Som epidemiolog bosatt i USA är jag lika upprörd som läkarna som skrivit ett öppet brev till regeringen över hur Sverige utsätts för ett experiment att låta covid-19-viruset spridas i samhället.

Vi kommer att se en exponentiell ökning av smittade, svårt sjuka och avlidna även bland unga människor och sjukvårdspersonal. Vi befinner oss bara i början av epidemin.

Kurvorna för smittade, svårt sjuka i respirator och döda ser likadana ut, men är förskjutna i tiden. Svensk sjukvård kommer inte att kunna ta hand om den tsunamivåg av svårt sjuka patienter som kommer att översvämma sjukhusen.

Mångmiljonstaden New York har sett en fördubbling av antalet sjuka var tredje dag och har redan brist på sjukhussängar, personal, skyddsutrustning och respiratorer. Vanligen behöver en patient en respirator under 2-3 dygn. Covid-19-patienter behöver respiratorvård under 11-19 dygn.

Delstaten Michigan har 10 miljoner invånare, precis som Sverige. För en vecka sedan fanns 300 coronafall. Nu är det över 3.000, trots att samhället har varit avstängt sedan en månad tillbaka.

Skolor och universitet håller stängt, restauranger har bommat igen, konserter ställs in, teaterföreställningar förekommer inte längre, kyrkor håller inga gudstjänster och alla folksamlingar över tio personer är inte tillåtna. Undantagstillstånd råder.

Sjukhusen är fulla. Endast sjukvård, polis och andra samhällsnödvändiga instanser får arbeta. Apotek och mataffärer hålls dock öppna.

Andra länder än Sverige satsar allt, inklusive sin ekonomi, nu och många år framöver för att minska smittspridningen och rädda liv. Man hoppas på antivirala medel som kan rädda människor och att ett vaccin ska vara framme till nästa vinter.

Kina isolerade miljoner människor strikt i nio veckor och lyckades på så sätt slå ut epidemin. Sydkorea gjorde det med intensiv kontaktsökning och isolering.

Det är en myt att bara äldre och personer med hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och nedsatt immunförsvar avlider. Omkring 20 procent av patienterna i respirator är under 40 år.