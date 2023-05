DN Debatt. 2 489 forskare som undertecknat uppropet mot etikprövningar

Logga in

Logga in

Aaron James Goldman, forskare i religionsfilosofi, Lunds universitet

Abigayil Blandon, doktorand i hållbarhetsvetenskap, Stockholms Universitet

Abrak Saati, docent, statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet

Adam Altmejd, Institutet för social forskning, Stockholms universitet

Adam Droppe, universitetslektor i utbildningsvetenskap, Högskolan i Kristianstad

Adrián Groglopo, lektor i socialt arbete, Göteborgs universitet

Adrian Lundberg, lektor i pedagogik, Malmö universitet

Adriana Aurelius, doktorand i museologi, Umeå Universitet

Adrienne Sörbom, professor i sociologi, Stockholms universitet och Södertörns högskola

Afrah Abdulla, universitetslektor i pedagogiskt arbete, Göteborgs universitet

Agnes Cornell, docent och lektor i statsvetenskap, Göteborgs universitet.

Agneta Cederström, forskare i folkhälsovetenskap, Stockholms Universitet.

Agneta Gulz, professor i kognitionsvetenskap, Lunds universitet och Linköpings universitet

Agustín Goenaga, docent i statsvetenskap, Lunds universitet

Ahmed Kaharevic, doktorand i statsvetenskap, Linköpings universitet

Aida Alvinius, universitetslektor i arbetsvetenskap, Göteborgs universitet

Aida Jobarteh, doktorand i etnologi, Stockholms universitet

Aje Carlbom, biträdande professor, socialantropolog, Malmö universitet

Aki Siegel, biträdande lektor i engelska, Uppsala universitet

Aksel Sundström, docent i statsvetenskap, Göteborgs universitet

Alana M. Vincent, universitetslektor i religionsvetenskap, Umeå universitet

Albert Wendsjö, doktorand i statsvetenskap, Göteborgs Universitet

Albin Stenström, doktorand i kriminologi, Stockholms Universitet

Aleksandrs Berdicevskis, forskare i datalingvistik, Göteborgs universitet

Alex Örtegren, doktorand i pedagogiskt arbete, Umeå universitet

Alexander Berman, doktorand i datalingvistik, Göteborgs universitet

Alexander Ekelund, Fil.dr utbildningssociologi, forskare vid Mångkulturellt centrum

Alexander Pereswetoff-Morath, professor i slaviska språk, Uppsala universitet

Alexander Stagnell, postdoktor, Södertörns högskola/Université libre de Bruxelles

Alexander Tagesson, doktorand i kognitionsvetenskap, Lunds universitet

Alexander Thielen, doktorand i sociologi, Karlstads universitet

Alexandra Bogren, docent i sociologi, Södertörns högskola

Alexandra D’Ubaldo-Gauffin, doktorand i genusvetenskap, Uppsala universitet

Alexandra Farazouli, doktorand i pedagogik, Stockholms universitet

Alexandra Franzén, postdoktor i genus och migration, Halmstad högskola

Alexandru Panican, docent i socialt arbete, Lunds universitet

Alf Arvidsson, senior professor i etnologi, Umeå universitet

Ali Abdelzadeh, lektor och docent i statsvetenskap, Högskolan Dalarna

Ali Ahmed, professor i nationalekonomi, Linköpings universitet och Ratio

Ali Mohamed, fil.dr. i pedagogik, Stockholms universitet, Södertörns högskola

Ali Reza Majlesi, docent i pedagogik, Stockholms universitet

Ali Yildirim, professor i pedagogiskt arbete, Göteborgs universitet

Alicja Ostrowska, doktorand i teknik- och vetenskapsstudier, Chalmers tekniska högskola

Aljosa Noga, adjunkt i rättsvetenskap, Örebro universitet

Allison Geerts, doktorand i sociologi, Stockholms universitet

Alma Aspeborg, doktorand i etnologi, Lunds universi

Amanda Björnwall, doktorand i kostvetenskap, Uppsala Universitet

Amanda Hoskins, doktorand i språk och kultur, Linköping universitet

Amandus Krantz, doktorand i kognitionsvetenskap, Lunds Universitet

Amelia Mutter, forskare i miljökommunikation, SLU

Amir Sariaslan, med.dr., Senior Research Fellow vid University of Oxford tillika affilierad forskare vid Karolinska Institutet

Ana Carolina Rodrigues, doktorand i socialantropologi, Göteborgs Universitet

Ana Chirițoiu, postdoktor, Uppsala universitet

Anahita Assadi, doktorand i statsvetenskap, Uppsala universitet

Anamaria Dutceac Segesten, Europastudier, Lunds universitet

Anastasia Ulturgasheva, doktorand i kulturantropologi, Uppsala universitet

Anders Ahlbäck, lektor i historia, Stockholms universitet

Anders Albinsson, universitetsadjunkt Linköpings

Anders Björkvall, professor i svenska, Örebro universitet

Anders Bruhn, professor emeritus, socialt arbete, Örebro universitet

Anders Burman, docent i humanekologi, Göteborgs universitet

Anders Carlander, forskare på SOM-institutet, Göteborgs universitet

Anders Ekholm, senior rådgivare, Institutet för Framtidsstudier

Anders Ekström, professor i idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet

Anders Eriksson, professor emeritus i fonetik, Stockholms universitet

Anders Fröjmark, docent i historia, Linnéuniversitetet

Anders Hellström, docent i statsvetenskap, Malmö universitet

Anders Ivarsson Westerberg, Professor i offentlig förvaltning, Södertörns högskola

Anders Jönsson, professor i didaktik, Högskolan Kristianstad

Anders Kassman, docent sociologi, Marie Cederschiöld högskola

Anders Kärn, ekon.dr, Institutet för Näringslivsforskning & Örebro Universitet

Anders Lindbom, professor i statsvetenskap, Uppsala universitet

Anders Neergaard, professor, REMESO Linköpings universitet

Anders Ottosson, docent, historia, Göteborgs universitet

Anders Philipsson, universitetslektor i svenska som andraspråk med didaktisk inriktning, Stockholms universitet

Anders Ramsay, lektor i sociologi, Mittuniversitetet

Anders Sannerstedt, docent, statsvetenskap, Lunds universitet

Anders Sigrell, professor i retorik, Lunds universitet

Anders Sjögren, universitetslektor i statsvetenskap, Uppsala universitet

Anders Sundell, docent i statsvetenskap, Göteborgs universitet

Anders Themnér, docent i freds- och konfliktforskning, Uppsala Universitet

Anders Trumberg, forskare i kulturgeografi, Örebro universitet

Anders Uhlin, professor i statsvetenskap, Lunds universitet

André Baltz, doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap, Umeå universitet

Andrea Bohman, lektor i sociologi, Umeå Universitet

Andrea Lucarelli, docent i företagsekonomi, Stockholm Universitet

Andrea Schalley, professor i engelsk lingvistik, Karlstads universitet

Andrea Spehar, docent i statsvetenskap, Göteborgs Universitet

Andrea Voyer, universitetslektor i sociologi, Stockholms universitet

Andreas Back, biträdande lektor i kulturgeografi, Umeå universitet

Andreas Bergh, docent i nationalekonomi, Lunds universitet & Institutet för näringslivsforskning (IFN)

Andreas Bågenholm, universitetslektor i statsvetenskap, Göteborgs universitet

Andreas Ek, lektor i nationalekonomi, Lunds Universitet

Andreas Falk, forskare, bio-baserade byggnadsmaterial, produkter och system, KTH

Andreas Fejes, professor i vuxenpedagogik, Linköpings universitet

Andreas Gedin, docent i fri konst

Andreas Henriksson, doktorand, Statsvetenskapliga institutionen, Umeå Universitet

Andreas Henriksson, lektor i sociologi, Karlstads universitet

Andreas Isgren Karlsson, doktorand i Pedagogiskt arbete, Högskolan Dalarna

Andreas Johansson, lektor i Religionsvetenskap, Karlstad universitet

Andreas Kotsios, postdok i handelsrätt, Uppsala universitet

Andreas Lindegren, doktorand i interaktionsdesign, Kungliga Tekniska Högskolan

Andréas Litsegård, lektor i freds- och utvecklingsforskning, Göteborgs universitet

Andreas Olsson, professor i psykologi, Karolinska Institutet

Andreas Ottemo, lektor i pedagogik, Göteborgs universitet.

Andreas Redfors, professor i fysikdidaktik, Högskolan Kristianstad

Andreas Ruschkowski, doktorand i pedagogik, Linköpings universitet

Andreas Ryve, professor i matematikdidaktik, Mälardalens högskola

Andreas Sundström, universitetslektor i företagsekonomi, Stockholms universitet

Andrej Kokkonen, lektor och docent i statsvetenskap, Göteborgs universitet.

Andrej Kotliartchouk, universitetslektor i historia vid Uppsala universitet

Andrés Brink Pinto, docent i historia, Lunds universitet

Andrey Anikin, postdoktor i kognitionsvetenskap, Lunds universitet

Andrzej Werbart, affilierad professor i klinisk psykologi, Stockholms universitet

Anett Schenk, universitetslektor i socialt arbete, Lunds universitet

Anette Bagger, docent i pedagogik med inriktning specialpedagogik vid institutionen för Humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap, Örebro Universitet

Anette Bolin, professor i socialt arbete, Högskolan Väst

Anette Olin, universitetslektor och docent i pedagogik, Göteborgs universitet

Angelica Simonsson, forskare och utredare, Nationella sekretariatet för genusforskning, Göteborgs universitet

Anita Heber, docent i kriminologi, Stockholms universitet

Anita Malmqvist, professor emeritus i tyska, Umeå universitet

Anita Norlund, professor i pedagogiskt arbete, Högskolan i Borås.

Anita Norman, forskare i vilt, fisk och miljö, SLU

Anja Hirdman, professor medie-och kommunikationsvetenskap, Stockholms universitet

Anja K. Franck, docent i freds- och utvecklingsforskning, Göteborgs universitet

Anja Malmberg, lektor i svenska med didaktisk inriktning, Göteborgs univesitet

Anki Bengtsson, universitetslektor, Stockholms universitet

Ann Grubbström, docent i kulturgeografi , forskare miljökommunikation, SLU

Ann Nehlin, lektor, Historiska institutionen, Uppsala universitet.

Ann Quennerstedt, professor i pedagogik, Örebro universitet

Ann Steiner, docent i litteraturvetenskap, Uppsala universitet

Ann Towns, professor i statsvetenskap, Göteborgs universitet

Ann Öhman Sandberg, lektor i pedagogik, Örebro Universitet

Ann Öhrberg, professor emeritus, Uppsala universitet

Ann-Charlotte Nedlund, universitetslektor, docent i statsvetenskap, Linköpings universitet

Ann-Christine Hartzén, universitetslektor i handelsrätt, Ekonomihögskolan, Lunds universitet

Ann-Katrin Bäcklund, docent, kulturgeografi, Lunds universitet

Ann-Katrin Svensson, gästprofessor, Högskolan i Borås

Ann-Kristin Kölln, lektor och docent i statsvetenskap, Göteborgs universitet

Ann-Mari Edström, lektor bild och lärande, Malmö universitet

Ann-Marie Ekengren, professor i statsvetenskap, Göteborgs Universitet

Ann-Marie Pendrill, profestrix emerita vid Lunds universitet och Göteborgs universitet

Ann-Sofie Bergman, docent i socialt arbete, Stockholms universitet

Ann-Sofie Lennqvist Lindén, FD Statskunskap, Örebro universitet

Anna Ardin, doktorand, Marie Cederschiöld högskola

Anna Baranowska-Rataj, professor vid enheten för åldrande och demografistudier, Umeå University

Anna Bendz, docent i statsvetenskap, Göteborgs universitet

Anna Bohlin, docent i socialantropologi, Göteborgs universitet

Anna Bredström, lektor i etnicitet och migration, Linköpings universitet

Anna Danielsson, professor i naturvetenskapsämnenas didaktik, Stockholms universitet

Anna Ehrlin, professor i pedagogik, Mälardalens universitet

Anna Friberg, universitetslektor i historia, Linköpings universitet

Anna Gradin Franzén, docent i barn- och ungdomsvetenskap, Stockholms universitet

Anna Gustavsson, doktorand i arkeologi, Göteborgs universitet.

Anna Gustavsson, förste forskningsingenjör, Umeå universitet

Anna Günther-Hanssen, lektor i didaktik, Stockholms universitet

Anna Hafsteinsson Östenberg, lektor i idrottsvetenskap, Linnéuniversitetet

Anna Hedlund, lektor i mänskliga rättigheter och socialantropologi, Göteborgs universitet

Anna Jarstad, professor i statskunskap, Uppsala universitet

Anna Jeglinska, doktorand i statsvetenskap, Uppsala universitet

Anna Jobér, docent i pedagogik, Malmö Universitet

Anna Johansson, lektor i sociologi, Högskolan Väst

Anna Jonsson, docent i företagsekonomi, Lunds universitet

Anna Kahlmeter, forskare i kriminologi, Stockholms universitet

Anna Kallos, doktorand i sociologi, Lunds universitet

Anna Laine, universitetslektor i antropologi, Stockholms universitet

Anna Larsson, professor i idéhistoria, Umeå universitet

Anna Liisa Närvänen, docent, universitetslektor i sociologi

Anna Lindqvist, docent i psykologi, Lunds universitet

Anna Lund, professor i sociologi, Stockholms universitet

Anna Lundberg, professor i rättssociologi, Lunds universitet

Anna Maria Jönsson, professor i medie- och kommunikationsvetenskap, Södertörns högskola

Anna Meeuwisse, professor i socialt arbete, Lunds universitet.

Anna Michalski, docent, Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet

Anna Nordén, lektor i nationalekonomi, Jönköpings Internationella Handelshögskola

Anna Nörholm Lundin, universitetslektor i pedagogik, Stockholms universitet

Anna Olovsdotter Lööv, lektor i genusvetenskap, Mittuniversitete

Anna Petronella Foultier, universitetslektor i filosofi, Umeå universitet

Anna Ryan Bengtsson, lektor i socialt arbete, Göteborgs universitet

Anna Schröder, doktorand i Interaction Design, Malmö Universitet

Anna Seravalli, docent i design, Malmö Universitet

Anna Storm, professor i teknik och social förändring, Linköpings universitet

Anna Ståhlbröst, professor informationssystem, Luleå Tekniska Universitet

Anna Teledahl, lektor i matematikdidaktik, Örebro universitet/Högskolan Dalarna

Anna Tyllström, docent i företagsekonomi, Uppsala universitet

Anna Villaume Silberstein, doktorand i företagsekonomi, Stockholms universitet

Anna W Gustafsson, docent i svenska språket, Lunds universitet

Anna Woodhead, postdoktor, Stockholm Resilience Centre, Stockholms universitet

Anna Zachrisson, docent och lektor i statsvetenskap, Umeå universitet

Anna Åberg, docent i teknikens ekonomi och organisation, Chalmers tekniska högskola

Anna-Britt Coe, docent i sociologi, Umeå Universitet

Anna-Karin Eriksson, doktor i statsvetenskap, Umeå universitet

Anna-Karin Larsson, lektor i socialt arbete, Örebro universitet

Anna-Maija Norberg, lektor utbildningsförvaltningen i Stockholm

Anna-Malin Karlsson, professor i svenska, Stockholms universitet

Anna-Pya Sjödin, docent i religionsvetenskap, Umeå universitet

Annaliina Gynne, lektor i didaktik, Mälardalens universitet

Anne Berg, docent i historia, Göteborgs universitet

Anne Harju, docent i barn och ungdomsvetenskap, Malmö Universitet

Anne Kaun, professor i medie- och kommunikationsvetenskap, Södertörns högskola

Anne Solli, universitetslektor i naturvetenskapsdidaktik, Göteborgs universitet

Anne-Sofie Nyström, universitetslektor i barn- och ungdomsvetenskap, Uppsala universitet

Annekatrin Deglow, biträdande lektor i freds- och konfliktforskning, Uppsala universitet

Anneli Silvén Hagström, docent i socialt arbete, Stockholms universitet

Annelie Bränström-Öhman, professor litteraturvetenskap och genusvetenskap, Umeå universitet

Annelie Sjölander-Lindqvist, docent i socialantropologi, Göteborgs universitet

Annette Cerne, universitetslektor i företagsekonomi, Lunds universitet

Annette Risberg, gästprofessor Malmö Universitet, MittUniversitetet, professor i organisation och ledning, Høgskolen i Innlandet, Norge

Annica Brännlund, lektor i socologi, Umeå universitet

Annica Källebo, doktorand i pedagogik, Stockholms universitet

Annica Sandström, professor i statsvetenskap, Luleå tekniska universitet

Annie Woube, forskare i etnologi och genusvetenskap, Uppsala universitet

Annika Andersson, professor, informatik, Örebro universitet

Annika Berg, docent i idéhistoria, Stockholms universitet

Annika Bergman Rosamond, docent i statsvetenskap, Lund.

Annika Björkdahl, professor i statsvetenskap, Lunds Universitet

Annika Dahlberg, docent i geografi, Stockholms universitet

Annika Danielsson, lektor i musikpedagogik, Örebro universitet

Annika Egan Sjölander, professor i medie- och kommunikationsvetenskap, Umeå universitet

Annika Eklund, universitetslektor i pedagogik med inr arbetsintegrerat lärande, Högskolan Väst

Annika Engström, docent i arbetsorganisation, Jönköping University

Annika Lantz-Andersson, professor i pedagogik, Göteborgs universitet

Annika Lindberg, postdoktor i globala studier, Göteborgs universitet

Annika Norell, docent i psykologi, Örebro universitet

Annika Norlund Shaswar, docent i språkdidaktik, Umeå universitet

Annika Olsson, docent i litteraturvetenskap, Malmö universitet

AnnLotta Lerwall, professor i förvaltningsrätt, Uppsala universitet

Annsofie Mahrs Träff, universitetslektor i socialt arbete, Linköpings universitet

Anselm Schneider, docent i företagsekonomi, Stockholms universitet

Anthemis Raptopoulou, lektor i pedagogik, Södertörns högskola

Anton Ahlén, doktor i statskunskap, Uppsala universitet

Anton Andersen, doktorand i juridik, Uppsala universitet

Anton Gerbrand, doktorand i psykologi, Uppsala universitet

Anton Lindström, doktorand i litteraturvetenskap, Örebro universitet

Anton Törnberg, docent i sociologi, Göteborgs universitet

Anton Ösgård, doktorand, Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala Universitet

Antonio B. Vazquez, forskare och universitetslektor i redovisning, Handelshögskolan i Stockholm

Arianna Masciolini, doktorand i språkteknologi, Göteborgs Universitet

Arita Holmberg, docent i statsvetenskap, Försvarshögskolan

Arne F. Wackenhut, lektor i globala studier, Göteborgs universitet

Arne Kristiansen, docent, Socialhögskolan, Lunds universitet

Arne Rasmusson, professor i tros- och livsåskådningsvetenskap, Göteborgs universitet

Aron Westholm, biträdande lektor i offentlig rätt, Göteborgs universitet

Arvid Lindh, docent i sociologi, Stockholms universitet

Arvid Lundberg, forskare i kulturantropologi, Uppsala universitet.

Aryo Makko, professor i historia och föreståndare för Hans Blix centrum, Stockholms universitet

Asbjörg Westum, docent i svenska språket, Linnéuniversitetet

Ásgeir Tryggvason, lektor i pedagogik, Örebro universitet.

Assim Hayderi, doktorand i medicine, Örebro Universitet

Astrid Collsiöö, doktorand i utbildningssociologi, Uppsala universitet

Auður Magnúsdóttir, docent i historia, Göteborgs universitet

August Collsiöö, doktorand i psykologi, Uppsala Universitet

August Danielson, doktorand i statsvetenskap, Uppsala universitet

August Nilsson, doktorand i psykologi, Oslo storstadsuniversitet och projektdrivande på Lunds Universitet

Avyanthi Azis, doktorand i freds- och utvecklingsforksning, Göteborgs universitet

Axel Lindfors, bitr. lektor i miljömanagement och miljöteknik, Linköpings universitet

Aylin Akpinar, universitetslektor i sociologi, Linnéuniversitetet

Azar Raoufi Masouleh, doktorand i nordiska språk

Azul Romo Flores, doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap, Södertörns högskola

Barbara Czarniawska, professor emerita, Göteborgs universitet

Barbara Magalhães Teixeira, doktorand i statsvetenskap, Lunds universitet

Barbara Törnquist-Plewa, professor i Öst- och Centraleuropastudier, Lunds universitet

Barbro Blehr, professor i etnologi, Stockholms universitet

Bart Klem, docent i freds- och utvecklingsforskning, Göteborgs universitet

Beatrice Crona, professor miljövetenskap, Stockholms universitet

Ben Kenward, seniorlektor i psykologi vid Oxford Brookes University, UK, f.d. docent vid Uppsala universitet

Bengt G. Karlsson, professor i socialantropologi, Stockholms universitet.

Bengt Jacobsson, professor i företagsekonomi, Södertörns högskola

Bengt Larsson, professor i sociologi, Linnéuniversitetet och Göteborgs universitet

Bengt Oxelman, professor i molekylär angiospermsystematik, Göteborgs universitet

Bengt-Göran Martinsson, professor i pedagogiskt arbete, Linköpings universitet

Beniamin Knutsson, docent i ämnesdidaktik, Göteborgs universitet

Benjamin Svensson, doktorand i civilrätt, Uppsala universitet

Berndt Clavier, lektor i engelska, litteraturvetenskaplig inr., Malmö Universitet

BethAnne Paulsrud, docent i engelska, Högskolan Dalarna

Birgitta Essén, professor, internationell kvinno- och mödrahälsovård, Uppsala universitet samt överläkare, Akademiska sjukhuset.

