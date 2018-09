"Satsa på primärvården annars riskerar den att kollapsa"

Sverige är ett av de länder i Europa som har lägst andel läkare i primärvården. Vi satsar också en förhållandevis låg andel av vår sjukvårdsbudget på primärvården. I Sverige vet bara drygt 40 procent vem som är deras fasta läkare jämfört med 80–90 procent i jämförbara länder. Utan fast läkare och kontinuitet fungerar inte primärvården.

I många år har vi hört att det ska satsas på primärvården men lite eller inget har hänt. Vi har successivt fått ett allt större ansvar utan motsvarande tillskott av resurser och många av våra kollegor har lämnat primärvården eller blivit sjukskrivna.

I grund och botten är vi specialister i allmänmedicin lyckligt lottade, eftersom vi har ett mycket intressant och stimulerande jobb, men som situationen ser ut i dag är risken överhängande att vi inom snar framtid kommer att ägna oss åt annat. Då kollapsar primärvården. Och varför är det så viktigt med en fungerande primärvård?

Jo, för att mer än 70 procent av all cancer upptäcks av allmänläkare. Vi tar hand om den absoluta majoriteten av patienter med högt blodtryck, diabetes, förmaksflimmer och hjärtsvikt och försöker på patienternas egna villkor medicinera, motivera och stötta för att så få som möjligt ska få stroke eller hjärtinfarkt. Vi bär således huvud­ansvaret för att diagnosticera och förebygga det som den stora majoriteten av Sveriges befolkning dör av.

Vi kräver att 10–20 procent av arbetstiden läggs på fortbildning eller forskning. Okunniga läkare är farliga och kostsamma!

Vi bär även huvudansvaret för diagnostik och behandling av våra nya folksjukdomar depression, ångest och utmattningssyndrom. De allra sjukaste äldre, hemsjukvårdspatienterna, är också vårt ansvar. Och då är det här ändå bara ett fåtal av de saker vi tar hand om. Ju mer medicinen utvecklas och ju mer specialiserade sjukhusläkarna blir desto tyngre blir vår arbetsbörda och komplexiteten i det vi måste kunna hantera.

En utbyggd och fungerande primärvård med kompetenta specialister i allmänmedicin är den bästa samhällsekonomiska sjukvårdsinvesteringen man kan göra. Det är bra för patienterna, för personalen och för samhället. Det är samtliga politiska partier i Sverige överens om. Det bekräftas även av två stora utredningar av svensk sjukvård som gjorts på uppdrag av regeringen. Den första av Göran Stiernstedt ”Effektiv vård” 2016 och den andra av Anna Nergårdh ”God och nära vård” 2018. Samma slutsats. Satsa på primärvården!

Eftersom det är uppenbart vad som ska göras föreslår vi en blocköverskridande överenskommelse både på statlig nivå och landstingsnivå om en rejäl och genomtänkt primärvårdsreform. Vi är trötta på politisk smutskastning och på kortsiktiga, oberäkneliga paketsatsningar som aldrig tar itu med grundproblemen utan i bästa fall löser något tillfälligt.

Vi kräver en tydlig nationell plan i samråd med professionen om hur vi ska klara av att rekrytera och bli fler allmänläkare och distriktssköterskor samt hur vi ska förhindra ytterligare flykt av personal från primärvården.

Vi kräver att 10–20 procent av arbetstiden läggs på fortbildning eller forskning. Okunniga läkare är farliga och kostsamma! Utan adekvat fortbildning finns ingen möjlighet att hålla oss uppdaterade om alla nya behandlingar och mediciner. Då kan vi inte ge den vård våra patienter förtjänar.

Vi kräver en primärvårdsreform som innehåller ett tak på 1 500 listade personer per specialist i allmänmedicin så att vi kan ta hand om våra patienter på ett bra sätt. Då kommer fler allmänläkare stanna kvar i yrket, fler unga läkare kommer välja att specialisera sig inom allmänmedicin och färre patienter kommer att behöva söka andra vårdinstanser på grund av bristande omhändertagande eller långa väntetider i primärvården.

För att klara rekrytering, fortbildning och tillgänglighet behöver vi en omfattande ekonomisk satsning på primärvården som uppräknas för varje år och att detta inte villkoras med ett större ansvarsområde och utökade öppettider.

Om våra politiker har modet, prestigelösheten och drivkraften att göra en seriös, blocköverskridande primärvårdsreform så är vi övertygade om att det finns goda möjligheter att göra svensk primärvård till en inter­nationell förebild. Om inte riskerar vi en primärvårdskollaps.

Vi alla, patienter och personal, förtjänar en bättre primärvård!

Alla undertecknare:

Abbas Abdi

Adam Gustafsson, Södervärn VC, Malmö

Adel Bin Jabr, Blomman VC, Malmö

Adel Matte, Vårdcentralen City, Eskilstuna

Adina Flaschner, Fridhemsplans VC

Adrian Razmgah, Jakobsbergs Akademiska Vårdcentral

Agneta Hamilton, VC Kusten Ytterby (Kungälv)

