda 1959 har under året gjort en sådan ansökan, men fått besked om att vi inte kan få något sådant beslut, trots att lagen säger att vi har rätt till att börja ta ut allmän pension.

Jag fyller 61 år den 8 januari. Det är mindre än tre månader dit och enligt gällande lag kan Pensionsmyndigheten godkänna min ansökan.

Det har inte blivit rätt nu när förändringarna av pensionerna blivit så försenade. När man började diskutera saken i början av 2010-talet kanske 2020 kändes långt borta. Men när ”paketet” nu kom till riksdagens bord först i somras blir det väldigt kort tid från färdigt lagförslag till ikraftträdande.

Tidigare har en utomparlamentarisk grupp politiker pratat sig samman om ett paket för förändringar. Det har varit långt ifrån klart vad slutresultatet skulle bli.

Jag har sedan 2015 plockat ut min privata pension och lagt upp det så att den ska räcka precis till jag fyller 61 år. Om jag inte får min allmänna pension från januari blir det ett stort avbräck för mig ekonomisk.

Det är inte rätt att låta den delen av lagförslaget som handlar om tidigaste pensionsuttaget träda i kraft redan den 1 januari 2020. Dels har Pensionsmyndigheten meddelat under året att man kan ansöka om pension för att få den i januari, dels kommer beslutet alltför tätt inpå ikraftträdande.

Jag föreslår att den delen som handlar om tidigaste pensionsålder skjuts fram till att träda ikraft först 2021 för oss som är födda 1959.

I andra hand föreslår jag att det ska skjutas fram åtminstone till ett år från det datum riksdagen tar beslut om de nya pensionslagarna, alltså till den 16 oktober 2020. På det sättet får de som fyller år så här sent på året, ett år på sig att planera om sin ekonomi. Åtminstone borde vi undantas, som planerat för det och därför ansökt om pension på anmodan via pensionsmyndighetens hemsida under året.

Skulle det träda i kraft i januari blir det en retroaktiv beslutsändring av tidigare meddelande till oss -59:or att vi har rätt till att ansöka om pension under det här året och få pension från den månad vi fyller 61 år nästa år.