Birgitta Jansson, adjunkt och doktorand i didaktik, Mälardalens universitet

Birgitta Niklasson, docent i statsvetenskap, Göteborgs Universitet

Birgitta Schwartz, professor i företagsekonomi inriktning entreprenörskap, Stockholms universitet

Björn Badersten, universitetslektor i statsvetenskap, Lunds universitet

Björn Boman, doktorand i pedagogik, Stockholms universitet

Björn Hofvander, docent i rättspsykiatri, LundEllströms universitet

Björn Horgby, professor emeritus i historia, Örebro universitet

Björn Högberg, docent i socialt arbete, Umeå universitet

Björn Jerdén, fil. dr. i statsvetenskap, chef för Nationellt kunskapscentrum om Kina vid Utrikespolitiska institutet

Björn Kindenberg, doktorand i andraspråksdidaktik, Stockholms universitet

Björn Lindström, senior forskare i psykologi, Karolinska Institutet

Björn Lundberg, fil. dr i historia, Lunds universitet

Björn Philips, professor i klinisk psykologi, Stockholms universitet

Björn Sjöblom, lektor i krigsvetenskap, Försvarshögskolan

Björn Strååt, filosofie doktor i människa- maskininteraktion, Stockholms universitet

Blanca González García-Mon, PostDoc i hållbarhetsvetenskap, Stockholm Resilience Centre, Stockholms Universitet

Bo Carlsson, professor i idrottsvetenskap, Linneuniversitetet

Bo Eriksson, docent i historia, Stockholms universitet

Bo Petersson, professor i statsvetenskap, Malmö universitet

Bo Reimer, professor i Medie- och kommunikationsetenskap, Malmö universitet

Bo Skött, universitetslektor B&I, Linnéuniversitetet, Väx

Bo Vinnerljung, professor i socialt arbete, Stockholms universitet

Bodil Merkel, doktorand i utbildningsvetenskap, Lunds universitet

Bodil Petersson, professor i arkeologi, Linnéuniversitetet

Bodil Sundberg, docent i naturvetenskapernas didaktik, Örebro Universitet

Bonnie Clementsson, doktor, Lunds universitet

Bor Gregorcic, universitetslektor och docent i fysikens didaktik, Uppsala universitet

Bosse Thorén, affilierad forskare i svenska som andraspråk, Högskolan Dalarna

Branka Marusic, lektor i europarätt, Stockholms universitet

Bregje van Veelen, biträdande universitetslektor, Lunds universitet (LUCSUS)

Brendan Munhall, doktorand i pedagogik, Stockholms Universitet

Brendon Clark, lektor i designantropologi, Umeå Universitet

Brian Danley, biträdande universitetslektor, Naturresurser och hållbar utveckling, Institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet

Brian Kuns, biträdande lektor, Sveriges lantbruksuniversitet

Brian Palmer, universitetslektor, teologi, Uppsala universitet

Brigitte Mral, prof. em. retorik, Örebro universitet

Brigitte Pircher, docent i statsvetenskap, Linnéuniversitetet

Brigitte Suter, docent i IMER, Malmö universitet

Britas Benjamin Eriksson, doktorand i Idé- och lärdomshistoria, Göteborgs Universitet

Britt Tellgren, lektor i pedagogik vid Örebro universitet

Britt-Marie Ringfjord, Institutionen för medier och journalistik, Linnéuniversitetet

Brjánn Ljótsson, professor i psykologi, Karolinska Institutet

Bruno Debaenst, docent och lektor i rättshistoria, Juridiska Institutionen, Uppsala Universitet

Bruno Hamnell, doktor i idé- och lärdomshistoria, Lunds universitet

Calle Håkansson, doktorand, Malmö universitet

Camilla Forsberg, lektor i pedagogik, Linnéuniversitetet

Camilla Grönvall Fransson, doktorand i nordiska språk, Göteborgs universitet

Camilla Orjuela, professor i freds- och utvecklingsforskning, Göteborgs universitet

Camilla Reuterswärd, biträdande lektor i statskunskap, Uppsala universitet

Camilla Thunborg, professor i pedagogik, Stockholms universitet

Camille Parguel, doctoral student in peace and development research, University of Gothenburg

Carin Graminius, doktorand i informationsvetenskap, Lunds universitet

Carina Carlhed Ydhag, professor i pedagogik, Stockholms universitet

Carina Hermansson, professor i språkdidaktik, Högskolan i Borås

Carina Keskitalo, professor i statsvetenskap, institutionen för geografi, Umeå universitet

Carina Listerborn, professor i stadsbyggnad, Malmö universitet

Carina Lundmark, biträdande professor i statsvetenskap, Luleå tekniska universitet

Carita Paradis, professor i engelsk språkvetenskap, Lunds universitet

Carl Bonander, docent i epidemiologi, Göteborgs universitet

Carl Cassegård, professor, Göteborgs universitet

Carl Cederström, docent i företagsekonomi, Stockholms universitet

Carl Dahlström, professor i statsvetenskap, Göteborgs universitet

Carl Fredrik Bergström, professor i Europarätt, Uppsala universitet

Carl Lehto, doktorand i biologi, Sveriges lantbruksuniversitet

Carl Marklund, docent i Nordenstudier, Södertörns högskola

Carl Nordlund, docent och universitetslektor i analytisk sociologi, Linköpings universitet

Carl Wilén, postdoktor, avdelningen för mänskliga rättigheter, Lunds universitet

Carl Öhman, biträdande lektor i statsvetenskap, Uppsala universitet

Carla Sacchi, doktorand i Företagsekonomi, Uppsala Universitet

Carles Fuster, lektor i svenska som andraspråk, Mälardalens universitet

Carolin V. Zorell, docent i statskunskap, Örebro universitet

Carolina Frände, doktorand i företagsekonomi, Stockholm Business School, Stockholms universitet

Carolina Martínez, docent, medie- och kommunikationsvetenskap, Malmö universitet

Carolina Uppenberg, forskare i ekonomisk historia, Stockholms universitet

Caroline Holmqvist, universitetslektor i krigsvetenskap, Försvarshögskolan

Caroline Karlsson, doktorand i statsvetenskap, Lunds universitet

Caroline Kerfoot, professor i tvåspråkighet, Stockholms universitet

Caroline Nordklint, lektor i skatterätt, Stockholms universitet

Caroline Schill, forskare i vetenskap för hållbar utveckling , Beijer Institutet, Kungliga Vetenskapsakademien

Caroline Taube, docent i konstitutionell rätt, Uppsala universitet

Caroline Östman, lektor i socialt arbete, Karlstads universite

Catarina Kinnvall, professor i statsvetenskap, Lunds universitet

Catarina Player-Koro, professor i pedagogiskt arbete, Högskolan Borås

Catharina Andersson, universitetslektor historia, Umeå universitet

Catharina Bergman, doktorand i litteraturvetenskap, Umeå universitet

Catharina Gabrielsson, lektor i stadsbyggnad, Arkitekturskolan KTH

Catharina Landström, docent i STS (Science and Technology Studies), Chalmers tekniska högskola

Catharina Nyström Höög, professor i svenska, Stockholms universitet

Catherine Sundling, forskare i psykologi, Södertörns högskola

Catrin Norrby, professor i nordiska språk, Stockholms universitet

Catrine Andersson, docent i socialt arbete, Malmö universitet

Cecilia Arensmeier, docent i statskunskap, Örebro universitet

Cecilia Berlin, docent i produktionsergonomi och arbetsplatsdesign, Chalmers, Göteborg

Cecilia Ferm Almqvist, professor i pedagogik, Södertörns högskola

Cecilia Jeppsson, lektor i pedagogik, Högskolan i Halmstad

Cecilia Jonsson, lektor i polisiärt arbete, Linnéuniversitetet

Cecilia Josefsson, docent i statsvetenskap, Uppsala Universitet

Cecilia Kilhamn, doktor, forskare och pedagogisk utvecklare, Nationellt center för matematikutbildning, Göteborgs universitet

Cecilia Kozma, universitetsadjunkt, Institutionen för lärande, Kungliga Tekniska högskolan

Cecilia Nahnfeldt, professor i praktisk teologi, Åbo akademi, affilierad forskare CRS, Uppsala universitet

Cecilia Rosengren, docent i idé- och lärdomshistoria, Göteborgs universitet

Cecilia Strandroth, lektor i bildproduktion, Högskolan Dalarna

Cecilia Wadensjö, professor, översättningsvetenskap, Stockholms universitet

Cecilia Wassén, professor Nya testamentets exegetik, Uppsala universitet

Cecilia Åse, professor i genusvetenskap, Stockholms universitet

Chakad Ojani, postdoktor, Uppsala Universitet

Charles Parker, professor i statskunskap, Uppsala universitet

Charlott Nyman, lektor och docent i sociologi, Umeå universitet

Charlotta Bay, forskare i företagsekonomi, Stockholms universitet

Charlotta Hedberg, professor i kulturgeografi, Umeå universitet

Charlotta Magnusson, docent, Institutet för social forskning, Stockholms universitet

Charlotta Pettersson, lektor i pedagogik, inriktning specialpedagogik, Örebro universitet

Charlotta Seiler Brylla, professor i tyska, Stockholms universitet

Charlotta Stern, professor i sociologi, Stockholms universitet och Ratio

Charlotta Söderberg, docent och biträdande professor i statsvetenskap, Luleå tekniska universitet

Charlotta Zetterberg, professor i miljörätt, Uppsala universitet

Charlotte Alm, docent i psykologi, Stockholms universitet

Charlotte Flodin. doktorand i naturresurser och hållbar utveckling, Uppsala universitet

Charlotte Hagström, docent i etnologi, Lunds universitet

Charlotte Petersson Troije, doktorand i arbetslivsvetenskap, Mälardalens universitet

Charlotte Silander, docent i statsvetenskap, Linnéuniversitetet

Charlotte Wagnsson, professor i statsvetenskap, Försvarshögskolan.

Chero Eliassi, doktorand i arkitektur, Kungliga Tekniska Högskolan

Cheryl Fung, doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap, Lunds Universitet

Christa Roux Sparreskog, adjunkt och doktorand i didaktik, MDU

Christer Eldh, lektor service management, Lunds universitet

Christer Jönsson, professor emeritus i statsvetenskap, Lunds universitet

Christer Karlsson, professor i statskunskap, Uppsala universitet

Christer Petersson, doktorand i statsvetenskap, Luleå tekniska universitet

Christian Broberger, professor i neurokemi, Stockholms universitet

Christian Eidevald, docent i förskoledidaktik, Göteborgs universitet

Christian Fernández, docent i statsvetenskap, Malmö univertsitet

Christian Isendahl, professor i arkeologi, Göteborgs universitet

Christian Liliequist, doktorand i etnologi, Umeå universitet

Christian Lundahl, professor i pedagogik, Örebro universitet

Christian Ståhl, professor i sociologi, Linköpings universitet

Christin Mays, fil.dr. i utbildningssociologi, Uppsala universitet

Christina Allard, biträdande professor i rättsvetenskap, Luleå tekniska universitet

Christina Bergqvist, professor i statskunskap, Uppsala universitet

Christina Dackling, doktorand i historia, Lunds universitet

Christina Douglas, fil. dr i historia, projektforskare, Södertörns högskola

Christina Garsten, professor i socialantropologi, Swedish Collegium for Advanced Study, Uppsala universitet

Christina Hansen, biträdande forskare i migration, Göteborgs universitet

Christina Johnsson, universitetslektor i offentlig rätt och mänskliga rättigheter, Malmö universitet

Christina Olin-Scheller, professor, Karlstads universitet

Christina Reimann, postdoctoral researcher in history, Södertörns högskola

Christine Becker, universitetslektor i tyska, Stockholms universitet

Christine Bergljottsdotter, docent och universitetslektor i psykologi, Stockholms universitet

Christine Holmström Lind, docent i Internationellt Företagande, Uppsala Universitet

Christine Roman, seniorprofessor sociologi, Örebro universitet

Christofer Berglund, lektor och docent i statsvetenskap, Malmö universitet

Christoffer Åhlman, postdoktor i Historia, Örebro universitet

Christopher High, universitetslekto i freds- och utvecklingsstudier, Linné­universitetet

Christopher Stroud, professor emeritus i transnationell flerspråkighet, Stockholms universitet

Christopher Swader, docent i sociologi, Lund

Claes Ohlsson, docent i svenska språket, Linnéuniversitetet

Claire Hogarth, lektor i engelska, Örebro Universitet

Clara Bergstrand, doktorand i offentlig rätt, Göteborgs universitet

Clara Fahlstadius, doktorand Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet

Clara Iversen, docent i sociologi och lektor i socialt arbete, Uppsala universitet

Clary Krekula, professor i socialt arbete, Linneuniversitetet

Clàudia Figueras, doktorand i datavetenskap, Stockholms universitet

Claudia Merli, universitetslektor och docent i kulturantropologi, Uppsala Universitet

Conny Overland, lektor i företagsekonomi, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet

Constanze Eib, docent i arbets- och organisationspsykologi, Uppsala Universitet

Coppélie Cocq, professor i samiska studier med inriktning mot digital humaniora, Umeå universitet

Cormac McGrath, docent i pedagogik,Stockholms universitet

Cornelia Brantner, docent, medie- och kommunikationsvetenskap, Karlstads universitet

Cornelius Holtorf, professor i arkeologi, Linnéuniversitetet

Cristián Alarcón, forskare, Sveriges lantbruksuniversitet

Cristian Lagström, biträdande lektor i företagsekonomi, Stockholms universitet

Cristine Sarrimo, docent i litteraturvetenskap, Lunds universitet

Dalia Abdelhady, docent i sociologi, Lunds universitet

Damon Barrett, jur dr, lektor i mänskliga rättigheter, Göteborgs universitet

Dan Hansén, docent i statsvetenskap, Försvarshögskolan

Dan Kärreman, professor, Copenhagen Business School

Dan Maspers, universitetsadjunkt, sociologi, Linnéuniversitetet

Dan Öberg, docent i krigsvetenskap, Försvarshögskolan

Daniel Adolfsson, doktorand i datavetenskap, Örebro Universitet

Daniel Alvunger, docent i pedagogik, Linnéuniversitetet

Daniel Andersson, doktorand i historia, Umeå universitet

Daniel Björklund-Flärd, doktorand i pedagogiskt arbete, Linköpings universitet

Daniel Carelli, doktorand i statsvetenskap, Göteborgs universitet

Daniel Castillo, docent i sociologi, Södertörns högskola

Daniel Drugge, universitetslektor i statsvetenskap, Örebro universitet

Daniel Enstedt, docent i religionsvetenskap, Göteborgs universitet

Daniel Fredriksson, forskare i sociologi, Stockholms universitet

Daniel Fredriksson, universitetslektor i ljud- och musikproduktion, Högskolan Dalarna

Daniel Hedlund, docent i rättssociologi, Stockholms universitet.

Daniel Jakobsson, doktorand i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning, Umeå universitet

Daniel Karlsson, doktorand i sociologi, Lunds universitet j

Daniel Larsson, lektor och docent i sociologi, Umeå universitet

Daniel Lindvall, doktor i sociologi, Uppsala universitet

Daniel Ljungberg, docent i innovation och entreprenörskap, Göteborgs universitet

Daniel Lövgren, lektor i medie- och kommunikationsvetenskap, Uppsala universitet

Daniel Lövheim, lektor i pedagogik, Stockholms universitet

Daniel Maroti, forskare, med. dr, Stockholms universitet

Daniel Møller Ølgaard, lektor i Statsvetenskap, Lund Universitet

Daniel Naurin, Professor i statsvetenskap, Oslo Universitet och Göteborgs Universitet

Daniel Nilsson Ranta, universitetslektor, Socialt arbete, Uppsala universitet

Daniel Nordholm, docent i pedagogik, Uppsala universitet

Daniel Pargman, docent i medieteknik med inriktning mot hållbarhet, KTH

Daniel Pettersson, professor i pedagogik, Högskolan i Gävle

Daniel Rosenblum, doktorand i kulturgeografi, Uppsala universitet

Daniel Sjödin, universitetslektor i sociologUniversitet

Daniel Solling, fil. dr i tyska, Institutet för språk och folkminnen

Daniel Stattin, professor i civilrätt, ssk. associationsrätt, Uppsala universitet

Daniel Svensson, docent i idrottsvetenskap, Malmö universitet

Daniel Östlund, bitr professor i pedagogik inr specialpedagogik, Högskolan Kristianstad

Danielle Ekman Ladru, docent, barn- och ungdomsvetenskap, Stockholms universitet

Danilo Garcia, biträdande professor i psykologi, Linköpings universitet

David Andersson, doktorand, IKOS, Linköpings universitet

David Bowling, doktorand i idé- och lärdomshistoria, Lunds universitet

David Collste, postdoktor i hållbar utveckling, Stockholms universitet

David Davage, docent i Gamla testamentets exegetik, Lunds universitet

David Dellstig, forskare och lärare i ekonomisk historia, Uppsala universitet

David Feltenius, docent i statsvetenskap, Umeå universitet

David Fåhraeus, doktorand i juridik, Uppsala universitet

David Harnesk, forskare i hållbarhetsvetenskap, Lunds Universitet

David Hoff, universitetslektor i socialt arbetet, Lunds universitet,

David Jansson, docent, Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet

David Karlander, lektor i svenska språket, Örebro universitet

David Karlsson, professor i offentlig förvaltning, Göteborgs universitet

David Larsson Heidenblad, docent i historia, Lunds universitet

David Olsson, docent i statsvetenskap, Karlstads universitet

David Pålsson, universitetslektor i socialt arbete, Stockholms universitet

David Rapp, doktorand i pedagogiskt arbete, Linköpings universitet

David Redmalm, docent i sociologi, Mälardalens universitet

David Rosenlund, docent i historia med inriktning historiedidaktik, Malmö universitet

David Sausdal, docent i sociologi, Lund

David Thurfjell, professor religionsvetenskap, Södertörns högskola

David Wästerfors, professor i sociologi, Lunds universitet

Davor Mujezinovic, postdoktor i historia, Karlstads universitet

Delia Ní Chíobháin Enqvist, doktorand i arkeologi, Linnéuniversitetet

Denis Frank, docent i sociologi, Göteborgs universitet

Denny Jansson, doktorand i humanistiska studier inriktning svenska språket, Örebro universitet

Desirée Nilsson, universitetslektor i freds- och konfliktforskning, Uppsala universitet

Despina Tzimoula, universitetslektor i barn och ungdomsvetenskap, Malmö universitet

Diana Berthén, universitetslektor, Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet

Diana Holmqvist, postdoktor i pedagogik, Linköpings universitet

Dimitrios Kokkinakis, docent i språkteknologi, Göteborgs universitet

Disa Bergnehr, professor i pedagogik, Linnéuniversitetet

Disa Runeby, doktorand i idé- och lärdomshistoria, Lunds universitet

Dno Viscovi, lektor i medie- och kommunikationsvetenskap, Linnéuniversitetet

Dolores Calvo, forskare i statsvetenskap, Uppsala universitet.

Dominik Döllinger, lektor i sociologi, Örebro universitet

Dominika V Polanska, docent i sociologi, Södertörns högskola

Don Mitchell, professor i kulturgeografi, Uppsala universitet

Donald Broady, professor emeritus i utbildningssociologi, Uppsala universitet

Donald McMillan, universitetslektor i människa-datorinteraktion, Stockholms Universitet

Dorota Lubińska, universitetslektor i språkdidaktik/svenska som andraspråk, Stockholms universitet

Douglas Brommesson, professor i statsvetenskap, Linnéuniversitetet

Douglas Mattsson, doktorand i religionsvetenskap, Södertörns högskola.

Dustin Johnson, doktorand i freds- och utvecklingsforskning, Göteborgs universitet

Ebba Christina Blåvarg, universitetslektor i ämnesdidaktik, Göteborgs universitet.

Ebba Henrekson, doktorand, Marie Cederschiöld högskola

Ebba Lisberg Jensen, docent i humanekologi, Göteborgs universitet

Ebba Sjögren, docent i företagsekonomi, Handelshögskolan i Stockholm

Ebru Öztürk, lektor i sociologi, Mittuniversitetet

Ekatherina Zhukova, lektor i interkultur, Karlstads universitet

Elena Leuschner, doktorand i statsvetenskap, Göteborgs Universitet

Elena Raviola, Söderbergs professor i Design Management, HDK-Valand, Göteborgs universitet

Elena Volodina, docent, forskare i språkeknologi, Språkbanken Text, Göteborgs universitet

Eleonor Bredlöv Eknor, lektor i förskoledidaktik, Stockholms universitet

Eleonor Marcussen, forskare i historia, Linnéuniversitetet

Eleonora Narvselius, docent i etnologi, Lunds universitet

Eli Göndör, Forskare, Segerstedtinstitutet Göteborgs universitet

Elias le Grand, docent och lektor i barn- och ungdomsvetenskap

Elias Markstedt, doktorand i statsvetenskap, Göteborgs universitet

Elias Mellander, universitetslektor i etnologi, Göteborgs universitet

Elin Almér, lektor i utbildningsvetenskap, Högskolan Väst

Elin Biltmark, universitetsadjunkt, Högskolan i Halmstad

Elin Bjarnegård, docent och universitetslektor i statsvetenskap, Uppsala universitet

Elin Kvist, lektor, sociologi, Umeå Universitet

Elin Linder, doktorand i socialantropologi, Stockholms universitet

Elin Lundquist, postdoktor i etnologi, Stockholms universitet

Elin Naurin, professor i statsvetenskap, Göteborgs universitet

Elin Nilsson, lektor i socialt arbete, Linköpings universitet

Elin Wallner, doktorand i etnologi, Umeå universitet

Elina Andersson, forskare i hållbarhetsvetenskap, Lunds universitet

Elinn Leo Sandberg, doktorand, Socialhögskolan, Lunds universitet

Elis Wibacke, doktorand i historia, Linköpings universitet

Elisa Maria López, forskare i arkitektur, Kungliga Tekniska Högskolan

Elisabet Björklund, docent i filmvetenskap, Lunds universitet

Elisabet Näsman professor emerita i sociologi Uppsala universitet

Elisabeth Ahlinder, universitetslektor, docent i civilrätt med inriktning mot fastighetsrätt, Stockholms universitet

Elisabeth Elgán, professor i historia, Stockholms universitet

Elisabeth Geevers, lektor i historia, Lunds universitet

Elisabeth Högdahl, lektor i tjänstevetenskap, Lunds universitet

Elisabeth Lindberg, doktorand, Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet

Elisabeth Ohlsson, lektor i utbildningsvetenskap, Göteborgs universitet

Elisabeth Olivius, docent i statsvetenskap, Umeå universitet

Elisabeth Raddock, universitetslektor i religionsvetenskap, Umeå Universitet

Elisabeth Wollin, lektor i etnologi, Södertörns högskola

Elisabeth Wåghäll Nivre, professor i tyska, Stockholms universitet

Elise Johansson Jansson, doktorand i socialt arbete, Linköpings universitet

Elizabeth Perry, universitetslektor i civilrätt, Uppsala universitet

Ella Hillström, doktorand i socialantropologi, Stockholms universitet

Ellen Jonsson, doktorand i retorik, Uppsala universitet

Ellinor Isgren, forskare i hållbarhetsvetenskap, Lunds Universitet

Ellinor Tengelin, lektor i rehabiliteringsvetenskap, Mittuniversitetet

Elsa Hedling, forskare, Statsvetenskapliga institutionen, Lunds Universitet

Else Mikkelsen Båge, doktorand, medie- och kommunikationsvetenskap, Karlstads universitet

Elżbieta Drążkiewicz, Researcher, Anthropologist, Lunds universitet

Em Andersson, lektor i socialt arbete, Lunds universitet

Emanuel Wittberg, postdoktor i analytisk sociologi, Linköpings Universitet

Emelie Karlsson, doktorand i statsvetenskap, Uppsala universitet

Emelie Larsson, lektor i sociologi, Mittuniversitetet

Emelie Nilsson, doktorand i pedagogik, Malmö Universitet

Emil Edenborg, docent i genusvetenskap, Stockholms universitet

Emil Marklund, universitetslektor, Umeå universitet.

Emil Stjernholm, biträdande lektor i medie- och kommunikationsvetenskap, Lunds universitet

Emilia Aldrin, docent i svenska språket, Högskolan i Halmstad

Emilia Cederberg, assistant professor i företagsekonomi, Handelshögskolan i Stockholm

Emilia Jonasson, doktorand i svenska, Linnéuniversitetet

Emilia Ljungberg, lektor i medie- och kommunikationsvetenskap, Högskolan i Halmstad

Emilia Rovira Nordman, professor i företagsekonomi, Mälardalens universitet

Emilia Zotevska, doktorand i Tema Barn, Linköpings Universitet

Emilie Lindkvist, forskare i vetenskap om hållbar utveckling, Stockholm Resilience Centre, Stockholms Universitet

Emily Hofstetter, docent i språk och kultur, Linköpings universitet

Emma A. Renström, docent och biträdande professor i psykologi, Högskolan Kristianstad

Emma Arneback, docent i pedagogik, Göteborgs universitet

Emma Dahlin, forskare i socialantropologi, Stockholms universitet

Emma Edstrand, lektor i lärandemiljöer och digitalisering, Högskolan i Halmstad

Emma Engdahl, professor i sociologi, Karlstads universitet

Emma Fredriksson, doktorand i krigsvetenskap, Försvarshögskolan

Emma Hellström, doktorand i utbildningssociologi, Uppsala universitet

Emma Lundberg, doktorand i Vårdvetenskap, Göteborgs Universitet

Emma Nilsson Tysklind, doktorand i didaktik, Uppsala universitet

Emma Pakkala, doktorand i statsvetenskap, Luleå Tekniska Universitet

Emma Ricknell, post doc, Linnéuniversitetet

Emma Rosengren, doktor i internationella relationer, Stockholms Universitet

Emma Samsioe, biträdande lektor i tjänstevetenskap, Lunds universitet

Emma Stenström, docent i företagsekonomi, Handelshögskolan i Stockholm

Emma Vikström, lektor i pedagogik, Örebro universitet

Emma von Essen, lektor i sociologi, Uppsala universitet

Emmy Dahl, Fil.Dr i teknik och social förändring, universitetsadjunt i socialt arbete, Linköpings universitet

Enes Al Weswasi, doktorand i kriminologi, Stockholms universitet

Enni Paul, lektor i pedagogik, Stockholms universitet

Eric Bylander, professor i processrätt, Uppsala universitet

Erica Falkenström, forskare, Institutet för framtidsstudier

Erica Li Lundqvist, universitetslektor i religionsvetenskap, Malmö universitet.