Agneta Rosberg, Sankt Lars VC Lund

Aida Khoshnoud, Jakobsbergs vårdcentral

Ailin Kamyab, Capio Kvillebäcken Göteborg

Albert Najdi, Norrtälje norra

Alberto Osorio, Stockholm

Alena Kvorning, Achima Care Fristadens Vårdcentral

Alexandra Smeikal, Svenstavik

Alexandra Svensson, Hertig Knut

Alexios Kizoub, Axelsberg VC

Ali Sabri, Blomman Vårdcentral Malmö

Allan Mivule, Aleris Vårdcentral Björkhagen

Amanda Alm, Capio City Västerås

Amanda Gudesjö, Stockholm

Ameen Hady, Huddinge vårdcentral

Amjad Assadi, Oskarshamn

Anders Franck, Enebybergs vårdcentral

Anders Hallek, Telefonplans vårdcentral

Anders Hernborg, Halmstad

Anders Lebelius, Lisebergs VC

Anders Lundqvist, VC Näsby, Kristianstad

Anders Öckerman, Tiskens VC, Falun

Andras Könyves, Valdemarsvik

Andrea Asplund, Gustavsbergs Vårdcentral

Andreas Sjöstrom, Forums VC Nacka

Andreas Thörneby, Närhälsan Kinna vårdcentral

Anette Astorga, Närhälsan Mölnlycke vårdcentral

Anette Olsson, Vimmerby hälsocentral

Anita Kasperczyk, Sundets läkargrupp, Bjärred

Anja Forshufvud, LidingöDoktorn

Ann Grehan, Salems VC

Anna Borg, Trollbäckens VC

Anna Brislow, VC Sjöcrona, Höganäs, Skåne

Anna Bromée, Din Vårdcentral Bagarmossen

Anna Drake, Edsbergs vårdcentral, Sollentuna

Anna Eliasson, Stockholm

Anna Fernqvist Lundesjö, Dalens Vårdcentral

Anna Granqvist, Husensjö Vårdcentral

Anna Gutniak, Stockholm

Anna Hallert, Aleris HLM Stureplan

Anna Hansell, Huddinge VC

Anna Hellmont, Bankeryds vårdcentral

Anna Holst, Närhälsan Backa

Anna Karin Fahlén, Gammelstads hälsocentral

Anna Kollberg, Capio Vårdcentral Västerås City

Anna Lindén, Lund

Anna Lindquist, Segeltorp

Anna Lindroos Palmblad, Knivsta vårdcentral

Anna Moberg, Kärna Vårdcentral, Linköping

Anna Nordling Bascur, Spånga VC

Anna Nyfelt, Domsjö hälsocentral

Anna Nygård, Viksängs VC

Anna Nyman, Varberg

Anna Paulson, Ekholmens vårdcentral

Anna Pålsson, Boo VC

Anna ReitbergerMarinko, Aleris Husläkarmott. Näsbypark hus

Anna Segernäs Kvitting, VC Ekholmen

Anna Sternby, Sjöbo

Anna Thoring, Stockholm

Anna Wierup, Bromma

Anna Zubowicz-Musial, VC Achima Care AB Älmhult

Anna-Carin Lundin, Johannelunds vårdcentral

Anna-Karin Tominich, Hammarö

Anna-Karin Töger, Vårdcentralen Svalöv

Anna-Karin Widborg, Vårdcentralen Landborgen

Anna Lena Falknell, Sjöbo

Anna-Lena Lundgren, VC Kolmården, Östergötland

Anne Reitz, Göteborg

Anne Wallin, Boo Vårdcentral

Anneli Raudasoja, Örestadskliniken

Annelie Söderberg, Höör

Annica Hlbert, Trelleborg

Annica Olsson, Sjöbo

Annika Anden, Specialistläkarhuset Hermelinen i Luleå

Annika Andersson

Annika Billfors, Rosenlunds vårdcentral

Annika Landström, Närhälsan Guldvingen Lidköping

Annika Nyström, Vårdcentralen Vellinge

Annika Rusko Andersson, Centrumpraktiken Kungälv

Annika Sonander, VC Lindeborg

Anton Olsson, Björkskatans hälsocentral

Arash Sanari, To Care Karlavägen

Arif Iqbal, Capio VC Bro. Stockholm

Arja Tuukkanen, Vallentuna

Ashraf Alidani, vård central Södra Sandby

Aurelija Dubick, Stockholm

Axel Petersson, Norrahammars VC

Barbro Lindstedt, Gimo

Basman Abdoka, Tullinge

Beata Cyprowska, VC Älmhult, Achima Care

Beatrice Goldman

Bengt Marklund, Tegs Hälsocentral

Birgit Arenhag Björkman, Tallhöjdens VC

Birgitta Anstey, Örsundsbro vårdcentral

Birgitta Bergman, VC Smeden, Eskilstuna

Birgitta danielsson, Stockholm

Bisera Jorsback, Capio VC Farsta

Björn Diamant, Luleå

Björn Lönner, Vetlanda

Björn Stridh, Kista Vårdcentral

Bo Karlsson, Uppsala

Brendan Brouwer, VC växjohäsan

Britt Ernberg, Sigtuna

Britta Söderström, Gustavsbergs vårdcentral

Britt-Marie Brogren, Stockholm (Axelsbergs VC)

Camilla Jedefors, Ektorps Vårdcentral

Camilla Ling Jinnestål, Capio citykliniken Landskrona

Camilla Magelssen, Stockholm

Camilla Sandin Bergh, Studierektorsenhet Primärvård Göteborg

Carin Tillman, Vårdcentralen Eden, Malmö

Carina Magnefelt, Stockholm

Carina Mattsson Nordemyr, Johannes HLM&BVC Stockholm

Carl Mellner, Stockholm

Carl Åkerman, Forum Vårdcentral (Nacka)

