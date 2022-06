DN Debatt. ”200 år av alliansfrihet har inte varit fria från allianser”

Sverige har inte varit i krig sedan 1814. Det var under några sommar­veckor det året som den blivande kungen Karl XIV Johan genom ett fälttåg i Norge tvingade in vårt grannland i en union med Sverige. Under de 208 år som hunnit förflyta sedan dess har Sveriges befolkning kunnat leva i fred.

När Karl Johan blev kung började han planera för en roll som medlare i storpolitiken och insåg att en utrikespolitisk linje av opartiskhet var naturlig. Förhållandet mellan de brittiska och ryska imperierna var spänt, båda ville expandera mot Afghanistan, och ett krig kunde beröra Östersjöområdet och hota Sveriges säkerhet.

I januari 1834 utfärdade Karl Johan en svensk-norsk neutralitetsförklaring som skulle gälla i händelse av ett kommande krigsutbrott. Deklarationen överlämnades till de två stormakterna och mottogs positivt. Något krigs­utbrott ägde inte rum detta eller närmast följande år, men grunden till en svensk neutralitetslinje hade lagts.

Om något årtal i vår historia ska väljas ut som startpunkten för svensk neutralitet så är det 1834. Men den bernadotteska neutralitetslinjen skulle inte visa sig vara fast förankrad. Utvecklingen skulle bölja fram och tillbaka.

När Finland attackerades av Sovjet 1939 valde vi bort neutraliteten för att kunna bistå vårt grannland på olika sätt, med bland annat gevär och jaktplan.

Redan Karl Johans son, Oscar I, skulle göra sina avvikelser från neutraliteten. I Norden framträdde skandinavismen som en politisk kraft. Tanken var att de nordiska ländernas gemenskap skulle fördjupas i ett politiskt närmande. Skandinavismen konfronterades 1848 med krisen kring hertigdömena Slesvig och Holstein. De hade den danske kungen som över­huvud, men utan att formellt höra till den danska staten.

Slesvig, närmast granne till det egentliga Danmark, hade i norra delen en dansk befolkning, medan övriga Slesvig och hela Holstein hade en tysktalande befolkning. I hertigdömena växte en tysk-nationell rörelse fram och gjorde uppror mot Danmark. 6 000 man sattes på krigsfot. Stöd begärdes från Tyska förbundet och i april ryckte preussiska trupper in i Jylland.

I det läget beslutade sig Oscar I för att komma Danmark till undsättning. I början av juni 1848 anlände en svensk-norsk trupp på 6 000 man till Fyn. Den förlades i Odense som reservstyrka för att ge den danska armén möjlighet till kraftsamling. I händelse av invasion skulle man försvara det egentliga Danmarks territorium. Däri låg den skandinaviska solidariteten. En svensk-norsk-dansk allians var ett faktum.

En vapenvila slöts emellertid redan i augusti 1848. Denna fas av kriget blev kort och ledde till att Sverige, för första gången i sin historia, tilldelades en roll som fredsbevarande makt.

Oscar I skulle ansluta sig till en allians ytterligare en gång, nämligen i slutfasen av Krimkriget. Ryssland och Turkiet stod mot varandra och 1854 gick Storbritannien och Frankrike in på Turkiets sida. Kriget nådde Östersjöområdet och det av Ryssland behärskade Åland. Det gick dåligt för Ryssland och kung Oscar såg en möjlighet att ansluta sig till västmakterna och återvinna Åland till Sverige.

Den 21 november 1855 slöt han i Stockholm ett avtal med Storbritannien och Frankrike, den så kallade Novembertraktaten. Traktaten hade en udd mot Ryssland genom att Sverige-Norge åtog sig att inte acceptera några ryska krav på territorium. Som motprestation garanterade västmakterna militärt bistånd för att möta sådana krav.

Kungen hade medvetet sålt ut neutraliteten, men han trodde sig ha vunnit ökad säkerhet och fått en chans att vara med och skörda Krimkrigets frukter. Han förväntade sig att kriget nu skulle intensifieras och att Sverige tillsammans med västmakterna skulle lösrycka Finland eller åtminstone Åland.

Men Oscar blev lurad av Napoleon III. Den franske kejsaren var nöjd med den krigslycka som varit. För honom låg Novembertraktatens värde i att den ökade pressen på Ryssland att sluta fred. Och fred blev det, redan i februari 1856, utan att Sverige-Norge kunde inkassera mer än ett befästningsförbud på Åland. Alliansen var avslutad.

Nästa exempel rör Karl XV, Oscars son. Han hade goda och blöta relationer med den matglade danske kungen Fredrik VII. Det festades mycket och i skandinavisk yra. Året var 1863 och den slesvig-holsteinska frågan var åter på tapeten. Den danska regeringen flyttade fram sina positioner, men Tyska förbundet och särskilt Preussen lurade i vassen.

Hotet från söder fick den danske statsministern att verka för en allians med Sverige-Norge. De två kungarna skålade på det och bekräftade saken den 25 juli i ett möte på Bäckaskogs slott i Skåne, detta i närvaro av Sveriges statsminister Louis de Geer. I Köpenhamn började man fila på en traktat som skulle klargöra Sveriges militära åtaganden.

Men i början av september satte finansminister Gripenstedt stopp för varje svensk-norsk insats som inte hade militärt stöd av England och Frankrike. Alliansens existens förnekades inte, men politiskt var den i gungning. De två västmakterna tillfrågades om sitt stöd, svaren blev undvikande och därmed var alliansen dödförklarad. När krig bröt ut i december 1863 fick Danmark stå ensamt.

Nästa exempel rör 1900-talet och det tänkta samarbetet i Nationernas Förbund mot eventuella fredsbrytare. Sanktioner i krig mot en aggressor utesluter neutralitet och Sverige hörde åren 1920–1935 till en grupp stater som kallades de ex-neutrala, stater som avsagt sig neutraliteten till förmån för den kollektiva säkerheten.

Men efter det att Mussolini invaderat Etiopien bröt systemet samman, och Sverige och andra återgick till sin neutralitetspolitik.

När Finland attackerades av Sovjet 1939 valde vi bort neutraliteten för att kunna bistå vårt grannland på olika sätt, med bland annat gevär och jaktplan. Vi betraktade oss officiellt som ”icke-krigförande” i vinterkriget men Finlands sak var vår.

I slutet av andra världskriget gjorde vi avsteg från neutraliteten för att bistå vid Norges befrielse, norska ”polistrupper” utbildades vid Bråviken.

Och senare: När Saddam Hussein invaderade Kuwait 1990 förklarade vi oss icke-neutrala. Vi hörde till FN-alliansen och bidrog med ett fältsjukhus.

Diskussionen om vår historia har varit för schablonartad. Det finns flera exempel på att vi av solidariska skäl befunnit oss i allianser, med grannländer och med det internationella samfundets organisationer.