Erica Righard, bitr professor socialt arbete, Malmö universitet

Ericka Johnson, professor, TEMA, Linköpings universitet

Erik Andersson, docent i pedagogik, Örebro universitet

Erik Andersson, docent, Freds och utvecklingsforskning, Göteborgs universitet

Erik Bengtson, forskare i retorik, Uppsala universitet, Södertörns högskola

Erik Carlsson, doktorand i sociologisk demografi, Stockholms universitet

Erik Forsberg, doktorand i psykologi, Stockholms universitet

Erik Green, docent i ekonomisk-historia, Lunds universitet

Erik Hansson, postdoktor i kulturgeografi, Uppsala universitet

Erik Isaksson, doktorand i Asienstudier, Freie Universität Berlin, samt associerad medarbetare, Utrikespolitiska institutet

Erik Jönsson, docent i kulturgeografi, Uppsala universitet

Erik Lakomaa, docent i ekonomisk historia, EHFF/Handelshögskolan i Stockholm

Erik Lidman, docent och universitetslektor i civilrätt, Stockholms och Göteborgs universitet

Erik Lindahl, professor i biofysik, Stockholms universitet

Erik Lindqvist, professor i nationalekonomi, Stockholms universitet

Erik Lundberg, docent i statsvetenskap, Högskolan Dalarna.

Erik Lundkvist, Docent i psykologi, Umeå universitet

Erik Melander, Professor i freds- och konfliktforskning, Uppsala universitet

Erik Mohlin, docent i nationalekonomi, Lunds Universitet

Erik Mägi, doktorand i civilrätt, Göteborgs universitet

Erik Nylander, lektor och docent i Vuxenpedagogik, Linköpings Universitet

Erik Thosteman, doktorand i ekonomisk historia, Uppsala universitet

Erik Wengström, professor i Nationalekonomi, Lunds universitet

Erik Wetter, docent, Handelshögskolan i Stockholm

Erik Öckinger, docent i ekologi, Sveriges Lantbruksuniversitet

Erika Andersson Cederholm, professor i tjänstevetenskap, Lunds universitet

Erika Forsberg, docent i freds- och konfliktforskning, Uppsala universitet

Erika Lagerbielke, professor i formgivning, Linnéuniversitetet

Erika Lundell, lektor, doktor i etnologi, Malmö universitet

Erika Sandow, docent i kulturgeografi, Umeå universitet

Erika Svedberg, lektor i Internationella relationer, Malmö universitet

Erika T Walukiewicz, universitetslektor i journalistik, Linnéuniversitetet

Erika Wall, docent i sociologi och universitetslektor i rehabiliteringsvetenskap, Mittuniversitetet

Erika Werner, universitetslektor i socialt arbete, Lunds universitet

Erika Willander, doktor i sociologi, Umeå universitet

Erkki Huovinen, professor i musikpedagogik, Kungliga Musikhögskolan i Stockholm

Erling Björgvinsson, professor i design, Göteborgs universitet

Erling Häggström Gunfridsson, Forskare, CEDAR, Umeå universitet.

Esbjörn Larsson, professor i utbildningshistoria och dekanus vid Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Uppsala universitet

Eskil Vesterlund, doktorand i mediehistoria, Lunds universitet

Ester Appelgren, docent i journalistik och prefekt, Södertörns högskola

Esther Calvo, doktorand i statsvetenskap, Lunds universitet

Esther-Maria Guggenmos, professor i religionshistoria, Lunds universitet

Ethan Gifford, docent i Innovation och Entreprenörskap, Göteborgs Universitet

Etzel Cardeña, professor i psykologi, Lunds Universitet

Eva Andersson, FD, Institutionen för Historiska studier, Göteborgs Universitet

Eva Berglund doktor i psykologi, Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet

Eva Blomberg, professor emeritus, historia, Södertörns högskola

Eva Bolander, universitetslektor i pedagogiskt arbete, Linköpings universitet

Eva Edman Stålbrandt, universitetslektor i didaktik, Stockholms universitet

Eva Edström Fors, doktorand i statsvetenskap, Linköpings universitet

Eva Erman, professor i statsvetenskap, Stockholms universitet

Eva Hansson, universitetslektor statsvetenskap, Södertörns högskola, och koordinator, Stockholm Center for Global Asia, Stockholms universitet

Eva Hartell, affilierad fakultet, Lärande i STEM, Kungliga Tekniska högskolan

Eva Hultin, professor i didaktik med inriktning svenska, Mälardalens universitet

Eva Insulander, docent i didaktik, Stockholms universitet

Eva Kingsepp, docent i medie- och kommunikationsvetenskap, Stockholms universitet

Eva Klingvall, docent i engelsk språkvetenskap, Lunds universitet

Eva Lindell, lektor i företagsekonomi, Mälardalens universitet

Eva Maaninen Olssson, lektor i företagsekonomi, Mälardalens universitet

Eva Norén, docent i matematikämnets didaktik, Stockholms universitet

Eva Reimers, professor i pedagogiskt arbete, Göteborgs universitet

Eva Samuelsson, lektor i socialt arbete, Stockholms universitet

Eva Strangert, professor emeritus i fonetik, Umeå universitet

Eva Svärdemo Åberg, lektor i pedagogik, Stockholms universitet

Eva Zetterberg Pettersson, universitetslektor i engelska, Örebro universitet

Eva Ärlemalm-Hagsér, professor i pedagogik, Mälardalens universitet.

Eva-Maria Hardtmann, docent i socialantropologi, Stockholms universitet

Eva-Maria Svensson, professor, Juridiska institutionen, Göteborgs universitet

Evangelia Petridou, lektor och docent i statsvetenskap, Mittuniversitetet

Evelina Johansson Wilén, biträdande lektor inriktning social förändring och digitalisering, Högskolan i Halmstad.

Evelina Lundgren, doktorand i statsvetenskap, Umeå universitet

Ewa Jonsson, lektor i engelsk språkvetenskap, Mittuniversitetetet

Ewa Lantz, doktor i ekonomisk historia, Malmö universitet

Ezgi Irgil, postdoktor i statsvetenskap, Utrikespolitiska institutet

Fabian Persson, docent i historia, Linnéuniversitetet

Fanny Ambjörnsson, professor i genusvetenskap, Stockholms universitet

Fanny Pérez Aronsson, biträdande lektor i barn- och ungdomsvetenskap, Stockholms universitet

Fariba Majlesi, doktorand i pedagogik, Stockholms universitet

Fataneh Farahani, professor i etnologi, Stockholm universitet

Felicia Boehme-Stock, doktorand i Pedagogiskt arbete vid Linköpings universitet

Felicia Söderqvist, doktorand i historia, Luleå tekniska universitet

Fia Andersson, universitetslektor, Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet

Filip Fors Connolly, docent i Sociologi, Umeå Universitet

Filippa Klint, doktorand socialt arbete, Örebro universitet

Filippo Valguarnera, docent i rättshistoria, Stockholms universitet

Finn Nilson, professor i riskhantering, Karlstads universitet

Flora Hajdu, professor i landsbygdsutveckling, Sveriges lantbruksuniversitet

Florence So, Marie Curie fellow i statsvetenskap, Lunds universitet

Folke Johansson, prof.emer. statsvetenskap, Göteborgs universitet

Forencia Enghel, docent i medie-och kommunikationsvetenskap, Jönköping University

Francesco Zavatti, forskare i historia, Södertörns högskola

Frederik Pfeiffer, doktorand i statsvetenskap, Göteborgs Universitet

Fredric Skargren, doktorand i informatik, Örebro universitet

Fredric Westerdahl, doktorand, Försvarshögskolan

Fredrik Egefur, forskare i historia, Lunds universitet

Fredrik Envall, postdoktor vid Tema Miljöförändring, Linköpings universitet

Fredrik Eriksson, docent, Försvarshögskolan

Fredrik Hanell, lektor i biblioteks- och informationsvetenskap och prefekt, Linnéuniversitetet

Fredrik Heinat, lektor, docent i lingvistik, Linnéuniversitetet

Fredrik Hertzberg, docent i pedagogik, Stockholms universitet

Fredrik Jahnke, lektor i religionsvetenskap/religionsdidaktik, Stockholms universitet och Högskolan Dalarna

Fredrik Jeanson, adjunkt, företagsekonomi, Mälardalens universitet

Fredrik Miegel, docent och lektor i medie- och kommunikationsvetenskap, Lunds universitet

Fredrik Mohammadi Norén, biträdande lektor i medie- och kommunikationsvetenskap, Malmö universitet

Fredrik Nilsson, professor i företagsekonomi, särskilt redovisning, Uppsala universitet

Fredrik Nyman, fil.dr. antropologi (Dunelm), lärare i socialt arbete, Mittuniversitetet

Fredrik Petersson, docent Åbo Akademi, lektor i historia, Stockholms universitet

Fredrik Sandgren, docent ekonomisk historia, Uppsala universitet

Fredrik Schoug, universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap och docent, Lunds universitet

Fredrik Sjögren, lektor i arbetsvetenskap, Luleå tekniska universitet

Fredrik Sjöholm, professor i nationalekonomi, Institutet för Näringslivsforskning

Fredrik Stiernstedt, professor i medie- och kommunikationsvetenskap, Södertörns högskola

Fredrik Svenaeus, professor vid Centrum för praktisk kunskap, Södertörns högskola

Fredrik Söderbaum, professor i freds- och utvecklingsforskning, Göteborgs universitet

Fredrik Widemo, universitetslektor i biologi, Sveriges lantbruksuniversitet

Fredrika Larsson, lektor globala studier, Göteborgs universitet

Fredrika Thelandersson, postdoktor i medie- och kommunikationsvetenskap, Lunds universitet

Freja Isohanni, doktorand i psykologi, Stockholms universitet

Frida Bengtsson, doktorand, Stockholms Universitet

Frida Buhre, forskare i retorik vid Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet.

Frida Höglund, doktorand i socialt arbete, Uppsala universitet

Frida Nilsson, doktorand i statsvetenskap, Göteborgs universitet

Frida Petersson, docent i socialt arbete, Göteborgs universitet

Frida Siekkinen, lektor i pedagogiskt arbete, Göteborgs universitet

Frida Skog, lektor i sociologi, Umeå universitet

Frida Stranne, lektor i statsvetenskap, Högskolan i Halmstad

Frida Wikstrand, lektor i arbetsvetenskap, Malmö universitet

Frida Öhman, doktorand i naturresurser och hållbar utveckling, Uppsala universitet

Gabriel Vogel, Doktorand i kognitionsvetenskap, Lunds Universitet

Gefjon Off, doktorand i statsvetenskap, Göteborgs universitet

Geoff Wells, Researcher, Stockholm Resilience Centre, Stockholm University

Georgia Aitaki, lektor i medie- och kommunikationsvetenskap, Karlstads universitet

Gertrud Alirani, doktor i statsvetenskap, Mittuniversitetet

Giangiacomo Bravo, professor i sociologi, Linnéuniversitetet

Glenn Sandström, docent i historisk demografi, Umeå universitet

Glenn Sjöstrand, Universitetslektor sociologi, Linnéuniversitetet

Goran Basic, docent i sociologi, universitetslektor i pedagogik, Linnéuniversitetet

Goran Puaca, lektor i sociologi, Högskolan i Borås

Gregg Bucken-Knapp, professor i offentlig förvaltning, Göteborgs universitet

Gregor Noll, professor i internationell rätt, Göteborgs universitet

Gubb Marit Stigson, doktorand i naturresurser och hållbar utveckling, Uppsala universitet

Gudrun Andersson, professor i historia, Uppsala universitet

Gunilla Avby, bitr lektor och docent i pedagogik, Stockholms universitet

Gunilla Eklöv Alander, lektor i företagsekonomi, Stockholms universitet

Gunilla Lindqvist, docent i pedagogik, Uppsala universitet

Gunilla Petersson, lektor i socialt arbete, Linköpings universitet

Gunilla Reischl, forskare i internationella relationer, Utrikespolitiska institutet

Gunn Nyberg, docent Idrottspedagogik, Högskolan Dalarna, Universitetet i Agder

Gunnar Andersson, professor i demografi, Stockholms universitet

Gunnar Aronsson, professor emeritus arbets- och organisationspsykologi, Stockholms universitet

Gunnar Gillberg, lektor och docent i arbetsvetenskap, Göteborgs universitet

Gunnar Karlsson, professor i pedagogik, Stockholm universitet.

Gunnel Cederlöf, professor i historia, Linnéuniversitetet

Gunnlaugur Magnússon, docent i pedagogik, Uppsala Universitet, forskare, Universitetet i Oslo

Gustaf Almkvist, universitetslektor i straffrätt, Uppsala universitet

Gustaf B. Birck, doktorand i pedagogik, Uppsala universitet

Gustaf Leijonhufvud, forskare i kulturvård, Uppsala universitet

Gustav Agneman, forskare i nationalekonomi, Uppsala Universitet

Gustav Cederlöf, biträdande lektor i humanekologi, Göteborgs universitet

Gustav Johed, docent Företagsekonomi, Stockholms universitet

Gustav Lidén, docent i statsvetenskap, Mittuniversitetet

Gustav Persson, universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap, Jönköping university

Gustav Stenseke Arup, lektor i allmän rättslära, Karlstads universitet

Gustav Westberg, docent i svenska språket, Örebro universitet.

Göran Bolin, professor i medie- och kommunikationsvetenskap, Södertörns högskola

Göran Djurfeldt, professor emeritus, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet

Göran Duus-Otterström, professor i statsvetenskap, Göteborgs universitet

Göran Larsson, professor i religionsvetenskap, Göteborgs universitet

Göran Millqvist, professor i civilrätt, Stockholms universitet

Göran Sundström, professor och prefekt, Stockholms universitet.

Haley McEwen, postdoktor i statsvetenskap, Göteborgs universitet

Hampus Hörberg, doktorand i sociologi, Linnéuniversitetet

Hanna Bergeå, forskare i miljökommunikation, Sveriges lantbruksuniversitet

Hanna Björner Brauer, doktorand i arbetsintegrerat lärande, Högskolan Väst & RISE

Hanna Bäck, professor i statsvetenskap, Lunds universitet

Hanna Cinthio, doktorand i socialt arbete, Malmö universitet

Hanna Egard, forskare och lektor socialt arbete, Malmö universitet.

Hanna Enefalk, docent i historia, Karlstads universitet

Hanna Hallgren, docent i genusvetenskap, Linnéuniversitetet

Hanna Hjalmarson, universitetslektor i marknadsföring, Stockholms universitet.

Hanna Hofverberg, biträdande lektor, Malmö Universitet

Hanna Jansson, lektor i etnologi, Stockholms universitet

Hanna Leonardsson, lektor i globala studier, Göteborgs Universitet

Hanna Maarit Outakoski, fil. dr. i samiska språk, universitetslektor i samiska, Umeå universitet och UiT Norges Arktiske Universitet

Hanna Samzelius, doktorand i sociologi, adjunkt i socialt arbete, Örebro universitet

Hanna Sinare, forskare i vetenskap för hållbar utveckling, Stockholm Resilience Centre, Stockholms Universitet

Hanna Sjögren, biträdande lektor i pedagogik, Malmö universitet

Hanna Söderlund, lektor i svenska, Umeå universitet

Hanna Thuresson, lektor i pedagogik, Örebro universitet

Hannah Saldert, lektor i samhällskunskap med inriktning samhällsförändring, Högskolan Väst

Hanne Fjelde, professor i freds- och konfliktforskning, Uppsala Universitet

Hannes Landén, doktorand i Sociologi, Uppsala Universitet

Hannes Rolf, forskarassistent, Stads- och kommunhistoriska institutet, Stockholms universitet.

Hannes Sonnenschein, doktorand i religionspsykologi, Umeå universitet

Hans Agné, professor i statsvetenskap, Stockholms universitet

Hans Andrén, universitetslektor i Naturgeografi, Linnéuniversitetet

Hans Blomkvist, docent i Statskunskap, Uppsala Universitet

Hans Hasselbladh, professor i företagsekonomi, Örebro universitet

Hans Hägerdal, professor i historia, Linnéuniversitetet

Hans Kjellberg, professor i företagsekonomi, Handelshögskolan i Stockholm

Hans Nilsson, professor emeritus i historia, Linköpings universitet

Hans Rämö, professor i företagsekonomi, Stockholms universitet

Hany Hachem, forskningsassistent, Örebro universitet

Harald Gustafsson, professor emeritus i historia, Lunds universitet

Haris Agic, fil dr i socialantropologi och Tema hälsa och samhälle, Linköpings universitet

Harry W. Fischer, universitetslektor och docent, Institutionen för stad och land, Sveriges lantbruksuniversitet

Heather Harrison Dinniss, universitetslektor i folkrätt, Försvarshögskolan

Hedda Söderlundh, docent i svenska, Södertörns högskola.

Hedvig Mårdh, lektor i kulturstudier/konst- och bildvetenskap, KarlsU

Hedvig Widmalm, postdoktor, Ekonomisk-historiska enheten, Umeå universitet

Hedvig Ördén, postdoktor, särskilda forskningsprogrammet, Utrikespolitiska institutet

Heiko Droste, professor i stadshistoria, Stockholms universitet

Heiti Ernits, doktorand offentlig förvaltning, Göteborgs universitet

Helen Blomé, doktorand i socialt arbete, Institutionen för psykologi och socialt arbete, Mittuniversitetet

Helen Lindberg, lektor Statskunskap, adjunkt krigsvetenskap

Helén Williams, docent i miljö- och energisystem, Karlstads universitet

Helena Bäck, lektor i socialt arbete, Institutionen för psykologi och socialt arbete, Mittuniversitetet

Helena Colliander, universitetslektor i pedagogik, Linköpings universitet

Helena Holgersson, lektor i kulturvetenskap, Göteborgs universitet

Helena Håkansson, doktorand i arbetsvetenskap, Göteborgs Universitet

Helena Hörnfeldt, docent i etnologi, Stockholms universitet

Helena Josefsson, doktorand i pedagogiskt arbete, Göteborgs Universitet

Helena Karlsson Pacheco, doktorand i svenska språket med didaktisk inriktning, Linnéuniversitetet

Helena Lennholm, universitetsadjunkt i teknikdidaktik, KTH

Helena Lindholm, professor i freds- och utvecklingsforskning, Göteborgs universitet

Helena Mattsson, professor i teori och historia, KTH Arkitektur

Helena Myllymäki Jonson, doktorand i pedagogiskt arbete, IBL, Linköpings universitet

Helena Pedersen, docent i pedagogik, Göteborgs universitet

Helena Sandberg, professor medie- och kommunikationsvetenskap, Lunds universitet

Helena Strand, doktorand i historia, Luleå Tekniska Universitet

Helena Strömberg, universitetslektor i samspelet människa–teknik–design, Chalmers tekniska högskola

Helena Tegler, biträdande lektor i specialpedagogik, Mälardalens universitet

Helena Tolvhed, universitetslektor i historia, Stockholms universitet

Helena Wulff, professor emerita i socialantropologi, Stockholms universitet

Helena Yourston, doktorand utbildningsvetenskap, Örebro universitet

Helene Brodin, lektor och docent i socialt arbete, Stockholms universitet

Helene Egnell, teol dr, forskare, Karlstads universitet

Heléne Lööw, docent i historia Uppsala Universitet

Hendrik Erz, doktorand i sociologi, institutet för analytisk sociologi (IAS), Linköpings universitet

Henner Busch, docent i hållbarhetsvetenskap, Lunds Universitet

Henning Christner, assistant professor i företagsekonomi, Handelshögskolan i Stockholm

Henning Årman, forskare i barn- och ungdomsvetenskap, Stockholms universitet

Henric Bagerius, docent i historia, Örebro universitet

Henriette Frees Esholdt, forskare, Sociologiska Institutionen, Lunds universitet

Henrik Bergius, doktorand i medie och kommunikationsvetenskap, Karlstads universitet

Henrik Björck, professor i idé- och lärdomshistoria, Göteborgs universitet

Henrik Bogdan, professor i religionsvetenskap, Göteborgs universitet

Henrik Cam, doktorand i farmaci, Uppsala universitet

Henrik Carlsson, adjunkt i Ljud- och musikproduktion, Högskolan Dalarna

Henrik Ekengren Oscarsson, professor, statsvetenskap, Göteborgs universitet

Henrik Janson, docent, prefekt, Historiska studier, Göteborgs universitet

Henrik Jordahl, professor i nationalekonomi, Örebro universitet

Henrik Josefsson, docent i miljörätt och lektor i handelsrätt, Uppsala universitet.

Henrik Loodin, lektor på institutionen för tjänstevetenskap Lunds universitet.

Henrik Nordvall, professor i vuxenpedagogik, Linköpings universitet

Henrik Ohlsson, lektor i religionsvetenskap, Södertörns högskola och Stockholms universitet

Henrik Tham, professor emeritus, Stockholms universitet

Henrik Örnebring, professor i medie- och kommunikationsvetenskap, Karlstads universitet

Hervé Corvellec, professor i företagsekonomi, Lunds universitet

Hilde Ibsen, docent, historia, Karlstads Universitet

Hillevi Ganetz, professor emeritus, genus- och medievetenskap, Stockholms universitet.

Hilma Lindskog, doktorand i statsvetenskap, Göteborgs universitet

Hortense Jongen, forskare i freds- och utvecklingsforskning, Göteborgs universitet

Hossein Sheiban, docent i historia, Historiska inst, Stockholms universitet.

Huai-Tse Yang, doktorand i kulturantropologi, Uppsala universitet

Hugo Boothby, PhD Candidate, School of Arts and Communication, Malmö University.

Hyeseung Jeong, universitetslektor i engelska, Stockholm University

Håkan Andersson, professor i civilrätt, Uppsala universitet

Håkan Eggert, docent i nationalekonomi, Göteborgs universitet

Håkan Fischer, professor i humanbiologisk psykologi, Stockholms universitet

Håkan Forsberg, docent i utbildningssociologi, Uppsala universitet

Håkan Gunneriusson, lektor statsvetenskap, Mittuniversitetet; docent krigsvetenskap FHS

Håkan Gustafsson, professor i rättsvetenskap, Göteborgs universitet

Håkan Jönson, professor i socialt arbete, Lunds universitet

Håkan Jönsson, docent i etnologi, Lunds universitet

Håkan Karlsson, professor i arkeologi, Historiska studier, Göteborgs universitet

Håkan Landqvist, lektor i svenska, Mälardalens universitet

Håkan Thörn, professor i sociologi, Göteborgs universitet

Hära Jess Haltorp, doktorand i didaktik, Uppsala Universitet

Ian Manners, professor i statsvetenskap, Lunds universitet

Iben Maj Christiansen, professor i matematikdidaktik, Mälardalens universitet

Ida Al Fakir, doktor i historia och lektor, GIH Gymnastik- och idrottshögskolan

Ida Bertell, lektor i Barn och ungdomsvetenskap med inriktning mot förskoledidaktik och förskoleforskning, Stockholms universitet

Ida Flink, docent i psykologi, Örebro universitet

Ida Hughes Tidlund, doktor i etnologi, SMTM

Ida Johansson, doktorand i sociologi, Umeå universitet

Ida Lidegran, professor i utbildningssociologi, Uppsala universitet

Ida Maria Börjesson, doktorand i genusvetenskap, Örebro universitet

Ida Melander, lektor i svenska, Södertörns högskola

Ida Nafstad, docent i rättssociologi, Lunds Universitet

Ida Olenius, doktorand i kyrkohistoria, Uppsala Universitet.