Carmen Jaxgård, Täby

Carola Johansson, Öregrunds VC i Praktikertjänst AB

Carolina Emdin, Ålidhems Hälsocentral, Umeå

Caroline Asplund, Gustavsbergs Vårdcentral

Caroline Lagerbring, Boo vårdcentral

Caroline Schön, Vårdcentralen Sjöbo

Caroline Silfver, Hässelby Vårdcentral

Caroline Trägårdh, VC Fosietorp, Malmö

Caroline Turesson, Capio VC Lidingö

Carolyn Latham, HLM Johannes

Catarina Canivet, St Lars, Lund

Catarina Pihlgren Martinelle, Östervåla VC

Catharina Linné, Vårdcentralen Näsby

Catrin Sjökvist, Lindeborg VC o BVC Rosengård

Cecilia bergsten, Sophiahemmet HLM

Cecilia Hellberg, Södertalje

Cecilia Krabbe, Närhälsan Frölunda VC

Cecilia Munoz, Närhälsan Partille VC

Cecilia Palm, Lidingö

Charlie Johansson, Ystad

Charlotta Allard, Capio Amhult

Charlotta Hagstam, VC Sorgenfrimottagningen

Charlotte Karlsson, Vårdcentralen Kusten Ytterby

Charlotte Lindblad, VC Lindeborg

Charlotte Oja, Capio Vårdcentral Farsta

Charlotte Sundh Åhman, Dalens vårdcentral

Charlotte Sundqvist, Medpro clinic Stavre VC

Charlotte von Feilitzen, Stockholm

Christel Lundh, Stockholm

Christel Wisdahl, Gröndals och Lisebergs vårdcentraler

Christer Andersson, Bergsjön vårdcentral

Christer Wahl, Ungdomsmottagningen Västerås

Christian Abi-Khalil, Din vårdcentral Bagarmossen

Christian Anker-Hansen, Vårdcentralen Norra Fäladen Lund

Christian Lönn, Salems vårdcentral

Christian Schmitt, Sätila

Christina Callmer, Brämaregårdens VC, Göteborg

Christina Lergin, Scania Husläkarmottagning, Södertälje

Christina Mörk, Uppsala

Christina Nyberg Kollberg, Enebybergs vårdcentral

Christina Perneby, Mjölby

Christina Unell, Bjärred

Christofer Bergstedt, Alvesta vårdcentral

Claes von Segebaden, Stockholm

Corinna Baladi, VC Britsarvet

Cristina Jipa, Flogsta Vårdcentral Uppsala

Dagrun Lihnell, Visby

Daniel Bäck, Växjö

Daniel Gillsin, Dalens vårdcentral

Daniel Mella, Helsa Östertull Norrköping

Daniel Moberg, VC Åby

Daniel Nygren, Vallentuna Husläkargrupp

Dario Jovic, Capio Citykliniken Ängelholm

David Granberg, VC Braås

David Iggman, Svärdsjö VC

David Lundmark, Boo VC. SLSO

David Sauer, Nötkärnan Masthugget Familjeläkare och BVC

Dawit Amanuel

Denisa Talic, Väla Hälsocenter Helsingborg

Dennis Sulander, Jönköping

Edvin Granlund, Lisebergs VC

Elham Shahbazi, Nötkärnan bergsjöns vårdcentral

Elias Engström, Storvretens Vårdcentral

Elin Guterstam, Hemdal vårdcentral, Västerås

Elin Pettersson, Familjehälsan

Elin Uzunel, Flemingsbergs vårdcentral

Elin Wallström, HC Domsjö

Elinor Nemlander, Gröndals vårdcentral

Elisabet Abdo, Salems Vårdcentral

Elisabet Ekman, Jämjö vårdcentral

Elisabet Svensson, Stockholm

Elisabet Tiren, Boo VC

Elisabeth Englesson, Vårdcentralen Norra Fäladen, Lund

Elisabeth Jaenson, Malmö

Elisabeth Wolpert, Huddinge vårdcentral

Eliya Syed, To Care HLM Solna-Sundbyberg

Ellen Liedstrand, VC Eden

Ellinor Schüllerqvist, HC Stora Trädgårdsgatan

Ellinore Nilsson, Hertig Knuts VC

Elsa Dahlén, Capio Berga vårdcentral Linköping

Elsa Gonzalez, Tranebergs vårdcentral

Emelie Ascard Erlandsson, Ellenbogens Hälsocentral

Emelie Lind

Emil Péclard, Vårdcentral Tisken, Falun

Emilie Walfridsson, Gränna Vårdcentral

Emma Andersson, Handens Vårdcentral

Emma Duvell, Stockholm

Emma Ekelund, VC Eden

Emma Österberg, Linköping

Enes Drljevic, Nacka Närakut

Ensieh Memarian, Malmö

Erik Eklöf, Uppsala

Erik Espman, Stockholm

Erik Fagerholm, VC Eden

Erik Lindblad, Näsets Läkargrupp, Höllviken

Erik Lindbom, VC Strängnäs

Erland Svenson, Fjällbacka VC

Eva Amtkil, Capio Olympia Helsingborg

Eva Buentke

Eva Bymova, Bredängs VC SLSO

Eva Espmark, Ektorps Vårdcentral

Eva Fägerskjöld, Göteborg

Eva Grossman, Stockholm

Eva Litnäs, Gustavsbergs Vårdcentral

Eva Melcherson, Spånga VC, Stockholm

Eva Rinblad, Visborg

Eva Ygge, Älvsjö vårdcentral

Eva Åström Hassel, Capio Vårdcentral Västerås City

Evelina Grenelle, Centrumpraktiken Kungälv

Farhad Nasserabadi, Täby Vårdcentral

Fatemeh Pour Abdollahi, Närhälsan Sannegården VC,göteborg

Felix Alwan, Malmö

Femke Becht, Hentorp

Ferenc Herczegh, Stenhagens vårdcentral

Franziska Ganzer, Södertull Din Hälsocentral

Franziska Åkerman, Vårdcentralen Råå

Fredrik Blomqvist, Wästerläkarna

Fredrik Pellmé

Fredrik Petersson, Kävlinge vårdcentral

Fredrik Svennelid, Capio Novakliniken Marinan Ystad

Fredrik Waller, VC Skurup

Fredrik von Vultée, VC Sjöbo

Freya Brodersen, Viksäng-Irsta vårdcentral Västerås

Frida Ahlfors, Wästerläkarna

Gabriel Dahl, Stockholm

Gabriela Lundberg, Boo vårdcentral

Gerd Carlsson Ahlén, Göteborg

Gertrude Ahlqvist, Brommaplans VC

Ghadah Saleh, Centrumpraktiken, Kungälv

Ghena Shabana, Västerås

Gulay Celik, Solna C VC

Gunilla Johnston, Gagnef

Gunilla Torwald Hellström, Närhälsan Mölnlycke

Gunn-Eli Wika, Kista vårdcentral

Gunvor Lyngstam, Pensionär. Fd distriktsläkare Skövde (Hentorp)

