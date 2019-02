Det befaras att ett datasystemfel hos Arbetsförmedlingen har gjort så att upp till vart sjunde beslut om indraget aktivitetsstöd kan har varit felaktigt. Uttryckt i andra siffror innebär det att upp till 70.000 beslut kan har varit fel. Det är dock ingen som vet säkert, det kan vara både fler och färre, eftersom det är svårt att identifiera exakt när systemet strulade. Arbetsförmedling har varken informerat arbetssökande eller arbetsförmedlare om problemet. Dessa felaktiga beslut har allvarliga konsekvenser för arbetssökande som får sitt aktivitetsstöd indraget.

Svensk offentlig förvaltning har börjat ersätta människor med algoritmer för att besluta om allt från försörjningsstöd till barnbidrag och sjukpenning, eller aktivitetsstöd som hos Arbetsförmedlingen. Sådana lösningar väcker många etiska och integritetsrelaterade frågor. Samtidigt som politiker och företag ser automatisering av beslutsfattande processer som en viktig del av utökad digitalisering av samhället förs det knappt något offentligt samtal kring de etiska, juridiska och samhälle­liga konsekvenserna av automatiserat beslutsfattande inom offentlig förvaltning. En sådan debatt är viktig för att se till att nya digitala lösningar inte underminerar värderingar kring jämlikhet, rättvisa och inte försämrar situationen för redan utsatta människor.

Med automatisering menas här automatiserat beslutsfattande där beslutet delegeras till en algoritm som beräknar med hjälp av matematiska modeller och stordata (så kallad big data) men även genom att samköra olika register och sedan lämnar systemet ett beslut om till exempel försörjningsstöd ska beviljas eller ej. Just nu finns det lite samlad kunskap om vad och hur det automatiseras just nu.

Därför kändes det angeläget att bidra till rapporten ”Automating Society – Taking Stock of Automated Decision-Making in the EU” som kartlägger automatisering i Europa. Rapporten innehåller drygt 60 exempel från 12 länder samt en översikt över de relevanta aktörerna i processen och de aktuella politiska debatterna kring automatiserat beslutsfattande. Rapporten visar för första gången både hur spritt automatiserat beslutsfattande är i Europa samt hur varierande och icke-konsekventa försöken att hantera utmaningar på policynivå i olika länder är.

Vi är just nu i en situation där mer automatisering efterfrågas både inom politik och industri som en genväg för att möta stora samhällsutmaningar. På EU-nivå samt inom Europaparlamentet diskuteras frågor kring automatiserat beslutsfattande med målet att utveckla gemensamma regler som kan styra och utvärdera automatiserade system genom bland annat etiska riktlinjer. Detta är mycket välkommet.

Samtidigt behöver uppmärksamhet också riktas mot de faktiska tillämpningsområdena av automatiserat beslutsfattande på nationell nivå för att kunna utveckla en vision om hur sådana tekniska, högkomplexa system ska integreras och användas för att främja värden som jämlikhet och öppenhet.

Sverige och andra länder i Norden med välfärdsstaten som bas har varit exceptionella i att bygga byråkratier baserade på mycket information om sina medborgare. Tekniken möjliggör helt nya sätt att spåra och förutsäga beteenden och attityder baserat på stora datamängder som samlas in och samkörs mellan olika sektorer. När det får konsekvenser för till exempel aktivitetsstöd måste samhället vara delaktigt i besluten om hur vi vill använda tekniska lösningar.

Ett område där automatiserat beslutsfattande har fått genomslag i Sverige är offentlig förvaltning. Sedan 2017 har kommuner runt om i landet börjat resan mot att automatisera beslutsfattande för till exempel försörjningsstöd. Med Trelleborgs kommun i framkant har en algoritm utvecklats som automatiskt kopplar uppgifter från Skatteverket med databaser från andra myndigheter. Ett beslut genereras automatiskt av systemet och levereras till ”kunden”, det vill säga sökanden. Antalet handläggare har reducerats från elva till tre – således en ganska omfattande besparing. Kommunen hävdar också att de kunnat sänka antalet personer med försörjningsstöd signifikant och därmed kostnaderna för bidrag. Frågan är dock om antalet behöriga och behövande har reducerats eller om de har trängts undan av det nya systemet?

Fallet med Arbetsförmedlingen visar också hur stor risken är för felbedömningar i sådana system och när automatisering används i en bred skala. Det visar också att det kan ta lång tid att upptäcka felet och att spåra orsakerna.

Vi lever alltså i en vardag där beslut om välfärd och ekonomi alltmer delegeras till maskiner, ibland i strid med befintlig lagstiftning eller i strid med etablerade värderingar kring vad som är rätt och rimligt. Det är därför viktigt att inte bara uppmuntra mer teknisk utveckling kring maskininlärning och automatisering, utan även noga analysera de bredare samhälleliga konsekvenserna och frågor som systemen väcker.

Samtidigt gynnas samhället av effektivare sätt att fatta beslut. Medborgare får bidragsutbetalningar snabbare och alla behandlas på liknande sätt, i alla fall teoretiskt. Större effektivisering av administration kan leda till ekonomiska besparingar men genom att ta bort den personliga kontakten och bemötandet av varje enskilt fall tas även möjligheten att ta hänsyn till särskilda omständigheter bort – samtidigt som det i dagsläget är mycket svårt eller omöjligt att förstå hur en algoritm har fattat ett beslut. Det är just detta som gör det så problematiskt med automatiserat beslutsfattande.

Vi kan inte längre tänka på problem kring algoritmer och automatiserat beslutsfattande som något som ligger långt borta från oss i Norden. Vi har därför tre konkreta förslag:

1 Det behövs en bred diskussion kring processer och konsekvenser av automatiserade beslutsfattningssystem. Exemplet från Trelleborg visar att medborgarna inte vet om deras beslut har tagits av en algoritm eller en handläggare. Det skapar frågor kring ansvar i myndighetsutövning och bör få mer uppmärksamhet i den offentliga debatten.

2 Medborgare bör få möjlighet att delta i själva omställningsprocessen till automatiserad beslutsfattning. Deltagandet har hittills begränsats ensidigt till handläggare men uteslutit medborgare.

3 Lagstiftningen kring automatiserat beslutsfattning behöver ses över. 2018 anpassades förvaltningslagen, men på kommunnivå är helautomatiserade beslut fortfarande uteslutna. Utöver detta förekommer vissa konflikter mellan nationell lagstiftning och europeisk lag. Man kan tolka det som att ändringen i förvaltningslagen går emot dataskyddsförordningen GDPR:s artikel 22 som explicit skyddar personlig integritet och rättigheten att överklaga myndighetsbeslut.