Ida Scherman, doktorand i mänskliga rättigheter, Lunds universitet

Ida Sjöberg, doktorand i sociologi, Mittuniversitetet

Ida Wallin, forskare i landsbygdsutveckling, Sveriges Lantbruksuniversitet

Ida Öun, docent, Sociologiska institutionen, Umeå universitet

Ilkka Salo, Psykologi, Lunds universitet

Ina Berndtsson docent vårdvetenskap Högskolan Väst Trollhättan

Ina Lindblom, fil dr. i historia, Umeå universitet

Inga Sanner, professor em idéhistoria, Stockholms universitet

Inga-Lill Grahn, universitetslektor i svenska språket, Göteborgs universitet

Ingeborg Björkman, associerad forskare, Hälso- och sjukvårdsforskning, Uppsala universitet

Ingeborg Svensson etnolog, lektor, Uppsala universitet

Ingela Bergmo-Prvulovic, docent i pedagogik, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University

Ingela Bursjöö, lektor i naturvetenskapernas didaktik, Göteborgs universitet

Ingemar Grandin, före detta ledamot av regionala etikprövningsnämnden i Linköping, docent i tema kultur och samhälle, Linköpings universitet

Ingemar Kåreholt, professor i gerontologi, Jönköping University

Inger Berndtsson, docent i pedagogik, Göteborgs universitet

Inger Eriksson, professor i pedagogik, Stockholms universitet

Inger Lundeborg Hammarström, docent i logopedi, Linköpings universitet

Ingmarie Mellenius, universitetslektor i lingvistik, Umeå universitet

Ingrid Esser, docent i sociologi, Södertörns högskola och affilierad forskare Institutet för social forskning, Stockholms universitet

Ingrid Sahlin, professor emeritus/forskare i socialt arbete, Lunds universitet

Inka Timosaari, vikarierande universitetslektor i historia, Stockholms universitet

Irene Kaklopoulou, doktorand i informatik, Umeå universitet

Irja Malmio, doktorand, försvarssystem, Försvarshögskolan

Isa Lappalainen, doktorand i statsvetenskap, Uppsala universitet

Isabel Bramsen, Docent i Statsvetenskap, Lunds Universitet

Isabel Schoultz, docent i rättssociologi, Lunds universitet

Isabell Schierenbeck, professor i statsvetenskap, Institutionen för globala studier, Göteborgs universitet

Isabella Strömberg, doktorand, Socialantropologiska institutionen, Stockholms universitet

Isabelle Letellier, lektor i barn och ungdomsvetenskap, Stockholm universitet

Isak Benyamine, universitetslektor i pedagogik, Stockholms universitet

Isak Lidström, Lektor i idrottsvetenskap, Linnéuniversitetet

Isak Svensson, professor, freds- och konfliktforskning, Uppsala universitet

Isak Törnqvist, doktorand i historia, Umeå universitet

Ivan Andrés Castillo, doktorand i arbetsintegrerat lärande, Högskolan Väst

Ivan Gusic, biträdande lektor i statsvetenskap, Uppsala universitet

Ive Brissman, postdoktor i religionshistoria, Lunds Universitet

Jaakko Turunen, lektor i offentlig förvaltning, Södertörns högskola

Jaana Nehez, lektor, Akademin för lärande, humaniora och samhälle, Högskolan i Halmstad

Jack Lukkerz, doktor i socialt arbete, Malmö universitet

Jacob Sohlberg, docent i statsvetenskap, Göteborgs universitet

Jacob Öberg, professor i EU-rätt

Jacob Östberg, professor i företagsekonomi, Stockholms universitet

Jakob Ahlbom, doktorand i statsvetenskap, Stockholms universitet

Jakob Cromdal, professor i pedagogiskt arbete, Linköpings universitet

Jakob F. Dittmar, docent i MKV, senior lecturer, Malmö universitet

Jakob Hallgren, direktör, Utrikespolitiska institutet

Jakob Heidbrink, docent i civilrätt, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Jakob Håkansson, docent i psykologi, Stockholms universitet

Jakob Molinder, docent i ekonomisk historia, Uppsala universitet

Jakob Skovgaard, docent i statvetenskap, Lunds Universitet

Jakob Strigén, forskningsassistent, Institutet för social forskning (SOFI), Stockholms universitet

Jakob Svensson, professor i Medie- och kommunikationsvetenskap, Malmö universitet

Jakob Svensson, professor i nationalekonomi, Stockholms universitet

Jakob Westergren, doktorand i företagsekonomi, Uppsala universitet

Jakob Wirén, docent och adjungerad professor i religionsteologi, Lunds universitet

James Lancaster, doktorand i historia, Örebro universitet

Jan Amcoff, professor i kulturgeografi, Uppsala universitet

Jan Bachmann, docent i freds- och utvecklingsforskning, Göteborgs universitet

Jan Carlsson, lektor i klinisk psykologi, Örebro universitet

Jan Florin, docent i omvårdnad, Högskolan Dalarna

Jan Forsberg, senior, Energi- och miljösystem, Karlstads universitet

Jan Gustafsson Nyckel, professor i utbildningsvetenskap, Högskolan Väst

Jan Löwstedt, professor företagsekonomi, Stockholms universitet

Jan Magnusson, docent, Socialhögskolan, Lund

Jan Mewes, docent i sociologi, Lunds universitet

Jan O. Jonsson, professor i sociologi, Institutet för social forskning, Stockholms universitet

Jan Olsson, professor i statsvetenskap, Örebro universitet

Jan Sundquist, professor i allmänmedicin, Lunds universitet

Jan Szulkin, doktor i statsvetenskap, Uppsala universitet

Jan Teorell, professor i statsvetenskap, Stockholms universitet

Jana Rüegg, doktorand i litteraturvetenskap, Uppsala universitet

Jana Schwenk, doktorand i statsvetenskap, Göteborgs universitet

Jana Wrange, doktorand i statsvetenskap, Lunds universitet

Janina Priebe, forskare i idéhistoria, Umeå universitet

Janna Lundberg, lektor i samhällskunskap, Malmö universitet

Janne Flyghed, professor emeritus, kriminologiska institutionen, Stockholms universitet

Janne Holmén, lektor i utbildningshistoria, Uppsala Universitet

Janne Kontio, universitetslektor i pedagogik, Stockholms universitet

Janne Lindqvist, docent i retorik, Uppsala universitet

Jari Ristiniemi, professor i religionsvetenskap, Högskolan i Gävle.

Jason E. Bowman, lektor i fri konst, Göteborgs universitet

Jason Martin, lektor i kvalitetsteknik, Linköpings universitet

Jayeon Lee, universitetslektor i socialt arbete, Göteborgs universitet

Jayne Glass, forskare i naturresurser och hållbar utveckling, Uppsala universitet

Jayne Svenungsson, professor i systematisk teologi, Lunds Universitet

Jeanne Højgaard-Bøytler, doktorand i socialt arbete, Lunds universitet

Jeannette Eggers, forskare i skoglig planering, Sveriges lantbruksuniversitet

Jeffrey Mitchell, postdoktor i sociologi, Umeå universitet

Jenni Koivisto, universitetslektor i risk- och miljöstudier, Karlstads universitet

Jenni Nilsson, doktorand i pedagogik, Uppsala universitet

Jennie Moberg, doktorand i socialt arbete, Stockholms universitet

Jennie Tiderman-Österberg, doktorand i musikvetenskap, Musikhögskolan, Örebro Universitet

Jennifer Mack, universitetslektor och docent, Kungliga Tekniska högskolan

Jenny Alsarve, docent i sociologi, Örebro universitet

Jenny Berglund, professor i religionsdidaktik, Stockholms Universitet

Jenny de Fine Licht, docent i offentlig förvaltning, Göteborgs universitet

Jenny Eklöf, docent i idéhistoria, Umeå universitet

Jenny Friman, postdoktor, NRHU, Uppsala Universitet

Jenny Gustafsson, doktor i idéhistoria, Södertörns högskola

Jenny Ingridsdotter, lektor i etnologi, Umeå universitet

Jenny Jansson, docent i statsvetenskap, Uppsala universitet

Jenny Lindberg, doktorand i pedagogik, Umeå universitet

Jenny Lindblad, forskare i urbana och regionala studier, Kungliga Tekniska högskolan

Jenny Lönnroth, lektor etnologi, Umeå universitet

Jenny Madestam, docent i statsvetenskap, Södertörns högskola

Jenny Olofsson, Forskare i Kulturgeografi, Umeå universitet

Jenny Rosén, professor i svenska som andraspråk, Högskolan Dalarna

Jenny Viklund, doktorand i pedagogik och vuxnas lärande, Linköpings universitet

Jenny Wiik, docent i medie och kommunikationsvetenskap, Göteborgs universitet

Jens Allwood, professor emeritus i lingvistik, Göteborgs Universitet

Jens Carlesson Magalhães, doktorand i historia, Göteborgs universitet

Jens Edlund, lektor vid institutionen för intelligenta system, Kungliga Tekniska högskolan

Jens Josephson, lektor i finansiell ekonomi, Stockholms universitet

Jens Lindberg, universitetslektor i socialt arbete, Umeå universitet.

Jens Ljunggren, professor i historia, Stockholms universitet

Jens Millkrantz, doktorand i teknikhistoria, Chalmers tekniska högskola

Jerry Määttä, docent i litteraturvetenskap och lektor i historia med kulturvetenskaplig inriktning, Stockholms universitet

Jerzy Sarnecki professor emeritus i kriminologi, Stockholms universitet, tidigare mångårig ledamot av Lokal etikprövningsnämnden i Stockholm

Jesper Boesen, docent matematikdidaktik, Jönköping University

Jesper Enbom, lektor i medie- och kommunikationsvetenskap, Umeå universitet

Jesper Fundberg, doktor i etnologi, Malmö universitet

Jesper Karlsson, lektor i barn- och ungdomsvetenskap, Stockholms universitet

Jesper Lindqvist, doktor i statsvetenskap, Göteborgs universitet

Jesper Löve, docent i folkhälsovetenskap, Göteborgs universitet

Jesper Olsson, professor i språk och kultur, Linköpings universitet

Jesper Stage, professor i nationalekonomi, Luleå tekniska universitet

Jesper Strömbäck, professor, JMG, Göteborgs universitet

Jesper Svensson, postdoktor i statsvetenskap, Lunds Universitet

Jessica Hansen, lektor i sociologi, Linnéuniversitetet

Jessica Lindbergh, docent företagsekonomi, Stockholms universitet

Jessica Moberg, docent i religionsvetenskap, Göteborgs universitet

Jessica Samsioe, doktorand i förskoledidaktik, Stockholms universitet

Jessica Storbjörk, docent i sociologi och lektor vid Institutionen för folkhälsovetenskap, Stockholms universitet

Jessica Östberg, universitetslektor och docent i civilrätt, Stockholms universitet

Jessika van der Sluijs, professor i civilrätt, Stockholms universitet

Jessika Wide, universitetslektor i statsvetenskap, Umeå universitet

Jimmy Engren, lektor i historia, Örebro universitet

Jimmy Karlsson, doktorand i matematikdidaktik, Karlstads universitet

Joachim Bergenstråhle, konstnärlig lektor, DAVA, Högskolan Dalarna

Joachim Sundqvist, universitetslektor i kost och måltidsvetenskap, Umeå universitet

Joacim Hansson, professor i biblioteks- och informationsvetenskap, Linnéuniversitetet

Joacim Lindh, lektor i svenska språket, Linnéuniversitetet

Joacim Rosenlund, universitetslektor i miljövetenskap, Linnéuniversitetet

Joakim Kreutz, docent i statsvetenskap, Uppsala Universitet

Joakim Landahl, professor i pedagogik, Stockholms universitet

Joakim Thelander, universitetslektor i kriminologi, Högskolan Kristianstad

Joakim Öjendal, professor i freds- och utvecklingsforskning, Göteborgs universitet

Joanna Doona, biträdande lektor i medie- och kommunikationsvetenskap, Lunds universitet

João Florêncio, professor i genusvetenskap, Linköpings universitet

Joel Berg, Doktorand, Örebro universitet

Joel Jacobsson, forskningsassistent i statsvetenskap, Mittuniversitetet

Joel Persson, Postdoktor, Lunds universitet

Joel Samuelsson, professor i civilrätt, ssk. förmögenhetsrätt, Uppsala universitet

Joel W. Abdelmoez, doktorand i statsvetenskap, Lunds universitet

Jofen Kihlström, Fil dr FoU Gävleborg /adjungerad vid Högskolan i Gävle

Johan Adestam, jur dr och universitetslektor i rättsvetenskap, Örebro universitet

Johan Adetorp, lektor i religionsvetenskap, Linnéuniversitetet

Johan Alfonsson, biträdande lektor, Högskolan i Halmstad

Johan Alvehus, professor i tjänstevetenskap, Lunds universitet

Johan Berg, doktorand i socialt arbete, Socialhögskolan, Lunds universitet

Johan Bergman, lektor i historia, Stockholms universitet

Johan Boberg, FD i teoretisk filosofi och forskningskoordinator vid Centrum för högre utbildning och forskning som studieobjekt, Uppsala universitet

Johan Börelius, doktorand i utbildningsvetenskap, Lunds Universitet / Kungliga Musikhögskolan i Stockholm

Johan Dahlbeck, docent i pedagogik, Malmö universitet

Johan Edman, professor i kriminologi, Stockholms universitet

Johan Egeskog, forskningsingenjör, Statens väg- och transportforskningsinstitut, Stockholm

Johan Ekstedt, doktorand i IMER, Malmö universitet

Johan Enqvist, forskare i vetenskap om hållbar utveckling, Stockholms universitet

Johan Eriksson, doktorand i religionsvetenskap, Umeå universitet

Johan Eriksson, professor i statsvetenskap, Södertörns högskola

Johan Hultman, professor i kulturgeografi, Lunds universitet

Johan Jansson, docent i kulturgeografi, Uppsala universitet

Johan Jarlbrink, lektor i medie- och kommunikationsvetenskap, Umeå universitet

Johan Järlehed, docent i spansk språkvetenskap och lektor i flerspråkighet, Göteborgs universitet

Johan Jönsson, doktorand i företagsekonomi, Lunds universitet

Johan Karlsson Schaffer, docent i statsvetenskap, Göteborgs universitet

Johan Klingborg, doktorand i litteraturvetenskap, Stockholms universitet

Johan Lilja, docent i Kvalitetsteknik, Mittuniversitetet

Johan Liljestrand, docent i pedagogik, Högskolan i Gävle

Johan Lindell, docent i medie- och kommunikationsvetenskap, Uppsala universitet.

Johan Lindquist, professor i socialantropologi, Stockholms universitet

Johan Malmqvist, professor pedagogik, Linnéuniversitetet

Johan Malmstedt, doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap, Umeå Universitet

Johan Martinsson, lektor och docent i statsvetenskap, föreståndare för SOM-institutet, Göteborgs universitet

Johan Matz, docent i statsvetenskap, Lunds universitet

Johan Miyatani, doktorand, statsvetenskap, Luleå tekniska universitet

Johan Nilsson, doktor i teknik och social förändring, forskare vid Handelshögskolan i Stockholm

Johan Prytz, docent i didaktik, Uppsala universitet

Johan Redström, professor i design, Umeå Universitet

Johan Sandahl, docent i ämnesdidaktik, Stockholms universitet

Johan Sandstedt, docent i civilrätt, Stockholms universitet

Johan Stenström, professor emeritus i litteraturvetenskap vid Lunds universitet

Johan Vamstad, docent i statsvetenskap, Marie Cederschiöld högskola

Johan von Essen, professor i livsåskådningsforskning med inriktning mot civilsamhällesstudier, Marie Cederschiöld högskola

Johan Wejryd, postdoktor i statsvetenskap, Uppsala universitet

Johan Wickström, lektor i didaktik, Uppsala universitet

Johan Åkerman, professor i experimentell fysik, Göteborgs Universitet & Tohoku University

Johan Öhman, professor i pedagogik, Örebro universitet

Johann Packendorff, professor i industriell ekonomi och organisation, Kungliga Tekniska högskolan

Johanna Arnesson, biträdande lektor i medie- och kommunikationsvetenskap, Umeå universitet

Johanna Bergman Lodin, forskare, Institutionen för stad och land, Sveriges Lantbruksuniversitet

Johanna Chamberlain, postdoktor i handelsrätt, Uppsala universitet

Johanna Esseveld, professor emerita i sociologi, Lunds universitet

Johanna Gipperth, doktorand i internationell rätt, Göteborgs universitet

Johanna Hengen-Mindenhall, adjunkt, Linköpings universitet

Johanna Johansson, docent i statsvetenskap och lektor i miljövetenskap, Södertörns högskola

Johanna Jokinen, lektor, Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet

Johanna Köpsén, lektor i sociologi, Linköpings universitet

Johanna Liljenfeldt, lektor i energiomställning, Uppsala universitet

Johanna Pettersson Fürst, forskare i statsvetenskap, Uppsala Universitet

Johanna Prytz, postdoktor i nordiska språk, Stockholms universitet

Johanna Ringarp, docent i historia, Stockholm universitet

Johanna Sjöberg, docent Tema Barn, Linköpings universitet

Johanna Sköld, professor Tema barn, Linköpings universitet

Johanna Stenersen, lektor medie- och kommunikationsvetenskap, Örebro universitet

Johanna Sundström, doktorand i pedagogiskt arbete, Umeå Universitet

Johanna Söderström, lektor och docent, statsvetenskap, Uppsala universitet

Johanna Wallin, doktorand i barn- och ungdomsvetenskap, Stockholms universitet

Johannes Lindvall, professor i statsvetenskap, Göteborgs universitet

Johannes Matschewsky, biträdande universitetslektor i industriell miljöteknik, Linköpings universitet

Johannes Rytzler, docent i didaktik, Mälardalens universitet

John Brauer, fil.dr. i socialt arbete, Örebro universitet

John Hennessey, forskare i idé- och lärdomshistoria, Lunds universitet

John Nisser, doktorand i krigsvetenskap, Försvarshögskolan

Jon Allan, lektor i ljud- och musikproduktion, Högskolan Dalarna

Jon Engström, universitetslektor, företagsekonomi, Stockholms universitet

Jon Nyhlén, docent i statsvetenskap, Stockholms universitet

Jon Ohlsson, professor i pedagogik, Stockholms universitet

Jon Pierre, professor emeritus i statsvetenskap, Göteborgs universitet

Jon Rognes, forskare, Handelshögskolan i Stockholm

Jon Sunnerfjell, lektor i sociologi, Göteborgs universitet

Jonas Allesson, Doktorand i Hållbarhetsvetenskap. Lunds Universitet

Jonas Almqvist, professor i didaktik, Uppsala universitet

Jonas Aspelin, professor i pedagogik, Högskolan Kristianstad

Jonas Bjärehed, lektor i psykologi, Lunds universitet.

Jonas Bååth, biträdande universitetslektor och fil. dr. i sociologi, Sveriges lantbruksuniversitet

Jonas Bärgman, docent i fordonssäkerhet, Chalmers

Jonas Colliander, docent i företagsekonomi, Handelshögskolan i Stockholm

Jonas Edlund, professor i sociologi, Umeå universitet

Jonas Forsmark, doktorand i Vuxnas lärande, Linköpings universitet

Jonas Frykman, professor emeritus i etnologi, Lunds universitet

Jonas Ingvarsson, docent i litteraturvetenskap, Göteborgs universitet

Jonas Kolsrud, universitetslektor, nationalekonom, Linnéuniversitetet

Jonas Lindahl, doktorand i statsvetenskap, Umeå universitet

Jonas Linde, professor i statsvetenskap, Universitetet i Bergen

Jonas Linderoth, professor i pedagogik, Göteborgs universitet

Jonas Moll, biträdande lektor, informatik, Örebro universitet

Jonas Nordmark, lektor i pedagogik, Linköpings universitet

Jonas Olofsson, professor i psykologi, Stockholms universitet

Jonas Svensson, professor i religionsvetenskap, Linnéuniversitetet

Jonas von Reybekiel Trostek, lektor i pedagogik, Stockholms universitet

Jonatan Samuelsson, forskare idéhistoria, Umeå universitet

Jonatan Schytzer, universitetslektor i civilrätt, Uppsala universitet

Jonathan Hall, forskare i freds- och konfliktforskning, Uppsala universitet

Jonathan Josefsson, lektor i Tema barn, Linköpings universitet

Jonathan Morgan, doktorand i etik, Lunds universitet

Jonathan Polk, professor i statsvetenskap, Lunds universitet

Jonathon Mckeever, doktorand i idrottsvetenskap (distans), University of Birmingham, Storbrittanien

Jonna Bornemark, professor i filosofi, Centrum för praktisk kunskap, Södertörns högskola

Jonna Rennerskog, doktorand i kriminologi, Stockholms Universitet

Jonna Rickardsson, doktorand i nationalekonomi, Jönköping Internationella Handelshögskola

Jonnie Eriksson, universitetslektor i idé- och lärdomshistoria, Högskolan i Halmstad

Jonny Hjelm, professor i historia, Umeå universitet

Jono Van Belle, lektor i medie- och kommunikationsvetenskap, Örebro Universitet

Jori Munukka, professor i civilrätt, Stockholms universitet

Josef Pallas, professor i företagsekonomi, Uppsala universitet

Josefin Forsberg Koel, doktorand i förskoledidaktik, Stockholms universitet

Josefin Kjellberg, Doktorand i socialt arbete, Uppsala universitet

Josefin Lindgren, biträdande universitetslektor i svenska som andraspråk, Uppsala universitet

Josefin Månsson, lektor i socialt arbete, Stockholms universitet

Josefin Persdotter, forskare, Chalmers tekniska högskola, Göteborg

Josefina Erikson, docent i Statsvetenskap, Uppsala Universitet

Josefina Jarl, doktorand i sociologi, Umeå universitet

Josefine Magnusson, doktorand i statsvetenskap, Göteborgs Universitet

Josepha Wessels, associate professor, Malmö universitet

Judit Malmgren, doktorand i historia, Luleå tekniska universitet

Judith Lundberg-Felten, PhD, Inst. för Geovetenskaper, Uppsala Universitet

Julia Bahner, docent i socialt arbete, Lunds universitet

Julia Grimm, biträdande lektor i företagsekonomi, Stockholm universitet

Julia Prentice, docent i svenska som andraspråk, Göteborgs universitet

Julia Willén, adjunkt, REMESO, Linköpings universitet

Julie Staugaard Kolbeck, doktorand i litteraturvetenskap, Lunds Universitet

Jullietta Stoencheva, doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap, Malmö universitet

Jutta Haider, professor i biblioteks- och informationsvetenskap, Högskolan i Borås

Jürgen Degner, lektor, Örebro universitet

Jörgen Eklund, professor em i ergonomi, Kungliga Tekniska Högskolan

Jörgen Lennqvist, FD Historia, utredare Örebro universitet

Jörgen Nissen, lektor, docent, pedagogiskt arbete, Linköpings universitet

Jörgen Sparf, universitetslektor och docent i sociologi vid Mittuniversitetet

Jörgen Ödalen, docent och universitetslektor i statsvetenskap, Mälardalens universitet

Kahl Hellmer, forskare i psykologi, Uppsala universitet

Kaisa Raitio, docent i miljökommunikation, Sveriges lantbruksuniversitet

Kaja Korošec, doktorand i musik och hälsa, Kungliga Musikhögskolan, Karolinska Institutet

Kajsa Ahlstrand, professor i global kristendom, Uppsala universitet

Kajsa Nolbeck, fil dr, postdoktor, Inst. för socialt arbete, Göteborgs universitet

Kajsa Ohrlander, fd lektor i pedagogik, Stockholms universitet

Kajsa Resare Sahlin, doktorand i vetenskap för hållbar utveckling, Stockholm Resilience Centre, Stockholms universitet

Kalle Ekholm, postdoktor i statsvetenskap, Uppsala universitet

Kalle Eriksson, doktorand i statsvetenskap, Umeå universitet

Kalle Åström, professor i matematik, Lunds universitet

Kamilla Peuravaara, lektor i pedagogik, Uppsala universitet

Karen Brounéus, docent och lektor i freds- och konfliktforskning, Uppsala universitet

Karin Aggestam, professor i statsvetenskap, Lunds universitet

Karin Anna Petersen, professor emeritus, sykepleievitenskap, Universitet i Bergen

Karin Beland Lindahl, biträdande professor i Statsvetenskap, Luleå tekniska universitet.