Gustaf Lilliehöök, Stockholm

Gustav Asp, Hälsans Vårdcentral 2 Jönköping

Gustav Denstedt, Eriksbergs VC, Uppsala

Gustav Holst, Karlstad

Gustav Soler, Rimbo Hälsocentral

Gustav Wåhlin, Prima Familjeläkarmottagning, Västerås

Göran Granström, VC Valdemarsvik

Göran Sohlgren, Uppsala

Gösta Rune, Abrahamsbergs vårdcentral

Hampus Åström, Stockholm

Hanna Asplund, Sundets läkargrupp, Bjärred

Hanna Cederberg, Prima flm, Västerås

Hanna Heyman, VC Åttkanten, Karlstad

Hanna Kristin Einald

Hanna Larsson, Vårgårda

Hanna Salmi, VC Alvesta

Hanna Skytt, Vårdcentralen Åby

Hanna Åsberg, Liljeholmens akademiska VC

Hannah Cripps, Huddinge vårdcentral

Hannes Hermansson, Enebybergs vårdcentral

Hans Glingert, Vårdcentralen Kusten Ytterby

Hedda Aguero Eklund, Aleris Stureplans vårdcentral

Heidi Lindbäck, Ultuna vårdcentral, Uppsala

Helen Christensson Larsson, VC Carlanderska

Helen Lejtzen, Växjö

Helen Sterner, Arjeplog

Helen Wahlgren, VC Helsa Laurentii, Lund

Helena Almer, Gustavsberg

Helena Andersson, VC Knislinge

Helena Berggren Rygaard, Kärna Vårdcentral

Helena Hedin, Ekholmens vårdcentral, Linköping

Helena Irberger, Boo vårdcentral

Helena Sippola, Fålhagens vårdcentral

Helene Kruse, Värmdö

Henrik Nyberg, Västervården Husläkarmottagning

Henrik Ramel, Sjöbo VC

Henrik Svensson, Nyhems vårdcentral

Henrik Åhsberg, Styrsö VC Närhälsan

Humera Memon, Jakobsbergs vårdcentral

Håkan Ivarsson, Växjö

Håkan Nilsson, Sjöbo vårdcentral

Håkan Rynder, Trollbäckens vårdcentral

Håkan Ström, Gränbystadens vårdcentral

Ibrahim Omari, Uppsala

Ida Allvin, Sundets läkargrupp i Bjärred

Ida Andersson Postek, Trossö VC

Ida Dahllöv, Byske

Ida Lindgren

Ingela Carlsson, Capio Ringens VC Sthlm

Ingela Granberg, Vårdcentralen Solnas Hjärta

Ingela Liljebjörn, Vårby Vårdcentral

Ingela Wadelius Gustavsson, VC Vänhem, Hässleholm

Ingrid Andersen, Örestadskliniken

Ingrid Eckerman, Stockholm

Ingrid Gustafsson, VC Sankt Lars,Lund

Ingrid Solberger, Axelsbergs VC

Ingrid Stener, Capio citykliniken Lund

Isabel Gustafsson, Spånga VC

Ivana Kolak, VCt Kusten, Ytterby, Kungälv

Jan A. Falldalen, Ekeby

Jan Fornander, Växjö

Jan Hennix, Kiruna

Jan Håkansson, Krokoms hälsocentral

Jana Svard, Tranebergs Vardcentral

Jenny Hjalmarsson, Svalöv

Jenny Hällström, Boo Vårdcentral

Jenny Sandegård, Närhälsan Ågårdsskogen, Lidköping

Jenny Öhman, Capio Citykliniken Olympia

Jens Lundegård, Bagaregatans Vårdcentral Nyköping

Jens Thern, Stockholm

Jessica Åhlin, Ursvikens hälsocentral

J-O Skalenius, Göteborg

Joakim Hellsten, Göteborg

Joana Gomes, Stockholm

Joanna Frykman, Nacka

Joanna Sieranska, Malmö/Södervärn

Joel Freilich, Roslags Näsby Husläkarmottagning

Johan Adamsson, Wästerläkarna

Johan Berander, Vårdcentralen Falkenberg

Johan Birging Hultegård, Svartbäckens vårdcentral, Uppsala

Johan Gröndahl, Stockholm

Johan Malmberg, Trångsunds vårdcentral

Johanna Avango, HC-City

Johanna Carlson, Knivsta vårdcentral

Johanna Gadd, Vårdcentralen Laxen, Ängelholm

Johanna Haraldsson, Vårdcentralen Strängnäs

Johanna Stjerna, Sorgenfrimottagningen Malmö

