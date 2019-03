Det måste ske ett skifte i debatten om utanförskap. I nuläget läggs för mycket av ansvaret på den som invandrat. Det är en orättvis fördelning. Insändaren på DN Åsikt med rubriken ’’Brist på respekt försvårar för lärare i förorten’’ (20 mars) av lärarna Annelie Danlind Brash och Jonathan Brash gjorde mig obehagligt påmind om detta.

Man har sett och hört det alltför ofta. Nyanlända som försöker ta kontakt och bekanta sig med invånarna det nya landet – men som genast får kalla handen. Det är inget nytt och tyvärr pågår det än i dag.

En ofta förbisedd och bortglömd, men viktig, komponent i utanförskapet är den sociala uteslutningen av invandrade (läs: rasifierade) personer i svenska (läs: vita) rum. Jag pratar om de mellanmänskliga relationerna på individnivå.

Ett bra exempel är min egen familj. Mina morföräldrar försökte förgäves under 70-talet lära känna människorna i det nya landet med inbjudningar till middagar, fester och fika. Aldrig fick de en inbjudan tillbaka. Då är det svårt att inte bli bitter.

För att skydda sig själva skapade de ett sammanhang tillsammans med andra ur den växande kristna diasporan från Mellanöstern som kom till Södertälje, för någonstans vill vi alla tillhöra.

Efter rader av besvikelser går det upp för de invandrade att de aldrig kommer kunna komma en svensk person in på livet. Det är ett rum som få kommer ha tillträde till. Med facit i hand av vad vi kan se i dagens Sverige är det en förbannelse som även invandrarnas barn föds in i.

Ett tragiskt och deprimerande exempel är Ann Runfors avhandling ’’Toleransens intoleranta baksida’’ där hon följt 18 ungdomar som kategoriseras av sin omgivning som ’’icke-svenskar’’, trots att nästan alla är födda i Sverige.

Född och uppvuxen i Sverige – men fortfarande inte svensk enligt majoritetssamhället? Om inte det luktar rasism så vet jag inte vad.

Därför blir jag upprörd när jag läser hur lärare som arbetar i ett utanförskapsområde skriver ’’Släpp in oss när vi knackar på!’’. Att majoritetssamhället förväntar sig att på beställning släppas in i grupper som sedan födsel förvägrats tillträde i ’’svenska’’ rum är magstarkt, om inte rentav fräckt, speciellt när marginaliserade grupper inte släpps in när de knackar på. Deras brist på förståelse för situationen är beklaglig.

Jag vill därför se att mer ansvar läggs på majoritetssamhället i stället för de som kommer hit, för just nu är ansvarsvarsfrågan orättvist fördelad. Det utbredda utanförskapet beror inte på de som kommer hit, utan samhället de har kommit till.

Så länge denna systematiska exkludering finns kommer vi inte få se en förändring av problemen. Mindre rasism, tack! Släpp in, bjud hem och sträck ut en hand!