Karin Berglund, professor i företagsekonomi, Stockholms universitet

Karin Bergman, lektor i didaktik, Mälardalens universitet

Karin Blad, doktorand i rättsvetenskap, Örebro universitet

Karin Borevi, docent och lektor i statsvetenskap, Södertörns högskola

Karin Danielsson, lektor i informatik, Umeå universitet

Karin Edmark, lektor i nationalekonomi, Stockholms universitet

Karin Edmark, lektor i nationalekonomi, Stockholms universitet

Karin Ehrenkrona, doktorand i historia, Linköpings universitet

Karin Grundström, professor i arkitektur, Malmö universitet

Karin Gunnarsson, docent i pedagogik, Stockholms universitet

Karin Gustafsson, docent i sociologi, Örebro universitet

Karin Heimdahl Vepsä, doktor i socialt arbete, Stockholms universitet

Karin Högström, lektor i etnologi, Stockholms universitet

Karin Jedeberg, doktorand i historia, Lunds universitet

Karin Johansson, postdoc i freds-och konfliktforskning, Uppsala universitet

Karin K. Flensner, docent i utbildningsvetenskap, Högskolan Väst

Karin Krifors, lektor i etnicitet och migration, Linköpings universitet

Karin Kristensson, doktorand i sociologi, Uppsala universitet

Karin Leijon, doktor i statsvetenskap, Uppsala universitet

Karin Milles, professor i svenska, Södertörns högskola

Karin Nordh, doktorand i Didaktik, Uppsala universitet

Karin Norman, professor emeritus i socialantropologi, Stockholms universitet

Karin Nykvist, docent i litteraturvetenskap, Lunds universitet

Karin Osvaldsson Cromdal, professor i socialt arbete, Linköpings universitet

Karin Seger, lektor i företagsekonomi, Mälardalens universitet

Karin Skill, biträdande lektor, teknik och social förändring, Linköpings universitet

Karin Steen, universitetslektor i hållbarhetsvetenskap, Lunds universitet

Karin Stolpe, lektor i pedagogiskt arbete, Linköpings universitet

Karin Svedberg Helgesson, docent och associate professor i företagsekonomi, Handelshögskolan i Stockholm

Karin Sälj, doktorand i pedagogik, Linnéuniversitetet

Karin Zackari, forskare i historia, Lunds universitet

Karina Petersson, doktorand och universitetsadjunkt i sociologi, Linnéuniversitetet

Karl Berglund, docent och biträdande universitetslektor i litteraturvetenskap, Uppsala universitet

Karl Dahlquist, lektor i statsvetenskap, Högskolan väst

Karl Ekeman, doktorand i retorik, Uppsala universitet

Karl Eriksson, lektor i socialt arbete, Lunds universitet

Karl Gustafsson, professor i internationella relationer, Stockholms universitet

Karl Loxbo, docent och universitetslektor i statsvetenskap, Stockholms universitet

Karl Wennberg, professor i företagsekonomi, Handelshögskolan

Karl-Oskar Lindgren, professor i statsvetenskap, Uppsala universitet

Karolina Parding, professor sociologi/arbetsvetenskap, Luleå tekniska universitet

Károly Takács, professor i analytisk sociologi, Linköpings universitet

Karwan Osmani, doktorand i juridik, Uppsala universitet

Kasper Hage Stjern, doktorand i ekonomisk historia, Uppsala universitet

Kasper Karlgren, doktorand i människa-datorinteraktion, Stockholms Universitet

Katalin Capannini-Kelemen, docent i rättsvetenskap, Örebro universitet

Katarina Båth, lektor i litteraturvetenskap och kreativt skrivande, Umeå universitet

Katarina Elofsson, professor i nationalekonomi, Södertörns högskola

Katarina Fast Lappalainen, universitetslektor i rättsinformatik, Stockholms universitet

Katarina Hollertz, lektor och docent i socialt arbete, Göteborgs universitet

Katarina Jacobsson, professor i socialt arbete, Lunds universitet

Katarina Kornaros, biträdande lektor i socialt arbete, Stockholms universitet

Katarina Landström, doktorand i landsbygdsutveckling, Sveriges Lantbruksuniversitet

Katarina Leppänen, professor idé- och lärdomshistoria, Göteborgs universitet

Katarina Mattsson, docent i genusvetenskap, Södertörns högskola

Katarina Plank, docent i religionsvetenskap, Karlstads universitet

Katarina Roos, lektor i statsvetenskap, Umeå universitet

Katarina Winter, doktor i sociologi, Stockholms universitet

Katarzyna Herd, lektor i etnologi, Lunds Universitet

Katarzyna Jezierska, docent, statsvetenskap, Högskolan Väst

Katarzyna Twarog, doktorand, Stockholms universitet

Katarzyna Wojnicka, docent i sociologi, Göteborg universitet

Katerina Hellström, assistant professor, Handelshögskolan i Stockholm

Katharina Berndt Rasmussen, biträdande lektor i praktisk filosofi, Stockholms universitet

Katharina Leibring, docent, Institutet för språk och folkminnen, Uppsala

Kathrin Kaufhold, docent i tillämpad engelsk lingvistik, Stockholms universitet

Katia Cejie, professor i finansrätt, Uppsala universitet

Katina Thelin, lektor i pedagogik, Uppsala universitet

Katja Boersma, professor i psykologi, Örebro universitet

Katja de Vries, biträdande lektor i offentlig rätt, Uppsala universitet

Katja Kircher, forskningsledare, Statens väg- och transportforskningsinstitut, Linköping

Katrin Ahlgren, docent, utbildningsvetenskap med inriktning mot språk, Stockholms universitet

Katrin Uba, lektor och docent, statsvetenskap, Uppsala universitet

Kekke Stadin, professor i historia, Södertörns högskola

Kelly Dorkenoo, doktorand i hållbarhetsvetenskap, Lunds universitet

Kenneth Hyltenstam, professor emeritus i tvåspråkighetsforskning, Stockholms universitet

Kenneth Petersson, docent i samhälls- och kulturanalys, Linköpings universitet

Kent Fredholm, universitetslektor i pedagogiskt arbete, Karlstads universitet

Kersti Ullenhag, professor emerita, Uppsala universitet

Kerstin Bingefors, före detta forskare vid Uppsala universitet

Kerstin Bladini, universitetslektor i specialpedagogik vid Karlstads universitet

Kerstin Engström, lektor i medie- och kommunikationsvetenskap, Umeå universitet

Kerstin Sahlin, professor i företagsekonomi, Uppsala universitet

Kerstin Svensson, professor i socialt arbete, Lunds universitet

Kerstin von Brömssen, professor utbildningsvetenskap, Högsko

Kerstin Winge, adjunkt, produktions- och kvalitetsutveckling, Örebro universitet

Ketevan Bolkvadze, biträdande lektor i statsvetekskap, Lunds universitet

Kicki Skog, lektor i matematikämnets didaktik, Stockholms universitet

Kieron Barclay, docent i sociologi, Stockholms universitet

Kilian Spandler, docent i freds- och utvecklingsforskning, Göteborgs universitet

Kimberly Norrman, doktorand i didaktik, Uppsala universitet

Kimmo Eriksson, professor i matematik, Mälardalens universitet

Kirill Orach, forskare i hållbarhetsvetenskap, Stockholms universitet

Kirsti Niskanen, professor emeritus i historia, Stockholms universitet

Kjell Nilsson, universitetslektor i sociologi, Lunds universitet

Kjell Östberg, professor, Södertörns högskola

Kjerstin Andersson Bruck, docent i socialt arbete, lektor i Barn- och ungdomsvetenskap, Stockholms universitet

Kjetil Duvold, docent i statsvetenskap, Högskolan Dalarna

Klara Arnberg, docent i ekonomisk historia, Stockholms universitet

Klara Dolk, lektor i förskoledidaktik, Stockholms universitet

Klara Fischer, docent i landsbygdsutveckling, Sveriges lantbruksuniversitet

Klara Härgestam, Phd-student, retorik, Örebro universitet

Klara Olofsdotter Lauri, doktorand i psykologi, Karolinska Institutet

Klara Skogmyr Marian, lektor i tvåspråkighet, Stockholms universitet

Klas Hjortstam, doktorand, nordiska språk, Göteborgs universitet

Klaus Solberg Söilen, professor i företagsekonomi, Högskolan i Halmstad

Knut Strömberg, professor emeritus stadsutveckling, Chalmers

Konrad Lundberg, jur dr, Stockholms universitet

Kristian Niemi, doktor i ämnesdidaktik, adjunkt i religionsvetenskap, Karlstads universitet

Kristian Petrov, docent i idéhistoria, Karlstads universitet

Kristin Jung Ståhle, doktorand i sociologi, Stockholms universitet

Kristin Linderoth, forskare i historia, Lunds universitet

Kristina Andersson, doktorand i didaktik, Uppsala universitet

Kristina Ek, docent i nationalekonomi, Luleå tekniska universitet

Kristina Fjelkestam, professor i genusvetenskap, Stockholms universitet

Kristina Göransson, docent, Socialhögskolan, Lunds universitet.

Kristina Henriksson, lektor i pedagogik, Linnéuniversitetet

Kristina Holmberg, docent i pedagogik, Linnéuniversitetet

Kristina Johansson, lektor i arbetsvetenskap, Luleå tekniska universitet

Kristina Jönsson, docent i statsvetenskap, Lunds universitet

Kristina Knaving, doktorand i interaktionsdesign, Göteborgs universitet

Kristina Lilja, docent i ekonomisk historia, Uppsala universitet

Kristina Myrvold, gästprofessor i religionshistoria, Lunds Universitet

Kristina Palm Kaplan, fil. dr i didaktik, Högskolan i Gävle

Kristina Sundquist, professor i allmänmedicin, Lunds universiitet

Kristina Sutter Beime, lektor i företagsekonomi, Örebro universitet

Kristina Tamm Hallström, docent i företagsekonomi, Handelshögskolan

Kristine Eck, professor i freds- och konfliktforskning, Uppsala universitet

Kristine Höglund, professor i freds- och konfliktforskning, Uppsala universitet

Kristofer Nilsson, doktorand i socialt arbete, Karlstads universitet

Kristoffer Ekberg, biträdande lektor i humanekologi, Lunds universitet

Kristoffer Holt, professor i medie- och kommunikationsvetenskap, Linnéuniversitetet

Kåre Vernby, professor i statsvetenskap, Stockholms universitet

Laila Mendy, doktorand, Naturresurser och hållbar utveckling, Uppsala Universitet

Laila Zackariasson, Uppsala universitet

Laima Vaige, Universitetslektor i internationell privat- och processrätt, Uppsala universitet

Laleh Foroughanfar, postdoc in urban studies, Malmö University

Lambros Roumbanis, docent i sociologi, Stockholms universitet

Lan Wang-Erlandsson, forskare i hållbarhetsvetenskap, Stockholms universitet

Lars Bokander, lektor i svenska som andraspråk, Jönköping University

Lars Borin, professor i språkvetenskaplig databehandling, Göteborgs universitet

Lars Brännström, professor i socialt arbete, Stockholms universitet

Lars Diurlin, Fil. doktor i Filmvetenskap, Stockholms universitet

Lars Edgren, professor emeritus i historia, Lunds universitet

Lars Engwall, professor emeritus i företagsekonomi, Uppsala universitet

Lars Erikson, lektor i pedagogik, Örebro universitet

Lars Evertsson, professor i socialt arbete, Institutionen för psykologi och socialt arbete, Mittuniversitetet

Lars Frimanson, lektor i företagsekonomi, Uppsala universitet

Lars Gorton, professor emeritus Juridicum, Stockholms universitet

Lars Hultkrantz, professor emeritus, Örebro universitet

Lars Jacobsson, professor emeritus, psykiatri,Umeå universitet

Lars Kaijser, professor i etnologi, Stockholms universitet.

Lars Klintwall, post-doc, Centrum för psykiatriforskning, Karolinska Institutet

Lars Lundgren, docent i medie- och kommunikationsvetenskap, Södertörns högskola

Lars M Andersson, universitetslektor i historia, Uppsala universitet

Lars Nord, professor, politisk kommunikation, Mittuniversitetet

Lars Nyström, docent och universitetslektor i historia, Göteborgs universitet

Lars Udehn, seniorprofessor sociologi, Stockholms universitet

Lars Wallner, universitetslektor i pedagogiskt arbete, Linköpings universitet

Lars-Christer Hydén, professor i socialpsykologi, Linköpings universitet

Lars-Eric Jönsson, professor i etnologi, Lunds universityet

Lars-Olov Lundqvist, adjungerad professor, Funktionsnedsättning och samhälle, Örebro universitet

Laura Pereira, forskare i hållbarhetsvetenskap, Stockholm Resilience Centre, Stockholms universitet

Laurence Piper, professor i statsvetenskap, Högskolan Väst

Lauri Peterson, forskare i statsvetenskap, Uppsala universitet

Lea Fünfschilling, docent i sociologi, Lunds Universitet

Leelo Keevallik, professor i språk och kultur, Linköpings universitet

Leif Berglund, universitetslektor i arbetsvetenskap, Luleå tekniska universitet

Leif Denti, lektor i psykologi, Göteborgs universitet

Leif Lewin, skytteansk professor emeritus vid Uppsala universitet

Leif Svensson, lektor i systematisk teologi, Umeå universitet

Leili Laanemets, universitetslektor socialt arbete, Lunds universitet

Lena Abrahamsson, professor i arbetsvetenskap, Luleå tekniska universitet

Lena Aronsson, lektor i förskoledidaktik, Stockholms universitet

Lena Berggren, docent i historia, Umeå universitet

Lena Brönnert, universitetsadjunkt Institutionen för kultur och samhälle, Linköpings universitet

Lena Eriksson, lektor på Institutionen för folkhälsovetenskap, Stockholms universitet

Lena Gipperth, professor i miljörätt, Göteborgs universitet

Lena Grip, docent i kulturgeografi, Karlstads universitet

Lena Gunnarsson, docent i genusvetenskap, Örebro universitet

Lena Marcusson, professor emeritus, Uppsala universitet

Lena Sawyer, docent, socialt arbete, Göteborgs universitet

Lena Sohl, biträdande lektor, Södertörns högskola

Lena Wängnerud, professor i statsvetenskap, Göteborgs Universitet

Lena Zander, professor, Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet

Lennart Olsson, professor, Lunds universitet (LUCSUS)

Lennart Svensson, professor emeritus i sociologi, Linköpings universitet

Leo Poom, Inst för psykologi, Uppsala universitet

Leyla Belle Drake, doktorand i idéhistoria, Uppsala universitet

Li Bennich-Björkman, Skytteansk professor i statskunskap, Uppsala universitet

Liliann Byman Frisén, doktorand i engelsk lingvistik, Karlstads universitet

Lilianne Eninger, docent i psykologi, Stockholms universitet

Lillian Döllinger, doktorand i psykologi, Stockholms universitet

Lilly Augustine, docent i funktion och samhälle, Jönköping University

Lin Lerpold, docent i företagsekonomi, Handelshögskolan i Stockholm

Lin Lerpold, docent i företagsekonomi, Handelshögskolan i Stockholm

Lina Eklund, biträdande universitetslektor i naturgeografi och ekosystemvetenskap, Lunds universitet

Lina Eriksson, professor i statsvetenskap, Göteborgs universitet

Lina Eriksson, professor i statsvetenskap, Göteborgs Universitet

Lina Grundberg, doktorand i pedagogik, Göteborgs Universitet

Lina Homman, biträdande lektor vid funktionendsättning och samhälle, Linköpings universitet

Lina Lago, docent i pedagogiskt arbete, Linköpings universitet

Lina Mtwana Nordlund, lektor i naturresurser och hållbar utveckling, Uppsala universitet

Lina Nyroos, docent i svenska, Södertörns högskola

Lina Palmqvist, postdoktor i socialt arbete, Göteborgs universitet

Lina Rahm, biträdande lektor, KTH

Lina Spjut, lektor i pedagogik, Umeå universitet

Linda Andersson Burnett, docent i idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet

Linda Eitrem Holmgren, doktor i statsvetenskap, Lunds universitet

Linda Eriksson, doktorand i humanistiska studier inriktning engelska, Örebro universitet

Linda Fridén Syrjäpalo, doktorand, Barn- och ungdomsvetenskap, Stockholms universitet

Linda Höglund, docent, företagsekonomi, Mälardalens Universitet

Linda Jervik Steen, doktorand i statsvetenskap, Umeå Universitet

Linda Kahlin, docent i svenska, Södertörns högskola

Linda Mossberg, universitetslektor i socialt arbete, Högskolan Väst

Linda Paxling, forskare i medie- och kommunikationsvetenskap, Malmö universitet

Linda Persson, doktorand i risk- och miljöstudier, Karlstads universitet

Linda Soneryd, lektor i sociologi, Örebro universitet

Linda Söderlind, doktorand i pedagogiskt arbete, Karlstads universitet

Linda Wedlin, professor i företagsekonomi, Uppsala Universitet

Linda Weichselbraun, doktorand i sociologi, Göteborgs universitet

Linda Weidenstedt, doktor i sociologi, Ratio och Stockholms universitet

Lindy Newlove-Eriksson, lektor i statsvetenskap, Försvarshögskolan

Line Gordon, professor i vetenskap om hållbar utveckling, Stockholms universitet

Linn Antonsson, doktorand i statsvetenskap, Umeå universitet

Linn Axelsson, docent i kulturgeografi, Linköpings universitet

Linn Sandberg, lektor och docent i genusvetenskap, Södertörns högskola

Linna Martén, forskare i nationalekonomi, Stockholms universitet

Linnea Bodén, lektor, Barn- och ungdomsvetenskap, Stockholms universitet

Linnéa Bruno, docent i barn- och ungdomsvetenskap, Stockholms universitet

Linnéa Bäckström, lektor i svenska språket, Högskolan i Halmstad

Linnea Helmersson, doktorand i etnologi, Umeå universitet

Linnéa Lindsköld, docent i biblioteks- och informationsvetenskap, Högskolan Borås

Linnea Lundgren, fil dr, Marie Cederschiölds Högskola

Linnea Urberg, doktorand i pedagogik, Örebro Universitet

Linnea Wenell, doktorand nordiska språk, Uppsala universitet

Linnéa Österman, lektor i socialt arbete, Göteborg Universitet

Linus Andersson, docent, medie- och kommunikationsvetenskap, Högskolan i Halmstad

Linus Bylund, doktorand i ämnesdidaktik, Göteborgs universitet

Linus Hagström, professor i statsvetenskap, Försvarshögskolan

Linus Jacobsson, lektor i handelsrätt, Uppsala universitet

Linus Roos, universitetsadjunkt i rättsretorik, Örebro universitet

Lisa Björklund Boistrup, professor i matematikens didaktik, Malmö universitet

Lisa Dellmuth, professor i internationella relationer, Stockholms universitet

Lisa Flower, biträdande lektor i sociologi, Lunds Universitet.

Lisa Folkmarson Käll, docent i teoretisk filosofi, universitetslektor i genusvetenskap, Stockholms universitet

Lisa Hultman, professor i freds- och konfliktforskning, Uppsala universitet

Lisa Kings, Lektor och Docent i socialt arbete, Södertörns högskola

Lisa Molin, lektor utbildningsvetenskap, Göteborgs universitet

Lisa Raeder, doktorand i folkhälsovetenskap, University of Edinburgh

Lisa Salmonsson. lektor i sociologi, Mälardalens universitet

Lisa Skogens, docent i socialt arbete, Stockholms universitet

Lisa Strömbom, docent i Statsvetenskap, Lunds Universitet

Lisa Thorell, professor i utvecklingspsykologi, Karolinska Institutet

Lisa Wallander, docent i socialt arbete, Lunds universitet

Lisa Åkesson, professor i socialantropologi, Göteborgs Universitet

Lisa Öberg, docent i historia, tidigare Stockholms universitet och Södertörns högskola

Lise Benoist, doktorand i kulturgeografi, Uppsala Universitet

Liselotte Eriksson, docent i ekonomisk historia, UCGS, Umeå universitet

Livia Johannesson, biträdande lektor i offentlig förvaltning, Göteborgs universitet och Stockholms universitet

Liz Kella, docent i engelska, Södertörns högskola

Lotta Granbom, Fil.dr. socialantropologi, Lunds universitet

Lotta Jons, FD i pedagogik, Stockholms universitet

Lotta Leden, biträdande professor, Högskolan Kristianstad

Lotta Snickare, ekon. dr, Kungliga Tekniska högskolan

Lotta Wendel, lektor medicinsk rätt, Malmö universitet

Lotte Horikx, doktorand i företagsekonomi och hållbar utveckling, Uppsala universitet

Lotte Schack, doktorand i sociologi, Göteborgs Universitet

Lottie Wahlin, universitetslektor i socialt arbete, Högskolan i Gävle

Louise Almqvist, doktorand i litteraturvetenskap, Umeå universitet

Louise Schou Therkildsen, doktor i retorik, Uppsala universitet

Louise Skoog, postdoktor i statsvetenskap, Umeå universitet

Louise Sund, docent i pedagogik, Mälardalens universitet och Örebro universitet

Love Bohman, lektor i sociologi, Södertörns högskola

Love Christensen, forskare i statsvetenskap, Århus universitet

Love Rönnelid, postdoktor i offentlig rätt, Uppsala universitetp

Lovisa Annerwall, doktorand i industriell ekonomi och organisation, Mälardalens universitet

Lovisa Backman, forskningsassistent i sociologi, Stockholms universitet

Lovisa Bergdahl, docent i pedagogik, Södertörns högskola

Lovísa Eiríksdóttir, doktorand inom företagsekonomi, Uppsala Universitet

Lovisa Elm, doktorand i logopedi, Linköpings universitet

Lovisa Nyman, forskare i systematisk teologi, Lunds universitet

Lu Liu, Universitetslektor i Företagsekonomi, Stockholms universitet

Luca Versteegen, doktorand i statsvetenskap, Göteborgs universitet

Lucia Crevani, professor i företagsekonomi, Mälardalens universitet

Ludvig Norman, docent, Statsvetenskap, Stockholms universitet.

Lukas Dahlström, doktorand i teknisk fysik, Uppsala universitet

Lutz Gschwind, forskare i statsvetenskap, Uppsala universitet

Lydia Wistisen, lektor i litteraturvetenskap, Stockholms universitet

Madeleine Abrandt Dahlgren, professor i medicinsk pedagogik, Linköpings universitet

Madeleine Granvik, lektor, docent, inst. för Geovetenskaper, Uppsala universitet

Madeleine Wirzén, biträdande lektor Tema Barn, Linköpings universitet

Madelen Johansson, doktorand i historia, Umeå universitet

Magdalena Elmersjö, lektor och docent i socialt arbete, Södertörns högskola

Magdalena Hulth, doktorand förskoledidaktik, Stockholms universitet

Magdalena Kania Lundholm, docent i sociologi, Högskolan Dalarna

Magne Klasson, doktorand i bokhistoria, Lunds Universitet

Magnus Blomgren, docent statsvetenskap, Umeå universitet

Magnus Borg, doktorand i historia, Lunds Universitet

Magnus Boström, professor i sociologi, Örebro Universitet

Magnus Bygren, professor i sociologi, Stockholms universitet

Magnus Danielson, universitetslektor i journalistik, Linnéuniversitetet

Magnus Denker, universitetsadjunkt i fotografi, Malmö universitet.

