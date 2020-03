Eftersom vi har mycket begränsad testning av det nya coronaviruset i Sverige kan de siffror som Folkhälsomyndigheten dagligen presenterar inte jämföras med andra länder.

Enligt världshälsoorganisationen WHO och EU:s smittskyddsmyndighet ECDC definieras en covid-19-sjuk som en person med positivt test för covid-19, oavsett om personen har symtom eller inte.

I Sverige testas främst personer med allvarliga symptom som ligger på sjukhus, enligt Folkhälsomyndighetens kriterier. Samtidigt pågår också sentinelövervakning av personer i primärvården med influensaliknande symtom, som del av den vanliga influensaövervakningen där man lagt till tester för covid-19.

Det framgår inte i rapporterna vilken population denna omfattar och hur många som testats. Totalt, inklusive sjukhustester, tester av äldre och sentineltester har 24.500 testats i Sverige. I Sydkorea testas 4.000 personer per dag och i Tyskland mellan 600.000 och en miljon i veckan.

De som testas i Sverige utgör således bara en liten del av alla smittade och de rapporterade siffrorna är inte jämförbara med andra länders siffror. Även andra länders rapporter har svagheter, men inte i samma grad. Att Norge rapporterar fler sjuka än Sverige beror inte på att de har en större epidemi där, utan att fler testas. Folkhäsomyndigheten borde klargöra sådant, annars blir deras siffror vilseledande.

Förutom isolering av gamla och social distansering i samhället fortsätter WHO att predika testning och åter testning, smittspårning och isolering av de infekterade. Smittspårning innebär att man spårar kontakterna till den som identifierats ha smittan.

Följande personer definieras som kontakter:

• Personer i samma hushåll.

• Personer som haft fysisk kontakt med den smittade.

• Personer som varit i kontakt ansikte mot ansikte med och inom två meter från den smittade.

• Personer som varit i samma slutna rum som den smittade under mer än 15 minuter.

• Hälsoarbetare som varit i kontakt med den smittade utan att ha haft smittskyddsutrustning på sig.

• Personer som suttit i samma flygplan inom två sittplatser från den smittade.

Smittspårning innebär ett omfattande arbete för att bromsa epidemin. Det hade varit mycket lättare att genomföra om Sverige hade följt WHO:s rekommendationer och startat test i stor skala redan från början.

Det kan komma att bli lättare att genomföra ett sådant arbete när epidemin börjar klinga av eller redan nu lokalt i delar av landet med få infektioner. Att minska transmissionen kräver dock strikt efterföljande av rigorösa regler – troligen mer rigorösa än de svenska.

Positiva erfarenheter av sådant testnings och kontaktspårningsarbete finns i till exempel Sydkorea och i Veneto-regionen i Italien, som med hjälp av smittspårning förefaller ha lyckats mycket bättre än grannregionen Lombardiet. Sådant arbete pågår i stor skala nu också i Tyskland.

Det har framförts att det inte finns intresse för denna slags insatser från Folkhälsomyndighetens sida eftersom myndigheten syftar till att bygga upp flockimmunitet för att minska risken för att epidemin ska blossa upp senare i förloppet.

Folkhälsomyndigheten har vid tidigare tillfällen också öppet sagt att de hoppas att det ska uppstå flockimmunitet i Sverige. Även Storbritannien följde tidigare denna linje, men har nu gjort helt om och börjat försöka trycka ned epidemin och testa även om man ännu inte kommit upp i volym.

Om Folkhälsomyndigheten har som strategi att bygga upp flockimmunitet så bör det redovisas öppet. Jag hävdar att det är oetiskt att följa en sådan strategi givet att 1) sjukdomen har hög dödlighet speciellt bland äldre och 2) vi ännu vet mycket lite om de långsiktiga effekterna av denna strategi. I Tyskland har en parlamentariker, som dessutom är epidemiolog, nu föreslagit att olika strategier diskuteras i öppen debatt i samhället för att försäkra att befolkningen är informerad och samtycker.

Det är ännu inte helt klart hur många av alla smittade som är utan symtom, men sannolikt utgör de en stor del. En studie från Kina visar att nästa hälften av all smitta hos personer med symtom sker redan innan symtomen visar sig.

En annan nyligen publicerad studie från Italien har visat att symtomatiska och icke-symtomatiska personer har lika stora virusmängder i slemhinnorna i svalget. De icke-symtomatiska patienterna kan alltså ha stor epidemiologisk betydelse. Folkhälsomyndigheten verkar dock fortfarande anse att icke-symtomatiska personer inte smittar och har ännu varken ändrat sin information eller sina råd med anledning av dessa fynd.

Folkhälsomyndigheten säger vidare att den följer WHOs rekommendationer. Det är inte korrekt. En av WHO:s strategier är omfattande testning: ”... test every suspected case, isolate and care for every confirmed case and trace and quarantine every close contact” (testa alla misstänkta fall, isolera och vårda varje sjuk och spåra och isolera alla nära kontakter), upprepar WHO:s generaldirektör Tedros Adhanom.

Denna strategi praktiseras inte i Sverige. Folkhälsomyndigheten måste nu förklara sitt val av strategi och varför de inte följer WHO:s rekommendationer.

Det främsta sättet att följa epidemin i Sverige och att kunna jämföra internationellt är nu genom att följa hur många sängar som upptas av covid-19-smittade eller säkrast genom antalet döda. Nackdelen med denna metod är att den endast ger en bild av smittläget för 3-4 veckor sedan.

En jämförelse mellan Sverige och Norge visar att vi har 146 döda och Norge 31. En del av dessa kan ha kommit från semesterresenärerna från Alperna och de dessa smittat. I Sverige återvände dessa till skolor och arbetsplatser i Norge blev de satta i karantän enligt ett personlig meddelande. De flesta svenskarna blev dock säkert smittspårade.

Det är dags att ge svenska folket en uppriktig och transparent bild av epidemin i Sverige och hur Folkhälsomyndigheten tänker följa den framöver. Det räcker inte att redovisa kurvor på antalet smittade som är av begränsat värde.

Redan nästa vecka räknar man med att det kommer ett nytt antikroppstest. I länder som Tyskland utökas testningen med sådana tester. Testerna kommer att kunna tydligt visa immunitetsläget och visa om man genomgått infektionen.

Kommer sådana tester också göras i Sverige som del av en mer omfattande övervakningsstrategi? Hur kommer en sådan se ut?