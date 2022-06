DN Debatt. ”Ändra skatteregler för att stoppa bemanningsbolagen i vården”

Vården i landet är till salu på en oreglerad och falsk marknad. Det är bemanningsföretagen som sätter priset, medan skattebetalarna får betala genom otillgänglig och otillräcklig vård.

Bemanningsföretag kan verka vara en seriös aktör, men det är bara kamouflage. Bemanningsföretagens existens i vården slår sönder den svenska modellen med en skatte- finansierad välfärd.

Under den tid som bemannings­företag funnits har tillgängligheten till vård minskat och företagens vinst ökat. Det största bemanningsföretaget i vården är Bonliva, som 2020 omsatte nästan en miljard kronor. Bemanningsföretagen Dedicare, Vårdbemanning och Läkarleasing Sverige drog tillsammans in ytterligare en miljard. De 50 största vårdföretagen dränerade i fjol välfärden på 6,3 miljarder kronor.

Den totala kostnaden för vårdens externa bemanning uppgår till cirka 8 miljarder kronor, varav läkare står för 5 miljarder kronor. Det är en ökning med 2,4 miljarder kronor jämfört med 2015, enligt Konkurrensverket.

Ökningstakten accelererar också kraftigt. I fjol ökade landets 21 regioner sina kostnader för inhyrda läkare med mer än 8 procent och för sjuksköterskor hela 24 procent. Det motsvarar en kostnadsökning på 700 miljoner kronor.

För flera regioner är 8 miljarder kronor lika mycket som alla hälso- och sjukvårdskostnader under ett år. Den merkostnad bemanningsföretagen orsakar skulle räcka till att ge vård till alla som just nu väntar på en ögonoperation eller annan behandling för ögonsjukdom. Summan skulle också räcka till vård för alla som enligt Cancerfondens årliga rapport fick någon form av cancerbesked under 2020.

Det här är särskilt allvarligt när man betänker att vården runt om i landet är kroniskt underfinansierad. En del regioner har tvingats höja skatten, men det räcker ändå inte. Bristen på utbildad vårdpersonal är i dagsläget stor och regioner pressas av bemanningsföretag att konkurrera om personal med ökade kostnader som följd.

Hittills har hyreländet mest drabbat glesbygdslän och regioner som saknat en lokal läkarutbildning. Nu ser vi samma utveckling i allt fler regioner.

Dessutom tar bemanningsföretagen inget ansvar för kompetensförsörjningen. Det är en del i affärsidén att hålla nere tillgången på personal, men för vår gemensamma välfärd är det förödande.

När det är brist på anställda är det också brist på handledare. Flaskhalsen tätnar för att få in nya läkare och sjuksköterskor i vården.

Regionerna är skyldiga att ge vård efter behov. När det inte längre finns tillräckligt med anställd personal för att leverera vård efter behov blir det enda alternativet att betala bemanningsföretagens priser, vilka dessa än är.

Att locka tillbaka dem som slutat till en arbetsplats med försämrad arbetsmiljö är svårt, inte minst för att de ekonomiska resurserna som skulle kunna användas till att utbilda, anställa, höja löner och förbättra arbetsmiljö för regionanställda gått förlorade. Att arbeta sida vid sida med hyrpersonal som kräver vägledning och introduktion till arbetsplatsen av regionens personal – men dessutom tjänar upp emot 40 000 kronor mer i månadslön och kan kräva andra arbetsvillkor – gör att förtroendet för regionen som arbetsgivare skadas.

Bemanningsföretagen formulerar sig annorlunda. De hävdar att de ”möjliggör vård på landsbygden” (Hedera Group) och ”skapar en mer trivsam arbetsmiljö” (Bonliva). Samma positiva bild ger inte medarbetare som får en bemanningsanställd som ”kollega”. Inför sommaren sitter dessutom ”möjliggörarna av vård på landsbygden” och väntar in tidpunkten när regionerna står inför katastroflägen och panikartat har höjt ersättningsnivån maximalt innan man accepterar att leverera någon personal.

Detta är ingen marknad på lika villkor och det har det nog aldrig varit. Det är en marknad där privata aktörer avgör vilken region som ska få bäst förutsättningar att tillhandahålla god och säker vård. Det har pågått så länge att ingen region ensamt klarar av att ta sig ur situationen och efter många försök så visar det sig att vi inte heller klarar av det gemensamt.

Därför behöver också regering och riksdag agera för en förändring:

1. De offentligt finansierade universiteten och högskolorna behöver skapa fler platser på vårdutbildningar och det krävs vårdutbildningar på fler orter. Det krävs att alla regioner har förutsättningar och tar sitt ansvar för att erbjuda platser för verksamhets-förlagd utbildning inom vårdyrken.

2. De skattesystem och regler som uppmuntrar individer att välja uppdrag före en anställning behöver förändras. Avdragsregler och fåmansföretagsbeskattning ska inte gynna vårdpersonal som väljer hyrkontrakt i stället för en tillsvidareanställning.

3. Det behövs en hållbar finansiering av en jämlik vård. Kortsiktiga statliga satsningar riskerar att skapa mer oreda och gynnar inte en kunskapsstyrd utveckling av vården.

Men framför allt måste riksdagen återta den demokratiska kontrollen över välfärden.