Magnus Frostenson, professor i organisation och ledarskap, Högskolen i Östfold, och verksam vid Örebro universitet

Magnus Gulliksson, doktorand i processrätt, Uppsala universitet

Magnus Gustavsson, adjunkt, Stockholms universitet

Magnus Haake, docent i kognitionsvetenskap, Lunds universitet

Magnus Hansson, docent, företagsekonomi, Örebro universitet

Magnus Henrekson, professor i nationalekonomi, Institutet för Näringslivsforskning

Magnus Hoppe, docent i företagsekonomi, Mälardalens universitet

Magnus Hultén, professor i naturvetenskapernas didaktik vid Linköpings universitet

Magnus Hörnqvist, professor kriminologi, Stockholms universitet

Magnus Johansson, docent i risk- och miljöstudier, Karlstads universitet

Magnus Jonsson, professor i tillämpad fysik, Linköpings universitet

Magnus Larsson, lektor i Sociologi, Umeå Universitet

Magnus Lindén, docent i psykologi, Lunds universitet

Magnus Lindh, universitetsadjunkt och doktor i statsvetenskap, vid Karlstads universitet

Magnus Lundgren, docent i statsvetenskap, Göteborgs universitet

Magnus Nilsson, lektor i socialt arbete, Linköpings universitet

Magnus Olofsson, forskare i historia, Lunds universitet

Magnus P. S. Persson, lektor i historia, Linnéuniversitetet

Magnus P. Ängsal, lektor och docent i tyska, Göteborgs universitet

Magnus Persson, lektor i sociologi, Linnéuniversitetet

Magnus Rodell, docent och lektor i idéhistoria, Södertörns högskola

Magnus Strand, docent i Europarätt, Uppsala universitet

Magnus Svensson, doktorand i didaktik, Mälardalens universitet

Magnus Ullén, professor i engelska, Stockholms universitet

Magnus Ulväng, professor i straffrätt, Uppsala universitet

Magnus Weber, lektor i socialt arbete, Göteborgs universitet

Magnus Wennerhag, professor i sociologi, Södertörns högskola

Magnus Wiberg, universitetsadjunkt i socialt arbete, Linköping universitet

Magnus Öberg, universitetslektor i freds- och konfliktforskning, Uppsala universitet

Magnus Öhlander, professor, etnologi, Stockholms universitet

Mahitab Ezz El Din, universitetslektor, Institutionen för medier och journalistik (MJ), Linnéuniversitetet

Mahtab Eshaghbeigi-Hosseini, doktorand i pedagogisk arbete, Umeå Universitet

Maira Babri, universitetslektor, Handelshögskolan vid Örebro universitet

Maja Andreasson, doktorand, Litteraturvetenskap, Uppsala universitet

Maja Fors, doktorand i företagsekonomi, Handelshögskolan i Stockholm

Maja Herstad, doktorand i sociologi, Karlstads universitet

Maja Lagerqvist, docent i kulturgeografi, Uppsala universitet

Maja Povrzanović Frykman, professor i etnologi, Malmö universitet

Maja Rintala, doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap, Umeå Universitet

Maja Sager, docent i genusvetenskap, Lunds universitet

Malcolm Fairbrother, professor i sociologi, Umeå universitet

Malena Gustavson, lektor, genusvetenskap, Stockholms universitet

Malena Lidar, docent i didaktik, Uppsala universitet

Malena Rosén Sundström, docent i statsvetenskap, Lunds universitet

Malgorzata Blicharska, docent i naturresurser och hållbar utveckling, Uppsala universitet

Malin Beckman, adjunkt och forskare, Institutionen för stad och land, SLU

Malin Benerdal, postdoktor i pedagogiskt arbete, Umeå universitet

Malin Dahlström, lektor i historiedidaktik, Göteborgs universitet

Malin Hasselskog, docent i freds- och utvecklingsforskning, Göteborgs universitet

Malin Henriksson, senior forskare, Statens väg- och transportforskningsinstitut

Malin Holm, forskare i statsvetenskap, Uppsala universitet

Malin Härström, universitetslektor Handelshögskolan vid Örebro universitet

Malin Ideland, professor i utbildningsvetenskap, Malmö universitet

Malin Isaksson, universitetslektor i franska, Umeå universitet

Malin Jonell, forskare, Stockholms Universitet

Malin Kronqvist Håård, doktorand, Högskolan Dalarna

Malin Lennartsson, docent och lektor i historia, Linnéuniversitetet

Malin Ljungberg, doktorand, socialt arbetey, Stockholms universitet

Malin Rönnblom, professor i statsvetenskap, Karlstads universitet

Malin Stegmann McCallion, docent i statsvetenskap, Karlstads universitet

Malin Wieslander, docent i pedagogik, Linköpings universitet

Malin Åkerström, professor emeritus, forskare i sociologi, Lunds universitet

Malina Szychowska, postdoktor i psykologi, Stockholms universitet

Malou Andersson, Universitetslektor i straffrätt, Uppsala universitet

Malte Breiding, doktorand i Statsvetenskap, Lunds Universitet

Malte Rödl, forskare i miljökommunikation, Sveriges Lantbruksuniversitet

Manon Hedenborg White, docent i religionshistoria, Malmö universitet

Manuela Nilsson, docent i freds- och utvecklingsstudier, Linnéuniversitetet

Marc Landeman, universitetslektor i civilrätt, Uppsala universitet

Marcel Mangold, biträdande lektor i krigsvetenskap, Försvarshögskolan

Marcel Quarfood, universitetslektor i filosofi, Umeå universitet

Marcia Grimes, Professor i Statsvetenskap, Göteborgs Universitet

Marcus Persson, lektor i sociologi, Linköpings universitet

Marcus Radetzki, professor i civilrätt, Stockholms universitet

Marcus Österman, forskare i statsvetenskap, Uppsala universitet

Marek Perlinski, doktor i socialt arbete, Umeå universitet

Marek Reuter, docent i företagsekonomi, Handelshögskolan i Stockholm

Margareta Sollenberg, forskare i freds- och konfliktforskning, Uppsala universitet

Margaretha Häggström, lektor i bildpedagogik, Göteborgs universitet

Margaretha Nordquist, forskare i historia, Stockholms universitet

Margarita Cuadra, forskare, Institutionen för stad och land, Sveriges Lantbruksuniversitet

Maria Andersson Vogel, doktor i socialt arbete och forskare i kriminologi, Stockholms universitet

Maria Andreasson, undersökningsledare på SOM-institutet, Göteborgs universitet

Maria Andrée, professor i didaktik, Stockholms universitet

Maria Arriaza Hult, doktor i pedagogik, Linköpings universitet

Maria Berge Universitetslektor vid Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik, Umeå universitet

Maria Bexelius, doktorand i folkrätt, Uppsala universitet

Maria Björkman, universitetslektor i historia, Linköpings universitet

Maria Blomgren, professor i företagsekonomi, Uppsala universitet

Maria Brandén, biträdande professor i analytisk sociologi, Linköpings universitet

Maria Cromnow, doktorand, logopediska vetenskaper, Linköpings universitet/Region Östergötland

Maria Darwish, doktorand i genusvetenskap, Örebro universitet

Maria Eklund Heinonen, docent i svenska, Södertörns högskola

Maria Eriksson Baaz, professor, Statsvetenskap Uppsala universitet

Maria Frostling, docent i företagsekonomi, Stockholms universitet

Maria Hedlund, universitetslektor i statsvetenskap, Lunds universitet

Maria Hellström Reimer, professor i designteori, Malmö Universitet

Maria Holmgren Troy, professor i engelska, Karlstads universitet

Maria Hylberg, doktorand i förskoledidaktik, Stockholms universitet

Maria Jansson, professor i genusvetenskap, Örebro universitet

Maria Johansson, doktorand i historia, Karlstad universitet

Maria Josefsson, Lektor och Docent i statistik, Umeå universitet

Maria Jönsson, professor i litteraturvetenskap med litteraturdidaktisk inriktning, Umeå universitet

Maria Karlsson, lektor, Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet

Maria Klingenberg, lektor i religionsbeteendevetenskap med didaktisk inriktning, Uppsala universitet

Maria Larsson, professor, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet

Maria Moberg Stephenson, lektor i socialt arbete, Karlstads universitet

Maria Norbäck, docent i företagsekonomi, Göteborgs universitet

Maria Nordbrandt, forskare i statsvetenskap, Uppsala universitet

Maria Olson, professor i ämnesdidaktik, Stockholms universitet, samt gästprofessor i pedagogiskt arbete, Högskolan Dalarna

Maria Persdotter, postdoktor i välfärdsrätt, Linköpings universitet

Maria Pettersson, professor i miljörätt, Luleå tekniska universitet

Maria Rosén, doktorand i pedagogik, Uppsala universitet

Maria Rydell, biträdande lektor i svenska som andraspråk, Stockholms universitet

Maria Småberg, lektor i freds- och konfliktvetenskap, Lunds universitet

Maria Solevid, docent i statsvetenskap, Göteborgs universitet

Maria Spante, docent i informatik, Högskolan Väst

Maria Stern, professor i freds- och utvecklingsforskning, Göteborgs universitet

Maria Trejling, doktorand i litteraturvetenskap, Stockholms universitet

Maria Tyrberg, postdoktor i statsvetenskap, Göteborgs universitet

Maria Törnqvist, docent i sociologi, Uppsala universitet

Maria Vallström, docent i etnologi, Södertörns högskola

Maria Wallstam, doktorand i geografi, Uppsala universitet

Maria Wendt, docent i internationella relationer, Stockholms universitet

Maria Westman, docent och universitetslektor i didaktik med inriktning svenska, Uppsala universitet

Maria Öhrstedt, lektor i pedagogik, Stockholms universitet

Mariana S. Gustafsson, lektor i statsvetenskap, Linköpings universitet

Marianne Gallardo, doktorand i pedagogik, Stockholms universitet, Institutionen för pedagogik och didaktik

Marianne Larsson Lindahl, universitetslektor i socialt arbete, Lunds universitet

Marianne M. Rødvei Aagaard, lektor och docent i civilrätt, Uppsala universitet

Marianne Skoog, lektor i pedagogik, Örebro universitet

Marianne Teräs, professor i pedagogik, Stockholms Universitet

Marie Björnstjerna, doktorand i psykologi, Lunds universitet

Marie Cronqvist, docent och lektor i journalistik och mediehistoria, Lunds universitet

Marie Danielsson, TeknD, Institutionen för lärande, KTH

Marie Demker, professor i statsvetenskap, Göteborgs universitet

Marie Evertsson, professor i sociologi, Institutet för social forskning, Stockholms universitet

Marie Grusell, docent, JMG, Göteborgs Universitet

Marie Gustafsson Sendén, docent, psykologi, Stockholms universitet

Marie Hållander, lektor i pedagogik, Södertörns högskola

Marie Jarnesand, doktorand i processrätt, Stockholms universitet

Marie Larsson, doktorand i sociologi, Lunds universitet

Marie Nordmark, Lektor i Svenska, Högskolan Dalarna rie Nordmark, t

Marie Stenseke, professor i kulturgeografi, Göteborgs universitet och forskningschef, Interdisciplinary Academy vid SLU

Marie Stissing Jensen, doktorand, statsvetenskap, Lunds universitet

Marie Ståhl, Lektor i pedagogiskt arbete, Göteborgs universitet

Marie Sörlin, lektor i svenska språket, Uppsala universitet

Marie Wos, doktorand, Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms Universitet

Marigó Oulis, universitetslektor i civilrätt, Uppsala universitet

Marina Nistotskaya, docent, statsvetenskap, Göteborgs universitet

Marina Toger, universitetslektor i kulturgeografi, Uppsala universitet

Maris Gillette, professor i socialantropologi, Göteborgs universitet

Marit Stub Nybelius, lektor Idrott- och hälsovetenskap. Högskolan Dalarna

Maritha Jacobsson, docent och universitetslektor i socialt arbete, Uppsala universitet

Marja-Liisa Keinänen, docent i religionshistoria, Stockholms universitet

Markus Balázs Göransson, lektor, Försvarshögskolan

Markus Sjölén Gustafsson, doktorand i Statsvetenskap, Uppsala Universitet

Marta Miklikowska, docent i psykologi, Institute for Globally Distributed Open Research and Education

Martha Middlemiss Lé Mon, forskare i religionssociologi, Uppsala universitet

Martien Schrooten, docent i psykologi, Örebro universitet

Martin Almbjär, forskare i historia, Uppsala Universitet

Martin Berg, professor i medieteknik, Malmö universitet

Martin Berglund, docent i finansrätt, Uppsala universitet

Martin Berntson, professor i religionsvetenskap och teologi, Göteborgs universitet

Martin Bäckström, professor i psykologi, Lunds universitet

Martin Carlsson-Wall, docent i företagsekonomi, Handelshögskolan i Stockholm

Martin Cathcart Frödén, konstnärlig lektor, Malmö Universitet

Martin Danielsson, lektor i medie- och kommunikationsvetenskap, Högskolan i Halmstad

Martin Englund, doktorand historia, Södertörns högskola

Martin Ericsson, docent i historia, Lunds universitet

Martin Fransson, lektor i företagsekonomi, Karlstads universitet

Martin fredriksson, docent, Tema Kultur och samhälle, Linköpings universitet

Martin Gren, professor i kulturgeografi, Linnéuniversitetet

Martin Gustavsson, docent i ekonomisk historia, Stockholms universitet

Martin Hall, docent i statsvetenskap, Lunds universitet

Martin Harling, Fil.dr. i Pedagogiskt arbete, Göteborgs universitet

Martin Hällsten, professor i sociologi, Stockholms universitet

Martin Jacobson, doktorand i statsvetenskap, Uppsala universitet

Martin Joormann, universitetslektor i socialt arbete, Karlstads universitet

Martin Karlberg, universitetslektor i didaktik, Uppsala universitet

Martin Kolk, docent i demografi, Stockholms universitet

Martin Lund, universitetslektor i religionsvetenskap, Malmö universitet

Martin Lundin, docent i statsvetenskap, Uppsala universitet

Martin Magnusson, docent i datavetenskap, Örebro universitet

Martin Westin, forskare i Miljökommunikation vid SLU

Martin Wottle, docent i historia, Södertörns högskola

Martin Åberg, professor i historia, Karlstads universitet

Martina Böök, doktorand i historia, Linnéuniveristetet

Martina Nordqvist, doktorand i vuxnas lärande, Linköpings universitet

Martina Norling, universitetslektor i pedagogik, Örebro Universitet

Martina Vikander, doktorand i socialt arbete, Örebro universitet

Martina Wiksten, doktorand, Barn- och ungdomsvetenskap, Stockholms universitet

Maryam Nastar, associate professor i Sustainability Science, Lund University

Mathias Berggren, fil.dr., adjunkt i psykologi, Uppsala universitet

Mathias Ericson, lektor i Kulturvetenskap, Göteborgs universitet

Mathias Zannakis, lektor i utbildningsvetenskap, doktor i statsvetenskap, Högskolan Väst

Matilda Arvidsson, docent i internationell rätt och biträdande lektor i rättsvetenskap, Göteborgs universitet

Matilda Baraibar, forskare i ekonomisk historia, Stockholms universitet.

Matilda Hellman, professor i sociologi, Uppsala universitet, forskningsdirektör, Helsingfors universitet

Matilda SvenssoN Chowdhury, lektor i socialt arbete, Malmö universitet

Matilda Wiklund, docent i pedagogik, Stockholms universitet

Matilde Anxo Tiozzo, doktorand, Göteborgs Univeristet och EHESS Paris

Mats Alvesson, professor, organisationsforskare, Lunds Universitet

Mats Alvesson, professor, organisationsteori, Lunds universitet

Mats Andrén, lektor i Tema Barn, Linköpings universitet

Mats Andrén, professor idéhistoria, Göteborgs universitet

Mats Berglund, doktor i historia, Stockholms universitet

Mats Deland, lektor i historia, Mittuniversitetet

Mats Deutschmann, professor i engelska, Örebro universitet

Mats Ekendahl, professor i socialt arbete, Stockholms universitet

Mats Ekström, professor, JMG, Göteborgs universitet

Mats Franzén, professor emeritus i sociologi, Uppsala universitet

Mats Fridlund, före detta ordförande Aalto-universitetets forskningsetiska kommitté, docent i idé- och lärdomshistoria, Göteborgs universitet

Mats Hallenberg, professor i historia, Stockholms universitet

Mats Hammarstedt, professor i nationalekonomi, Linnéuniversitetet

Mats Humble, medicine doktor, forskare, Örebro Universitet

Mats Jakobsson, lektor sociologi, Luleå tekniska universitet

Mats Landqvist, professor i retorik, Örebro universitet

Mats Nilsson, docent miljövetenskap, Södertörns högskola

Mats Rosengren, professor i retorik, Uppsala universitet

Mats Öhlén, lektor i statsvetenskap, Högskolan Dalarna

Matteo De Donà, postdoktor i statsvetenskap, Lunds universitet

Matthaios Amanatiadis, doktorand i historia, Uppsala Universitet

Matthew Kott, forskare i historia vid Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier, Uppsala universitet

Matthew L Tompkins, postdoctoral researcher, Department of Cognitive Science, Lund University

Matthew Tuggey, doktorand i institutionen för globala studier, Göteborgs universitet

Matthias Holmstedt, lektor företagsekonomi, Mälardalens universitet

Mattias Agerberg, Docent i statsvetenskap, Göteborgs universitet

Mattias Elg, professor i kvalitetsteknik, Linköpings universitet

Mattias Forsgren, doktorand i kognitionspsykologi, Uppsala universitet

Mattias Kärrholm, professor i arkitekturteori, Lunds universitet

Mattias Nylund, docent i pedagogik, Göteborgs universitet

Mattias Tydén, docent, Historiska institutionen, Stockholms universitet

Mattias Wahlström, docent i sociologi och viceprefekt, Göteborgs universitet

Mattis Karlsson, Lektor i Sociolgi, Linköpings Universitet

Max Koch, professor i socialt arbete, Lunds universitet

Max Liljefors, professor i konsthistoria och visuella studier, Lunds universitet

Max Thaning, doktorand i sociologi, Stockholms universitet

Maximilian Broberg, universitetslektor i religionsbeteendevetenskap, Uppsala universitet

Melissa A. Barton, doktorand i hållbarhetsvetenskap, Stockholm Resilience Centre, Stockholms universitet

Merja Ellefson, medie- och kommunikationsvetenskap, Örebro universitet

Merritt Polk, professor, humanekologi, Globala studier, Göteborgs universitet

Metin Özdemir, docent, psykologi, Örebro universitet

Mia Carlsson, docent i civilrätt, universitetslektor, Stockholms universitet

Mia Eriksson, lektor i genusvetenskap, Linnéuniversitetet

Mia Lind, Doktorand i sociologi, Umeå universitet

Mia Svantesson, docent i medicinsk etik, Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Region Örebro län, affilierad till Örebro universiet.

Mia-Marie Hammarlin, docent etnologi, Lunds universitet

Micael Grenholm, doktorand i kyrko- och missionsstudier, Lunds universitet

Michael Funke, Fil. Dr, ekonomisk historia Uppsala universitet/ Stockholms handelshögskola

Michael Gilek, professor i miljövetenskap, Södertörns högskola

Michael Hellner, professor i internationell privat- och processrätt, Stockholms universitet

Michael Håkansson, lektor i didaktik, Stockholms universitet, Institutionen för pedagogik och didaktik

Michael Karlsson, professor, medie- och kommunikationsvetenskap, Karlstads universitet

Michael Rübsamen, fil.dr. Medie- och kommunikationsvetenskap, Lunds universitet

Michael Schulz, professor i freds- och utvecklingsforskning, prefekt, Göteborgs universitet

Michael Tengberg, professor i pedagogiskt arbete, Karlstads universitet

Michaela Malmberg, doktorand, Historia, Stockholms Universitet

Michaela Tjernberg, doktorand i psykologi, Mittuniversitetet

Michal Grahn, forskare i statsvetenskap, Uppsala universitet

Michel Vincent Anderlini, doktorand i global politik, Malmö universitet

Mika Hietanen, lektor i retorik, Lunds universitet; docent i nytestamentlig exegetik, företrädesvis retorik, Åbo Akademi

Mika Pohjola, doktorand i utbildningsvetenskap, Lunds universitet / Kungliga Musikhögskolan i Stockholm

Mikael Askander, docent i intermediala studier, Lunds universitet

Mikael Bruér, doktorand i historia och historiedidaktik, Malmö universitet

Mikael Börjesson, professor i utbildningssociologi, Uppsala universitet

Mikael Gilljam, professor i statsvetenskap och prefekt, Göteborgs universitet

Mikael Holmgren Caicedo, docent i företagsekonomi, Stockholms universitet

Mikael Holmgren, universitetslektor, statsvetenskap, Örebro universitet

Mikael Johansson, professor i psykologi, Lunds universitet

Mikael Jolkkonen, doktor i biokemi vid Uppsala universitet, kärnbränsleforskare vid KTHHe

Mikael Karlsson, docent i miljövetenskap, Uppsala universitet

Mikael Lundmark, lektor i religionsvetenskap, Umeå universitet

Mikael Löfström, lektor, offentlig förvaltning, Göteborgs universitet

Mikael Persson, lektor i pedagogik, Stockholms universitet

Mikael Persson, professor, statsvetenskap, Göteborgs Universitet

Mikael Quennerstedt, professor i idrottsvetenskap, Gymnastik- och idrottshögskolan

Mikael Rostila, professor i folkhälsovetenskap, Stockholms universitet

Mikael Stattin, professor, sociologi, Umeå universitet

Mikael Sundström, universitetslektor statsvetenskap, Lunds universitet

Mikael Svensson, professor, University of Florida & Göteborgs universitet

Mikael Wendschlag, forskare, ekonomisk historia, Uppsala universitet

Mikaela Sundberg, professor i sociologi, Stockholms universitet

Mike Farjam, forskare, Lunds universitet

Mikela Lundahl Hero, lektor i idéhistoria, Institutionen för globala studier, Göteborgs universitet

Milda Tylaite, lektor i företagsekonomi, Handelshögskolan i Stockholm

Mimmi Barmark, lektor i sociologi, Lunds universitet

Mimmi Gustafsson, doktorand i nationalekonomi, Linköpings universitet

Mimmi Norgren Hansson, doktorand i religionsvetenskap, Umeå universitet

Minna Genbäck, universitetslektor i statistik, Umeå universitet

Minna Salminen-Karlsson, forskare i sociologi, Uppsala universitet

Minoo Alinia, docent i sociologi och universitetslektor, Uppsala universitet.

Miriam Huitric, doktor i systemekologi, Stockholms universitet

Miriam Ingeson, doktorand i straffrätt, Uppsala universitet

Miriam Sünder, doktorand i systematisk teologi, Göteborg universitet

Moa Bladini, lektor i straffrätt, Göteborgs universitet

Moa Bursell, docent i sociologi, Institutet för framtidsstudier

Moa Dahlberg, doktorand i statsvetenskap, Luleå Tekniska Universitet

Moa Eriksson Krutrök, lektor i medie- och kommunikationsvetenskap, Umeå universitet

Moa Frödin Gruneau, forskare i statsvetenskap, Göteborgs universitet

Moa Lindqvist, doktorand i utbildningssociologi, Uppsala universitet

Moa Mårtensson, forskare i statsvetenskap, Uppsala universitet

Moa Peldán Carlsson, doktorand i krigsvetenskap, Försvarshögskolan

Molly Sundberg, biträdande lektor i socialantropologi, Stockholms universitet

Mona Lilja, professor i freds- och utvecklingsforskning, Göteborgs universitet/Malmö Universitet

Monica Hunsberger, docent i folkhälsovetenskap, Göteborgs universitet

Monica Skrinjar, adjunkt i kriminologi, Högskolan i Gävle

Monika Bauhr, professor i statsvetenskap, Göteborgs universitet

Monika Berg, lektor i sociologi, Örebro universitet

Monika de Silva, doktorand i statsvetenskap, Göteborgs universitet

Monika Djerf-Pierre, professor, JMG, Göteborgs Universitet

Morten Nørholm, docent i pedagogik (Uppsala), för tillfället utan jobb

Murat Mirata, lektor i industriell och urban symbios, Linköpings universitet

My Hellsing, forskare i historia, Stockholms universitet

My Klockar Linder, lektor i kulturstudier, Karlstads universitet

My Sjunnestrand, doktorand i kostvetenskap, Uppsala universitet

Måns Magnusson, docent i statistik vid Uppsala universitet

Mårten Hammarlund, doktorand i psykologi, Stockholms universitet

Nadia Lovell, lektor i socialantropologi, Stockholms universitet

Nadia Moberg, lektor i musikpedagogik, Örebro universitet

Naghmeh Nasiritousi, docent i Statsvetenskap vid Utrikespolitiska institutet och Uppsala universitet

Nanda Wijermans, forskare i hållbarhetsvetenskap, Stockholms universitet

Nanna Rask, doktorand i samhällsvetenskapliga miljöstudier, Göteborgs universitet

Natalia Tomczyk Lövfors, doktorand i vuxnas lärande, Linköpings universitet

Natalia Volvach, doktorand i tvåspråkighet, Stockholms universitet

Nataliia Zinevych, forskare i historia, Södertörns högskola

Nathan Siegrist, doktorand i sociologi, Göteborgs universitet

Nazem Tahvilzadeh, docent, lektor, offentlig förvaltning, Södertörns högskola

Nedžad Mešić, Universitetslektor i Pedagogiskt arbete, Linköpings universitet

Nicholas Aylott, docent i statsvetenskap, Södertörns högskola

Nick Butler, lektor i företagsekonomi, Stockholms universitet

Nicklas Dennermalm, doktorand i socialt arbete, Stockholms universitet

Nicklas Hållen, docent Engelska, Karlstads universitet

Nicklas Neuman, docent i kostvetenskap, Uppsala universitet

Nicklas Pettersson, lektor i statistik, Örebro universitet

Niclas Abrahamsson, professor i svenska som andraspråk, Stockholms universitet

Niclas Johansson, lektor litteraturvetenskap, Mälardalens universitet

Nicole von Rost Biedron, doktorand i religionsvetenskap, Linnéuniversitetet

Nicolina Ewards Öberg, doktorand i Etnicitet och Migration, Linköpings universitet

Nicoline Roth, doktorand i socialt arbete, Stockholms universitet

Niklas Bernsand, doktorand, adjunkt i Öst- och Centraleuropastudier, Lunds universitet

Niklas Bolin, lektor och docent i statsvetenskap, Mittuniversitetet

Niklas Bondesson, docent företagskoomi, Stockholms universitet

Niklas Bremberg, docent i statsvetenskap, Stockholms universitet

Niklas Eriksen, docent i matematik, Örebro universitet

Niklas Harring, docent i statsvetenskap, Göteborgs universitet

Niklas Hill, lektor i socialt arbete, Södertörns högskola

Niklas Nilsson, docent i krigsvetenskap, Försvarshögskolan

Niklas Norén, docent i pedagogik, Uppsala universitet

Niklas Selberg, docent och universitetslektor i civilrätt, Lunds universitet

Nikolas Glover, docent, ekonomisk historia, Uppsala universitet

Nils Brunsson, professor i företagsekonomi, Uppsala universitet och Score

Nils Dahlbäck, professor emeritus i kognitionsvetenskap, Linköpings universitet

Nils Droste, Biträdande universitetslektor i statsvetenskap, Lunds universitet

Nils Edling, professor i historia, Stockholms universitet

Nils Gustafsson, universitetslektor i strategisk kommunikation, Lunds universitet

Nils Kirsten, lektor i pedagogik, Uppsala universitet

Nils Vallberg, doktorand i pedagogiskt arbete, Linköpings universitet

Nina Bergdahl, lektor, Högskolan i Halmstad, Stockholms universitet

Nina Carlsson, postdoktor i statsvetenskap, Uppsala Universitet

Nina Gren, fil dr och lektor i socialantropologi, Lunds universitet

Nina V Gunnarsson, lektor i socialt arbete, Jönköping University.