Johanna Thor, VC Limhamn

Johanna Westring, Nora Vårdcentral

Johannes Hallqvist, Scania Södertälje

Johannes Saers, Skebäck Vårdcentral

Jon Forssman, Flogsta VC

Jonas Foldevi, Läkargruppen

Jonas Ludvigsson, barnläkare

Jonas Nyström, VC Kvarnsveden

Jonas Ortman, Capio Grästorps vårdcentral

Jonas Sjögreen, Västerås

Jonas Winge, Helsa VC Laurentii, Lund

Jonas Zachrisson

Josabeth Hultberg, VC Åby Norrköping

Josefine Lundqvist, Orsa Vårdcentral

Julia Jern, Viksäng-Irsta Vårdcentral

Julia Schou, Capio Ringens vårdcentral

Jörgen Syk, Runby vårdcentral

Kajsa Hansson, Vårdcentralen Vilan Bräcke diakoni

Karen Vibe, Vänhem, Hässleholm

Kari Koita-Piot, Rissne Vårdcentral

Karin Bengtsson, Svartbäckens vårdcentral

Karin Björkegren, Årsta VC Uppsala

Karin Buchanan, SLSO Husby Akalla Vårdcentral

Karin Engquist, Malmö

Karin Haij Bhattarai, Nacka

Karin Hillerdal Hagströmer, Uppsala

Karin Kastalli, Strängnäs VC

Karin Kempe, Stockholm

Karin Salomonsson Wohlin, Praktikertjänst Ultuna VC

Karin Sandberg, Vårdcentralen Aroma, Vetlanda

Karin Svensson, Ljungby

Karin Tiger, Ektorps vårdcentral, Nacka

Karin Wallén Beckius, Ekholmens vårdcentral

Karin Wallström, Sandviken norra

Karin Wihlborg, Solklart vård

Karl Damberg, Västerledens VC Frölunda Torg

Karl-Johan Johansson, Samariterhemmets VC

Karolin Planting, Habo Vårdcentral

Karolina Frisk, Forums vårdcentral

Karolina Kindstedt, Capio Liljeforstorg

Karolina Malm-Willadsen, Kallhälls Nya vårdcentral

Karolina Sjöborg, Lund

Karolina Wennström, Södertull din HC Gävle

Katarina Järbur, Säröledens familjelkare

Katarina Perlhagen, Boo vårdcentral

Katarina Sandström, Närhälsan Partille

Katarina Wallin, Uppsala

Katrin Jonsdottir, Stocksunds Vårdcentral

Katrin Rikk, Sandviken Norra HC

Kenneth Widäng, Boden

Kerstin Brink, Mäster Olof

Kerstin Hede, Södertulls HC, Gävle

Kerstin Lindquist, Rönninge

Kerstin Vesterlund, Flogsta VC, Uppsala

Kiran Khiani, Turebergs Vårdcentral

Kirsten Nilsson, Staffanstorp

Kjell Blomqvist, Åby Vårdcentral

Klara Solvin, Lisebergs Vårdcentral

Klara Swerup, Nacka

Kristin Hjörleifsdottir Steiner, Flemingsbergs AVC

Kristina Dufvenberg, Falun, Grycksbo

Kristina Fryklund, Malmö

Kristina Halldorf, Myrviken

Kristina Nyberg, Skärholmens vårdcentral

Kristofer Mollberg, Läjeskliniken

Kristoffer Lindberg, Boo VC

Kristoffer Skoog, Capio Vårdcentral Lundby

Krzysztof Lazowski, VC Kasernhöjden Karlstad

Lars Bäcklund, Stockholm

Lars Englund, Falun/Borlänge

Lars Johansson, Sjöbo Vårdcentral, Skåne

Lasse Wilhelmsson, Din Vårdcentral Bagarmossen

Leila Tamaddon, Stockholm

Lena Andersson, johannes HLM Stockholm

Lena Bäckström, Ektorps Vårdcentral

Lena Bäckström, Vendelsö Vårdcentral

Lena Khemir, Norra Fäladen, Lund

Lena Oske, Tomelilla

Lena Strandvik, Veddige vårdcentral

Lena Svidén, Bromma

Lena Törngren, Liljeholmens VC

Lena Wendeler, Wämö VC

Lena Åström, VC Tåbelund, Eslöv

Lennart Johansson, Näsets Läkargrupp

Leon Sylverberg, tidigare chef för Närakuter SLSO och Huddinge Akademiska vårdcentral

