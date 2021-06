DN Debatt. ”Äldre bortglömda i debatten om våld i nära relationer”

I dag belyses frågan om våld i nära relationer intensivt från både politiskt och medialt håll. Vi välkomnar denna debatt och de förslag som förhoppningsvis blir lag i sommar. För att ytterligare skydda de våldsutsatta föreslås ett utökat stöd och behandling till förövare. Vad vi dock saknar i debatten och förslagen är att fokusera på äldre personers rätt att leva ett liv utan våldsutsatthet. Antalet äldre personer ökar stadigt i vårt samhälle och därmed kan det antas att äldre som utsätts för våld också kommer öka. Trots det finns en stor brist angående dessa frågor i samhällsdebatten.

Att äldre personer utsätts för våld är för många en osannolik tanke. Fördomar och stereotypa föreställningar om äldre personer är utbrett i vårt samhälle. Alla äldre personer är väl snälla mot varandra och inte kan väl någon vara elak och hotfull mot en äldre person, tänker många. Men faktum är att äldre personer utsätts för våld i nära relationer i olika miljöer och sammanhang. I denna debattartikel diskuteras våld mot äldre i allmänhet, men vi uppmärksammar särskilt våld som sker inom särskilda boenden.

Regelrätt fysiskt våld av partner eller annan närstående förekommer, ibland genom slag, men också knuffar, sparkar eller nypning. För en äldre person som är skör kan detta ge upphov till stora skador. Psykiskt våld kan exempelvis ske i form av att personen isoleras, men också som trakasserier på grund av någon funktionsnedsättning. Försummelse är en annan typ av våld som äldre kan utsättas för. Det kan handla om att personen inte får sin medicin eller får komma till läkare vid behov i de fall personen inte själv har förmåga att se till sin egen situation. Vidare förekommer att vuxna barn tvingar till sig pengar genom våld, hot om våld eller nekar att ge hjälp om pengar inte ges. Det förekommer även stölder från äldre i särskilda boenden.

Sexuellt våld förekommer också från partner eller exempelvis personal eller grannar på särskilda boenden. En svensk studie av Ahnlund och medarbetare från 2020 visade att cirka 4 procent av undersökta män och kvinnor i åldrarna 60–74 år har utsatts för fysiskt, psykiskt och/eller sexuellt våld. Inom denna åldersgrupp är de flesta fortfarande oberoende av andra för att klara sitt dagliga liv. Det är värt att notera att vi vet genom många forskningsresultat att risken att utsättas ökar med hög ålder (75+). Detta belyser också en annan problematik, att det råder brist på forskning gällande våldsutsatthet bland äldre.

Våld mot äldre personer sker inte enbart i privata bostäder av en partner, vuxna barn eller annan närstående utan även av personal på särskilda boenden och inom hemtjänst. Missförhållanden som misstänks eller verifieras inom särskilda boenden omfattas av lex Sarah, en lag med anmälningsplikt. Lex Sarah omfattar dock inte våld i nära relationer som sker i de äldres egna boende. Hur som helst, vare sig den äldre utsätts av närstående eller av personal (som kan likställas med närstående) handlar det om att utsättas av personer den äldre har en nära relation till. Relationer som ska präglas av tillit, till någon den äldre personen har förtroende för och får hjälp av i det dagliga livet. I praktiken blir de äldre som har hjälp av hemtjänstpersonal eller bor på särskilt boende mycket beroende av personalen för att klara sin vardag. Om våldet sker i denna miljö och i dessa situationer kan det för den enskilda äldre personen ha samma negativa betydelse och konsekvens som om våldet kom från en närstående i det egna hemmet.

Att det våld som förekommer inte blir synligt utan försiggår utan att upptäckas kan till exempel bero på att det för många äldre personer kan upplevas som mycket skamfyllt att bli utsatt.

I en nyligen publicerad doktors­avhandling, skriven av Anja Botngård, från Norge ingår en nationell studie som omfattar 3 693 personer i personalen (alla kategorier) som jobbar på sjukhem (motsvarande våra särskilda boenden). Tre fjärdedelar angav att de hade observerat våld mot äldre det senaste året. Dessutom uppgav två tredje­delar att de själva var förövare vid ett eller flera tillfällen. Psykisk misshandel och försummelse var vanligast även om fysisk misshandel också förekom. Enligt vårt förmenande skulle dessa skrämmande siffror lika gärna kunna vara från Sverige.

En del av dessa händelser kan ske på grund av brister i organisationen och besparingar som ger en arbetsmiljö där personalen har litet utrymme att kunna påverka eller inte ges handlingsutrymme. Dessutom är många timanställda och outbildade. Detta har aktualiserats under pandemin, politikerna medger att äldrevården behöver ses över och förbättras. Det är en viktig del för att förebygga att äldre personer far illa. Organisatoriska missförhållanden, liknande det som hänt i äldrevården under pandemin, kan ses som våld och får inte ske i framtiden!

Intentionen hos personalen behöver inte vara att skada den äldre utan andra faktorer kan också ha betydelse. Precis som det som sker i det egna hemmet kan man se att relationen mellan parterna och kommunikationen mellan dem har en avgörande betydelse för utfallet. En dålig och opersonlig relation och att inte förstå varandra ökar risken för vanvård/övergrepp/våld.

Att det våld som förekommer inte blir synligt utan försiggår utan att upptäckas kan till exempel bero på att det för många äldre personer kan upplevas som mycket skamfyllt att bli utsatt. Det är inget man vill berätta om och allra minst anmäla vare sig till personal eller till polis. De kan också föreligga en rädsla för att anmäla någon man är beroende av för att klara det dagliga livet, vem ska hjälpa en sen? För äldre personer med kommunikationssvårigheter kan det dessutom vara oerhört svårt att förmedla sin utsatthet. Omgivningen runt äldre personer vilket inkluderar personal inom äldrevård, hälso- och sjukvård, tandvård och social omsorg behöver därför uppmärksamma tecken på våldsutsatthet. Det behövs också handlingsalternativ om det uppen­baras att den äldre personen blivit utsatt. Här måste ansvariga politiker, beslutsfattare och olika myndigheter se till att det finns kunskap och att stödinsatser anpassas för att möta äldre personers behov.

Ur ett moraliskt perspektiv kan man säga att se men inte reagera och agera gör oss medansvariga till det som drabbar de äldre personerna. Låt därför samhällsdebatten om våld i nära relationer också aktualisera och inkludera våld mot äldre personer.