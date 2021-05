DN Debatt. ”Amorteringskraven hindrar 23.000 unga att köpa bostad”

2016 införde Finansinspektionen (FI) ett amorteringskrav som säger att bolån överstigande 50 procent av bostadens värde ska amorteras med 1 procent per år och med 2 procent per år om belåningsgraden i stället är 70 procent eller mer (amorteringskrav 1). Kravet utvidgades 2018. Om bolånet överstiger 4,5 gånger hushållets bruttoinkomst ska ytterligare 1 procent av lånet amorteras per år (amorteringskrav 2). Under corona­pandemin har kraven varit tillfälligt borttagna.

I en debattartikel nyligen (DN 24/3) meddelade FI:s generaldirektör Erik Thedéen att det tillfälliga undantaget för amorteringskraven löper ut i augusti. Det var väntat mot bakgrund av dels förbättringen i svensk ekonomi, dels de – trots pandemin – fortsatt ökande bopriserna och bolåneskulderna och givet det syfte som FI angett för kraven. Amorteringskraven har dock stora bi­effekter som FI bortser ifrån. Det senare har vi tittat närmare på i rapporten ”Unga & bolån” som SBAB publicerar i dag. Dessa bieffekter bör ställas mot det av FI angivna syftet, så låt mig börja med några ord om det.

I den beslutspromemoria som låg till grund för införandet av det första amorteringskravet anger FI att syftet är att det ska bidra till att undvika en situation där högt skuldsatta hushåll drar ner sin konsumtion vid stigande räntor eller ökande arbetslöshet, något som kan slå hårt mot svensk ekonomi. Som jag och professorerna John Hassler, Harry Flam och Lars EO Svensson beskrivit (DN 9/11, 2019) finns det inget som helst forskningsstöd för att amorteringskrav uppfyller det syftet. Den slutsatsen har stärkts ytterligare genom två helt nya artiklar på data från Australien respektive Storbritannien av Lars EO Svensson. Alldeles ny forskning vid Stockholms universitet visar därtill att amorteringskrav som instrument är mycket ineffektiva när det gäller att påverka hushållens konsumtion över tid.

Däremot har amorteringskraven rimligen haft en viss dämpande effekt på belåningsgraderna (bolån/pris) och hushållens skuldkvot (bolån/inkomst) på nytagna bolån. Det har dock skett till priset av att blancolånen med betydligt högre räntor än på bolånen ökat markant och att många fått betydligt svårare att kunna köpa en bostad – framför allt förstagångsköpare. Bolånetaket har också bidragit till detta.

I brist på underbyggda analyser som faktiskt påvisar riskerna med hushållens bolåneskulder hänvisar Thedéen till en allmän försiktighetsprincip. FI:s tillämpning av en försiktighetsprincip får dock rimligtvis inte ersätta ordentliga analyser som lätt kan göras av FI eller användas för att negligera redan existerande analyser och forskning som talar i annan riktning än den bild FI ”vill” ge. Detta i synnerhet om det finns misstanke om att amorteringskraven har stora negativa bieffekter och dess ursprungliga syfte dessutom inte uppnås. Förekomsten av bieffekter bör dessutom rimligen vägas in inom ramen för en vidare tillämpning av försiktighetsprincipen.

I en debattartikel (DN 18/11, 2018) hävdar Thedéen att amorterings­kraven i princip bara formaliserat de krav bankerna själva hade när de infördes och att de bara ökat månadsbetalningen med någon hundralapp för de allra flesta. Thedéen har också hänvisat till en analys gjord av FI som visar att andelen unga låntagare inte minskat bland nya låntagare.

Det intressanta är dock inte att andelen unga bland de som faktiskt beviljats lån inte har sjunkit utan hur många unga vuxna som inte har kunnat köpa en bostad på egen hand. Som jag och medförfattarna beskrev i ovan nämnda artikel visar flera studier att andelen medlåntagare till unga vuxna ökat mycket kraftigt de senaste åren.