Lina Isacson, Spånga vårdcentral

Lina Nyhlen, Lommma VC

Lina Randahl, Capio Olympia

Lina Renstrom, Sandviken Norra Hälsocentral

Linda Moris, Husläkarna Roslags Näsby

Linda Rundblom Andersson, Östervåla VC

Linda Westblom, Axelsbergs VC, Stockholm

Linda Ängeby, Din Vårdcentral Bagarmossen

Linn Ekström Feyzi, Bergshamra Ulriksdal VC

Linn Hultin, JohannesVården VåC och BVC

Linn Sjöberg, Vårdcentralen Lomma

Linn Stahl, VC Falkenberg

Linnéa Larsson, VC City Eskilstuna

Linnea Sjöberg, Älvsjö Vårdcentral, Stockholm

Lisa Bergman, Åttkanten karlstad

Lisa Eek, Åre HC

Lisa Huszar, Berga Capio VC linköping

Lisa Onnestam, Agardsskogens VC Lidkoping

Lisa Reda, Stockholm

Lisa Samuelsson, Tomelilla

Lisa Sjönell, Boo VC

Lisa Sköldin, Fågelbacken vårdcentral i Malmö

Liz Medina, Skurups Vårdcentral

Lotta Hallhagen, Trångsunds Vårdcentral

Lotta Jansson, Stockholm

Louise Samson, Capio Amhult VC, Torslanda

Lovisa Dybeck, Stockholm

Lovisa Jäderlund Hagstedt, Norrtälje södra vårdcentral

Lovisa Wilhelmsson, ST-läkare, Valbo Hälsocentral

Lucie Dalenfeldt, Stockholm

Luís Hernández, Almö läkarhus Capio

Madeleine Ahlinder, Rotebro VC

Madeleine Axelsson, Bromma

Madeleine Wetterholm, Gustavsbergs Vårdcentral

Madelene Heidenberg, Huddinge vårdcentral

Madelene Ljungars, Norrahammars vårdcentral

Magnus Bood, VC Vänhem

Magnus Gällerdal, VC Sjöbo

Magnus Isacson, Johannes husläkarmottagning, Stockholm

Magnus Kvick, Åby vårdcentral

Magnus Lundmark, Uppsala

Magnus Nord, Valla VC, Linköping

Magnus Persson, Hässleholm

Magnus Ängslycke, Bräcke Diakoni Vårdcentralen Centrum, Alingsås

Mahmoud El Chaoly, Rydebäck VC

Maja Gustafsson, Sundets läkargrupp

Maja Olsson, Stockholm

Malena Björklund, Årsta vårdcentral, Uppsala

Malin Bing, Göteborg

Malin Ek Sigerud, Stockholm

Malin Eldin, Norrtälje Hälsocentral

Malin Falk Sträng, Johannes Husläkarmottagning

Malin Frank, Stockholm

Malin Lagerberg, Nötkärnan Bergsjöns VC

Malin Lundkvist, Närhälsan Stora Höga Vårdcentral

Malin Nordin, Helsa Sundbyberg

Malin Resman Friis, Ystad

Malin Segerpalm, Liljeholmens vårdcentral

Malin Ståhl

Malin Svantesson, Capio VC Liljeforstorg, Uppsala

Mandana Azari, Vårdcentralen Helsa Sundbyberg

Marcel Aponno, Göteborg

Margareta Johansson, Johannes Vårdcentral

Margareta Troein, Södervärn, Malmö

Margareta Wedmark, VC Linero/Ö Torn Lund

Maria Axelsson, Tjörn

Maria Eriksson, Vetlanda Vårdcentral

Maria Fröberg, Gustavsbergs VC

Maria Gavelin, Telefonplans VC, Stockholm

Maria Granqvist, VC Nygatan

Maria Hjalmarsson, Johannes husläkarmottagning

Maria Randjelovic, Linköping

Maria Sandblom, Flogsta Vårdcentral Uppsala

Maria Smidfelt, Närhälsan Göteborg

Maria Stremska, Capio vårdcentral Simrishamn

Maria Svensson, Alvesta

Maria Truedsson, Piteå

Maria Wartig, Stenungsund

Maria Widekärr, Boo vårdcentral

Maria Ygland Rödström, Lund

Mariana Font, VC Alvesta

Marie Kjellmark, Vålbergs VC

Marije Boks, Hc Sveg

Marijke Talsma, Unicare Mariestad

Marika Stoppert, VC Kärna

Marina Holmström, Älvsbyns hälsocentral

Marina Tuutma, VC Rud, Karlstad

Mario Malnar, Ulricehamn Närhälsan

Mario Yakoub, Eskilstuna

Marit Nygren, VC Malmköping

Maritha Magnusson, Hälsan 1, Jönkoping

Marjola Kock, Svea Vårdcentral, Säffle

Mark Albeek, Liljeholmens Vårdcentral

Marlene Jonasson, Enkoping

Marna Juhlin, Göteborg

Marta Elfineh, Boo VC

Martin Annsberg, Sälen

Martin Essen-Möller, Liljeholmens vårdcentral

Martin Friberg, Stockholm

Martin Mc Keon, Kvarnsvedens vårdcentral

Martin Sandberg-Wideqvist, Närhälsan Torpavallen

Martina Lund, Stockholm

Maruf Ahmed, Valens läkargrupp

Maryam Lundin, Tureberg vårdcentral

Matias Estrada, Hässelby Gårds VC

Mats Kåhrström, Hortlax hälsocentral

Mats Rydberg, Söndrumskliniken, Halmstad

Mattias Eld, Hedemora

