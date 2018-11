”Stockholmarnas stora klimatutsläpp måste stoppas”

Stockholmarnas konsumtion av koldioxid beräknas uppgå till mellan 14 och 16 ton koldioxid per år jämfört med 11 ton för medelsvensken, enligt en rapport som Stockholms miljöförvaltning sammanställde i maj. Denna förbrukning bör minska drastiskt till ett ton per person.

Men när miljöborgarrådet Katarina Luhr (MP) presenterade den blågröna koalitionens miljöpolitik med klimatmiljard, laddstolpar och miljözoner innehöll den bara en bråkdel av de lösningar som krävs.

Så här borde politiken och våra värderingar gå hand i hand i nio viktiga och koldioxideffektiva konsumtionsprojekt:

1. En ny norm på lunchrestauranger på max 50 gram kött per person och gärna kyckling eller fisk bör införas. En begränsning av kött och mer vegetarisk mat borde vara en självklar del av veckans meny i all kommunal verksamhet. Stockholms stad borde kräva växeljordbruk och elektrifiering med kabeldrivna maskiner på alla gårdar som producerar vår mat. Våra mataffärer kan bli något helt annat där vi kan hyra saker eller köpa butikslagad middag med råvaror som butiken annars slänger. På så sätt kan 2 ton koldioxid sparas in på maten per år.

2. Stockholms stad borde verka för att ett nät med maglevtåg byggs i samarbete med andra storstäder i Europa. Detta kräver europeisk samordning, koldioxidneutrala tillverkningsmetoder och miljardinvesteringar för att skapa ett sätt att resa långt utan att behöva flyga. Utsläppen skulle bli mindre än en tjugondel av dagens utsläpp. Totalt kan du spara utsläpp motsvarande 2 ton koldioxid på dina flygresor per år.

3. Stockholms hamnar och staden ställer långtgående krav på sjöfarten som ska ha Ultra Slow Steaming och utsläpp som är en tiondel av dagens utsläpp. Maxfarten är 12 knop. Energikällan är grön el och energibäraren ombord är vätgas, flödesbatterier eller ammoniak. Hamnarna i Stockholms län byggs ut för att hantera nya bränslen och vi leder kampen som gör Östersjön till den nya prototypverkstaden för hela västvärlden med ny infrastruktur. Här sparar du 0,5 ton.

4. Vi avvecklar Värtaverket och andra värmeverk som eldar upp enorma mängder av ren biomassa och neutraliserar naturens förmåga att binda koldioxid. Alla bostadsrättsföreningar och stadens byggnader övergår till värmepumpar och grön el med nollutsläpp. Här sparar du 1 ton.

5. Tillverkning av kläder kommer i framtiden mer från den bioråvara vi nu eldar upp i värmeverken. Vi återvinner även fibrer från gamla kläder på helt nya sätt. Bomull har samma bas av kolatomer som biomassa. Vi köper färre men bättre kläder. Här sparar du 1 ton.

6. Alla motorvägar och riksvägar borde elektrifieras. Tunnlar och vägar är bra för framtidens förarlösa elbilar i en växande stad, och de blågröna planerar långsiktigt fel när de stoppar Österleden. Gör vi rätt saker kan du spara 1,5 ton koldioxid.

7. Vi behöver inte äga en massa saker. Vi kan hyra elbil, elbåt och elverktyg Stockholms Stad driver denna utveckling i sina upphandlingar till offentlig verksamhet och upplåter ny mark till företag som hyr ut kapitalvaror. Här sparar du 3 ton.

8. Vi vågar bo mer kompakt och det är inte häftigt med flådiga hus. Vi byter boende med andra på sommaren och äger inte flera hus. Här sparar du 1 ton.

9. Staden upphandlar tidigt kontrakt på den första koldioxidnegativa cementen och koldioxidneutrala stålet som senare säljs vidare till de byggföretag som vinner upphandlingar på nya byggnader och banor för maglevtåg. På Öland och Gotland produceras vår cement med biomassa samt grön el och vi lagrar koldioxiden under havsbotten öster om Gotland. Här sparar du 2 ton.

Slösaktiga medelstockholmaren har nu sparat in 14 ton koldioxid och vi förstår att alla andra kommuner står inför en nästan lika svår resa. Sveriges kommuner borde kräva en krigslagstiftning i Europa för klimatet och storsatsning på en jobbskapande infrastruktur tillsammans.