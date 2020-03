Coronaviruset skakar Europa och resten av världen. Den euro­peiska solidariteten prövas och vardagen har i flera medlemsländer förbytts till oro, sorg och lidande. Samtidigt ser vi även prov på stor omtanke, solidaritet och humanism. Vi gröna är övertygade om att Europa kan besegra viruset genom samarbete och att våra samhällen på sikt kan återhämta sig. Kampen mot coronaviruset måste vara högsta prioritet, för att skydda medborgarnas hälsa.

Samtidigt står vi inför en ekonomisk kris som riskerar att bli djupare än finanskrisen 2008. Coronavirusets effekter på samhällsekonomin och jobben kräver ett samordnat ekonomiskt svar. Vi välkomnar att EU-kommissionen just aviserat att man ska komma med ett stödpaket för att mildra de ekonomiska effekterna av pandemin. En ekonomisk återhämtning kräver att massiva investeringar görs för att skapa arbetstillfällen och stödja de sektorer som drabbas hårdast av den ekonomiska nedgången.

Det finns dock en risk att EU i denna situation väljer att agera alltför kortsiktigt. Efter att coronakrisen dragit fram över Europa ser vi redan hur flera europeiska statschefer talat om att finansieringen av den gröna given – EU:s nya stora klimatsatsning – måste stå tillbaka för kampen mot corona­viruset och att rädda Europas ekonomi. EU riskerar därmed att göra samma misstag som efter finanskrisen 2008. Då föreslog vi gröna partier att krisen skulle mötas med en ”green new deal” och historiska klimatsatsningar. Det föll för döva öron och i stället tog det fem år innan klimatinvesteringarna återhämtade sig till de nivåer de var på före krisen.

En finanspolitik som saknar ett tydligt grönt och långsiktigt perspektiv kommer att få katastrofala konsekvenser när notan för klimat­krisen väl kommer.

Denna gång hoppas vi Europa ser den ekonomiska potential som finns i den gröna omställningen. De stimulanspaket som behövs för att rädda Europas ekonomi kan bli en historisk möjlighet om EU-kommissionen och medlemsländerna gör dem till en del av den gröna giv som EU-kommissionen lanserat som sin huvudprioritering för mandatperioden.

Genom att satsa på storskaliga investeringar i ny teknik, omställning och gröna jobb kan Europas ekonomi komma på fötter och ta det kliv som kommer att lägga grunden för en hållbar framtid. Allt fler ekonomer förstår att en grön omställning och keynesiansk finanspolitik går hand i hand. En finanspolitik som saknar ett tydligt grönt och långsiktigt perspektiv kommer annars att få katastrofala konsekvenser när notan för klimatkrisen väl kommer.

Vi föreslår därför att EU i stället för att dra ner på klimatsatsningarna bör möta den ekonomiska krisen med följande åtgärder:

1 Låt stimulanspaketen bli en del av den gröna given. EU-kommissionen och EU-länderna kommer under den närmaste tiden att presentera flera stimulanspaket för att ge stöd till ekonomin. Dessa stimulanspaket bör direkt eller indirekt ingå i den gröna given. Medlemsländernas stimulanspaket, som inte ingår i EU-budgeten, bör samordnas för att åstadkomma en grön omställning av Europa. Även Europeiska investeringsbanken (EIB) och Europeiska centralbanken (ECB) bör låta satsningarna för att hantera coronakrisen ingå i den gröna given.

Spaniens premiärminister har argumenterat för att Europa behöver ”en Marshallplan för den europeiska ekonomin” efter coronakrisen. Det är en utmärkt och förmodligen nödvändig idé. Men en sådan plan måste vara grön och ge företagen en långsiktig signal om att Europa fortfarande menar allvar med omställningen.

2 Anpassa den gröna given till att stimulera en ekonomi i recession. Det är troligt att stora delar av EU:s nästa sjuåriga budgetperiod kommer att ha fokus på att rehabilitera den euro­peiska ekonomin. Det är därför naturligt att den gröna given anpassas till en ekonomi på väg ner i en recession. Det är helt i linje med ursprungstanken bakom den gröna given. När vi gröna lanserade idén om en grön giv 2009 var det för att hantera just massarbetslösheten efter finanskrisen.

För att EU:s klimatarbete ska leverera i ett socioekonomiskt perspektiv bör omprioriteringar göras för att stötta de som nu förlorar sina jobb, tydligare ta tillvara på småföretagens del i den gröna omställningen och investera i nya gröna arbetstillfällen.

Det är inte rimligt att fossilintensiva branscher ber samhället om hjälp om de inte är beredda att vara en del av den gröna omställningen.

3 Villkora stöd till fossilberoende industri. EU-kommissionens och medlemsstaternas nationella stimulanspaket bör klimatsäkras, så att investeringar inte går emot den gröna givens målsättning om att göra Europa koldioxidneutralt. Stöd till industrier som använder fossila bränslen i stor utsträckning bör villkoras mot klimatkrav. Samordning mellan medlems­stater är nödvändigt för att inte snedvrida konkurrensen.

Sådana villkor skulle exempelvis kunna bestå av rättvisa klimatskatter när krisen är över och satsningar på förnybara bränslen. När Obama räddade den amerikanska bilindustrin efter finanskrisen, var biltillverkarna tvungna att gå med på de mest ambitiösa utsläppsmålen någonsin. Detta klimatkrav gynnade sedan biltillverkarna när krisen väl var över.

Det är inte rimligt att fossilintensiva branscher ber samhället om hjälp om de inte är beredda att vara en del av den gröna omställningen. I grunden handlar det om att samhället behöver företag som är långsiktigt lönsamma och att förorenaren ska betala kostnaden för negativa externa effekter – inte staten och skattebetalare. Detta kan bara säkerställas om det kortsiktiga vinst­intresset står tillbaka för den långsiktiga lönsamheten som en grön omställning innebär för våra företag. I en fri marknadsekonomi ska staten inte finansiera dåliga investerings­beslut i fossil energi genom konstgjord andning.

4 Avskaffa fossilsubventionerna. EU-länderna subventionerar fossil energi med 550 miljarder kronor varje år. I ett sådant snedvridet ekonomiskt landskap konkurrerar inte förnybar energi på lika villkor, varken i EU eller globalt. När oljepriset nu sjunker finns ett gyllene tillfälle att avskaffa dessa subventioner.

Även systemet för utsläppsrätter måste ses över nu när priset för dem faller. Alternativet till dessa åtgärder är att incitamenten för att ställa om minskar i ett för klimatet redan allvarligt läge. Det är inte rimligt. Resurser som frigörs när de fossila subventionerna fasas ut bör på olika sätt gå till att stötta småföretagare, skapa fler gröna jobb och skynda på omställningen till förnybara energikällor.

Coronakrisen och klimatkrisen är två enorma utmaningar för Europa. Båda handlar om framtiden för kommande generationer och vi kan inte ställa dessa utmaningar mot varandra. Därför måste vi arbeta tillsammans och skapa synergier i de investeringar som nu behövs akut, så att vi kan möta båda kriser samtidigt. Det bästa sättet att göra detta på är att låta stimulanspaketen för att rädda Europas ekonomi bli en del av EU:s gröna giv.