Ninive von Greiff, docent i socialt arbete, Stockholms universitet

Noomi Weinryb, docent och lektor i företagsekonomi, inriktning offentlig förvaltning, Södertörns högskola

Nora Germundsson, doktorand i socialt arbete, Stockholms universitet

Nora Räthzel, professor i sociologi, Umeå universitet

Norbert Götz, professor i historia, Samtidshistoriska institutet, Södertörns högskola

Norma Montesino, docent i socialt arbete, Lunds universitet

Nurit Nobel, doktorand i marknadsföring, Handelshögskolan i Stockholm

Ola Agevall, professor i sociologi, Linnéuniversitetet

Ola Andersson, docent i nationalekonomi, Uppsala universitet

Ola Sigurdson, professor i tros- och livsåskådningsvetenskap, Göteborgs universitet

Ola Svenson, professor emeritus, Psykologi, Stockholms universitet

Ola Svensson, docent i evolutionär ekologi, Högskolan i Borås

Olav Nygård, lektor i etnicitets- och migrationsstudier, Linköpings universitet

Olcay Sert, professor i engelskdidaktik, Mälardalens universitet

Olga Kochukhova, docent i psykologi, Uppsala universitet

Oliver Scharbrodt, professor i islamologi, Lunds universitet

Olle Folke, Professor i Statsvetenskap, Uppsala universitet

Olle Frödin, docent i sociologi, Lunds universitet

Olle Hage, universitetslektor i nationalekonomi, Luleå tekniska universitet

Olle Jansson, docent i ekonomisk historia, Uppsala universitet

Olle Sundström, docent i religionshistoria, Umeå universitet

Olof Blomqvist, doktorand i historia, Stockholms Universitet

Olof Bäckman, professor i kriminologi, Stockholms universitet

Olof Hjelm, professor miljömanagement, Linköpings universitet

Olof Johansson Stenman, professor i nationalekonomi, Göteborgs universitet

Olof Molander, postdoc, Karolinska Institutet

Olof Reichenberg, biträdande lektor i sociologi, Linnéuniversitetet

Olof Wilske. universitetslektor i konstitutionell rätt, Uppsala universitet

Olov Aronson, lektor i sociologi, Örebro universitet

Olov Dahlin, universitetslektor i religionsvetenskap, Högskolan i Gävle

Olov Hemmingsson, fil. dr i Sociologi, Mittuniversitetet

Onkar Kular, professor i design, Göteborgs universitet

Oriana Quaglietta Bernal, forskare och föreläsare, Lunds universitet & Högskola Kristianstad

Orla Vigsö, professor i medie- och kommunikationsvetenskap, Göteborgs universitet

Orsi Husz, professor i idéhistoria, Uppsala universitet

Oscar Jacobsson, postdoktor i kulturgeografi, Göteborgs universitet

Oscar Kjell, docent i psykologi, Lund universitet

Oscar Larsson, docent, biträdande lektor, Försvarshögskolan

Oskar Abrahamsson, doktorand i kulturgeografi, Göteborgs universitet

Oskar Berggren, Doktorand i statsvetenskap, Uppsala universitet

Oskar Krantz, universitetslektor i socialt arbete, Malmö universitet

Oskar Lindgren, doktorand i naturresurser och hållbar utveckling, Uppsala universitet

Oskar Mossberg, forskare i civilrätt, Uppsala universitet

Oskar Pettersson, doktorand i statsvetenskap, Uppsala universitet

Ov Cristian Norocel, docent i statskunskap och genusvetenskap, Lunds universitet

P O Norell, senior professor i statsvetenskap, Karlstads universitet

Palle Dahlstedt, professor i interaktionsdesign, Göteborgs universitet

Paola Hellmalm, doktorand i företagsekonomi, Stockholms universitet

Paola Sartoretto, docent i medie-och kommunikationsvetenskap, Jönköping University

Paolo Velásquez, doktor i sociologi, Umeå universitet

Patric Nordbeck, postdok, Institutionen för psykologi, Lunds universitet

Patrik Cras, forskare i landsbygdsutveckling, Sveriges lantbruksuniversitet

Patrik Fridlund, docent i religionsfilosofi, Lunds universitet

Patrik Hall, professor i statsvetenskap, Malmö universitet

Patrik Johansson, lektor i statsvetenskap, Umeå universitet

Patrik Karlsson, professor i socialt arbete, Stockholms universitet

Patrik Lundell, professor i historia, Örebro universitet

Patrik Michaelsen, postdoktor i statsvetenskap, Göteborgs universitet

Patrik Möller, doktor i idéhistoria, Karlstads universitet

Patrik Oskarsson, forskare, Sveriges lantbruksuniversitet

Patrik Sjöberg, universitetslektor i filmvetenskap, Högskolan i Gävle/Stockholms konstnärliga högskola

Patrik Ström, docent och föreståndare, European Institute of Japanese Studies, Handelshögskolan i Stockholm

Patrik Zapata, professor i offentlig förvaltning, Göteborgs universitet

Patrik Öhberg, docent i statsvetenskap, Göteborgs universitet.

Patryk Sapa, doktorand i civilrätt, Stockholms universitet

Paul Graham Raven, projektforskare i samhällsframtider, Malmö universitet

Paul Johannesson, professor i data- och systemvetenskap, Stockholms universitet

Paul Lappalainen, doktorand i diskrimineringsrätt, Stockholms universitet

Paula Blomqvist, professor i statsvetenskap, Uppsala universitet

Paulina Vaughn, doktorand i statsvetenskap, Lunds universitet

Pawel Odyniec, universitetsadjunkt i religionsvetenskap, Karlstads universitet

Pedro Sanches, Biträdande universitetslektor, Umeå universitet

Pehr Granqvist, professor i psykologi, Stockholms universitet.

Peo Hansen, professor i statsvetenskap, Linköpings universitet

Per Adman, docent i statskunskap, Uppsala universitet

Per Anders Rudling, docent, universitetslektor i historia, Wallenberg Academy Fellow, Lunds universitet

Per Andersson, professor i pedagogik Linköpings universitet

Per Bauhn, professor emeritus i praktisk filosofi, Linnéuniversitetet

Per Blomberg, doktorand i matematikens didaktik, Karlstad universitet

Per Bäckström, professor emeritus, Linnéuniversitetet

Per Dannefjord, universitetslektor i sociologi, Linnéuniversitetet

Per Ekman, doktorand i statsvetenskap, Uppsala universitet

Per Engzell, docent i sociologi, Stockholms Universitet

Per Flensburg, professor i informatik, Strömstad akademi

Per Hammarström, docent i historia, Mittuniversitetet

Per Henrik Hedberg, Södertörns högskola och Handelshögskolan i Stockholm

Per Lundin, biträdande professor i teknikhistoria, Chalmers tekniska högskola

Per Olof Berg, professor emeritus, företagsekonomi , Stockholms Universitet

Per Sandström, docent i skogshushållning, SLU

Per Skedinger, adjungerad professor i nationalekonomi, Linneuniversitetet i Växjö och Institutet för Näringslivsforskning.

Per Strömblad, professor i statsvetenskap, Linnéuniversitetet

Per Ståhlberg, docent i medievetenskap, Södertörns högskola

Per Thunholm, Strategisk rådgivare Försvarshögskolan och Doktorand Åbo Akademi i Finland

Per Widén, docent i idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet

Per-Anders Hillgren, professor i interaktionsdesign, Malmö universitet

Per-Anders Svärd, universitetslektor i samhällskunskap, Örebro universitet

Per-Erik Ellström, professor emeritus i pedagogik, Linköpings universitet

Pernilla Andersson, lektor i didaktik, Uppsala Universitet

Pernilla Hagbert, forskare i Urbana och Regionala Studier, Kungliga Tekniska högskolan

Pernilla Jonsson Severson, docent i medie- och kommunikationsvetenskap, Linnéuniversitetet

Pernilla Ouis, professor i socialt arbete, Högskolan i Halmstad

Peter Andersson, universitetslektor i socialt arbete, Stockholm universitet

Peter Bennesved, idéhistoriker och analytiker vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI).

Peter Bergström, docent i pedagogiskt arbete, Umeå universitet

Peter Dahlin, docent i företagsekonomi, Mälardalens universitet

Peter Dellgran, professor emeritus i socialt arbete, Göteborgs universitet

Peter Esaiasson, professor i statsvetenskap, Göteborgs universitet

Peter Fritzell, docent i ortopedi, Uppsala universitet

Peter Hallberg, docent i statsvetenskap, Malmö universitet

Peter Hedström, professor i analytisk sociologi, Linköpings universitet

Peter Holmqvist, lektor i socialt arbete, Linköpings universitet

Peter Jakobsson, docent i medie- och kommunikationsvetenskap, Uppsala universitet

Peter Johansson, lektor i freds- och utvecklingsforskning, Göteborgs universitet

Peter Lilja, universitetslektor i pedagogik, Malmö universitet.

Peter Ljunglöf, universitetslektor och docent i datavetenskap och datalingvistik, Göteborgs universitet

Peter Nilsson, professor, nationalekonomi, Stockholms universitet

Peter Ramsjö, doktorand i förvaltningsrätt, Uppsala universitet

Peter Ström, lektor i svenska språket, Umeå universitet

Peter Waara, professor utbildningsvetenskap, Uppsala universitet

Peter Wennberg, professor, Institutionen för Folkhälsovetenskap, Stockholms universitet

Peter Wikström, biträdande lektor i engelsk språkvetenskap, Karlstads universitet

Peter Öberg, professor i socialt arbete, Högskolan i Gävle

Peteris Timofejevs, universitetslektor i statsvetenskap, Umeå universitet

Petra Angervall, professor i pedagogiskt arbete, Högskolan i Borås

Petra Jonvallen, docent i genus och teknik, Luleå tekniska universitet

Petra Magnusson. biträdande professor i svenska med didaktisk inriktning, Högskolan Kristianstad

Petra Roll Bennet, universitetslektor i pedagogik, Stockholms universitet

Petra Svensson Källberg, universitetslektor i matematikdidaktik, Malmö universitet

Petra Ulmanen, lektor i socialt arbete, Stockholms universitet

Petri Laukka, professor i psykologi, Stockholms universitet

Petros Gougoulakis, professor i pedagogik, Stockholms universitet

Petrus Olander, postdoktor i statsvetenskap, Göteborgs universitet

Petter Danckwardt, doktorand i rättsvetenskap, Örebro universitet

Petter Falk, doktorand i statsvetenskap, Karlstads universitet

Petter Karlsson, doktorand i socialt arbete, Socialhögskolan, Lunds universitet

Petter Kjellander, professor i viltekologi, Sveriges lantbruksuniversitet

Philip Gustafsson, doktorand i psykologi, Stockholms universitet

Philip Halldén, universitetslektor i religionshistoria, Stockholms universitet

Philip K. Creswell, universitetsadjunkt i sociologi, Mälardalens universitet

Philip Kappen, docent entreprenörskap, KTH

Philip Pärnamets, forskare i psykologi, Karolinska Institutet

Philippe Goldin, PhD, Visiting Professor, Psychology, Lund University

Pia Kjellbom, lektor i välfärdsrätt, Linköpings universitet

Pia Lundqvist, docent i historia, Göteborgs universitet

Pia Raattamaa Visén, universitetslektor i språkdidaktik med inriktning svenska, Stockholms universitet

Pille Pruulmann-Vengerfeldt, professor i media och kommunikation, Malmö Universitet

Pinar Dinc, lektor i statsvetenskap, Lund University

Pontus Larsen, doktorand i pedagogiskt arbete, Linköpings universitet

Pontus Strimling, Institutet för Framtidsstudier

Proshant Chakraborty, doktorand i socialantropologi, Göteborgs universitet

Pär Dalén, doktorand i sociologi, Stockholms universitet

Pär Frohnert, lektor i historia, Stockholms universitet

Pär Löfstrand, lektor i psykologi, Mittuniversitetet

Pär Poromaa Isling, universitetslektor, Umeå universitet

Pär Widén, universitetslektor i pedagogik, Malmö universitet

Pär Wikman, forskare i ekonomisk historia, Uppsala universitet

Pär Zetterberg, docent och universitetslektor i statsvetenskap, Uppsala universitet

Quintin Gumucio, fd lektor i kulturantropologi, Uppsala universitet

Radu Harald Dinu, universitetslektor historia, Jönköping University

Rafael Ahlskog, forskare i statskunskap, Uppsala universitet

Ragnar Lundström, docent i sociologi, Umeå universitet

Ragnhild Nilsson, lektor i statsvetenskap, Mittuniversitetet

Raoul Galli, studierektor i socialantropologi, Stockholms universitet

Rasmus Broms, docent i statsvetenskap, Göteborgs universitet

Rasmus Einarsson, forskare i hållbara livsmedelssystem, Sveriges lantbruksuniversitet

Rasmus Nykvist, biträdande lektor i företagsekonomi, Linköpings universitet

Raver Gültekin, doktorand, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet

Rawaz Shanagar, doktorand i rättshistoria, Uppsala universitet

Rebecca Adami, docent i pedagogik, Stockholms universitet

Rebecca Selberg, docent och lektor i genusvetenskap, Lunds universitet

Rebecca Söderström, docent i civilrätt, Uppsala universitet

Rebecca Ye, docent i pedagogik, Stockholms universitet

Rebecka Dahlkvist, doktorand i historia, Göteborgs universitet

Rebecka Göransdotter, doktorand i utbildningssociologi, Uppsala universitet

Rebecka Lettevall, professor i idéhistoria, Malmö universitet

Rebecka Söderberg, doktorand i IMER, Malmö Universitet

Reine Rydén, universitetslektor i arkivvetenskap, Uppsala universitet

Renata Ingbrant, docent i slaviska språk, Stockholms universitet

Renate Minas, professor i socialt arbete, Stockholm universitet

Renaud de la Brosse, professor i kommunikation, Linnéuniversitetet

René Léon Rosales, fil dr etnologi, forskare, Mångkulturellt centrum

Rene van der Wal, Professor of Environmental Citizen Science, Sveriges lantbruksuniversitet

Renita Thedvall, universitetslektor i socialantropologi, Stockholms universitet

Rense Nieuwenhuis, docent i sociologi, Swedish Institute for Social Research (SOFI), Stockholms Universitet

Ricardo Goncalves, doktorand i pedagogik, Örebro universitet

Richard Ek, professor i kulturgeografi, Karlstads universitet

Richard Johansson, docent i språkteknologi, Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola

Richard Nakamura, universitetslektor i företagsekonomi, Göteborgs universitet

Richard Pleijel, forskare i översättningsvetenskap, Stockholms universitet

Richard Öhrvall, forskare i statsvetenskap, Linköpings universitet

Rickard Andersson, doktor i statsvetenskap, Lunds universitet

Rickard Jonsson, professor, barn och ungdomsvetenskap, Stockholms universitet

Rickard Lalander, professor i globala utvecklingsstudier/miljövetenskap, Södertörns högskola

Riikka Murto, forskare, Handelshögskolan i Stockholm

Rikard Friberg von Sydow, dr i etik, lektor i Arkivvetenskap, Södertörns högskola

Rikard Hoogland, docent i teatervetenskap, Stockholms universitet.

Rikard Liljenfors, universitetslektor i psykologi, Örebro universitet

Robert Demir, docent och biträdande professor i företagsekonomi, Linköpings universitet

Robert Lundmark, professor i nationalekonomi, Luleå tekniska universitet

Robert Östling, professor i nationalekonomi, Handelshögskolan i Stockholm

Roberto Scaramuzzino, docent och lektor i socialt arbet, Lunds Universitet

Robin Bergh, docent och lektor i psykologi, Uppsala Universitet

Robin Ekelund, Fil. Dr. Historia, Malmö universitet

Robin Gålnander, biträdande lektor i kriminologi, Stockholms universitet

Robin Jonsson, universitetslektor/postdoc i arbetsvetenskap, Göteborgs universitet

Robin Rönneke Belfrage, doktorand i statsvetenskap, Uppsala universitet

Roger Bandick, docent, nationalekonomi, Linköping universitet

Roger Olsson, lektor i pedagogiskt arbete, Karlstads universitet

Roine Viklund, universitetslektor i teknikhistoria, Luleå tekniska universitet

Rola El-Husseini Dean, lektor i statsvetenskap och docent i sociologi, Lunds universitet

Roland Ahlstrand, professor i arbetsvetenskap, Högskolan Dalarna

Roland Kadefors, professor em, sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet

Roland Kostić, lektor i Förintelsen och folkmord studier, Uppsala universitet

Roland Paulsen, docent i sociologi, Lunds universitet

Rolf Hugoson, lektor i statsvetenskap, Umeå universitet

Rolf Lidskog, professor i sociologi, Örebro universitet

Roman Horbyk, universitetslektor i medier- och kommunikationsvetenskap, Örebro universitet

Ronald Byaruhanga, doktorand i hållbarhetsvetenskap, Lunds universitet

Roujman Shahbazian, doktor i sociologi, SOFI, Stockholms universitet

Rouzbeh Parsi, Programchef, Utrikespolitiska institutet

Ruhi Tyson, lektor i pedagogik, Stockholms universitet

Rúna í Baianstovu, lektor i socialt arbete, Örebro universitet

Rvid Båve, docent i teoretisk filosofi, University of Lisbon

Ryan Switzer, doktorand i sociologi, Stockholms universitet

Sabine Gebert Persson, docent i företagsekonomi, Uppsala universitet

Sabine Gruber, professor i socialt arbete, Mittuniversitetet

Sabrina Dressel, forskare, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Saga Bokne, doktorand i engelsk litteratur, Karlstads universitet

Saila Piippola, universitetslektor i sociologi, Luleå tekniska universitet

Sally Wiggins Young, professor i diskursiv psykologi, Linköpings universitet

Sally Windsor docent i pedagogiskt arbete, Göteborgs universitet

Salvatore Paolo De Rosa, postdoc, Lunds universitet, Centre for Sustainability Studies

Samantha Stedtler, doktorand i kognitionsvetenskap, Lund universitet

Sammyh Khan, docent i psykologi, Örebro universitet

Samuel Edquist, professor i historia, Mittuniversitetet

Samuel Sundvall, doktorand i historia, CEDAR, Umeå universitet

Sandra Andersson, doktorand i socialt arbete, Karlstads universitet

Sandra Jönson, docent i Psykologi, Malmö universitet

Sandra Karlsson, Lektor i socialt arbete, Södertörns högskola

Sangeeta Bagga-Gupta, professor i pedagogik med tvärvetenskaplig bakgrund, Jönköping University

Sanna Aila Gustafsson, docent, Örebro universitet

Sanna Forslund, doktorand i psykologi, Uppsala universitet

Sanna Tielman Tärnström, lektor i sociologi/socialt arbete, Stockholms universitet

Santa Slokenberga, lektor i förvaltningsrätt, Uppsala universitet

Sara Andersson, postdoktor i barn- och ungdomsvetenskap, Stockholms universitet

Sara Backman Prytz, lektor i barn- och ungdomsvetenskap, Uppsala universitet

Sara Brogaard, lektor i hållbarhetsvetenskap, Lunds Universitet

Sara Bäckström, doktorand i etnologi, Umeå universitet

Sara Eldén, docent i sociologi, Lunds universitet

Sara Ellis Nilsson, forskare och studierektor i historia, Linnéuniversitetet

Sara Farshchi, postdok, engelsk språkvetenskap, Lunds Universitet

Sara Ferlander, docent i sociologi, Södertörns högskola

Sara Frödén, lektor i pedagogik, Örebro universitet

Sara Gabrielsson, Lektor i Hållbarhetsvetenskap, Lunds universitet

Sara Gottschalk, doktorand i design, Linnéuniversitetet, Malmö universitet

Sara Hellman, doktorand i svenska, Södertörns högskola

Sara Holmgren, forskare i Miljökommunikation, Sveriges lantbruksuniversitet

Sara Johnsdotter, professor, medicinsk antropologi, Malmö universitet

Sara Kalm, docent, statsvetenskap, Lunds universitet

Sara Renström, forskare i design, RISE Research Institutes of Sweden

Sara Rosengren, professor, Handelshögskolan i Stockholm

Sara Stendahl, professor i offentlig rätt, Handelshögskolan, Göteborgs universitet

Sara van der Hoeven, doktorand i freds- och utvecklingsforskning, Göteborgs universitet

Sara Wittberg, doktorand, Linköpings universitet

Sara Wittzell, doktorand i socialt arbete, Stockholms universitet

Sarah Backman, doktorand i internationella relationer, Stockholms Universitet

Sarah Bodelson, doktorand i global politik, Malmö universitet

Sarah Campbell doktorand i didaktik, Uppsala universitet

Sarah Cornell, docent i sustanability science, Stockholm Resilience Centre, Stockholms universitet

Sarah Philipson Isaac, doktorand i sociologi, Göteborgs universitet

Sari Nauman, forskare i historia, Göteborgs universitet

Sebastian Abrahamsson, docent i sociologi, Uppsala universitet

Sebastian Larsson, lektor i krigsvetenskap, Försvarshögskolan

Sebastian Linke, docent i samhällsvetenskapliga miljöstudier, Göteborgs universitet

Sebastian Lundmark, forskare på SOM-institutet, Göteborgs universitet

Sebastian Piepenburg, doktorand i pedagogik, Örebro universitet

Sebastian Sirén, forskare vid Institutet för social forskning, Stockholms universitet

Sebastian van Baalen, biträdande universitetslektor i freds- och konfliktforskning, Uppsala universitet

Seema Arora-Jonsson, SLU

Shamal Kaveh, universitetslektor i utbildningshistoria, Stockholms universitet.