Amorteringskraven har bidragit till att månadsbetalningen ökat med tusenlappar i både Stockholm och Göteborg i förhållande till kraven bankerna själva hade på amortering innan de myndighetsreglerade kraven infördes

I ett inlägg på Ekonomistas har jag dessutom visat att amorteringskraven bidragit till att månadsbetalningen ökat med tusenlappar i både Stockholm och Göteborg i förhållande till kraven bankerna själva hade på amortering innan de myndighetsreglerade kraven infördes (beräknat för en person som antas kunna köpa bostaden både före och efter att amorteringskraven infördes). Svenska bankföreningen rekommenderade då att den del av bolånet som översteg en belåningsgrad om 70 procent skulle amorteras ned på 10–15 år. En amortering på 15 år, som till exempel SBAB då tillämpade, ger en årlig amortering på 1,2 procent av lånet per år vid 85 procents belåningsgrad, att jämföra med 2 eller 3 procent med dagens reglerade krav.

Amorteringskraven har således lett till en mycket kraftig ökning i den månatliga boendebetalningen (när tvingande amorteringar som egentligen är ett sparande inkluderas) för framför allt unga förstagångsköpare men även flera andra grupper. De har också bredare samhällsekonomiska kostnader i termer av försämrad rörlighet på arbetsmarknaden och negativa effekter för nyproduktionen. De har vidare en tveksam fördelningsprofil då de ger högre månadsbetalningar vid lägre inkomst och förmögenhet. Alla unga vuxna har inte föräldrar som kan eller vill hjälpa till med bostadsköpet.

I den rapport som vi publicerar i dag har vi utifrån inkomstfördelningen för personer i åldern 25–29 år räknat på hur många som stängs ute från att kunna köpa en genomsnittlig etta i våra tre storstadslän runt Stockholm, Göteborg och Malmö efter införandet av amorteringskraven. Vi har modellerat både efterfrågan och utbudet på bolån. Till skillnad från tidigare beräkningar som gjorts antar vi att en ung vuxen själv utgår från att den ska klara en boränta på 4 procent, en ränta som ligger betydligt över dagens nivå. Det är det vi bedömer vara en normalränta på sikt. Detta antagande gör att vi kommer fram till mindre negativa effekter av amorteringskraven än tidigare studier samtidigt som de fortfarande ger en betydligt mer negativ effekt än den bild FI gett.

Resultaten visar tydligt att unga vuxnas möjligheter att låna till en första bostad har påverkats betydligt mer negativt av amorteringskraven än den bild FI ger. Detta måste rimligtvis vägas in i en samlad politisk bedömning av amorteringskraven.

Belåningsgraden antas vara 85 procent i enlighet med den begränsning som ges av bolånetaket. Vi gör beräkningen med utgångspunkt från att bankerna själva hade krav på 15 års amortering på lånedelar över 70 procent innan amorteringskraven infördes. Vi gör också en alternativ beräkning med ett amorteringsfritt lån eftersom det tidigare var vanligt i Sverige för nya låntagare och det dessutom finns teoretiskt stöd (permanenta inkomsthypotesen) för att unga (men också pensionärer) bör amortera mindre än andra.

Våra resultat visar att amorterings­kraven stänger ute sammanlagt 23.000 unga vuxna från att kunna köpa en etta i Stockholms- och Göteborgsområdena i jämförelse med bankernas tidigare egna krav. I Stockholmsområdet är det 10 procent av alla i åldern 25–29 år som stängs ute och i Göteborgsområdet 5 procent. I Malmöområdet utgör inget av de bägge amorteringskraven något hinder till följd av de där betydligt lägre bostadspriserna. Om jämförelsen i stället görs utifrån ett helt amorteringsfritt lån är det 48.000 som stängs ute i våra tre storstadsområden. I det senare fallet utgör även amorteringskrav en restriktion i Malmö.

Resultaten visar tydligt att unga vuxnas möjligheter att låna till en första bostad har påverkats betydligt mer negativt av amorteringskraven än den bild FI ger. Detta måste rimligtvis vägas in i en samlad politisk bedömning av amorteringskraven. Detta inte minst sett även till att det ursprungliga motivet till dem inte håller, de har vidare samhällsekonomiska kostnader och en tveksam fördelningsprofil.