Sverige har nu en okontrollerad samhällsspridning av covid-19, med mycket allvarliga konsekvenser för landets invånare och ekonomi. Om vi ska ha en chans att stoppa denna epidemi är det centralt att veta vilka individer som är smittade, då alla dessa personer måste isoleras tills de är smittfria. Folkhälsomyndigheten har aviserat att de med anledning av en utbredd smitta i samhället inte anser att tester utanför sjukhusen är prioriterade.

Sedan forskare i Kina isolerat viruset och i januari informerat omvärlden om det nya coronaviruset sars-cov-2 genetiska kod är det möjligt för medicinska laboratorier att producera högkänsliga testkit. Provet för sars-cov-2 tas med en provtagningspinne, transporteras i ett provrör till ett laboratorium och analyseras sedan på jakt efter spår av genetiskt material från sars-cov-2.

Under den tidiga spridningsfasen i Sverige (vecka 4 till 11) testades alla de personer som varit i ”riskområden” och som visade symptom på covid-19. Efter smittspårning testades också deras nära kontakter. Syftet var att isolera smittan. När tecken på allmän smittspridning uppstod i slutet på vecka 11, ändrades strategin och i dag ska bara de personer som är i behov av vård på sjukhus på grund av allvarliga respiratoriska symptom testas, samt personal inom vård och äldreomsorg med symptom på misstänkt covid-19. Vi har dock i dag en allvarlig brist på testkapacitet, och vi har inte ens tillräckligt kapacitet för att kunna testa all sjukvårdspersonal med symptom på covid-19.

Vi vill härmed med emfas framföra att eventuella hinder snabbt skulle kunna överkommas i ett välorganiserat och högteknologiskt land som Sverige om vi hjälps åt.

Enligt Folkhälsomyndigheten (21/3) har totalt 14.300 personer testats för covid-19, och 1.746 personer har konstaterats smittade. Det finns dock starka skäl att tro att antalet konstaterat smittade borde vara mångdubbelt större om tester varit möjliga. Professor Tom Brittons beräkning indikerade att det i Sverige redan den 19 mars fanns över 100.000 smittade personer. Med en sannolik fördubbling av antal smittade var tredje dag så ökar antalet mycket snabbt, men vilka som är smittade är alltså höljt i mörker. Vårt grannland Norge har i en mindre befolkning utfört totalt 18.062 tester och föregångslandet Sydkorea 286.716 tester per den 21 mars. I flera länder såsom Sydkorea ordnas ”drive-through” testning för att öka kapaciteten, och detta land är i nuläget det som lyckats bäst med att begränsa spridning och dödsfall.

Varför ska vi då kunna och vilja testa fler personer i Sverige? Inom sjukvården är det av högsta vikt att personalen är smittfri. Vårdpersonal måste kunna utföra sitt arbete utan att vare sig smitta kollegor eller sköra patienter som behöver akut vård. Att smittad personal kan arbeta och omedvetet sprida smitta, såsom nu sker, kan komma att få katastrofala följder. Italien har hittills rapporteras 13 dödsfall bland läkare som arbetat med vård av covid-19 patienter och över 2.600 ytterligare vårdpersonal är konstaterat smittade.

Det är också viktigt att all personal som har vanliga förkylningssymptom, men där man genom test kan utesluta covid-19 kan fortsätta arbeta under denna pågående pandemi. Detsamma gäller för samtliga personer som har samhällsbärande yrken, och som arbetar inom till exempel räddningstjänst, rättsväsende eller matvaruhandel. I ett senare skede kan det bli nödvändigt med andra typer av tester för att hitta de personer som genomgått infektion. Sådana tester är under utveckling.

En viktig del av en effektiv hantering är också att de personer i samhället som bär på smittan inte sprider den vidare utan snabbt kan sätta sig i självkarantän, även om de inte har allvarliga symptom. Bristen på testning gör i dag att dessa personer och deras närstående inte har möjlighet att i samma utsträckning vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder, då de kommer kunna tro att de har en vanlig förkylning.

Det får inte vara så att testningen begränsas på grund av problem som brist på provtagningspinnar, brist på laboratorier med tillstånd att hantera virus och problem med överföring av kliniska data från nya laboratorier.

Världshälsoorganisationen WHO:s chef Tedros Adhanom Ghebreyesus är frustrerad över den låga testningskapaciteten i många länder och han uppmanar dagligen i starka ordalag att så snabbt som möjligt öka testningen i varje land. Den 16 mars kommenterade Tedros Adhanom Ghebreyesus: ”Du kan inte bekämpa den här elden iklädd ögonbindel och vi kan inte stoppa pandemin utan att veta vem som är infekterad. Vi har ett enkelt meddelande till alla länder – testa testa testa”. Den här approachen har brett internationellt stöd.

Det är också angeläget att personer verksamma inom näringslivets olika delar får tillgång till tester för att i möjligaste mån minska onödigt bortfall av icke-smittade personal med förkylningssymptom. Vidare är det fortfarande oklart om genomgången infektion ger långvarig immunitet mot sars-cov-2, och vi kommer behöva smarta systematiska sätt att kostnadseffektivt bekämpa smittan på sikt. Det kommer dessutom bli svårt, för att inte säga omöjligt, att i efterhand utvärdera hur epidemin har hanterats, om vi inte vet hur många i Sverige som faktiskt drabbades.

Vi anser att den avgörande faktorn för hur Sverige skall kunna mildra de katastrofala konsekvenser för sjukvården, folkhälsan och samhällsekonomin som pandemin för med sig är att snabbt öka tillgänglig testkapacitet, och att genomföra systematisk testning av personer med covid-19 symptom i befolkningen. Vi vet att myndigheterna och regionerna håller med oss om principen om att testning är viktigt.

Det får inte vara så att testningen begränsas på grund av problem som brist på provtagningspinnar, brist på laboratorier med tillstånd att hantera virus och problem med överföring av kliniska data från nya laboratorier. Vi vill härmed med emfas framföra att eventuella hinder snabbt skulle kunna överkommas i ett välorganiserat och högteknologiskt land som Sverige om vi hjälps åt.

Det är dock nödvändigt med ett effektivt, konstruktivt och öppet samarbete mellan myndigheter, näringsliv och universitet och situationen kan kräva okonventionella lösningar såsom att universitetens eller företagens laboratorier och personal snabbt utnyttjas. Näringslivet kan också bistå med att producera eller köpa upp provtagningspinnar. Olika stiftelser kan tillfrågas om ekonomiskt stöd.

Tillsammans kan vi dämpa de skadliga effekterna av pandemin. Vi anser därför att det är av högsta vikt att myndigheterna i denna kris bör vara öppna med vilka hinder som föreligger för en utbredd testning så att vi tillsammans kan arbeta för att överkomma dem. Ett exempel är att forskningsinfrastrukturen ”Science for life laboratory” i Stockholm och Uppsala som är högt kompetenta inom området och nu är villiga att med stöd av Wallenbergstiftelsen prioritera detta.

Förutsatt att detta förslag accepteras av myndigheterna och att ett antal byråkratiska hinder övervinns så skulle verksamheten kunna startas inom någon vecka för att kunna bidra med många tusen tester i veckan. Detta är bara ett av alla de bidrag som akademin och näringslivet kan göra om möjligheten ges och efterfrågas.