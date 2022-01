DN Debatt. ”70 år av fri rörlighet inom Norden är hotad”

I år fyller passfriheten vid resor mellan länderna i Norden 70 år. Ett unikt samarbete av sitt slag i världen. De senaste åren har det dock präglats av en rad bakslag. Sedan 2015 har det införts gränskontroller vid flera tillfällen mellan ett eller flera nordiska grannländer. Och i coronapandemins spår har varje land gått åt olika håll i rask takt med delvis stängda gränser och omfattande gränshinder som följd. Våra tre kommuner (Lund, Strömstad och Haparanda) i tre olika gränsregioner är några av de kommuner som drabbas negativt.

Exempel på nya gränshinder är gränspendlare som plötsligt måste betala skatt i två länder, nya svårigheter att flytta till ett annat land, oklarheter kring socialförsäkringstillhörighet vid hemarbete, ambulanser som stoppas vid gränsen och gränspendlande studenter som måste följa andra regler än gränspendlande arbetstagare. Fyra av fem som bor och verkar i de nordiska gränsregionerna uppger att deras möjligheter att röra sig över gränserna har inskränkts på grund av covid-19 enligt en kartläggning från Gränshinderrådet.

Många i gränsregionerna har familjer på båda sidor gränsen och deras möjligheter att träffas har begränsats kraftigt

Det har skapat stora problem för arbetspendling, handel och turism. Många i gränsregionerna har familjer på båda sidor gränsen och deras möjligheter att träffas har begränsats kraftigt. Det kan handla om personer som bor på ena sidan gränsen, och som har föräldrar i livets slutskede på äldreboenden på andra sidan gränsen, som inte har kunnat träffas. Detsamma gäller föräldrar med små barn som skiljt sig och bosatt sig på var sin sida gränsen.

Regering och riksdag behöver öka ansträngningarna för att komma till rätta med de gränshinder som finns inom Norden och som har förvärrats ytterligare under pandemin. På kort sikt behövs delregionala lösningar för att rädda arbetstillfällen men även ekonomiskt stöd till drabbade regioner och kommuner vid gränserna. På längre sikt ett målmedvetet arbete för att eliminera återstående gränshinder för att möjliggöra ökat utbytet över gränserna och en gemensam strategi inför kommande kriser.

Kontroll på Öresundsbron i början av pandemin 2020. Foto: Anders Hansson

Öresundsregionen, med sina 4,1 miljoner invånare, är norra Europas största arbetsmarknadsregion. Gränshinder och svårigheter att arbetspendla till följd av gränskontroller gör att regionen inte får ut den tillväxt och konkurrenskraft den skulle kunna.

Det blir tydligt även i den regionala ekonomiska motorn Lund med ett av Nordens största lärosäten och topp­moderna forskningsmiljöer. Pendlingen av högkvalificerad arbetskraft, forskare och studenter över sundet försvåras av att inresebestämmelserna till både Sverige och Danmark förändrats flera gånger med kort varsel under pandemin.

Till det har handeln i Lunds medel­tida stadskärna, liksom andra skånska städer, haft ett turistekonomiskt bortfall av danska turister som inte kunnat besöka Skåne i samma utsträckning. I dag är det cirka 20 000 personer som pendlar dagligen från Sverige till Danmark för sin försörjning. Skåningarnas tillgång till regionens storflygplats, Kastrup, har också varit delvis begränsad. Tänk er en situation där stockholmare plötsligt blir stoppade på väg till Arlanda och där regler ena veckan kan se helt annorlunda ut veckan därpå.

En kommun som drabbats mycket hårt är Strömstad. År 2019 spenderade norska besökare cirka 28 miljarder kronor i den svenska detaljhandeln och bidrog till att skapa 7 200 arbetstillfällen i Sverige. Nio miljarder av dessa, det vill säga drygt en tredjedel av den norska konsumtionen skedde i Strömstad där även två av de största handelscentren finns.

Men pandemin förändrade allt. De står nu i princip helt tomma sedan Sverige infört bland de hårdaste inrese­reglerna i hela Norden. Många handlare har rapporterat tapp på över 90 procent enligt en rapport från Svensk handel. Mellan 30–40 procent av den arbetsföra befolkningen i Strömstad har varit antingen varslad eller kortidspermitterad. Kommunen har startat ett omställningskontor för vägledning av både företag och privatpersoner som drabbas. Före pandemin var det cirka 28 000 personer som dagligen pendlade längsmed Europas längsta landsgräns från Sverige till Norge för sin försörjning och sedan tillkom 27 500 deltidspendlare. Gränsövergången mellan Sverige och Norge i Strömstads kommun är Nordens största gräns­övergång sett till antal fordon som passerar.

I Haparanda märks pandemin och de restriktioner som följer i dess spår tydligt. Haparanda har sedan decennier ett etablerat samarbete med syster­staden Torneå. Ett samarbete som varit en förebild i hela Europa. Här har man gemensam skola, gemensamt rese­centrum, samarbete mellan räddningstjänst, kultur och fritid. Haparanda-Tornio är ett handelscentrum för hela Barentsområdet. Här har gränsen bara funnits på papper hos myndigheter på central nivå men i verkligheten har det varit en stad i två länder.

De restriktioner som följt av rege­ringsbeslut, i båda länder, har gjort att ett samhälle slitits isär och möjligheter till samarbete och utveckling inom välfärd, utbildning och etableringar riskerar att omintetgöras för decennier framåt.

Antalet gränsövergångar sjönk från cirka 40 000 gränsövergångar per dygn innan pandemin till cirka 1 200 per dygn under pandemins första restriktioner. Tänk er en situation där man mellan Gamla stan och Slussen i Stockholm uppförde en gränskontroll och krav på negativt covidtest för att få gå över Guldbron, ett avstånd som är längre än det mellan Haparanda och Torneå.

Inom Nordiska Ministerrådet har det föreslagits att budgeten till arbetsmarknadsprogrammet Nordjobb ska reduceras kraftigt trots att det får hundratals ungdomar att varje år resa till ett nordiskt grannland för att sommarjobba. Det är en av få verksamheter inom det nordiska samarbetet som gör att vanliga medborgare träffas över gränser, inte bara politiker och tjänstemän.

Vi ser med oro på utvecklingen. När det nordiska samarbetet behövdes som mest har det visat sig fungera som sämst. Nu behöver regering och riksdag ge frågan en helt annan dignitet och lyfta den högt upp på dagordningen, både på nationell nivå och i de nordiska samarbetskanaler som finns. Möjligheten att arbeta, studera, flytta och driva företag över landsgränserna måste förstärkas. Ett öppet Norden, på samma sätt som vi varit sedan 1952, gagnar alla parter.