Shelbi Taylor, doktorand i pedagogik, Södertörns Högskola

Shifte Mosalli, doktorand i sociologi, Mittuniversitetet

Shirin Ahlbäck Öberg, Professor i statskunskap, Uppsala universitet

Shirley Näslund, docent i svenska, Linnéuniversitetet

Shruti Taneja Johansson, docent i pedagogik, Göteborgs universitet

Signe Askersjö, doktorand i socialantropologi, Göteborgs universitet

Signild Risenfors, docent i pedagogik, Högskolan Väst

Sigrun Helmfrid, PhD i socialantropologi, Stockholms Universitet

Silje Lundgren, universitetslektor i genusvetenskap, Linköpings universitet

Silvia Edling, professor i didaktik, Högskolan i Gävle

Silvia Kunitz, lektor i Engelska, Linköpings universitet

Simon Bauer, doktorand i svituenska som andraspråk, Göteborgs universitet

Simon Davidsson Kurland, universitetslektor i energiomställning, Uppsala universitet

Simon Davidsson, forskare statsvetenskap , statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet

Simon Grendéus, doktorand i kognitionsvetenskap, Lund universitet

Simon Halberg, doktorand i etnologi, Lunds Universitet

Simon Johansson, doktor i socialantropologi, Stockholms universitet

Simon Lundberg, doktorand i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning, Umeå universitet

Simon Magnusson, lektor i svenska, Södertörns högskola

Simon Matti, professor i statsvetenskap, Luleå tekniska universitet

Simon Sorgenfrei, professor i religionsvetenskap, Södertörns högskola

Sindre Gade Viksand, doktorand i statsvetenskap, Lunds universitet

Siri Haavimb, doktorand i kriminologi, Stockholms universitet

Siri Sylvan, doktorand i statskunskap, Uppsala universitet

Sirus Dehdari, biträdande lektor i statsvetenskap, Stockholms universitet

Siv-Britt Björktomta, universitetslektor i socialt arbete, Uppsala universitet

Sofi Ohlsson-Wijk, forskare i sociologisk demografi, Stockholms universitet

Sofia Bergholtz, doktorand i socialt arbete, Malmö universitet

Sofia Cele, docent i kulturgeografi, Uppsala universitet

Sofia Gille, doktorand i pedagogiskt arbete, Högskolan Dalarna

Sofia Helander, postdoktor i statsvetenskap, Uppsala Universitet

Sofia Härd, doktorand i socialt arbete, Stockholms universitet

Sofia Kjellström, professor i kvalitetsförbättring och ledarskap, Jönköping University

Sofia Koernig, doktorand i historia, Stockholms universitet

Sofia Kälvemark Sporrong, professor i samhällsfarmaci, Uppsala universitet

Sofia Moström, doktorand i pedagogiskt arbete, Göteborgs universitet

Sofia Nordmark, lektor i socialt arbete, Linköpings universitet

Sofia Näsström, professor i statsvetenskap, Uppsala universitet

Sofia Ulver, docent i konsumtionskultur/marknadsföring, Lunds universitet

Sofia Wijkmark, docent i litteraturvetenskap, Karlstads universitet

Sofia Wixe, universitetslektor i nationalekonomi, Högskolan i Jönköping

Sofie Areljung, docent i pedagogiskt arbete, Umeå universitet

Sofie Blombäck, lektor i statsvetenskap, Mittuniversitetet

Sofija Barakate, doktorand i freds- och utvecklingsforskning, Göteborgs universitets

Soheyla Yazdanpanah, lektor, Södertörns högskola.

Solveig Jülich, professor i idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet

Solveig Lövestad, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet.

Soly Erlandsson, psykolog, senior professor i psykologi, Högskolan Väst

Song Ee Ahn, biträdande professor i pedagogik, Linköpings universitet

Sonja Bjelobaba, universitetslektor i serbiska/kroatiska/bosniska, Uppsala Universitet

Sophia Rudeberg, doktorand i pedagogik, Umeå universitet

Sophia Yakhlef, lektor i sociologi, Högskolan Kristianstad

Sophie Banasiak, doktorand i arbetsvetenskap, Göteborgs universitet

Sophie Mainz, Doktorand i statsvetenskap, Uppsala universitet

Sophie Winkler, doktorand i pedagogik, Örebro universitet

Špela Mežek, universitetslektor i engelsk språkvetenskap, Stockholms universitet

Staffan Appelgren, docent i socialantropologi, Göteborgs universitet

Staffan Bengtsson, docent i Handikappvetenskap, Hälsohögskolan i Jönköping

Staffan Furusten, professor i företagsekonomi, Stockholms universitet

Staffan I Lindberg, föreståndare V-Dem institutet och Professor i statsvetenskap, Göteborgs universitet

Staffan Nilsson, docent i pedagogik, Stockholms universitet

Staffan Nilsson, lektor i religionsvetenskap, Södertörns högskola

Staffan Schmidt, lektor i design i teori och praktik, Malmö universitet

Stefan Aguirre Quiroga, doktorand i historia, Göteborgs universitet

Stefan Amirell, professor i historia, Linnéuniversitetet

Stefan Anderberg, professor i industriell ekologi, Linköpings universitet

Stefan Arora-Jonsson, professor i företagsekonomi. Uppsala universitet

Stefan Arvidsson, professor i religionsvetenskap, Linnéuniversitetet

Stefan Backius, lektor i historia, Karlstads universitet

Stefan Dahlberg, professor i statsvetenskap, Mittuniversitetet

Stefan Döring, forskare i freds- och konfliktforskning, Uppsala universitet

Stefan Helgesson, professor i engelska med litteraturvetenskaplig inriktning, Stockholms universitet

Stefan Johansson, affilierad fakultet KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap, avdelningen för medieteknik och interaktionsdesign

Stefan Jonsson, professor, REMESO, Linköpings universitet

Stefan Linde, lektor i statsvetenskap, Mittuniversitetet

Stefan Lund, professor i pedagogik, Stockholms universitet

Stefan Möller, doktorand i psykologi, Lunds universitet

Stefan Sjöberg, docent i socialt arbete, Högskolan i Gävle

Stefan Tengblad, professor i Human Resource Management, Göteborgs universitet

Stefanie Möllborn, professor i sociologi, Stockholms universitet

Sten Hagberg, professor i kulturantropologi, Uppsala universitet

Sten Widmalm, professor i Statskunskap, Uppsala universitet

Stephan Borgehammar, professor i praktisk teologi, Lunds universitet

Steven Saxonberg, professor i sociologi, Södertörn

Stig Arne Nohrstedt, professor em. i medie- och kommunikationsvetenskap, Örebro universitet

Stig Montin, professor emeritus, Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet

Stig-Börje Asplund, docent i pedagogiskt arbete, Karlstads universitet

Stina Bengtsson, professor i medie- och kommunikationsvetenskap, Södertörns högskola

Stina Bergman Blix, professor i sociologi, Uppsala universitet

Stina Fernqvist, docent i socialt arbete, Uppsala Universitet

Stina Melander, lektor i statsvetenskap, Lunds universitet

Stina Powell, forskare i miljökommunikation, SLU

Ståle Holgersen, docent i kulturgeografi, Örebro universitet

Sune Bechmann Pedersen, docent och lektor i historia, Stockholms universitet

Susan Lindholm, lektor, Barn och ungdomsvetenskap, Stockholms universitet

Susan Sayehli, lektor i tvåspråkighetsforskning, Stockholms universitet

Susann Baez Ullberg, universitetslektor i kulturantropologi, Uppsala universitet

Susanna Erlandsson, docent i historia, Uppsala universitet

Susanna Hedenborg, professor i idrottsvetenskap, Malmö universitet

Susanna Heldt Cassel, professor i kulturgeografi, Högskolan Dalarna

Susanna Karlsson, docent i nordiska språk, Göteborgs universtitet

Susanna Leijonhufvud, lektor i musikpedagogik, Kungl. Musikhögskolan Stockholm

Susanna Lundberg, lektor i socialt arbete/arbetsvetenskap, Malmö universitet

Susanna Molander, docent i företagsekonomi, Stockholms universitet

Susanna Witt, docent i slaviska språk , Stockholms universitet

Susanne Almgren, fil.dr medie- och kommunikationsvetenskap, Karlstads universitet

Susanne Bejerot, professor, medicinska vetenskaper, Örebro Universitet

Susanne Larsson, lektor i socialt arbete, Linköpings universitet

Susanne Lundin, professor i etnologi, Lunds universitet

Susanne Olsson, professor i religionshistoria, Stockholms universitet

Susanne Stenbacka, professor i kulturgeografi, Uppsala universitet

Susanne Urban, universitetslektor, Uppsala Universitet

Svea Andersson, doktorand i folkrätt, Uppsala Universitet

Sven Oskarsson, professor i statsvetenskap, Uppsala universitet

Sven Widmalm, professor i idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet

Sverker C Jagers, professor i statsvetenskap, Göteborgs universitet

Sverker Finnström, docent i kulturantropologi, Uppsala universitet

Sverker Scheutz, pensionerad universitetslektor i offentlig rätt, Uppsala universitet

Sverker Sikström, professor i kognitiv psykologi Lunds Universitet

Svetlana L'nyavskiy, lektor i språkvetenskap, Malmö universitet

Sylvana Sofkova Hashemi, docent i utbildningsvetenskap, Göteborgs universitet

Tabea Hochstrasser, doktorand i idéhistoria, Umeå universitet

Taiwo Ahmed, doktorand i statsvetenskap, Göteborgs universitet

Tanja Joelsson, docent, Barn- och ungdomsvetenskap, Stockholms universitet

Tanja Nymark, universitetsadjunkt, Institutionen för lärande, Kungliga Tekniska högskolan

Tatiana Mikhaylova, universitetslektor i pedagogik, Högskolan i Gävle

Tea Fredriksson, postdok-forskare i kriminologi, Stockholms universitet

Teresa Cerratto Pargman, professor i människa-datorinteraktion, Stockholms universitet

Teresa Kulawik, professor i genusvetenskap, Södertörns högsola

Teresa Silva, associate professor of criminology, Mid Sweden University

Terese Anving, universitetslektor i genusvetenskap, Lunds universitet

Terje Lindblom, universitetslektor i Media och kommunikationsvetenskap, Mittuniversitetet

Thea Holmlund, doktorand i ekonomisk historia, Stockholms universitet

Therese Bjärstig, docent, statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet

Therese Hedman Monstad, lektor i medie- och kommunikationsvetenskap, Uppsala universitet

Thomas Barow, professor i pedagogik, Örebro universitet

Thomas Bay, lektor i företagsekonomi, Stockholms universitet

Thomas Borén, professor i geografi, särskilt kulturgeografi, Stockholms universitet

Thomas Carrington, docent i företagsekonomi, Stockholm universitet

Thomas Florén, lektor i Ljud- och musikproduktion vid Högskolan Dalarna och Kungl Musikhögskolan i Stockholm

Thomas Götselius, professor i litteraturvetenskap, Stockholms universitet

Thomas Hörberg, forskare, docent i lingvistik, Stockholms universitet

Thomas Jordan, docent, universitetslektor i arbetsvetenskap, Göteborgs universitet

Thomas Neijman, doktorand i historia, Stockholms Universitet

Thomas Nygren, professor i didaktik med inriktning historia och samhällskunskap, Uppsala universitet

Thomas Persson, docent i statskunskap, Uppsala universitet

Thomas Sedelius, professor i statsvetenskap, Högskolan Dalarna

Thomas Sjösvärd, lektor i litteraturvetenskap, Mälardalens universitet

Thomas Sterner, professor i nationalekonomi, Göteborgs universitet

Thomas Söderqvist, professor emeritus, Köpenhamns Universitet och adjungerad professor emeritus, Lunds Universitet

Thomas von Wachenfeldt, docent i pedagogiskt arbete, Högskolan Dalarna

Thomas Öhlund, Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet

Thorbjörn Swenberg, docent i audiovisuella studier, Högskolan Dalarna

Tim Daw, docent i sustainability science, Stockholm Resilience Centre, Stockholms universitet

Tim f.n. Bergström, doktorand i pedagogik, Umeå universitet

Tim Segerberg, doktorand i statsvetenskap, Mittuniversitetet

Tina Askanius, docent i medie- och kommunikationsvetenskap, Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3), Malmö universitet

Tina Mattsson, docent socialt arbete, Lunds universitet

Tina Vrieler, doktorand i datavetenskapens didaktik, Uppsala universitet

Tintin Wulia, forskare i frikonst och konsthantverk, Göteborgs universitet

Tobias Davidsson, lektor i socialt arbete, Göteborgs universitet

Tobias Hübinette, docent i interkulturell pedagogik, Karlstads universitet

Tobias Hägerland, docent och universitetslektor i religionsvetenskap och teologi, Göteborgs universitet

Tobias Johansson-Berg, professor i företagsekonomi, Mälardalens universitet

Tobias K. Axelsson, lektor i samhällskunskap, Örebro universitet

Tobias Malm, lektor i pedagogik, Stockholms universitet

Tobias Otterbring, professor i marknadsföring, Universitetet i Agder

Tobias Richard, doktorand, sociologi, Umeå universitet

Tom Cubbin, lektor i design, Göteborgs Universitet

Tom Karlsson, docent i offentlig förvaltning, Göteborgs universitet

Tomas Appelqvist, universitetslektor i religionsvetenskap, Karlstads universitet

Tomas Axelson, professor i religionsvetenskap, Högskolan Dalarna

Tomas Cole, postdoc i socialantropologi, Stockholms universitet

Tomas Kempe, adjunkt, Lunds universitet

Tomas Kumlin, universitetslektor i sociologi, Mälardalens universitet

Tomas Nilsson, lektor i företagsekonomi, Linnéuniversitetet

Tomas Persson, docent i kognitionsvetenskap, Lunds universitet

Tomas Poletti Lundström, doktor i religionshistoria, Uppsala universitet

Tomas Wedin, lektor i statsvetenskap, Halmstad högskola

Tomas Widholm, lektor i religionsvetenskap, Linköpings universitet

Tommaso M. Milani, professor i flerspråkighet, Göteborgs universitet

Tommie Petersson, doktorand i utbildningssociologi, Uppsala universitet

Tommy Jensen, professor, företagsekonomi, Stockholms universitet

Tommy Lundström, professor socialt arbete, Stockholms universitet

Tony Blomqvist Mickelsson, doktorand, socialt arbete, Södertörns högskola

Tony Fang, professor i företagsekonomi, Stockholms univer

Tony Ingesson, biträdande universitetslektor i underrättelseanalys, Lunds universitet

Tor Hammer, doktorand i sociologi, Mittuniversitet

Tora Byström, universitetslektor i idéhistoria, Umeå universitet

Torbjörn Andersson, professor i processrätt, Uppsala universitet

Torbjörn Nilsson, professor i historia, Södertörns högskola

Tore Nilsson, universitetslektor i moderna språk med didaktisk inriktning, Stockholms universitet

Tore West, professor i pedagogik, Stockholms universitet

Torkild Thanem, professor i företagsekonomi, Stockholms universitet

Tormod Johansen, forskare i offentlig rätt, Göteborgs universitet

Torsten Janson, universitetslektor i islamologi, Lunds universitet

Torsten Krause, lektor i hållbarhetsvetenskap, Lunds Universitet

Torsten Pettersson, professor i litteraturvetenskap, Uppsala universitet

Torsten Svensson, professor i statskunskap, Uppsala universitet

Torsten Åkesson, professor emeritus/anställd ”expert” i partikelfysik, Lunds universitet

Torun Lindholm Öjmyr, professor i psykologi, Stockholms universitet

Torun Österberg, docent i socialt arbete, Göteborgs Universitet

Tova Höjdestrand, docent i socialantropologi, Lunds universitet

Tova Olsson, doktorand i religionsvetenskap, Umeå universitet

Tove Gustavsson, doktorand i sociologi, Lunds universitet

Tove Lundberg, docent i psykologi, Lunds universitet

Tove Pettersson, professor i kriminologi, Stockholms universitet

Tove Solander, lektor i genusvetenskap, Stockholms universitet

Trine Outzen, doktorand i historie, Lunds universitet

Trond A. Tjøstheim, forskare i kognitionsvetenskap, Lunds Universitet

Tua Sandman, biträdande lektor i krigsvetenskap, Försvarshögskolan

Tuija Hilding-Rydevik, professor emeritus, Sveriges lantbruksuniversitet

Tuija Muhonen, professor i arbetsvetenskap, Malmö universitet

Tuula Vuorinen, lektor i pedagogik, Örebro universitet

Tuulia Lerkkanen, doktorand i folkhälsovetenskap, Stockholms universitet

Tuva Haglund, forskare i litteraturvetenskap, Uppsala universitet

Tyra Hertz, doktorand i statsvetenskap vid Stockholms universitet/adjunkt Försvarshögskolan

Udo Zander, professor i internationellt företagande, Handelshögskolan i Stockholm

Ulf Bjereld, professor i statsvetenskap, Göteborgs universitet

Ulf Blossing, professor i pedagogik, Göteborgs universitet

Ulf Hannerz, professor emeritus i socialantropologi, Stockholms universitet

Ulf Hansson, lektor i statsvetenskap, Högskolan Dalarna

Ulf Zander, professor i historia, Lunds universitet

Ulla Lundqvist, affilierad forskare i pedagogiskt arbete, Göteborgs universitet

Ulla Manns, professor i genusvetenskap, Södertörns högskola

Ulla Rantakeisu, professor i socialt arbete, Karlstads universitet

Ulrik Holmberg, doktorand i historia, Karlstads universitet

Ulrik Jennische, forskare, Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor

Ulrik Volgsten, professor i musikvetenskap, Örebro universitet

Ulrika Andersson, docent i journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs universitetø

Ulrika Bennerstedt, universitetslektor i pedagogik, Stockholms universitet

Ulrika Bergmark, professor i pedagogik, Luleå tekniska universitet

Ulrika Gustafsson, doktorand i pedagogiskt arbete, Umeå Universitet

Ulrika Holgersson, docent i historia, Lunds universitet

Ulrika Jepson Wigg, docent i pedagogik, Mälardalens universitet

Ulrika Leijerholt, lektor, Handelshögskolan vid Umeå universitet

Ulrika Levander, fil.dr och universitetslektor i socialt arbete, Lunds universitet

Ulrika Magnusson, docent i svenska som andraspråk, Stockholms universitet

Ulrika Marklund, universitetslektor i logopedi, fil doktor i fonetik, Linköpings universitet

Ulrika Möller, docent i statsvetenskap, Göteborgs universitet

Ulrika Mörth, professor i statsvetenskap, Stockholms universitet

Ulrika Ryan, lektor i matematikens didaktik, Malmö universitet

Ulrika Wernesjö, lektor i socialt arbete, Linköpings universitet

Ulrika Åkerlund, universitetslektor i kulturgeografi, Karlstads universitet

Ulv Hanssen, associerad forskare vid Asienprogrammet, Utrikespolitiska institutet

Una Tellhed, docent i psykologi, Lunds Universitet

Uno Fors, professor emeritus i data och systemvetenskap, Stockholms universitet

Vaike Fors, professor i designetnografi, Högskolan i Halmstad

Valentina Fantasia, Assistant Professor, Lunds Universitet

Vanessa Barker, professor i sociologi, Stockholms universitet

Vanessa Masterson, forskare i hållbarhetsvetenskap, Stockholm Resilience Centre, Stockholms universitet

Vanja Lozic, docent i utbildningsvetenskap, Malmö universitet

Vera Ericson von Bahr, doktorand i religionsvetenskap, Södertörns högskola

Veronica Ekström, docent i socialt arbete, Marie Cederschiöld högskola

Veronica Grönlund, doktorand i sociologi, Göteborgs universitet

Veronika Burcar Alm, docent i sociologi, Lunds universitet

Veronika Gustafsson, lektor i entreprenörskap, Uppsala universitet

Veronika Wallroth, lektor, socialt arbete, Linköpings universitet

Véronique Simon, universitetslektor, inriktning flerspråkighet, Uppsala universitet,

Vicki Johansson, professor i Offetlig förvaltning, Göteborgs universitet

Victor Johansson, doktorand, Stockholms Universitet

Victor Lapuente, professor, statsvetenskap, Göteborgs Universitet

Victoria Fareld, docent i i déhistoria, Stockholms universitet

Viktor Aldrin, docent i teologi, ordförande i forskningsetiska utskottet Högskolan i Borås

Viktor Englund, lektor i utbildningshistoria, Uppsala universitet

Viktor Magne Johansson, Docent i pedagogik, Södertörns högskola

Viktor Persarvet, forskare i ekonomisk historia, Uppsala universitet

Vincent Björkquist, doktorand i nordiska språk, Uppsala universitet

Viveca Lindberg, professor i komparativ ämnesdidaktik, Stockholms universitet

Viveca Östberg, professor i sociologi, Stockholms universitet

Vojtech Klézl, universitetslektor i företagsekonomi, Örebro universitet

Walter Carlsnaes, senior professor emeritus, statsvetenskap, Uppsala universitet

Wanja Astvik, docent i psykologi, Mälardalens universitet

Wayne Stephen Coetzee, universitetslektor i statsvetenskap, Högskolan Väst

Wiebren Johannes Boonstra, docent i naturresurser och hållbar utveckling, Uppsala universitet

Wilhelm Kardemark, lektor i religionsvetenskap, Göteborgs universitet

William Fredborg, doktorand i psykologi, Stockholms universitet

Wim Carton, universitetslektor i hållbarhetsstudier, Lunds Universitet

Wojtek Jezierski, docent, historia, Stockholms universitet

Yaël Pool, Postdoctoral-forskare, gender studies, Örebro University

Yafa Shanneik, gästprofessor i islamstudier, Lund University

Ylva B Almquist, professor i folkhälsovetenskap, Stockholms universitet

Ylva Bergström, docent, utbildningssociologi, Uppsala universitet.

Ylva Byrman, lektor i svenska språket, Göteborgs universitet

Ylva Ekström, lektor i medie- och kommunikationsvetenskap, Uppsala universitet

Ylva Falk, universitetslektor i språkdidaktik, Stockholms universitet

Ylva Fernaeus, lektor i Interaktionsdesign, KTH

Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia, Uppsala universitet

Ylva Lorentzon, fd, barn-och ungdomsvetenskap, Stockholms universitet

Ylva Mattsson Sydner, professor i kostvetenskap, Uppsala universitet

Ylva Norén Bretzer, docent i offentlig förvaltning, Göteborgs universitet

Ylva Ulfsdotter Eriksson, professor i sociologi, Linnéuniversitetet

Yvonne Adesam, forskare i språkteknologi, Göteborgs universitet

Yvonne Hallesson, docent i svenska, Uppsala universitet

Zakayo Kjellström doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap, Umeå Universitet

Zeth Isaksson, doktorand, Stockholms universitet

Zhanna Kravchenko, docent i sociologi, Södertörns högskola

Zofia Hammerin, doktorand i pedagogik, Linnéuniversitetet

Zohreh Khoban, postdoktor i statsvetenskap, Uppsala universitet

Zoran Vasiljevic, universitetslektor i kriminologi, Malmö universitet

Åke Bergmark, professor i socialt arbete, Stockholms universitet

Åke Grönlund, professor i Informatik, Örebro universitet

Åsa Andersson, docent i kulturstudier, Göteborgs universitet

Åsa Backlund, lektor i socialt arbete, Stockholms universitet

Åsa Bartholdsson, docent, Barn-och ungdomsvetenskap, Stockholms universitet

Åsa Bergström, doktorand i filmvetenskap, Lunds universitet

Åsa Bäckström, docent i idrottsvetenskap, GIH, Stockholm

Åsa Eldén, sociolog och forskare i statsvetenskap, Uppsala universitet

Åsa Elmerot, lektor i rättsvetenskap, Uppsala universitet

Åsa Gustafson, lektor i sociologi, Umeå Universitet

Åsa Harvard Maare, lektor i visuell kommunikation, Malmö universitet

Åsa Jernudd, docent i medie- och kommunikationsvetenskap, Örebro universitet

Åsa Karlsson Sjögren, professor i historia, Umeå universitet

Åsa Lundqvist, professor i sociologi, Lunds universitet

Åsa Löfgren, lektor i nationalekonomi, Göteborgs universitet

Åsa Malmström Rognes, forskare, Handelshögskolan i Stockholm

Åsa Melin doktor historia, Karlstads universitet

Åsa Nilsson Dahlström, lektor i globala studier, Jönköping University

Åsa Plesner, doktorand i företagsekonomi, Stockholms universitet

Åsa Sundelin, lektor i pedagogik, Stockholms universitet

Åsa Wahlström Smith, universitetslektor antropologi, Göteborgs universitet

Åsa Wedin, professor i pedagogiskt arbete, Högskolan Dalarna

Åsa Westermark, lektor i kulturgeografi, Högskolan i Jönköping

Åsa Wettergren, professor i sociologi, Göteborgs universitet

Öncel Naldemirci, lektor, sociologi, Karlstads universitet

Örjan Bartholdson, lektor, Institutionen för stad och land, SLU

Örjan Bodin, professor i miljövetenskap, Stockholms universitet

Örjan Sjöberg, professor i ekonomisk geografi, Handelshögskolan i Stockholm