Mattias Norell, Grycksbo vårdcentral, Falun

Mattias Schmidt, Råsunda vårdcentral

Mattias Wallin, Malmö

Max Hultgren, Mora Vårdcentral

Meliha Arnodt, Närhälsan Stenungsund

Merna Suberkli, Tallhöjdens Vårdcentral

Meron Taffese, 5 husläkare, Sollentuna

Meta Wiborgh, Tärnaby sjukstuga

Meybod Kia, Stockholm

Mia Johansson, Skiftinge Vårdcentral

Michael West, Delfinen Vårdcentral

Mikael Trüschel, Närhälsan Eriksbergs vårdcentral

Milosz Swiergiel, Gröndals vårdcentral

Milvi Kodumets

Miriam Hellman Ben-Neji, Vårdcentralen Strängnäs

Miriam Melles, Axelsbergs vårdcentral

Mirja Waldenström, Leksand

Moa Strandh, Ektorps Vårdcentral

Mona Tjäder, Kiruna hälsocentral

Mouna Malhotra, Huddinge Vårdcentral

Mårten Lundén, Gröndals vårdcentral Stockholm

Mårten Trotzig, Blackebergs VC

Märit Löfgren, Herkules Vårdcentral Borås

Märit Wallander, Huddinge Vårdcentral

Märta Kron, Huddinge VC

Nadia Kahtan, ST läkare allmänmedicin Skaraborg

Nanna Schumacher Qwerin, Johannes HLM

Nida Khan, Forums vårdcentral

Niklas Hed, Ängsgårdens VC

Niklas Östling, Höör

Nina Fjellström, Skänninge VC

Nina Holmgren, Vårdcentralen Kusten, Ytterby

Niroda Ali, Västerås

Nora Al-yassin, Lövgärdet vårdcentral Närhälsan

Oana Felicia Kim, Stavre VC Trollhättan

Olof Cronberg, VC Växjöhälsan

Omar Kaakati, Helsingborg

Oscar Plogmark, Telefonplans VC

Oskar Fagerström, Capio Haga Örebro

Oskar Lindberger, Ekeby Hälsocenter

Oskar Lyding, VC Torsby/Likenäs

Ove Oksvold, Capio vårdcentral Slussen

Panteha Hatefi, Gröndals VC

Patricia Thern, Sibyllekliniken

Patrik Andersson, Wetterhälsan

Patrik Gren, Läkarhuset Kronan

Patrik Olsson, Malung

Paul-Matis Türnpuu, Andersberg HC, Gävle

Per Flakberg, Närhälsan Stenungsund VC

Per Jonsson, VC Måsen Lund

Per Westberg, Vårdcentralen Strängnäs

Pernilla Blom, Stenhagens vårdcentral

Pernilla Fritz, Handens VC

Pia Cederqvist, Axelsbergs vårdcentral

Pia Söderberg, Stockholm

Pontus Almer Boström, Nacka Forum Vardcentral

Pontus Järlund, Gröndals Vårdcentral

Priyanka Nandy Bihal, Huddinge vårdcentral

Pulak Nandy, Hallonbergens vårdcentral

Päivi Remes, SLSO Gärdets VC

Pär Hilding, VC Kusten

Rad Moezzi, Nacka Forums VC

Rahul Saha, Hemdal Vardcentral,Vasteras

Rashid Obaid, Blomman VC

Rasmus Arvidsson, Hälsocentralen Sankt Hans

Rebecka Hunt, Capio Limhamn

Rickard Malm, Andersbergs Vårdcentral

Robert Kovacs, Stureby Vårdcentral

Robert Svartholm, Luleå

Robin Back, Närhälsan Ekmanska Vårdcentral

Robin Holmér, Göteborg

Roger Stadra, Vimmerby

Rolf Bergström, Strängnäs Vårdcentral/SR-Hälsoval Sörmland

Rolf Marling, VC Verkstaden

Rose-Marie Fornwall, Närhälsan Billingen Skövde

Roza Azimpour, Råå Vårdcentral

Roza Ghazizadeh, To Care Husläkarmottagning

Ruth Medins, Spånga vårdcentral

Råzan Ali, To Care

Sabrina Sal, Blomman VC

Saduddin Dashti, Ektorps VC

Samineh Oliai, Stockholm

Samuel Blomqvist, Norrskenets Hälsocentral

Samuel Nordquist, Norrahammars vårdcentral

Sandra Appadu Jansson, Johannes Husläkarmottagning

Sandra Eriksson Mirkovic, Partille

Sandra Vasic, Enköpings husläkarcentrum

Sanna Bernhardsson, Ålidhems hälsocentral Umeå

Sara Banegas, Ekerö Vårdcentral

Sara Bergström, Åby Vårdcentral, Norrköping

Sara de Freitas, Gustavsbergs Vårdcentral

Sara Ekman, Kalix Hälsocentral

Sara Jannerland, Axelsbergs vårdcentral

Sara Jansson, Lisebergs Vårdcentral

Sara Kullberg Pellmé, Stenungsund

Sara Loden, LäkarGruppen Västerås

Sara Persson, Dalby

Sara Seaton, Åby VC Norrköping

Sara Smedegård, Svartbäckens vårdcentral

Sara Ward, Malmö

Sarah Eklöf, SöderDoktorn

Sarah Lindgardh Hagen, VC Lundbergsgatan Malmo

Sarah Strålenstam, Borgholm HC

Sarah Tyler, Halmstad

Sebastian Grandin, Tanumshede

Sebastiano Ferraù, Söderhamn din HC

Selma Mehr, VC Fosietorp, Malmö

Serkan Epyildirim, Karlstad

