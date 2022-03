DN Debatt. ”Allianslösheten borde inte längre vara ett alternativ”

Förändringen av vår värld är så djup­gående att vi söker ord för att förstå den och därför tvekar om rätt handling. Med Rysslands invasion av Ukraina har Europa förändrats. Kriget rasar i ett grannland direkt gränsande till Europeiska unionen.

* Ryssland har inlett ett fullskaligt konventionellt krig som drabbar ett helt land och dess civilbefolkning, och syftar till att eliminera dess demokratiska ledning.

* Rysslands krig i Ukraina riktar sig mot Europa och syftar till en intresse­sfär av nationer underordnade Ryssland i vilken Sverige ingår.

* Det finns i denna konflikt ingen alliansfrihet som exkluderar Sverige eftersom vi är ett av målen för intresse­sfären.

* Allianslösheten innebär i stället att vi är särskilt utsatta vilket också yttrat sig i att Sverige och Finland har fått möta hot från Kreml.

Den hotfullhet som den ryske ambassadören och ryska företrädare har visat mot Sverige visar på vår utsatthet, liksom nya hot om åtgärder mot oss om vi väljer en annan säkerhetspolitik. Överflygningen av svenskt territorium i den vecka som gick är ett tydligt och konkret uttryck för detta.

I dag är vi genom Putins hot en del av det block han ser som fiende och utsatta för de krav han ställer på en rysk intressesfär.

Kriget i Ukraina är ett led i kraven på en rysk intressesfär och handlar även om oss och våra grannländer. Det innebär att Ryssland ställer sig som en fiende till Sverige och våra grannar. De fientliga hot och handlingar som riktar sig mot oss sker inte isolerat från kriget i Ukraina. I en sådan situation är det farligt att låta fredens föreställningar kring vad som är unikt och praxis begränsa vår handlingsfrihet.

För vår egen skull och för att kunna förmedla rätt bild av vad som sker, är det rationella perspektivtagandet av avgörande betydelse. Det historiska perspektivet behövs för att förstå hur vi ska se på hoten nu, i realtid och under åren som kommer.

Det är mot den bakgrunden inte unikt att med vapen stödja Ukraina som försvarar sin frihet och vår gemensamma rättsordning.

Angreppet är en parallell till över­fallen av Polen i september 1939 och Finland i november samma år. Att likgiltigt se på och låta våldet segra vore förödande för vår egen säkerhet. Det vore en signal om att angriparen har fritt fram när det faller honom in.

Det är därför inte någon ny praxis som etablerats när vi stöder Ukraina med vapen. Motsvarande gjorde vi förra gången det unika hände, när Finland angreps. Vårt stöd med militär materiel till de baltiska länderna under 1990-talet var ett annat exempel på god praxis, att hjälpa grannländers frigörelse och deras förmåga att värna sin säkerhet.

Inget av det som nu sker har kommit som en överraskning för den som ville tolka det uppenbara. Putins anförande i München 2007 gav en signal som alltför få ville ta på allvar, eftersom de fulla konsekvenserna var så omstörtande för vår verklighetsbild.

Kriget i Georgien året efter sågs som ett krig långt bort snarare än som en öppen krigshandling från Moskva. Invasionen av Krim och kriget i syd-östra Ukraina sågs som regionala konflikter i stället för utflödet av en strategi härskande i Moskva. Den ryska energipolitiken har setts som ett inslag på den europeiska energimarknaden, men inte som ett utlopp för den råvarustrategi som Putin en gång doktorerade på med plagierat material.

Den svenska nedrustningen tog fart samtidigt med Putins tillträde år 2000 och fortfarande är målet för vårt militära försvar inte högre än nedrustningsnivån 2005 då försvarsanslagen hade tryckts ner till 1,5 procent av bnp.

Misstagen från då får inte göras om. Det som sker hade kunnat undvikas med rätt europeisk förmåga och politik under hela 2000-talet. Vi får inte på samma sätt försumma att göra det som krävs nu. Vi lever inte i en efterkrigstid, inte i ett kallt krig och än mindre i en ny fredsordning. Vi lever i en europeisk krigstid som kräver sin logik, sin praxis och sin säkerhetspolitik.

Tiden är inne för att göra upp med den tro på neutralitet och alliansfrihet som har format svensk säkerhetspolitik i den värld som existerade fram till morgonen den 24 februari 2022.

Det var aldrig neutralitetspolitiken som skyddade oss under andra världskriget. Det var eftergiftspolitiken som tillät trupptransitering, stålexport till Nazityskland och som förbjöd nyheter om och kritik av Hitler. Det var aldrig neutralitetspolitiken som skyddade oss under kalla kriget, utan ett starkt försvar och framför allt Atlantalliansens kärnvapenparaply och närvaro med amerikansk trupp i Västeuropa. Det blev aldrig något krig. Hade det blivit ett krig hade inte neutraliteten varit något skydd, lika litet som för de neutrala grannländer som angreps under andra världskriget.

Det är Nato som i dag genom sin gemensamma säkerhet och försvar ger trygghet åt Europa. Det är uppenbart när vi ser de baltiska staternas frihet. Utan Nato hade de varit föremål för samma aktioner som vi under lång tid har sett i Belarus och i Ukraina.

Allianslösheten är ingen utväg från den konflikt vi nu står inför. När block stod mot block fanns det en rationalitet bakom illusionen att det var en fördel att vara alliansfri. I dag är vi genom Putins hot en del av det block han ser som fiende och utsatta för de krav han ställer på en rysk intressesfär. Vi är redan utsatta för en gråzonskrigföring som sker i form av desinformation, cyberattacker, kränkningar, korruption och öppna hot.

Sverige och Finland är i denna situation tveklöst mindre skyddade än allierade länder inom Nato. Sverige har ingen säkerhetsgaranti trots att hela vår försvars- och säkerhetspolitik bygger på att vi ska få hjälp av andra.

Det vore en unik naivitet om vi inte rustade vårt försvar inför de hot som nu riktas mot fria länder. Det vore samtidigt en farlig illusion att förankra vår säkerhet i allianslöshet i stället för i Nato när Ryssland träder fram som en öppen fiende. Vi står nu i en situation där vi även under den traditionella neutralitetspolitikens tid utgick från att ta hjälp och stöd av andra.

Alliansfriheten finns inte när vi angrips. Allians bör vara fallet även när angreppen sker i form av hot. Det finns ingen anledning att göra ett fullskaligt väpnat angrepp till en förutsättning för att alliera oss med andra. Då är der för sent.

Statsministern har ansvaret för att vi når en nationell samling kring den öppenhet för ett Natomedlemskap som beslutats av Sveriges riksdag.