Shadi Ghorbani, Malmö

Shima Falcon

Signe Lansky, Vårdcentralen Hökarängen

Sima Sasa Nesici, Heimdal

Simon Hellström, Ekeby Hälsocenter, Uppsala

Sjöblom Ann-Christine, Liljeholmens vårdcentral

Sofia Breland, Falkenberg

Sofia Carheden-Eriksson, Stockholm

Sofia Dalemo, Närhälsan Guldvingen Lidköping

Sofia Eriksson, Gagnefs Vårdcentral

Sofia Göthe, Wästerläkarna

Sofia Hofflander, Capio Lidingö vårdcentral

Sofia Höglund, Prima familjeläkarmottagning, Västerås

Sofia Ovenholm, Capio Centrum Malmö

Sogand Sajjadi, Törnrosen, Malmö

Solmaz Mahdavi, Stockholm

Solveig Ravn, Lidingö

Solveig Wanland, Tidans Vårdcentral Skövde

Sonja Holmquist, Gröndals vårdcentral

Sour Hallal, Vårdcentralen City Eskilstuna

Staffan Ahlkvist, Bagaregatan Nyköping

Staffan Olsson, Brahehälsan Löberöd

Stefan Nordström, VC Knislinge

Stefan Risberg, Ektorps VC

Stéphanie Liotier, Axelsberg VC

Stig Johansson, Stockholm

Susanna Althini, Visby Norr

Susanna Calling, Lomma

Susanna Sjöström, Närhälsan Mölnlycke Vårdcentral

Susannah Jönsson, Gärdets Vårdcentral

Susanne Beving, Stockholm

Susanne Ljungkvist, Axelsbergs vårdcentral

Susanne Sundberg Körlof, Tomelilla Vårdcentral

Suzana Turkalj Pavlakovic, Vårby vårdcentral

Sven Ternov, Blentarp

T O-son, Halland

Tao Olsson, Tullinge VC

Taymaz Foladi, Edsbergs Vårdcentral

Ted Engfeldt, Tullinge

Teresa Algård, Fålhagens vårdcentral, Uppsala

Terese Nilsen Orrhult, Uppsala

Thelma Andersen, Nälhälsan Mölnlycke

Theo Wilson, Järna

Theresa Maska, Anderslövs Vårdcentral

Therese Birger, Segeltorps Vårdcentral

Therese Larsson Hogman, Älmhult

Thomas Westin, Stockholm

Tiia Toomessoo, Karlstad, Skåre VC

Tiina Kurol, Västerås

Tomas Endre, Sotenäs Vårdcentral

Tommy Jönsson, Måsens VC

Torgny Elmerot, Bräkne-Hoby

Tova de Ruvo-Lohmann, Axelsberg Vårdcentral, Stockholm

Ulf Eklund, Stockholm

Ulla Petersson, Söderåkra VC

Ulla Örnberg, Nacka

Ulrika Cederberg, Sundets läkargrupp i Bjärred

Ulrika Helge Connheim, Hälsocentralen Ellenbogen

Ulrika Ringborg Klensmeden, VC Valdemarsvik

Ulrika Rödbo, Kungsbacka närakut

Ulrika Taléus, Ljungsbro vårdcentral

Urban Mikko, Vårdcentralen NorraHamn Luleå

Victoria Emilsson de Heras, Södertull

Victoria Rouzdar, Kungsängens vårdcentral

Viktor Nilsson, Tunafors Vårdcentral

Viktor viktorelius, Malmö

Ville Laukkanen, Kvartersakuten Surbrunn

Violeta Munoz, Strängnäs VC

Wivianne Holm Lindskoug, Helsingborg

Wolfgang Ott, Vänersborg

Yanira de la Torre Bonal, Töreboda VC

Yihong Zhu

Ylva Karlsson, Järfälla

Ylva Sandström, ordf. Distriktsläkarföreningen i Stockholm

Yonatan Solomon, Axelsbergs vårdcentral

You Li, Tullinge Vårdcentral

Zaki Bayoumi, Blomman vårdcentral, Malmö

Zuzana Stiblarova Kaxiras, Capio Ringens VC

Åsa Ek Lööv, Nacka

Åsa Hallander, St Eriks Vårdcentral

Åsa Hollertz Ludvigsson, Adolfsbergs vårdcentral i Örebro

Åsa Smitterberg, Älvsjö vårdcentral

Åsa Steensland, Ekholmens vårdcentral

Åse Enhamre, SöderDoktorn, Stockholm

Många vakanta tjänster För att bli specialist i allmänmedicin eller ”allmänläkare” krävs fem års specialisttjänstgöring efter läkarlegitimation. Fyra av tio personer i Sverige har en fast läkare. Av de som inte har en fast läkare vill åtta av tio ha det. Hälften av alla vårdcentraler i Sverige har vakanta läkartjänster. Det motsvarar 1 200–1 500 vakanta heltidstjänster i landet eller 20 procent av tjänsterna. I primärvården finns i dag i genomsnitt en heltidsarbetande legitimerad läkare på 1 950 patienter. I detta inkluderas även icke-specialister. En tredjedel av alla allmänläkare har övervägt att byta yrke på grund av för hög arbetsbelastning. En femtedel av alla allmänläkare uppger att de varit sjukskrivna på grund av arbetsrelaterad ohälsa. Källor: Sveriges läkarförbund, vardanalys.se, lakartidningen.se